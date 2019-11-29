Бросив вызов Гильдии охотников, Мандалорец со спасённым Малышом Йодой пускается в бега. Первая остановка — лесная планета Сорган, тихая и удалённая. Прекрасное место, чтобы затеряться! Или нет? Оказывается, сорганские фермеры страдают от нападок беспощадных бандитов. В обмен на пристанище Мандалорец соглашается разобраться с мародёрами…

Каждый, кто хотя бы мельком слышал об Акире Куросаве, легко узнает в новой главе «Мандалорца» парафраз классического сюжета «Семи самураев», — и, кстати, для «Звёздных войн» это не впервой. Простая и изящная история о благородстве, взаимопомощи, житейской мудрости крестьян и воинской чести. Куросава на этом материале выстраивал эпик на три с половиной часа; Джон Фавро старается уложиться всего в 35 минут. И в целом преуспевает.

Тем более что центральный конфликт у «Мандалорца» свой, оригинальный. В предыдущей серии герой порвал с прежней жизнью и теперь оказался на перепутье. Куда податься дальше? Кем быть? Вернуться ли к суровому ремеслу наёмника? Бороздить ли космос на пару с приёмным «сыном»? А может, остепениться, позволить себе расслабиться и снять, наконец, свой непроницаемый шлем?

Галактика полна возможностей, и четвёртый эпизод постоянно играет на контрасте с первой сюжетной аркой сериала. На смену бесплодным пустыням пришли леса. Холодные города из камня и ржавого металла уступили место уютным деревянным поселениям. Никаких больше дроидов-убийц — только милый механический рыбак на тонких ножках, словно у аиста. Новый подход к дизайну, новая культура, новое настроение. И, конечно же, новые отсылки для фанатов: особенно рады будут те, кому по душе мультсериал «Повстанцы».

На этот раз в режиссёрском кресле Брайс Даллас Ховард, успешная актриса («Мир юрского периода») и дочь Рона Ховарда, постановщика недавнего «Хана Соло». Впрочем, не стоит обвинять Lucasfilm в кумовстве. Да, для Ховард-младшей «Мандалорец» стал первым проектом настолько серьёзного уровня, но недостаток опыта она легко компенсирует человечностью и эмоциональным чутьём. Новых персонажей она заявляет быстро и умело, даже эпизодических героев наделяя обаянием: взять хоть парочку испуганных фермеров, которые впервые обращаются к Мандо за помощью. Мир Соргана режиссёр наполняет теплом и светом, и даже главная музыкальная тема теперь звучит неожиданно лирично.

В то же время сериал по-прежнему держит высокую планку зрелищности. Экшен-сцены (от рукопашного боя один на один до массовой позиционной перестрелки) сняты разнообразно и компетентно — хотя и не так впечатляют, как финальная битва из третьего эпизода. «Мандалорцу» удаётся главное: сочетать в себе очень разные жанры и эмоции, из которых состоит ДНК «Звёздных войн». Здесь и вестерн про одинокого ковбоя, и стоицизм самурайских фильмов, и идеализм детского кино.

От истории про брутального охотника за головами можно было ожидать реализма и беспринципности, но Джон Фавро и его команда не позволяют себе скатываться в цинизм. Любую внешнюю суровость они тут же разбавляют чем-нибудь милым, смешным и попросту добрым. Таков и сам главный герой: Мандо себе на уме, но он не жесток, ценит помощь союзников и не забывает их вознаграждать, — хотя ещё в первой серии заявлено, что денег у него совсем немного. При всей своей внешней бесстрастности он искренне заботится о Малыше Йоде и, похоже, действительно хочет выдохнуть и снять с себя груз трагического прошлого. Вот только не знает как.

Неслучайно один из сквозных мотивов сезона — детство. Протагонист регулярно переживает флешбэки из своей юности в годы Войны клонов, часть охотничьего гонорара отдает на поддержку мандалорских сироток, а лопоухий зелёный «сынок» полностью переворачивает его мир. Четвертая серия изящно намекает: за железной маской герой скрывает своего внутреннего ребенка и тоску по другой, мирной жизни. Так что тихий фермерский быт Соргана таит для него немало соблазнов.

Вот только не слишком ли рано «Мандалорец» подобрался к этому моральному выбору? Зрителям нетрудно понять дилемму персонажа — остаться воином или сложить оружие, но пока что она не сопровождается нужным эмоциональным весом. Мы ещё слишком мало знаем о повседневной охотничьей жизни Мандо, а одной получасовой серии (которая охватывает события нескольких недель!) явно не хватает, чтобы проникнуться деревенским уютом. Иные шоураннеры уделили бы этому сюжету целую арку на два-три эпизода, но Фавро словно боится замедлить ход событий. «Быстрее и энергичнее», как завещал дедушка Лукас.

В известном смысле это идёт на пользу «Мандалорцу». Во-первых, сериал не даёт зрителям заскучать, даже пресловутые «филлеры» подспудно влияют на развитие сюжета. Во-вторых, не так ли живёт сам главный герой? Мандо не останавливается и не формирует привязанностей. Он следует догматам своего клана, но, судя по всему, не очень-то дружен с соплеменниками. Все, кого он встречает на своём пути, быстро уходят из его жизни. Удивительная сдержанность со стороны создателей: пригласить в проект актёров уровня Ника Нолти, Карла Уэзерса и Вернера Херцога, но задействовать их только в паре серий!

По всей видимости, экс-рестлер Джина Карано тоже всего лишь гостевая звезда. А жаль: персонаж у неё получился весьма колоритный. Кара Дюн, бывший член спецотряда Альянса, с первых минут заявляет своё мастерство и в драке держится наравне с Мандо. Она крута, но, как и положено настоящему повстанцу, обладает добрым сердцем и самоотверженностью. При этом ей чужда принципиальность фермеров, не желающих покидать свои земли: однажды она уже отказалась от идеалов Восстания, её битва окончена. В этом плане Кара — зеркало для главного героя. Человек, которым Мандо может стать, если решится оставить путь воина.

Куда заведёт его этот путь? Узнаем через неделю! Впереди у Мандалорца — вторая половина сезона и множество новых испытаний. Но первые четыре эпизода определённо настраивают на оптимистичный лад.