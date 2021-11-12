«Аркейн»: отсылки и любимые герои в сериале по League of Legends

Первый акт мультсериала по вселенной игры League of Legends уверенно набирает обороты и занимает лидирующие позиции в рейтинге сервиса Netflix. Для просмотра совершенно не нужно разбираться в лоре игры. Но для фанатов сериал — целый кладезь отсылок и узнаваемых персонажей. Рассказываем, сколько всего можно увидеть в «Аркейне».

Осторожно, спойлеры! Если вы ещё не посмотрели первый акт, настоятельно советуем это сделать, а потом вернуться сюда.

Впечатления без спойлеров тут: «Аркейн»: сериал по League of Legends. Первые впечатления Это первая попытка вывести объёмный лор «Лиги» на передний план, и какая!

Эпизод I. Добро пожаловать в игру

Главные героини сериала — Вай и Паудер (будущая Джинкс). Riot Games добавили их в игру в 2013 году и до сих пор не рассказывали подробно об их происхождении. Многие детали намекали на родственную связь девушек, но не подтверждали (и не опровергали), что они сёстры. Теперь мы понимаем, почему их биографии были покрыты завесой тайны.

Вай — боец ближнего боя, использует огромные хекстековые перчатки, чтобы нести правосудие. До выхода сериала о прошлом героини было известно немногое — она выросла в трущобах Зауна и сколотила собственную банду. Взятая под опеку владельцем бара на задворках Линий (именно Вандер научил Вай драться), она легко добывала информацию о крупных сделках и махинациях. В какой-то момент девушка пропала из виду и много лет спустя объявилась в Пилтовере, став напарником шерифа Кейтлин.

Джинкс — стрелок, использует множество различного оружия, в особенности любит ракетницу Скелетницу, с которой постоянно разговаривает. О происхождении героини мы не знали практически ничего. Безудержная психопатка с ярко-розовыми глазами (это важно!), вооружённая целым арсеналом, просто однажды появилась в городе прогресса и начала сеять хаос в своём стиле: от практически невинных и больше раздражающих пакостей до крупных взрывов, которые ставили на уши весь Пилтовер. Везде она старается быть замеченной — оставляет яркие надписи и рисунки, среди которых много издевательских посланий к Вай.

Однако некоторые жители Зауна рассказывают о маленькой невинной синеволосой девочке, которая когда-то увлекалась всяческими устройствами и строила амбициозные планы на будущее. Некоторые персонажи «Лиги» упоминают некое страшное событие, произошедшее из-за девушки.

’Глянь-ка, я всю свою заботу и осмотрительность в эту коробочку сложила! Видишь? Видишь? Она пустая, ха-ха-ха!’’

Сериал стартует с драматической сцены на мосту между верхним и нижним городами. Песня Паудер сразу же отсылает к разнице в положении жителей двух городов:

Мой друг, за тёмной речкой

Печальная жизнь моя.

О помощи сердечно

К тебе взываю я.

Прошу, отбрось сомненья,

Подай мне медный грош

На мосту явно было восстание зауновцев, подавленное отрядом миротворцев. В ходе битвы погибли многие, в том числе и синеволосая женщина, которую мы можем увидеть в одном из кадров. В безмолвной сцене нам показывают прямо, что она — мать девочек.

Спустя несколько лет сёстры вместе с такими же сиротами Майло и Клаггор выбираются в Пилтовер для крупного дела. Во время прыжков ребят по крышам на балконе можно заметить розовые пирожные. Такие же в игре использует персонаж Кейтлин (о ней тоже расскажем) в качестве приманки для капканов.

Клаггор носит такие же очки, как и Вай в своём стандартном образе из игры. Те же ли это очки или просто одинаковая модель — непонятно, но, возможно, аксессуар стал для девушки данью памяти о друге.

В квартире Паудер натыкается среди прочего на вкусно выглядящие бутерброды (кто же их так оставляет, они ведь засохнут!), а за ними зритель может разглядеть чертежи молота. По этой детали становится понятно, что здесь живёт Джейс, семья которого известна благодаря созданию инструментов, а молот — их фамильный герб.

Центральными артефактами «Аркейна» стали хекстековые кристаллы. Знатокам лора они хорошо известны. Содержащие огромные запасы магической энергии, эти камни служат вместилищем душ древней расы брэкернов. Почти все брэкерны находятся в вечной спячке, но один из них — Скарнер (ещё один персонаж игры) — пробудился, считая своим долгом защитить сородичей.

