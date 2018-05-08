В начале учебного года японские телеканалы наперебой стараются привлечь школьников и студентов новинками и продолжениями старых хитов, попутно выпуская и свежие проекты для взрослых. Традиционно богатой на премьеры оказалась и эта весна: в апреле стартовала трансляция более семидесяти аниме-сериалов! Даже если отбросить откровенно детские и нефантастические произведения, короткометражки и прочий «неформат», интересных аниме остаётся немало. Мы не без труда отобрали десяток самых ярких новинок этой весны и делимся первыми впечатлениями от них.

Persona 5: The Animation

Что? Стильная городская мистика и экранизация одной из лучших ролевых игр прошлого года

О чём? Компания не принятых обществом подростков с помощью мистических сил проникает во внутренний мир преступников, рушит его и побеждает тамошних монстров, тем самым заставляя злодеев раскаяться в содеянном. Однако не всем их благородные дела приходятся по душе…

Стоит смотреть? В среде любителей видеоигр «Персона» в представлении не нуждается: эта серия издавна славится яркими персонажами, сложными сюжетами и тем, что не стесняется задавать серьёзные вопросы. Пятая часть исключением не стала, а благодаря удачному дизайну, лихо сочетающему эстетику авантюрных романов и супергеройских комиксов, она моментально стала международным хитом.

Сериал от А-1 Pictures отлично передаёт стиль и драйв игры и позволяет вволю полюбоваться драматическими и боевыми сценами и красивыми спецэффектами. Фанатам точно будет интересно взглянуть на знакомую историю с другого ракурса, а авторы сценария вдобавок обещают удивить новым развитием событий, не до конца повторяющим сюжет игры. Остальные зрители тоже в обиде не останутся: история, пусть и сокращённая для экранизации, затягивает моментально, а перед обаянием героев просто невозможно устоять.

Об игре: Обзор Persona 5: сюжет глубже, чем кажется Игра не пошатнула устои ролевого жанра, но оправдала все ожидания поклонников. Persona 5 отлично выглядит и звучит, её разнообразный геймплей моментально затягивает.

Juushiki Pandora

Что? Эпос о сражениях гигантских роботов и мутантов

О чём? После сбоя реактора, добывающего энергию из иных измерений, животные начали стремительно мутировать и нападать на людей. Пилоты гигантских роботов защищают от них остатки человечества. И одна чудо-машина может изменить ход затянувшейся войны.

Стоит смотреть? Режиссёр Сёдзи Кавамори любит экспериментировать с жанром меха. Добавив к историям о боевых роботах-трансформерах песен, он создал культовый «Макросс». Смешав фантастику с фэнтези, получил «Видение Эскафлона» — первую «меху для девочек». В «Акварионе» легко проследить его увлечение экологией и буддизмом, а «Баскваш» оказался эпичной рекламой кроссовок. На их фоне «Пандора» выглядит совсем уж простенькой.

Однако старомодность может сыграть сериалу на руку. В последние годы толпы «попаданцев», гениальных геймеров и страдающих школьников заставляют с ностальгией вспомнить крутых персонажей аниме 1990-х. А местные герои — хитрые правители, странноватые учёные и наёмники с тёмным прошлым — как раз эту ностальгию удовлетворяют. Да и тридцатилетний опыт Кавамори как дизайнера футуристической техники виден сразу: в аниме много красивых и необычных машин.

Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These

Что? Космическая опера

О чём? Галактическая империя и Альянс свободных планет уже больше века ведут войну на просторах космоса. Молодые командиры придумывают гениальные тактические решения — как в боях, так и на светских приёмах, где плетутся интриги и идёт борьба за власть.

Стоит смотреть? От этого аниме так и веет атмосферой ретро. Что неудивительно: основано оно на серии научно-фантастических романов, написанных Ёсики Танакой в восьмидесятых годах. И до него «Легенда о героях галактики» уже была экранизирована в виде нескольких фильмов и сериала с сотней эпизодов. Так что Die Neue These — этакий ремейк адаптации для ностальгирующих фанатов и молодых зрителей, которые, возможно, слышали о классике, но боятся к ней подступиться из-за масштабности и старенькой графики.

