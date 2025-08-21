Пытаемся отличить летящего Супермена от птицы и самолёта во второй части 184 выпуска «Фантастического подкаста»

В первой части подкаста мы разобрали классические фильмы и сериалы про Человека из стали, но как его (пере)осмыслило новое поколение авторов? Актуален ли этот сказочный, подчёркнуто оптимистичный персонаж для нашей рассудочной и циничной эпохи? О роли Супермена в современном мире размышляют журналист Дмитрий Шепелёв, комикс-эксперт Сергей Мангасаров и кинокритик Илья Глазков.
В этом выпуске:
🦸 Как «Человек из стали» выворачивает наизнанку дилогию Доннера.
🦸 Чего больше в кинокомиксах Зака Снайдера: христианства или язычества?
🦸 Почему «Супермен и Лоис» – лучший сериал про героя.
🦸 Стоит ли привносить логику и приземлённость в фантастический мир комиксов.
🦸 Дэвид Коренсвет – самый человечный сверхчеловек.