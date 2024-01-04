Лучшие сериалы 2023 года: фантастика, фэнтези и супергерои

В 2023 году среди сериалов не было хита, сравнимого с «Пространством» или «Очень странными делами», — зато сколько приятных сюрпризов! В кои-то веки мы получили удачные адаптации игр и аниме. А ещё — неожиданный бум хороших русских сериалов, два из которых уж точно заслуживают упоминания.
Наше голосование закончилось вничью, и победителя выбирали волевым решением редакции. Этот выбор точно будет скандальным — но оно того стоило!
И нет, мы не забыли мультсериалы, в том числе «Царство падальщиков». Как обычно, они получат свой собственный топ.
Экстраординарная
Лучший сериал про сверхспособности
Эксцентричная трагикомедия в духе «Отбросов» (кстати, тоже британская) рассказывает о мире, где у всех людей есть суперсилы, а у главной героини — нет. И она учится с этим жить.
Ныне сериалы про сверхспособности или служат развитию какой-то большой франшизы (зачастую это снижает их самостоятельную ценность), или пытаются деконструировать либо «иронично обыграть» жанр (получается от случая к случаю). «Экстраординарная» ничего из этого не делает. Это просто трогательная история про молодых людей, которые стараются найти своё место в жизни, сепарироваться от родителей, разобраться в отношениях и помочь друг другу.
И всё это с суперсилами! От выдающихся вроде перемотки времени (с такой можно спасти мир, но у парня не получается спасти даже отношения) до ерундовых (создавать PDF-файлы!). Они добавляют абсурдности и позволяют вводить забавные (и драматичные) сюжетные повороты. Но авторы не забывают, что способности — лишь способ поговорить о проблемах. А не попытка построить очередную киновселенную.
Агентство «Локвуд и компания»
Сериал, который мы потеряли
Джонатан Страуд — автор не менее талантливый, чем Джоан Роулинг, хоть и куда менее знаменитый. Его серия книг про подростков, сражающихся с призраками, — образец хорошей подростковой литературы с живыми персонажами, приключениями, тайнами и британским колоритом.
Экранизация первых двух книг вышла им под стать: актёры играют великолепно, события не дают оторваться от экрана, и снято это в лучших традициях британских сериалов. Поклонники книг и надеяться не смели на столь добротную адаптацию. Увы, первый сезон так и останется единственным — Netflix закрыл сериал. Была надежда на то, что проект перекупит кто-нибудь другой, но этого до сих пор не случилось.
При этом «Локвуд» не забыт — фэндом продолжает требовать продолжение даже спустя полгода после закрытия. А по недавно опубликованной статистике, «Агентство» стало четвёртым по просмотрам в Великобритании за первое полугодие. Интересно, сколько раз призраки Рождества должны наведаться к боссам Netflix, чтобы те одумались?
Поколение V
Лучший сериал — спин-офф
Спин-офф «Пацанов» показал, что будет, если взять концепцию дерзкого, кровавого сериала о супергероях и перенести его на подростковую драму о колледже. Формула, которая на бумаге выглядела как нечто «сомнительное, но окей», оказалась тем самым глотком свежего воздуха, который был нужен всем поклонникам супергероики в год, когда пошатнулась Marvel.
Шоу пестрит меташутками, чёрным юмором и жестокими сценами, однако создатели «Поколения “Ви”» знают, что аудитория не будет сыта ими одними. Сериал полон искренних эмоций, непосредственности и мальчишеского задора «Пацанов» — такого мы уже давно не видели в шаблонной супергероике. Персонажи похожи на реальных людей, а пародии на фильмы DC и Marvel, идущие на ТВ внутри шоу, в 2023 году выглядят уже не как пародии — настолько оригиналы упали по качеству.
И внезапно «Поколение “Ви”», снятое, чтобы заткнуть дыру между сезонами «Пацанов», обрело собственный вес. Многие критики и зрители теперь пишут, что не прочь увидеть персонажей спин-оффа в оригинальном сериале, да и вообще — ждут второй сезон не меньше, чем очередной раунд борьбы Хоумлендера и Билли Бутчера.
Миссис Дэвис
Самый безумный НФ-сериал
Научно-фантастический сериал Тары Эрнандес («Теория большого взрыва») и Деймона Линделофа («Хранители», «Остаться в живых») использует поп-культуру на полную катушку, чтобы рассказать историю об иллюзорности свободного выбора и поисках бога в мире, где действиями людей управляет всеведущий ИИ.
На первый взгляд, «Миссис Дэвис» — мешанина из жанров, банальных сюжетных тропов, включающих поиск Святого Грааля, классическую серию с организацией ограбления, заговор в недрах Ватикана, таинственный орден и так далее. Но на деле под маской безумной трагикомедии прячется экзистенциальная история о бунте против бездушного шаблонного мира, где всё решает искусственный интеллект, чей ласковый голос командует, что делать и что есть, куда идти и кого любить.
