Компания Wizards of the Coast владеет двумя очень популярными брендами настольных игр: с одной стороны, ей принадлежит популярная коллекционная карточная игра Magic: The Gathering, а с другой — настольная ролевая Dungeons & Dragons. Недавно компания выпустила набор для MTG «Амонхет», который рассказывал о магическом мире в стиле Древнего Египта.

Теперь же WotC опубликовали конверсию этого мира и для D&D. В файле рассказывается много информации о мире Амонхет, приводится несколько специальных правил для создания персонажа и описывается ряд монстров.

Подобный кроссовер — уже третий случай конверсии миров MTG по правилам игры D&D.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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