Во время побега детей на одной из площадей Пилтовера можно заметить Рунтерра Инкогниум — большое шарообразное устройство, которое по задумке должно было уметь находить любого человека на планете. Увы, создатель бесследно исчез, и разработка механизма остановилась.

Пилтовер стоит на перешейке между двумя крупнейшими материками Рунтерры. А вырытый канал позволил людям быстро перемещаться между западным и восточным морями. Так город стал настоящим центром мировой торговли.

После пропажи добычи Майло негодует и обвиняет Паудер во всех неудачах. В нашем дубляже игра слов теряется, но в оригинале герой говорит: «She jinxes every job!», предвосхищая будущее прозвище девочки.

Пока банда спускается на лифте, зрителю впервые показывают Заун. Когда-то это название носил весь город на перешейке. Но однажды жители захотели создать канал между морями и использовали для этого большие запасы химтековой взрывчатки. Взрывы вызвали глобальные землетрясения, из-за которых немалая часть города вместе с жителями провалилась в образовавшийся разлом. Сейчас в подземном Зауне всё равно кипит жизнь: учёные проводят эксперименты, признанные слишком опасными в верхнем городе, работает множество фабрик, загрязняющих воду и воздух, а на чёрном рынке можно приобрести товары со всего света.

По известному лору Вай не нравится, что её розовые волосы привлекают много внимания в Зауне, поэтому в городе она надевает капюшон.

Мимо ребят проходят две крупные фигуры в масках. Скорее всего, это представители ордена Кинкоу — древнего культа из восточного островного государства Ионии. Кинкоу стремятся сохранить баланс между физическим и духовным миром.

Всё на той же улице мы видим торговца, сидящего на клетке с маленьким крагом. Эти элементали — результат слияния флоры и фауны в виде живых камней. Их можно встретить в лесу в самой игре.

В баре Вандер подсаживается к двум явно недружелюбным типам, готовым устроить разборку. Мужчина слева, судя по акценту и татуировкам, явно из Фрельйорда — северной горной страны в Рунтерре.

Когда Вандер уходит в лавку Бензо, Паудер копается в мусорке и находит маленький медвежий капкан. В будущем она будет использовать такие в своих гранатах — Кусаках.

В момент прихода Вандера его старый друг разглядывает черепаший панцирь. Ветераны «Лиги» вытирают скупую слезу ностальгии, распознав в нём Сердце золота — знаменитый игровой предмет, генерирующий золото. В первых сезонах его покупали многие саппорты и лесники. Он был удалён из игры в конце 2012 года.

Беловолосый мальчик Экко, что работает у Бензо подмастерьем, также хорошо знаком игрокам как инженер-самоучка, управляющий временем. Он как раз занимается ремонтом какого-то устройства (возможно, часов). На полке возле героя можно заметить «Смертельную шляпу Рабадона» — мощный магический предмет из игры.

Прямо над входной дверью в лавку висит шлем, похожий на тот, что носит Триндамир — легендарный воин Фрельйорда и один из игровых персонажей. Вряд ли это конкретно его шлем, но, возможно, кого-то из его клана.

Около входа стоит транспорт — дискобег, который Экко и Паудер используют в клипе Enemy. В одном рассказе Джинкс упоминает, что не умеет на таких ездить, и клип подтверждает эту мысль, ведь колесом там управляет Экко.

Спускаясь в Заун, миротворцы используют специальные дыхательные устройства, так как жителям Пилтовера тяжело дышать местным токсичным смогом. Зауновцы же к нему приспособились.

Когда Экко подглядывает за собранием, нам показывают полку с тремя масками. Первая напоминает ту, что носит игровой персонаж Джин. Следующие — это Мучения Лиандри и Преследующая маска — также известные артефакты в «Лиге Легенд», удалённые в прошлом году. А прямо под левой маской лежит «Реликвия вознёсшихся», которую до недавнего времени собирали саппорты.

Мы видим, что привычка ласково называть свои самодельные «игрушки» и вести с ними светские беседы пошла у Джинкс с детства. В сцене их с Вай разговора можно приметить подушку с акульей мордой — прообраз Скелетницы.

