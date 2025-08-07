Ещё больше пугаемся современных экранизаций Стивена Кинга во второй части 183 выпуска «Фантастического подкаста»

Иногда они возвращаются! Во второй части нашего подкаста, посвящённого экранизациям Стивена Кинга, мы добрались до 1990-х годов и движемся дальше к современности сквозь фильмы, телефильмы, сериалы и мини-сериалы, пытаясь отличить в них дух настоящего Кинга от высокобюджетной фальшивки.
В этом выпуске:
🎈 содрогаемся от омерзения Мизери и восхищаемся актёрской игрой Кэти Бэйтс;
🎈 сплетаем узы детской дружбы вокруг трупа;
🎈 примеряем на себя форму... нет, стоп, погодите, просто обсуждаем «Способного ученика»;
🎈 шокирующе заявляем: «Побег из Шоушенка» вовсе не лучший фильм во Вселенной;
🎈 находим путь наощупь к альтернативной концовке «Мглы»;