Лучшие сериалы 2023 года: фантастика, фэнтези и супергерои

В 2023 году среди сериалов не было хита, сравнимого с «Пространством» или «Очень странными делами», — зато сколько приятных сюрпризов! В кои-то веки мы получили удачные адаптации игр и аниме. А ещё — неожиданный бум хороших русских сериалов, два из которых уж точно заслуживают упоминания. Наше голосование закончилось вничью, и победителя выбирали волевым решением редакции. Этот выбор точно будет скандальным — но оно того стоило!



И нет, мы не забыли мультсериалы, в том числе «Царство падальщиков». Как обычно, они получат свой собственный топ.

Экстраординарная

Лучший сериал про сверхспособности

Эксцентричная трагикомедия в духе «Отбросов» (кстати, тоже британская) рассказывает о мире, где у всех людей есть суперсилы, а у главной героини — нет. И она учится с этим жить.

Ныне сериалы про сверхспособности или служат развитию какой-то большой франшизы (зачастую это снижает их самостоятельную ценность), или пытаются деконструировать либо «иронично обыграть» жанр (получается от случая к случаю). «Экстраординарная» ничего из этого не делает. Это просто трогательная история про молодых людей, которые стараются найти своё место в жизни, сепарироваться от родителей, разобраться в отношениях и помочь друг другу.

И всё это с суперсилами! От выдающихся вроде перемотки времени (с такой можно спасти мир, но у парня не получается спасти даже отношения) до ерундовых (создавать PDF-файлы!). Они добавляют абсурдности и позволяют вводить забавные (и драматичные) сюжетные повороты. Но авторы не забывают, что способности — лишь способ поговорить о проблемах. А не попытка построить очередную киновселенную.

Агентство «Локвуд и компания»

Сериал, который мы потеряли

Джонатан Страуд — автор не менее талантливый, чем Джоан Роулинг, хоть и куда менее знаменитый. Его серия книг про подростков, сражающихся с призраками, — образец хорошей подростковой литературы с живыми персонажами, приключениями, тайнами и британским колоритом.

Экранизация первых двух книг вышла им под стать: актёры играют великолепно, события не дают оторваться от экрана, и снято это в лучших традициях британских сериалов. Поклонники книг и надеяться не смели на столь добротную адаптацию. Увы, первый сезон так и останется единственным — Netflix закрыл сериал. Была надежда на то, что проект перекупит кто-нибудь другой, но этого до сих пор не случилось.

При этом «Локвуд» не забыт — фэндом продолжает требовать продолжение даже спустя полгода после закрытия. А по недавно опубликованной статистике, «Агентство» стало четвёртым по просмотрам в Великобритании за первое полугодие. Интересно, сколько раз призраки Рождества должны наведаться к боссам Netflix, чтобы те одумались?

Поколение V

Лучший сериал — спин-офф

Спин-офф «Пацанов» показал, что будет, если взять концепцию дерзкого, кровавого сериала о супергероях и перенести его на подростковую драму о колледже. Формула, которая на бумаге выглядела как нечто «сомнительное, но окей», оказалась тем самым глотком свежего воздуха, который был нужен всем поклонникам супергероики в год, когда пошатнулась Marvel.

Шоу пестрит меташутками, чёрным юмором и жестокими сценами, однако создатели «Поколения “Ви”» знают, что аудитория не будет сыта ими одними. Сериал полон искренних эмоций, непосредственности и мальчишеского задора «Пацанов» — такого мы уже давно не видели в шаблонной супергероике. Персонажи похожи на реальных людей, а пародии на фильмы DC и Marvel, идущие на ТВ внутри шоу, в 2023 году выглядят уже не как пародии — настолько оригиналы упали по качеству.

И внезапно «Поколение “Ви”», снятое, чтобы заткнуть дыру между сезонами «Пацанов», обрело собственный вес. Многие критики и зрители теперь пишут, что не прочь увидеть персонажей спин-оффа в оригинальном сериале, да и вообще — ждут второй сезон не меньше, чем очередной раунд борьбы Хоумлендера и Билли Бутчера.

Миссис Дэвис

Самый безумный НФ-сериал

Научно-фантастический сериал Тары Эрнандес («Теория большого взрыва») и Деймона Линделофа («Хранители», «Остаться в живых») использует поп-культуру на полную катушку, чтобы рассказать историю об иллюзорности свободного выбора и поисках бога в мире, где действиями людей управляет всеведущий ИИ.

На первый взгляд, «Миссис Дэвис» — мешанина из жанров, банальных сюжетных тропов, включающих поиск Святого Грааля, классическую серию с организацией ограбления, заговор в недрах Ватикана, таинственный орден и так далее. Но на деле под маской безумной трагикомедии прячется экзистенциальная история о бунте против бездушного шаблонного мира, где всё решает искусственный интеллект, чей ласковый голос командует, что делать и что есть, куда идти и кого любить.

