Шарлатаны от медицины: диагноз по ауре, защитные трусы и другие чудо-приборы

Диагностика по ауре. Генераторы оргонного поля. Трусы для защиты от негативной энергии. Со времён Кашпировского утекло много воды, а люди ничему не научились — они по-прежнему верят в чудодейственные свойства шарлатанских гаджетов. В этой статье мы расскажем, как опознать медицинского шарлатана, который пытается продать вам коробочку с лампочкой по цене автомобиля.

Материал подготовлен на основе лекции автора «Гаджет шарлатана».

Аура и её свойства

Огромное количество людей утверждают, что они могут «видеть ауру». Аура — это гипотетическое электромагнитное поле, которое есть вокруг каждого живого, а порой и неживого существа, и по отклонениям в ауре можно определить, болен её обладатель или здоров, хорошо ли у него идут дела или плохо.

«Аура каждого живого существа состоит из тонких тел. Они создают вокруг плоти невидимую человеческому глазу (за исключением ясновидящих и экстрасенсов) оболочку. Каждое такое тело работает на определённой частоте. Ближе всего к нашей коже располагается эфирное тело. Его частота вибраций — самая низкая. Чуть больше частоты у двух последующих тел — астрального и ментального. Далее идёт духовное тело. Его частота ещё выше. Все остальные слои, следующие за духовным, имеют самые высокие частоты». — с одного сайта про духовность и правильное питание

Но если до научно-технического скачка XX века такие объяснения вполне себе работали, то новое время потребовало от шарлатанов научного объяснения ауры. И на помощь пришёл Семён Давидович Кирлиан.

Вообще говоря, Кирлиан был вполне серьёзным инженером-изобретателем. Он много работал с различными электромагнитными устройствами и незадолго до войны, в 1939 году, обнаружил занимательный эффект: объекты, сфотографированные в переменном электрическом поле высокой частоты, излучают неравномерное свечение, зависящее от свойств самого объекта и напряжённости поля. По сути, Кирлиан открыл возможность запечатлеть коронный барьерный разряд в газе (воздухе). Метод Кирлиана используется в технике для определения дефектов в металлах и рудах — в точке дефекта разряд выглядит иначе. Этот же эффект наблюдали и до Семёна Давидовича: известный естествоиспытатель XIX века Яков Наркевич-Иодко называл его «электрофотографией» и проводил публичные демонстрации, также с эффектом работал Никола Тесла. Но Кирлиан сделал эффект делом всей жизни и первым запатентовал методику в 1949 году.

Эффект Кирлиана как нельзя кстати пришёлся для «научного объяснения» ауры — действительно, коронный разряд в газе выглядит точь-в-точь как её привычное изображение. Отчасти он похож на свечение, которое видят вокруг освещённых силуэтов люди с дефектами зрения (к слову, они тоже нередко принимают его за ауру, а это всего лишь глаза барахлят). Так или иначе, сейчас почти на всех псевдонаучных сайтах существование ауры «доказывается» фотографиями Кирлиана. Это примерно как если бы мы доказывали умение человека летать «магической левитацией» индийских йогов, сидящих на замаскированных подставках.

На этой базе разработано множество шарлатанских приборов, чаще всего просто для «фотографирования» ауры. Самый крутой — Aura Camera MbGA — стоит несколько сотен тысяч рублей. В комплект входят «сенсор» (пластинка с изображением ладони), веб-камера, ноутбук, принтер, «обучающее руководство для анализа чакр и ауры» и программное обеспечение.

Вы кладёте ладонь на сенсор, на вас наводят камеру, а на экране появляется ваш силуэт с подсвеченными разными цветами зонами и комментариями-рекомендациями. Если какой-то орган подсвечен красненьким —

ай-ай-ай, тут у вас чакра порвалась. Штука в том, что программа никак не связана с сенсором и камерой. Она расставляет красные и зелёные зоны в заданном шарлатаном порядке. Чем больше денег хотят с вас содрать, тем больше будет красных зон. Если вы купите себе такой прибор, программа будет сама находить у вас болезни, а вы будете ходить «лечиться».