Но это ни в коем случае не алармистское произведение об опасности прогресса. Это одно из самых остроумных фантастических приключений последних лет, в котором буквально всё на протяжении истории следует подвергать сомнению. И в этом безумном сериале, специально выглядящем так, будто он написан ChatGPT, на самом деле есть логика. Нужно лишь её поискать. Ведь кто ищет — находит, а кто стучит — тому откроют.
Доктор Кто: Спецвыпуски
Возвращение года: Теннант и компания
Популярность культового сериала снижалась уже несколько лет подряд, и спасать его вызвали самого Расселла Т. Дэвиса. В далёком 2005 году он перезапустил сериал, а теперь вернулся, чтобы сделать «Доктора» снова великим.
Старый новый шоураннер подошел к реанимации пациента поэтапно. Сначала поклонники смогли поностальгировать, глядя на знакомые лица. Главной приманкой стал, конечно же, Дэвид Теннант, сыгравший Десятого, а теперь и Четырнадцатого Доктора. Три спецвыпуска, которые можно назвать мини-сезоном, подарили зрителям ту самую атмосферу, когда-то влюбившую их в «Доктора». А когда все гештальты были закрыты, старая гвардия дала дорогу молодым. Ради этого РТД возобновил традицию рождественских спецвыпусков. После ностальгического реюниона с Теннантом вышла первая серия с Шути Гатвой.
Иначе как магией это не объяснишь: на экраны вернулся добрый, весёлый, захватывающий и слегка безумный сериал. И, судя по планам создателей, самое интересное ещё впереди.
Локи, 2-й сезон
Лучшее продолжение сериала
Сезон начинался неровно. Вроде бы перед нами общий сюжет, но каждый из первых эпизодов посвящён решению одной проблемы, после чего герой переключается на что-то другое. Однако постепенно эти вроде бы разрозненные сюжетные отрезки собираются в единое повествование — масштабное, мрачное и завораживающее.
За этой трансформацией легко не заметить другую, более важную: Локи больше не антигерой. Приключения в УВА научили его сострадать, жертвовать и доверять, подарили ему друзей и позволили признаться себе, что он в них нуждается. Не иначе как под влиянием всенародной любви главный трикстер Marvel превратился в героя, которому к лицу спасение Вселенной.
И наблюдать за этим перевоплощением, да ещё в таких потрясающих декорациях — чистое удовольствие. «Ванда/Вижн» был обесценен событиями второго «Доктора Стрэнджа», сериалы про молодых героев вроде Камалы Хан или Кейт Бишоп недостаточно хороши, «Секретное вторжение» и «Сокол и Зимний солдат» забылись сразу после выхода, а вот «Локи» мы будем вспоминать и пересматривать, как вспоминаем и пересматриваем Сагу Бесконечности.
Падение дома Ашеров
Лучший сериал ужасов
Сериал Майка Флэнагана — не просто очередное переосмысление классики в современных реалиях. Это оммаж всему наследию Эдгара По — от, собственно, «Падения дома Ашеров», до макро- и микро-отсылок к другим его произведениям (в том числе и стихам, воспроизведённым буквально). Однако из этого получилась не просто экранизация, интересная исключительно поклонникам автора. Это полноценная и самостоятельная история, в которой нашлось место и литературной игре, и старому доброму хоррору, и фирменным приемам Флэнагана, и очень тонкой, но пронзительной атмосфере упадка, безысходности и умирания — своеобразным пред- и постапокалипсису в рамках отдельно взятой семьи.
Стильная мразотность персонажей и паноптикум морального разложения разной степени переплетаются с не менее стильным воздаянием «каждому своё» — воздаянием, которое оказывается неизбежным. Флэнаган дарит зрителям эстетику страха и романтику ужаса — аккуратно и вкрадчиво, словно подталкивая к глубокому колодцу под размеренное качание маятника.
Король и Шут
Лучший музыкальный сериал
Как снимать музыкальные байопики, все более-менее понимают. Но как сделать байопик про панков? Видимо, наплевав на все законы жанра. По крайней мере, именно таким путём двинулась команда режиссёра Рустама Мосафира — и получилось у них действительно впечатляюще. Фэнтезийная линия, обыгрывающая сюжеты песен группы и иносказательно отражающая события жизни Горшка и Князя, — гениальное решение, следить за ней чертовски увлекательно.
Именно фантастические сказки по мотивам песен получились лучше всего. Как история группы сериал не так хорош, как сказка — в нём слишком много пробелов, не позволяющих составить цельную картину. Это именно история двух людей, поданная через призму их творчества. Особенно хочется выделить игру Константина Плотникова — Горшок в его исполнении получился настоящим, живым, искренним. Евгений Ткачук в образе злого шута тоже запомнится надолго — и за счёт восхитительного грима и костюмов, и за счёт вдохновенной игры. А саундтрек и запоминать не понадобилось — он в наших плеерах и так уже два с половиной десятилетия.