Новая версия удовлетворит обе категории. Сериал сохранил старую атмосферу, однако выглядит стильно и современно, а сюжет, хоть и подан довольно сжато, быстро позволяет разобраться в происходящем. Смущает только заявленная длина в двенадцать эпизодов: эпичную сагу в такой хронометраж не уместишь. Но, будем надеяться, она продолжится в будущих сезонах.

Про классику: «Легенда о героях галактики»: грандиозный космический аниме-эпос Эта классическая космоопера прославилась тем, как показала великую войну сразу с двух сторон. Недавно это аниме получило новую версию — самое время сравнить её с классикой.

Tokyo Ghoul: Re

Что? Кровавое городское фэнтези

О чём? Человечество продолжает борьбу с гулями — неотличимыми от людей монстрами, которые питаются человеческой плотью и обладают сверхъестественными способностями. Оперативники-гибриды могут сражаться с гулями на равных, но ещё не привыкли к новообретённым силам, а их командир вдобавок страдает от амнезии.

Стоит смотреть? Первые два сериала про токийского гуля оставили немало вопросов без ответа. Третий тоже вряд ли разложит всё по полочкам, но, по крайней мере, хоть немного расширит мрачный мир этого аниме и приподнимет завесу тайны над судьбами его героев.

Главная тема всё та же: персонажи балансируют на грани между монстрами и людьми и узнают, что у каждой из сторон конфликта своя правда; отстаивать её они готовы в недурно поставленных и анимированных битвах. В первых эпизодах рефлексии оказалось больше, чем экшена, но у сюжета есть все шансы набрать обороты в будущем: выход второго сезона уже запланирован на эту осень, а, значит, создателям аниме будет где разгуляться.

Boku no Hero Academia

Что? Боевик про школу супергероев

О чём? В мире, где почти у каждого есть суперспособности, одарённые дети тренируются в школе для будущих супергероев. Здесь их учат работать в команде и использовать свои навыки на полную катушку. На лето они отправляются в тренировочный лагерь, где будет особенно сложно: злодеи не дремлют.

Стоит смотреть? Уже третий год подряд «Моя геройская академия» не покидает списки самых популярных аниме. Сериал мастерски сочетает модную нынче супергеройскую тематику с классической для аниме историей о школьной дружбе и совместном преодолении трудностей. К тому же в нём два десятка обаятельных юных персонажей — каждый со своим неповторимым характером и способностями, которые герой учится эффективно использовать и сочетать с навыками соратников. А ведь ещё есть злодеи и учителя — у них тоже свои секреты и планы.

Конечно, по сути это типичный мальчиковый сериал — сёнэн; ничего революционного искушённому зрителю он предложить не может. Но благодаря хорошо поставленным боевым сценам и обилию симпатичных героев его можно назвать одним из лучших представителей жанра.

Magical Girl Site

Что? Триллер о войне совсем не милых девочек-волшебниц

О чём? Зайдя на странный сайт, несчастные девочки получают волшебные палочки с разными свойствами: одни останавливают время, другие меняют облик. Но вместо того, чтобы бороться со злом, юные волшебницы начинают уничтожать друг друга.

Стоит смотреть? Это жутковатая смесь «Адской девочки» и «Девочки-волшебницы Мадоки Магики». В отличие от последней, это аниме не играет на контрастах: жестокий магический мир тут логично продолжает отвратительную реальность, где беззащитных девочек травят и избивают, а те, дорвавшись до власти, превращаются в безжалостных чудовищ. Но кто и зачем раздаёт магические силы? Почему волшебницы дерутся друг с другом? Что несёт таинственный шторм, надвигающийся на наш мир?

Завязка интригует, но не факт, что создатели сериала смогут достойно её развить. Хотя понаблюдать за королевской битвой озлобленных школьниц, которые хитро комбинируют свойства попавших к ним в руки магических артефактов, в любом случае любопытно. Хотя бои тут не особенно зрелищные: бюджет у молодой анимационной студии doA довольно скромный.

Caligula

Что? Подростковая фантастика о бегстве из виртуального мира

О чём? Виртуальная певица Мю создаёт цифровой мир и своими песнями заманивает в него людей. В её вселенной все забывают о прошлом и становятся беззаботными школьниками с верными друзьями и любящей семьей. И лишь те, кто осознают, что живут иллюзиями, ищут способ вернуться в реальность.

