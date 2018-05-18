Одна из создателей сериала «Мир Дикого Запада», сценарист и продюсер Лиза Джой, недавно дебютировала как режиссер: она поставила серию «Загадка сфинкса» (4.02), пока что лучшую во всем втором сезоне. По этому случаю на «Реддите» прошло онлайн-интервью с Лизой. Мы собрали и перевели для вас самые интересные ответы. А оригинал можно почитать здесь.

Осторожно, спойлеры! В этом материале есть спойлеры ко второму сезону «Мира Дикого Запада». Если вы еще не смотрели четвертую серию — лучше почитайте, что ещё мы писали об этом сериале.

О планировании наперёд

Мы с самого начала, еще работая над пилотом, держали в уме ключевые моменты — смерть Форда, трансформацию Долорес, «открытие» Бернарда и прочее. Нам нужно было наметить план своего путешествия на несколько сезонов вперед, чтобы знать, откуда начать. Но, само собой, всё распланировать нельзя, да и не хочется. Если вырисовывается внезапная сюжетная линия, нужна свобода для маневра, чтобы пойти этим путем. Особенно это касается неожиданных пар между героями — при таком количестве персонажей это особенно интересно. Мэйв и Ли во втором сезоне, Долорес и Гектор в третьем, Человек в черном и Акечета в четвертом… Но с чего-то надо начинать.

Об источниках вдохновения

Как это ни удивительно для человека, который работает на ТВ, в детстве мне толком не давали смотреть телевизор. Если бы я могла взять отпуск на год и с головой нырнуть в фильмы и сериалы, я бы с удовольствием наверстала упущенное. Но, думаю, если я целый день буду лежать на диване перед экраном, дети и муж этого не оценят.

Готовясь к работе над «Миром Дикого Запада», я смотрела много Тарковского, «Непрощенного», «Проклятый путь», «Космическую одиссею». Я люблю Дэвида Лина, Вонга Кар-Вая, Энга Ли и Пак Чхан Ука.

Еще меня очень вдохновляет поэзия — люблю ее с детства. Ее акцент на образности и эмоциях, ее внимание к настроению и символизму — все это повлияло на мой подход к работе.

О самом трудном съёмочном дне

Должна признаться: день, когда мы снимали [встречу Бернарда и Элси] в пещере, определенно был одним из самых непростых. В пещере был всего один вход и очень мало пространства для перемещения. А еще там повсюду был помет летучих мышей. И нам мерещились крысы… Оператор и актеры выделывали прямо-таки хореографические па. Шеннон [Элси] приходилось буквально нырять под камеру и прятаться, а потом, крадучись, огибать ее и снова заходить в кадр.

О сцене, где из людей делают шпалы

О сцене, которую было интереснее всего снимать

[Рабочие в этой сцене] убивали всех, кто ранее плохо с ними обращался и заставлял строить железную дорогу. То есть и хостов, которые были запрограммированы на это в соответствии с нарративом, и гостей, которые принимали в нем участие.

Честно говоря, это все было ужасно захватывающе. Выбрать отдельную сцену — все равно что выбрать любимого ребенка. Но если уж надо…

В списке явно будет сцена, в которой Эд Харрис крошит кучку засранцев под дождем. И та, в которой Джеффри Райт приказывает кучке андроидов убить кучку сотрудников…

Ох, интересно, что это обо мне говорит?

О секретных камео в сериале

Вы же не пропустили спрятанного Джавади?

А мы с Джонатаном [Ноланом, вторым создателем МДЗ] снялись в камео в пилотном эпизоде, который он режиссировал. Мы ехали в поезде где-то позади Тедди. Но, думаю, кадры со мной остались на полу монтажной комнаты.

О двусмысленности

Мне кажется, двусмысленность сюжета, ощущение, что происходит нечто непонятное, позволяет зрителям приблизиться к состоянию, в котором находятся хосты. Это призвано не столько сбить с толку, сколько усилить сопереживание по отношению к андроидам. По мере того как они лучше осознают происходящее, зрители тоже начинают лучше понимать, что творится.

Порой мне это напоминает картины Жоржа Сёра: мы можем смотреть на отдельные группы разноцветных точек, даже не зная, каково их значение в контексте всей картины. И я как сценарист и режиссер всегда стараюсь держать в голове эту полную картину, чтобы зритель, который следит за сюжетом, не почувствовал себя обманутым, когда она перед ним откроется.