Новинки

«Летние войны»: аниме о семье, которая сильнее ИИ
Какие фильмы смотреть в августе 2025 в кино? Много аниме, женщина-Конан и русский «Вспомнить всё»
«Фантастическая четвёрка: Первые шаги»: новая фаза киновселенной начинается с ретро
Фильм «Легенда о великанах»: куда может завести дева с птичьими лапами

Классика

Неснятые фильмы: Как Супермен не стал чёрным
Лучшие советские мультфильмы по рассказам зарубежных фантастов
Подкасты
Пытаемся поймать Супермена за плащ в первой части 184 выпуска «Фантастического подкаста»

Кот-император
14 августа 19:00
5
1 минута на чтение
Это птица? Это самолёт? Нет, это новый выпуск «Фантастического подкаста», посвящённый величайшему из героев – Супермену! Вдохновившись новым фильмом Джеймса Ганна, мы решили отследить историю Человека из стали на больших и малых экранах. А были в ней как триумфы, так и обидные провалы, смелые деконструкции и чрезмерная верность канонам, кассовые хиты и проекты, развалившиеся ещё до начала съёмок.
Всё это вспоминают журналист Дмитрий Шепелёв, комикс-эксперт Сергей Мангасаров и кинокритик Илья Глазков.
В этом выпуске:
🦸 Справедливо ли, что Супермен считается самым скучным из супергероев?
🦸 Как Ричард Доннер в конце 1970-х изобрёл жанр супергеройского кино.
🦸 Почему Кристофер Рив — идеальный Супермен и Кларк Кент.
🦸 Как умер «Супермен жив!» с Николасом Кейджем.
🦸 За что подростки 2000-х полюбили сериал «Тайны Смолвиля».
🦸 Почему режиссёр «Людей Икс» не смог так же успешно возродить «Супермена».

Предыдущий выпуск

Пугаемся ранних экранизаций Стивена Кинга в первой части 183 выпуска «Фантастического подкаста»

Кот-император

31.07.2025

288

Король Ужасных Экранизаций... или нет?

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