Одни из нас
Лучшая экранизация игры
Кто мог лучше справиться с переносом одного из известнейших видеоигровых сюжетов на телевидение, чем сам создатель игры? Нил Дракманн и шоураннер «Чернобыля» Крейг Мейзин с присущей обоим дотошностью адаптировали историю путешествия Джоэла и Элли по кишащему зомби постапокалиптическому миру, при этом освежив её.
Пускай сериалу не хватает эффекта погружения оригинала, он это отлично восполняет густой атмосферой, более проработанным взаимодействием своих персонажей с новыми даже для игроков деталями и великолепной актёрской игрой — Педро Паскаль и Белла Рэмзи просто блистают в своих ролях. Да и отказ от нескончаемого экшена сыграл создателям только на руку — встречи с «щелкунами» здесь редки и оттого так захватывают.
Но главное, сериал остаётся верным своим корням. Он показывает нам камерные истории о том, какие чудесные и отвратительные формы может принимать человеческая любовь в условиях постапокалипсиса.
Ван Пис
Зарубежный сериал года
Да ладно?! У Netflix после стольких неудач получилась достойная «живая» адаптация аниме! Всего-то и надо было уважать первоисточник и не ломать то, за что его любят. Морские приключения в фэнтези-мире, похожем на калейдоскоп из всего крутого одновременно. Неунывающего Манки Д. Луффи, который обязательно станет королём пиратов. Когда-нибудь. Его колоритных спутников и врагов и угарные битвы между ними с применением суперспособностей.
В сериале сохранили самых ярких персонажей, самые впечатляющие и смешные сцены из манги и аниме, не забыли даже мелкие детали и отсылки, понятные только фанатам. Кое-что пришлось сократить — ведь новый сериал не рассчитан на двадцать лет в эфире. Но благодаря этому он не выглядит совсем уж точной копией своих предшественников.
Лишь одно мешает «Ван-Пису» быть главным событием года: это всё же ремейк. Его главные достоинства — сохранение достоинств оригинала. Если вы смотрели аниме, то почти всё это уже видели — и аниме, конечно, выигрывает, ведь у анимации больше возможностей. Но если вы не готовы замахнуться на тысячи эпизодов или томов манги, то «Ван-Пис» от Netflix проведёт вас через Гранд-Лайн быстро, весело и без потерь.
Кибердеревня
Сериал года + Русский сериал года
Одно из наших главных сожалений — в 2021 году мы забыли включить в российские итоги года серию смешных и добрых короткометражек от студии Birchpunk. Жизнь дала шанс это исправить: на основе роликов сняли полноценный сериал. К счастью, большой бюджет не изменил сути «Кибердеревни»: абсурдного юмора и душевности.
Юмор рождается из фантастической вселенной, стебущей современную Россию: тек — хай, а лайф… тоже на букву Х. Черкизон вокруг Сатурна, суровый Плутон-Челябинск, бастующие роботы, охота на коптеры — все эти безумные детали делают мир «Кибердеревни» смешным и уникальным. Порой авторы решаются и на сатиру — например, полицейских «оскорбление чувств верующих» волнует больше грабежа! А шестая серия про воинственную Цереру под санкциями даже вызвала нешуточное бурление в Рунете.
Душевности дают персонажи — яркие и живые. Рубаха-парень киберфермер с его отеческой любовью к роботам (внимательные оценят, как ловко в сериале объединили двух, казалось, разных героев Чихачёва из роликов). Его волевая супруга и дочка-Гаечка. Самодур-нувориш, который проходит через осознание своих пороков. Рохля, пытающийся остаться человеком в мире корпораций. Ну а остроту сюжета обеспечивает любимый персонаж автора этих строк: на редкость умный и успешный кинозлодей. Тот, кто, даже не имея тела, на одной лишь психологии добивается своего.
2023-й — год расцвета русских сериалов, и мы волевым решением рискнули не выделять их на сей раз в отдельный топ. Два года назад «Вампиры средней полосы» тоже могли побороться за первое место. Но в итоге честь сломать стены «гетто» выпадает «Кибердеревне», в которой «Кин-дза-дза» встречает «Футураму» и Столенхага. Пусть от России 2023-го останется в памяти что-то хорошее.
Кто это выбирал?
В голосовании за лучшие кино, мультфильмы и сериалы участвовали авторы и редакция «Мира фантастики»: Александр Анохин, Дарья Беленкова, Марина Беляева, Денис Варков, Александр Гагинский, Евгения Деревская, Артём Дубровский, Александра Злотницкая, Дмитрий Злотницкий, Павел Ильин, Инар Искендирова, Дмитрий Кинский, Александр Киселев, Олеся Климчук, Мария Лебеденко, Ангелина Лисицина, Денис Недыпич, Екатерина Никитина, Наталия Осояну, Евгений Пекло, Олег Поторокин, Кирилл Размыслович, Сергей Серебрянский, Денис Старостин, Александр Стрепетилов, Роман Файницкий, Игорь Хованский, Елизавета Худайбердиева, Игорь Цуканов, Мария Шмидт, Елена Щетинина.
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