Стоит смотреть? Caligula неуловимо напоминает «Персону»: этот сериал тоже основан на видеоигре, над которой к тому же работал сценарист первых двух «Персон» Тадаси Сатоми. Игра-первоисточник не снискала популярности из-за муторного геймплея, хотя её сюжет и оформление были довольно интересны. Теперь их можно по достоинству оценить, посмотрев одноимённое аниме, которое вдобавок неплохо анимировано студией Satelight.

Динамики в сериале хватает: защитники виртуальной системы без промедления атакуют всех, кто почуял неладное, и героям приходится искать в себе силы им противостоять. Но, похоже, авторы всё же делают ставку на атмосферность и психологизм повествования. Это и подкупает: школьников с суперспособностями в аниме предостаточно, а вот фантазии на тему «Матрицы», приправленные цитатами классиков психоанализа, встречаются нечасто.

Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online

Что? Зарисовки из жизни игроков футуристического онлайн-экшена

О чём? Рослая студентка Карен не вписывается в компании и дверные проёмы в реальном мире. Зато в виртуальном шутере её милый, маленький и невероятно быстрый персонаж легко набирает опыт, заводит друга и неожиданно становится участником командного турнира.

Стоит смотреть? Несмотря на название, со Sword Art Online у этого аниме очень мало общего. Связывает их только место действия: главная героиня играет в Gun Gale Online — тот самый реалистичный шутер, в котором Кирито и Синон ловили убийцу игроков. Но хотя её жизни ничего не угрожает, следить за приключениями Карен всё равно любопытно. Сериал похож на стрим реального игрока: вот героиня тренируется, вот обсуждает тактику с напарником, а вот бежит в бой в пушкой наперевес.

Не обходится аниме и без типичных для жанра размышлений о том, какими разными могут быть люди в жизни и в Сети. К счастью, с драмой сценаристы не перебарщивают: сериал сочетает в себе зарисовки из повседневной жизни девочки-геймера без лишних «соплей» и футуристичный шутер без опасностей и кровищи. Сочетание странное, но оригинальное.

Steins;Gate 0

Что? Научно-фантастическая драма с путешествиями во времени

О чём? В иной временной линии Окабэ Ринтаро не может спасти свою коллегу Макисе Курису, и, чтобы избежать новых жертв, бросает путешествия во времени. Но искусственный интеллект с памятью Курису и отголоски приближающейся третьей мировой войны заставляют его вновь побороться за будущее друзей.

Стоит смотреть? Steins;Gate 2010 года раздражал затянутой завязкой и чересчур легкомысленным поведением героев, но это не помешало ему стать хитом: от наконец развернувшегося сюжета с постоянно меняющимися судьбами героев и заговорами спецслужб, борющихся за обладание машиной времени, было просто невозможно оторваться.

Steins;Gate 0 с ходу задаёт куда более мрачное и серьёзное настроение, хотя милые сцены и отсылки к популярной культуре в сериале всё ещё присутствуют. Мир обречён, главный герой в депрессии, а встреча с электронной копией Курису только сыплет соль на его незажившие душевные раны. И, естественно, охота за идеями гениальных учёных не заставляет себя долго ждать. Посмотреть, куда заведет героев новый сюжет, чертовски интересно. Но чтобы лучше его понять, лучше заранее освежить память, пересмотрев первый сериал или пройдя новеллы.

Fullmetal Panic! Invisible Victory

Что? Фантастический боевик

О чём? После нескольких поражений от миротворческой организации «Мифрил» террористы из «Амальгамы» решились развязать полномасштабную войну. И их главная цель — Чидори Канамэ, обычная на вид школьница с загадочными суперспособностями.

Стоит смотреть? Похоже, серьёзные продолжения старых сериалов у японских студий в тренде. Первая «Стальная тревога» удачно сочетала в себе черты фантастического боевика с гигантскими роботами и подростковой комедии о солдафоне, вынужденном косить под простого школьника. Но с каждым следующим продолжением шуток в этой серии становилось всё меньше, а драматичных боевых сцен — больше.

В «Невидимой победе» места для легкомысленных школьных перебранок и вовсе не осталось. Родной город Чидори превращается в поле боя, а её друзья и одноклассники становятся заложниками террористов. Остановить их будет непросто даже волевой Тессе Тестароссе и её команде бойцов: базы «Мифрила» тоже попадают под удар. Бои обещают быть жаркими, а посмотреть на них мы сможем глазами как военных, так и гражданских лиц.