Общее правило №1 Вы всегда больны. Ни один шарлатан-диагност никогда не скажет вам, что вы здоровы. Он всегда найдёт нарушение, отклонение или болезнь, после чего предложит лечение своими методами. Это связано с монетизацией подобной диагностики: чаще всего она бесплатна (это привлекает клиентов), а вот «лечение» может обойтись недёшево.

Ещё популярен прибор Aurabook за 138 000 рублей. В комплекте нет камеры и компьютера — только сенсор для ладони, в остальном то же самое. Немножко цитат с сайта (орфография и пунктуация сохранены):

«При помощи прибора Аурабук диагностика ауры становится возможной на научной основе. Наука упорядочила разрозненные знания, накопленные цивилизациями Востока и привела их в соответствии с современными представлениями о человеке, его соотношением с мирозданием. Аурабук — прибор нового поколения, способен визуализировать ауру и чакры человека, их динамику, форму, цвет, фазы вращения, видимые объёмы ауры и чакр, цикл У-Син, баланс энергий Ян — Инь, звуки ауры, оценить духовные практики. Прибор востребован в любых видах диагностики, особенно объективен при исследовании воздействий на биополе (как гармонизирующих, так и негативных воздействий по степени их достаточности или опасного предела)».

Общее правило №2 Описание псевдонаучных приборов чаще всего пестрит ошибками. Все сайты, на которых рекламируются и продаются подобные приборы, — это трагедия для редактора. Огромное количество слов на таких сайтах без всяких на то оснований пишут с заглавной буквы, причём она нередко встречается даже в середине какого-либо «термина». И, конечно, о пунктуации создатели «инновационных технологий» не слышали вообще никогда.

Для тех, у кого нет лишних ста тысяч, предназначен портативный регистратор Ауры (электромагнитных полей) A-SCAN ВТ-09 за 16 500 рублей. Вместо сенсора в его комплект входят две электродные пластины, на которые можно положить один палец. Когда вы кладёте палец на пластину, предварительно смазав её специальным веществом для лучшего сканирования, по ней расплывается характерное ауроподобное пятно, которое затем анализируется программным обеспечением. Открою тайну: это просто грязь и жир, который всегда есть на пальцах, как бы вы их ни мыли. Гель, которым смазываются пластины, просто делает его видимым. Всё остальное — дело визуального «анализа», который может быть абсолютно любым.

Наконец, если вам достаточно просто видеть чужие ауры, без фотографирования, то можно купить очки PranaVision за скромную сумму в 5500 (обычные) или 20 800 (дизайнерские) рублей. Устроены очки просто — они отсекают часть спектра и размывают картинку так, что вы видите «ауры» вокруг предметов. Примерно такого же эффекта можно добиться, если посмотреть, расфокусировав зрение, через кривое стекло.

Так или иначе, запомните одно: ауры не существует. Никакой. Ни плохой, ни хорошей. Если вы слышите «аура», «чакра», «астрал» и подобные термины, срочно гоните в шею того, кто их говорит. Ничего хорошего из общения с ним не выйдет. А мы двинемся дальше, к «защитным» приборам.

Шапочки из фольги

Один из самых распространённых типов шарлатанских гаджетов — всевозможные устройства для защиты от электромагнитных излучений. Тут стоит заметить, что электромагнитное излучение — это распространяющееся в пространстве изменение электромагнитного поля, и оно действительно может оказать на человека неблагоприятное воздействие. Поэтому во всех странах и для всех методов использования ЭМ-волн существует множество норм, ограничивающих их частоту и другие параметры. Иначе говоря, и природные, и созданные искусственно электромагнитные волны никак не влияют на человека — они просто слишком слабы для этого. Первые — естественным образом, вторые ограничены санитарными нормами. И защищаться от них — это примерно то же самое, что защищаться, скажем, от запаха скошенной травы. Ну мало ли, вдруг опасный.

