Пытаемся поймать Супермена за плащ в первой части 184 выпуска «Фантастического подкаста»

Это птица? Это самолёт? Нет, это новый выпуск «Фантастического подкаста», посвящённый величайшему из героев – Супермену! Вдохновившись новым фильмом Джеймса Ганна, мы решили отследить историю Человека из стали на больших и малых экранах. А были в ней как триумфы, так и обидные провалы, смелые деконструкции и чрезмерная верность канонам, кассовые хиты и проекты, развалившиеся ещё до начала съёмок.
Всё это вспоминают журналист Дмитрий Шепелёв, комикс-эксперт Сергей Мангасаров и кинокритик Илья Глазков.
В этом выпуске:
🦸 Справедливо ли, что Супермен считается самым скучным из супергероев?
🦸 Как Ричард Доннер в конце 1970-х изобрёл жанр супергеройского кино.
🦸 Почему Кристофер Рив — идеальный Супермен и Кларк Кент.
🦸 Как умер «Супермен жив!» с Николасом Кейджем.
🦸 За что подростки 2000-х полюбили сериал «Тайны Смолвиля».
🦸 Почему режиссёр «Людей Икс» не смог так же успешно возродить «Супермена».