Но это ни в коем случае не алармистское произведение об опасности прогресса. Это одно из самых остроумных фантастических приключений последних лет, в котором буквально всё на протяжении истории следует подвергать сомнению. И в этом безумном сериале, специально выглядящем так, будто он написан ChatGPT, на самом деле есть логика. Нужно лишь её поискать. Ведь кто ищет — находит, а кто стучит — тому откроют.

Доктор Кто: Спецвыпуски

Возвращение года: Теннант и компания

Популярность культового сериала снижалась уже несколько лет подряд, и спасать его вызвали самого Расселла Т. Дэвиса. В далёком 2005 году он перезапустил сериал, а теперь вернулся, чтобы сделать «Доктора» снова великим.

Старый новый шоураннер подошел к реанимации пациента поэтапно. Сначала поклонники смогли поностальгировать, глядя на знакомые лица. Главной приманкой стал, конечно же, Дэвид Теннант, сыгравший Десятого, а теперь и Четырнадцатого Доктора. Три спецвыпуска, которые можно назвать мини-сезоном, подарили зрителям ту самую атмосферу, когда-то влюбившую их в «Доктора». А когда все гештальты были закрыты, старая гвардия дала дорогу молодым. Ради этого РТД возобновил традицию рождественских спецвыпусков. После ностальгического реюниона с Теннантом вышла первая серия с Шути Гатвой.

Иначе как магией это не объяснишь: на экраны вернулся добрый, весёлый, захватывающий и слегка безумный сериал. И, судя по планам создателей, самое интересное ещё впереди.

Локи, 2-й сезон

Лучшее продолжение сериала

Сезон начинался неровно. Вроде бы перед нами общий сюжет, но каждый из первых эпизодов посвящён решению одной проблемы, после чего герой переключается на что-то другое. Однако постепенно эти вроде бы разрозненные сюжетные отрезки собираются в единое повествование — масштабное, мрачное и завораживающее.

За этой трансформацией легко не заметить другую, более важную: Локи больше не антигерой. Приключения в УВА научили его сострадать, жертвовать и доверять, подарили ему друзей и позволили признаться себе, что он в них нуждается. Не иначе как под влиянием всенародной любви главный трикстер Marvel превратился в героя, которому к лицу спасение Вселенной.

И наблюдать за этим перевоплощением, да ещё в таких потрясающих декорациях — чистое удовольствие. «Ванда/Вижн» был обесценен событиями второго «Доктора Стрэнджа», сериалы про молодых героев вроде Камалы Хан или Кейт Бишоп недостаточно хороши, «Секретное вторжение» и «Сокол и Зимний солдат» забылись сразу после выхода, а вот «Локи» мы будем вспоминать и пересматривать, как вспоминаем и пересматриваем Сагу Бесконечности.

Падение дома Ашеров

Лучший сериал ужасов

Сериал Майка Флэнагана — не просто очередное переосмысление классики в современных реалиях. Это оммаж всему наследию Эдгара По — от, собственно, «Падения дома Ашеров», до макро- и микро-отсылок к другим его произведениям (в том числе и стихам, воспроизведённым буквально). Однако из этого получилась не просто экранизация, интересная исключительно поклонникам автора. Это полноценная и самостоятельная история, в которой нашлось место и литературной игре, и старому доброму хоррору, и фирменным приемам Флэнагана, и очень тонкой, но пронзительной атмосфере упадка, безысходности и умирания — своеобразным пред- и постапокалипсису в рамках отдельно взятой семьи.

Стильная мразотность персонажей и паноптикум морального разложения разной степени переплетаются с не менее стильным воздаянием «каждому своё» — воздаянием, которое оказывается неизбежным. Флэнаган дарит зрителям эстетику страха и романтику ужаса — аккуратно и вкрадчиво, словно подталкивая к глубокому колодцу под размеренное качание маятника.

Король и Шут

Лучший музыкальный сериал

Как снимать музыкальные байопики, все более-менее понимают. Но как сделать байопик про панков? Видимо, наплевав на все законы жанра. По крайней мере, именно таким путём двинулась команда режиссёра Рустама Мосафира — и получилось у них действительно впечатляюще. Фэнтезийная линия, обыгрывающая сюжеты песен группы и иносказательно отражающая события жизни Горшка и Князя, — гениальное решение, следить за ней чертовски увлекательно.