И нет, мы никуда и никогда не можем деться от электромагнитных волн. Потому что электромагнитные волны — это не только радио и рентген, но и совершенно обычный видимый свет. Так что если от надевания шапочки из фольги вокруг вас не темнеет, а мобильный продолжает принимать сигнал, то она не работает.

На деле самый распространённый форм-фактор «систем защиты» — это не шапочка, а кулон. Например, кулоны Q-Link. Производитель пишет нам:

«В основе всех изделий Q-Link лежит Технология Индуцированного Резонанса (SRT™), которая основана на фундаментальных физических исследованиях, свидетельствующих о том, что каждая физическая система окружена и пронизана энергетическим полем».

Всё это — бессмысленный набор слов, а сочетание «индуцированный резонанс» — в особенности.

Общее правило №3 В описаниях псевдонаучных приборов чаще всего полно наукообразных терминов, не имеющих физического смысла. Технология индуцированного резонанса, корректор функционального состояния, технология астродинамической реализации целей, нергоинформационный обмен — всё это пустые наборы слов.

Вот что пишут о назначении кулонов:

«Надёжная защита от негативного воздействия бытовых и промышленных электромагнитных полей; улучшение системной организации клеточных структур; поддержка структурной целостности биополя».

Структурная целостность биополя — это вообще одно из любимых сочетаний шарлатанов, прямо граничащее с понятием ауры и её нарушений.

«Фишка» кулонов в том, что они… красивые. Их нередко покупают просто как украшения, тем более что стоят они недорого — от 3 до 13 тысяч рублей.

Те, кому нужно подешевле, могут купить наклейку «Защитник» за 1900 рублей. Да, просто наклейку, которая «изготовлена из фольгированной пластины, выполняющей функцию приёмной антенны, изолирующего слоя из непрозрачной бумаги и микрочипа, соприкасающегося с поверхностью кожи человека. Таким образом, многослойная пластина принимает, преобразует и устраняет вредное воздействие на организм со стороны электромагнитного поля излучателя». И да, это тоже был просто набор букв.

Есть, к слову, кулоны и покруче, за 88 800 рублей. Они производятся под брендом «Ноокулон» и хвастаются способностью «структуризировать пространство». Не будем приводить его огромное описание, лишённое смысла, но зато выглядящее как вполне себе научный текст. Общая суть в том, что мы живём в пространстве, структура которого нарушена, и потому у нас всё плохо. А «Ноокулон» структуризирует мир и приводит нас к гармонии. Напоминает дефрагментацию жёсткого диска.

Существуют и настоящие шапочки из фольги. Например, компания EMF Armor производит банданы, шапочки, одеяла, футболки, майки и, конечно, экранирующие трусы из фирменной ткани Silver Shield Elastic. Особенно забавно, что производитель заявляет: трусы снижают воздействие электромагнитного излучения в 10 000 000 раз! Страшно представить, как мы живём без таких трусов. Кстати, есть только мужские модели, женских нет.

Но классика жанра — это, конечно, приборы компании L&S. Пожалуй, стоит просто процитировать производителя, сохранив пунктуацию и орфографию: «В Мире не существует способа, для полного восстановления твоего организма, более Простого, более Результативного и более Доступного, чем Продукция «L&S»! Каждый Продукт из Коллекции «L&S» («Super Lackey» (Супер Лакей), «Lackey» (Лакей), «Befriend» (Бифренд) и «Ultratemper» (Ультратемпер) выполняет разные функции и не вмешивается в работу твоего организма! Принцип действия нашего Продукта элементарно прост! Единственное, что он делает — это сводит все возможные воздействия (электромагнитное излучение, космическое излучение, влияние нашей планеты, воздействия от людей) на организм человека к нулю!»