В подводном логове Силко работает химик, занимающийся производством стимулирующего наркотика Мерцание. Внимательные зрители сразу же узнали игрового персонажа Синджеда, все способности которого основаны на использовании различных химикатов. В игре его кожа изуродована ожогами, и сюжет «Аркейна» уже позволяет нам понять, как он получил травмы.

Эпизод II. Некоторым тайнам лучше оставаться неразгаданными

Во втором эпизоде нас знакомят с Джейсом Талисом. В игре он боец, совмещающий ближний и дальний бой с помощью хекстекового молота, трансформирующегося в энергетическую пушку. Биография героя перенесена в сериал лишь с несколькими небольшими изменениями. Во многом его история завязана на дружбе с коллегой Виктором — единственным, кто мог выносить заносчивость и хамоватость Джейса. Поэтому мы пока не будем выдавать все секреты, чтобы не спойлерить дальнейшие акты «Аркейна».

Там же нам представляют Кейтлин Кирамман — в «Лиге Легенд» она популярный стрелок с большим радиусом атаки. Кейтлин, несмотря на принадлежность к одному из влиятельных торговых домов Пилтовера, всегда больше предпочитала не гроссбухи, а охоту за пределами города. Ничего удивительного, что в будущем она станет шерифом, способным подстрелить муху с расстояния в километр.

Во время взрыва Джейс падает в обморок, и мы наблюдаем мистическую сцену из его детства. Таинственный маг спасает мальчика и его маму, телепортируя их из холодной заснеженной долины на тёплую солнечную поляну близ гор. Хотя нам и не показывают лицо спасителя, мы почти уверены, что это не кто иной, как Райз — знаковый персонаж «Лиги». Рунный маг бродит по миру и собирает особо опасные руны, чтобы они не попали в плохие руки. Его ультимативная способность в игре — как раз телепорт всего отряда.

В подарок Джейсу Райз оставляет маленькую пустую руну. Это Слеза богини — популярный игровой предмет, способный копить ману. Также в сцене можно заметить саму планету Рунтерра, спутник которой останавливается прямо на том самом перешейке, где стоят Пилтовер и Заун.

Далее мы встречаем Виктора. Прагматичный помощник декана, говорящий с акцентом, преследует те же цели, что и Джейс, — привести человечество к светлому будущему. В своих исследованиях герой фокусируется на устранении недостатков человеческого организма. На это намекает небольшая деталь — Виктор хромает и всегда ходит с тростью. В игре он использует множество изобретений, основное из которых — роборука с энергетическим лазером.

В тюрьме к Джейсу наведывается ещё один персонаж «Лиги» — профессор Хеймердингер. Позитивный ученый-йордл в игре тоже использует устройства, в том числе самонаводящиеся турели, которые конструирует прямо на поле боя. Хеймер — самый выдающийся ум за всю историю Пилтовера, именно он заправляет местной академией наук. При входе в камеру он тут же выдаёт одну из своих игровых фраз: «Люблю хорошие головоломки!»

В игровом зале нам показывают, в чём заключаются таланты Вай и Паудер: первая отлично боксирует, а вторая впервые демонстрирует исключительную меткость (и заодно любовь к флуоресцентной краске). Показав Майло, кто здесь босс, девочка подходит к игровому автомату, где изображён персонаж Тимо.

В том же зале можно заметить две статуи змееподобных женщин. Возможно, это тонкая отсылка к древнему прошлому Зауна, когда он был частью большой империи Шурима. В игре есть героиня Кассиопея, которая была проклята в одной из шуримских гробниц и превратилась в подобное существо.

Героиня Мэл до сериала не появлялась в «Лиге Легенд». А вот её клан Медарда упоминается, и не раз. Это могущественный дом, сыгравший ключевую роль в становлении Пилтовера как столицы мировой торговли. Дже Медарда (вероятно, брат Мэл) встречается в игре Legends of Runeterra.

Ассистентка Мэл упоминает дом Феррос. Это один из влиятельных кланов, имеющих связи как в Пилтовере, так и в Зауне. Наследница клана и его верный агент Камилла представлена в игре. Практически все части тела девушки заменены аугментациями, а вместо сердца стоит хекстековый кристалл. Интересно, появится ли героиня в будущих сериях?

