«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино
Такой разный Супермен: как героя адаптируют к меняющимся реалиям
Боди-хоррор: 10 фильмов, которые помогут понять жанр
Фильмы по Стивену Кингу, которые не стоит пропускать

Классика

Какими могли быть «Хранители» от Терри Гиллиама
Motion capture как искусство. История и печаль «цифрового актёрства»
Подкасты
#подкаст#супергерои#Супермен#Джеймс Ганн#Зак Снайдер

Пытаемся отличить летящего Супермена от птицы и самолёта во второй части 184 выпуска «Фантастического подкаста»

Кот-император
21 августа 14:00
19
1 минута на чтение
В первой части подкаста мы разобрали классические фильмы и сериалы про Человека из стали, но как его (пере)осмыслило новое поколение авторов? Актуален ли этот сказочный, подчёркнуто оптимистичный персонаж для нашей рассудочной и циничной эпохи? О роли Супермена в современном мире размышляют журналист Дмитрий Шепелёв, комикс-эксперт Сергей Мангасаров и кинокритик Илья Глазков.
В этом выпуске:
🦸 Как «Человек из стали» выворачивает наизнанку дилогию Доннера.
🦸 Чего больше в кинокомиксах Зака Снайдера: христианства или язычества?
🦸 Почему «Супермен и Лоис» – лучший сериал про героя.
🦸 Стоит ли привносить логику и приземлённость в фантастический мир комиксов.
🦸 Дэвид Коренсвет – самый человечный сверхчеловек.
🦸 «Круто быть добрым!».

Первая часть подкаста

Пытаемся поймать Супермена за плащ в первой части 184 выпуска «Фантастического подкаста»

Кот-император

14.08.2025

149

Это птица? Это самолёт?

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