Реально Super Lackey и другие «продукты» — это небольшие пластиковые пластины, которые нужно подкладывать под ягодицы и сидеть на них во время работы. Собственно, всё. Самая дорогая стоит 50 000 рублей. На сайте приведено множество самых разных сертификатов соответствия и выдержек из ГОСТов, а также отзывы благодарных пользователей.

Общее правило №4 Псевдонаучные приборы всегда имеют бесчисленное множество сертификатов соответствия, грамот и наград «Продукт года». Самое забавное, что эти грамоты и награды — совершенно честные. Вот только надо присмотреться к тому, кто их выдаёт. В 100% случаев это какие-то сомнительные «институты» или даже официально зарегистрированные секты. Вы никогда не найдёте ни одного сертификата, скажем, Минздрава или Минторга.

Наконец, стоит сказать несколько слов о корректорах функционального состояния (КФС), или пластинах Кольцова. Это продукция компании «Центр Регион», кусочки пластика стоимостью 4900 рублей, разработанные «группой учёных». Про них написано очень много, в основном в таком стиле: «На КФС записывается гармоничная, оказывающая благотворное влияние на организм в целом или на отдельные его функции, образная информация в ритмах магнитного поля Земли и внешнего космического излучения. Вследствие чего КФС является синхронизатором внутренних ритмов организма с ритмами внешнего поля, что является одним из основных критериев поддержания здоровья».

Комментировать это нет смысла. Пара примеров. Скажем, на КФС «Данилово озеро» «информационно прописана поляризация воды озера Данилово. Вода заряженная на КФС Данилово озеро помогает при кожных онкологических заболеваниях, также улучшить состояние сосудов, работу центральной нервной системы, привести в порядок желудочно-кишечный тракт, восстановить гормональный баланс, в частности функции щитовидной железы, нормализовать иммунитет, очистить кожу при псориазе, омолодить организм и продлить активную жизнь».

Общее правило №5 Псевдонаучные методы универсальны и позволяют лечить гигантский спектр болезней. Есть, например, такие «приборы Ольги Кузьменко», которые обещают излечить всё — от СПИДа до проказы. Вообще всё. Даже болезнь нарушения заповедей Господних (так и написано, я не шучу).

Оргонная энергия

Жил-был в первой половине XX века такой психоаналитик — Вильгельм Райх. Ученик Фрейда, успешный психолог, один из столпов психоанализа, он в начале 1930-х годов увлёкся биоэнергетикой и уверился в том, что окружающий мир пропитан «универсальной энергией жизни». Райх назвал её оргонной, или оргонической. Эмигрировав перед самой войной из Германии в США, он основал там целый Институт оргона и построил ряд аппаратов для «восстановления оргонной энергии человека». Райх утверждал, что его машины могут лечить практически всё — от шизофрении до рака. Закончил он свои дни в федеральной тюрьме.

Тем не менее у Райха было и остаётся множество последователей. И самые прекрасные из них — те, кто производит так называемые радионик-приборы, или оргонные генераторы. Самый «дохленький» оргоногенератор RAD 100 имеет всего три рукоятки для тонкой настройки и стоит 27 000 рублей, а вот наиболее продвинутый гаджет ATG 12000 обойдётся вам в… 872 350 рублей! Выдержка из описания:

«ATG 12000 гораздо более продвинутое и мощное оборудование для управления трендом: 12 оргонных генераторов, расположенных в круг, каждый из которых можно настроить на любую частоту, что повысит точность структуральной связи, основанной на абстракциях цели и тренда (радионик настройки)».

Ещё там есть «астрологические энергии тренда», «генерация оптимальных астрологических прогрессий» и, конечно, «возможность проводить одновременно 24 операции или даже 36».