Во время подготовки к суду, пока Кирамманы обсуждают Джейса, мы видим, что юная Кейтлин изображена на семейном портрете с винтовкой в руке, что намекает на её увлечение стрельбой, и в шляпе-цилиндре, которая станет неотъемлемой частью образа будущего шерифа.

В баре «Последняя капля» проходит собрание на тему борьбы с обнаглевшими миротворцами. Среди участников можно заметить таинственного мужчину в высокой шляпе. Мы не знаем, кто это, но этого человека можно заметить в самом первом тизере «Аркейна».

Во время суда над Джейсом Хеймердингер вспоминает страшные события, связанные с магией. Возможно, он имеет в виду Рунические войны — так называют вооружённые конфликты по всей Рунтерре, когда смертные заполучили могущественные руны и стали их использовать друг против друга. Вот только по нынешнему канону эти события происходили за тысячу лет до современности, и даже Хеймердингер, проживший три сотни лет, не мог их застать. Так что это может быть и другой похожий инцидент.

Когда отряд миротворцев вместе с Маркусом заявляется в бар, чтобы арестовать детей, Вандер использует для предупреждения ребят хитрую систему, включающую игрушечную красноглазую обезьянку. Эта игрушка дебютировала вместе с Джинкс в клипе 2013 года и с тех пор была её постоянным спутником. После событий третьего эпизода мы понимаем, почему.

Для разговора Вандер приводит Вай к тому самому мосту, где произошло восстание. Нам показывают мемориал в честь погибших. В трейлере Экко, вышедшем в 2015 году, нам демонстрировали похожую стену памяти — для жителей Зауна это привычное явление.

Эпизод III. Насилие необходимо для перемен

Третий эпизод содержит в себе эмоциональную кульминацию первого акта, поэтому здесь не так много отсылок, но всё же есть пара вещей, на которые стоит обратить внимание.

При обсуждении теории хекстека Виктор предлагает увеличить вибрации, на что Джейс отвечает: «Его нужно раскрутить». В оригинале слово, которое повеселило Виктора, звучит как «Crank it». Изобретатель точно его запомнит, ведь одно из его будущих созданий зовут Блицкранк. За этого симпатичного робота также можно поиграть в «Лиге Легенд».

При встрече со своим другом Вандером Силко упоминает мечту об объединённой нации Зауна. Конечно, он говорит про нижний город, в который входит множество районов, не только Линии. Но также его слова отсылают к временам, когда Заун был единым городом на поверхности. И это прослеживается даже сейчас: за три эпизода жители никогда не упоминали своих соседей по названию их городов — лишь «верхние» и «нижние». Правда, в дубляже эта деталь опять же теряется.

После того, как банда оставляет Паудер одну и уходит спасать Вандера, мы видим коробку с разными вещами. Среди них лежит клочок бумаги, на котором видно имя «Вайолет» — как мы узнаем в конце серии, это настоящее имя Вай. Там же можно заметить рисунки Куро и Широ — двух маскотов из образа Джинкс «Звёздная защитница». А на одном из рисунков Паудер изображён концепт Скелетницы.

В ходе битвы на старой консервной фабрике Вай наконец надевает титановые перчатки Вандера и становится ближе к игровому образу. Бугая из банды Силко она вырубает фирменным хуком, который показан ещё в ролике 2020 года Warriors.

Парочке изобретателей всё-таки удается стабилизировать хекстековый кристалл, и получившаяся сфера ускоряет перемещение шестерни с одной стороны на другую. Похожий принцип Джейс использует в своей способности «Врата ускорения», которая увеличивает скорость полета снарядов его пушки.

После катастрофы, учинённой Паудер, Вай в приступе гнева кричит «You are Jinx!», что конечно же, отпечатывается в шатком сознании маленькой девочки.

В самом конце эпизода Силко обнимает Паудер, и мы видим, как свет от огня окрашивает её глаз в розовый цвет. Это всё ещё не те самые глаза известной нам психопатки (такие мы видим у тех, кто принял Мерцание), но можно уверенно сказать, что в этот момент родилась Джинкс.

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«Аркейн» содержит невероятное количество деталей, заметных лишь преданным фанатам вселенной League of Legends. Мы с нетерпением ждём следующий акт, чтобы увидеть продолжение истории Вай и Паудер, а также найти ещё больше отсылок.