Именно фантастические сказки по мотивам песен получились лучше всего. Как история группы сериал не так хорош, как сказка — в нём слишком много пробелов, не позволяющих составить цельную картину. Это именно история двух людей, поданная через призму их творчества. Особенно хочется выделить игру Константина Плотникова — Горшок в его исполнении получился настоящим, живым, искренним. Евгений Ткачук в образе злого шута тоже запомнится надолго — и за счёт восхитительного грима и костюмов, и за счёт вдохновенной игры. А саундтрек и запоминать не понадобилось — он в наших плеерах и так уже два с половиной десятилетия.

Одни из нас

Лучшая экранизация игры

Кто мог лучше справиться с переносом одного из известнейших видеоигровых сюжетов на телевидение, чем сам создатель игры? Нил Дракманн и шоураннер «Чернобыля» Крейг Мейзин с присущей обоим дотошностью адаптировали историю путешествия Джоэла и Элли по кишащему зомби постапокалиптическому миру, при этом освежив её.

Пускай сериалу не хватает эффекта погружения оригинала, он это отлично восполняет густой атмосферой, более проработанным взаимодействием своих персонажей с новыми даже для игроков деталями и великолепной актёрской игрой — Педро Паскаль и Белла Рэмзи просто блистают в своих ролях. Да и отказ от нескончаемого экшена сыграл создателям только на руку — встречи с «щелкунами» здесь редки и оттого так захватывают.

Но главное, сериал остаётся верным своим корням. Он показывает нам камерные истории о том, какие чудесные и отвратительные формы может принимать человеческая любовь в условиях постапокалипсиса.

Ван Пис

Зарубежный сериал года

Да ладно?! У Netflix после стольких неудач получилась достойная «живая» адаптация аниме! Всего-то и надо было уважать первоисточник и не ломать то, за что его любят. Морские приключения в фэнтези-мире, похожем на калейдоскоп из всего крутого одновременно. Неунывающего Манки Д. Луффи, который обязательно станет королём пиратов. Когда-нибудь. Его колоритных спутников и врагов и угарные битвы между ними с применением суперспособностей.

В сериале сохранили самых ярких персонажей, самые впечатляющие и смешные сцены из манги и аниме, не забыли даже мелкие детали и отсылки, понятные только фанатам. Кое-что пришлось сократить — ведь новый сериал не рассчитан на двадцать лет в эфире. Но благодаря этому он не выглядит совсем уж точной копией своих предшественников.

Лишь одно мешает «Ван-Пису» быть главным событием года: это всё же ремейк. Его главные достоинства — сохранение достоинств оригинала. Если вы смотрели аниме, то почти всё это уже видели — и аниме, конечно, выигрывает, ведь у анимации больше возможностей. Но если вы не готовы замахнуться на тысячи эпизодов или томов манги, то «Ван-Пис» от Netflix проведёт вас через Гранд-Лайн быстро, весело и без потерь.

Кибердеревня

Сериал года + Русский сериал года

Одно из наших главных сожалений — в 2021 году мы забыли включить в российские итоги года серию смешных и добрых короткометражек от студии Birchpunk. Жизнь дала шанс это исправить: на основе роликов сняли полноценный сериал. К счастью, большой бюджет не изменил сути «Кибердеревни»: абсурдного юмора и душевности.

Юмор рождается из фантастической вселенной, стебущей современную Россию: тек — хай, а лайф… тоже на букву Х. Черкизон вокруг Сатурна, суровый Плутон-Челябинск, бастующие роботы, охота на коптеры — все эти безумные детали делают мир «Кибердеревни» смешным и уникальным. Порой авторы решаются и на сатиру — например, полицейских «оскорбление чувств верующих» волнует больше грабежа! А шестая серия про воинственную Цереру под санкциями даже вызвала нешуточное бурление в Рунете.

Душевности дают персонажи — яркие и живые. Рубаха-парень киберфермер с его отеческой любовью к роботам (внимательные оценят, как ловко в сериале объединили двух, казалось, разных героев Чихачёва из роликов). Его волевая супруга и дочка-Гаечка. Самодур-нувориш, который проходит через осознание своих пороков. Рохля, пытающийся остаться человеком в мире корпораций. Ну а остроту сюжета обеспечивает любимый персонаж автора этих строк: на редкость умный и успешный кинозлодей. Тот, кто, даже не имея тела, на одной лишь психологии добивается своего.

2023-й — год расцвета русских сериалов, и мы волевым решением рискнули не выделять их на сей раз в отдельный топ. Два года назад «Вампиры средней полосы» тоже могли побороться за первое место. Но в итоге честь сломать стены «гетто» выпадает «Кибердеревне», в которой «Кин-дза-дза» встречает «Футураму» и Столенхага. Пусть от России 2023-го останется в памяти что-то хорошее.