Реально радионик-прибор представляет собой коробочку с тумблерами, от трёх до тридцати шести штук. Внутри — какие-то микросхемы и лампочки. От них провод ведёт к пластиковому кольцу, внутрь которого нужно ставить заряжаемую воду, еду или что-то ещё. Никакого смысла всё это не имеет, а себестоимость прибора на вид — тысячи две рублей, не больше.

Тут заметим, что приборы такого класса, ценой под миллион, продаются (если продаются) крайне редко, хорошо если раз в 4-5 лет. Основную кассу мошенники делают на копеечных «приборах» типа корректоров функционального состояния.

Забавно, но если миллиона у вас нет, то «энергоинформационный» прибор СФЕ-РА можно купить за 5900 рублей.

«Приборы СФЕ-РА — компактные энергоинформационные приборы, созданные благодаря современному уровню развития технологий. В них встроено порядка 15000 пирамидок из кристаллов, размером в несколько миллионных долей метра, «качающих» энергию из космоса и от земли, по принципу Египетских пирамид, и передающих эту энергию человеку».

Общее правило №6. Псевдонаучные приборы умудряются сочетать в себе «новейшие технологии» и «забытые знания прошлого». Египетские пирамиды — самая распространённая тема. Особенно нагло её эксплуатируют «цилиндры Фараона».

Не знаем, как насчёт пирамидок из кристаллов, но на вид и на ощупь прибор СФЕ-РА — это деревянная шайба размером с хоккейную. Распил тоже подсказывает нам, что это кусок дерева с выжженным узором. Приборов СФЕ-РА много, и все они работают с каким-то конкретным видом энергии. Например, СФЕ-РА «Водолей» предназначен для того, чтоб «помочь предотвратить разрушительные последствия, связанные со сменой суперпозиции вибраций Вселенной при вхождении в созвездие Водолей, и плавной адаптации человека к частотам новой звёздной системы». Страшно представить, как мы ежемесячно адаптируемся к частотам новой звёздной системы. А уж, простите, смена суперпозиции вибраций Вселенной — это вообще один из всадников апокалипсиса.

Вообще, энергоинформационных приборов множество — есть кулоны («биорезонансные модуляторы»), зеркала и наши любимые цилиндры Фараона. Любимые — потому что им посвящено сразу несколько сайтов, причём некоторые оформлены очень красиво. Так, что им хочется верить.

Цилиндры Фараона — это две красивые металлические палочки, которые служат «резонаторами физических полей» и приводят человека в «более высокое энергетическое состояние», воздействуя на организм через «биоактивные точки ладоней». Особенно прекрасны противопоказания. Например, цилиндры не рекомендуют использовать при беременности, а также категорически запрещают менять их местами!

Методы борьбы

Что делать, если вы застали мошенника, который уже почти продал вашей бабушке структуризатор воды или биорезонансный модулятор? Универсальный способ воздействия — поднять смартфон и демонстративно начать снимать. Видеокамер мошенники-коммивояжёры боятся как огня. С вероятностью 99% он, ругая вас почём зря, ретируется, иногда даже забыв о продаваемом «приборе».

Второй хороший способ годится только для сильных мужчин: мошенника можно просто выкинуть за дверь. В полицию он жаловаться не пойдёт, поскольку выйдет себе дороже. И будет впредь думать о том, кого пытается обмануть. Можно и полицию вызвать, но, скорее всего, пока она приедет, шарлатан ретируется, а вам придётся потратить массу времени на написание заявления и оформления протокола. При том что вероятность последующей поимки жулика крайне низка.

В целом побороть производителей таких гаджетов практически невозможно. Только если мошенники начинают выдавать себя за врачей и давать медицинские рекомендации. Но они аккуратны и грамотно обходят эти юридические тонкости: обычно псевдоприборы регистрируют как развлекательные или сувенирные.

* * *

Это далеко не все псевдомедицинские приборы, которые доступны на рынке. Во второй части статьи мы поговорим о более странных — и опасных! — приборах, в том числе устройствах для постановки диагнозов по радужке и «настоящей» (по мнению создателей) магии.