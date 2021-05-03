Царь-панк «Тень и кость»: книги против сериала и ядреная клюква

Сериал «Тень и кость» приковал к себе внимание ещё до выхода на Netflix. Его ждали как фанаты первоисточника — романов Ли Бардуго, так и не читавшие их любители фэнтези. Во-первых, продюсеры сериала и автор преподносили псевдорусский мир «Тени и кости» как нечто новое, способное удивить даже прожжённых знатоков фантастики. Во-вторых, по-настоящему громких адаптаций фэнтези-романов после «Игры престолов» выходило немного — разве что «Ведьмак», не особо нашумевшие «Проклятая» и «Письмо королю» да совсем не похожая на экранизацию «Стража». Пока «Ведьмак» на перерыве, «Тень и кость» заполнили собой информационный вакуум для любителей доказывать, что книга лучше. Впрочем, отсутствие достойной конкуренции не делает сериал и его вселенную чем-то невероятным. Это неплохая адаптация подростковых романов, в которой полно клише, национальных стереотипов и шаблонных типажей. И всё-таки в ней есть своя изюминка — для не очень придирчивого зрителя.

Избранная, её друзья и Тёмный Властелин

В сериале сплели воедино сюжеты двух произведений Бардуго из одной вселенной — трилогии гришей и «Шестерки воронов». В трилогии, на первый взгляд, ничего примечательного нет: избранная сирота в семнадцать лет обретает невероятный дар и идёт биться за отчизну и побеждать злодея. Эта до боли знакомая история могла бы затеряться в бездне таких же сказок про избранных. Однако её выделяла необычная атмосфера, которая совмещала сказочный антураж с элементами стимпанка.

Первая книга и основная сюжетная линия сериала начинается с того, что юная сирота Алина, служащая картографом в армии Равки (аналога Российской империи 1820-х годов), отправляется пересекать таинственный Теневой Каньон. Лет сто назад эту чёрную пустыню, населённую слепыми чудовищами, создал некий Чёрный Еретик — главная героиня узнала об этом ещё в приюте, где она выросла. Теневой Каньон разделил Равку на две части, которые оказались изолированными друг от друга.

Равка воюет с соседями, на её стороне сражаются маги-гриши, владеющие стихиями: одни управляют водой, другие призывают ветер и творят огненные шары. Привкус «Аватара» разбавляют лекари и сердцебиты, манипулирующие телами людей, а также гриши, способные управлять механизмами и химическими реакциями. Среди этой элиты магов есть ни на кого не похожий Дарклинг, колдун теней. Он командует отрядом гришей, в который призывают всех, у кого обнаруживают дар.

Главную героиню призыв в ряды местного спецназа обошёл стороной — её отправили на задворки державы служить картографом. В армии Алина комплексует и рефлексирует, пока её не посылают через Теневой Каньон делать наброски соседних территорий. Но по дороге, когда зверьё собирается разорвать на клочки героиню и её друга, она неожиданно становится человеком-фонарём и освещает путь товарищам, изгоняя чудовищ. Мал, спутник Алины, играет роль типичного богатыря — прямолинейного, благородного и не очень умного.

После инцидента с фейерверком в каньоне Алина превращается из никому не интересного подростка со средней внешностью и такими же средними способностями в мега-гришу, постепенно прокачивает навыки и хорошеет от природы своего дара. Разумеется, её трансформация не проходит незамеченной, и Алину тут же забирают в спецназ во главе с тем самым Дарклингом, создающим тени. Так начинается история о победе «хороших ребят» над «плохими ребятами», которая была бы пресной, если бы не два момента.

Клюква и антигерой: причины популярности

Первая причина, по которой трилогия так понравилась читателям, — генерал Кириган, он же Дарклинг, главный антагонист и один из углов любовного треугольника. Хитрый интриган, таинственный красавец с тёмным прошлым и тяжёлым детством (куда же без погремушек из гвоздей), великий реформатор и просто интересный парень. Куда более интересный, чем ноющая Алина и недалёкий Мал.

Дарклинг служит не вишенкой на торте, а самим тортом. Этот благонамеренный экстремист снискал огромную любовь фанатов. В отличие от тирана Сноу из «Голодных игр» и приевшейся толпы апокалиптических маньяков, Кириган идёт на всё, чтобы помочь гришам, которых в его мире недолюбливают, а порой даже подвергают «целительной лоботомии». Кириган (которого в сериале отлично сыграл Бен Барнс) — романтический патриот, манипулятор и антигерой в духе графа Монте-Кристо. В какой-то момент он решает, что только массовые расстрелы спасут родину, и начинает действовать жёстко. К концу трилогии нестандартный антагонист, разумеется, скатывается, чтобы на его фоне не поблекли героические герои, а фанаты не слишком мечтали о его романе с Алиной. Однако само появление неоднозначного злодея в подростковом фэнтези уже было событием.

Второй причиной успеха стал необычный сеттинг. В кои-то веки нам предлагают не антураж навозных веков, не мир меча и магии и даже не стимпанк в викторианском Лондоне. Трилогия гришей разворачивается в псевдо-России 1820-х. Условно 1820-х и условно России. Уже в первых книгах становится понятно, что автор не разбирается в истории и не слишком дотошно занимается построением мира. Это не Гай Гэвриел Кей, который перед написанием каждого романа перелопачивает исследования и оставляет элегантные отсылки для знатоков. У Ли Бардуго всё топорно и полно весёлой клюквы. Самая сочная часть этой клюквы в сериал, увы, не вошла.

В книгах Равка — это образ стереотипной России от человека, который не отличит болгарский словарь от русского. Абстрактные славяне носят имена, которые звучат экзотично разве что для уха англоговорящих. Для любого, кто знает хоть один славянский язык, всё это кажется в лучшем случае смешным, а в худшем — идиотским.

Главная героиня носит фамилию Старков (не Старкова, а именно Старков). Конечно, в том же «Пространстве» есть Анна Воловодов, но авторы объясняют свой выбор языковой реформой и самой структурой мира будущего. У Бардуго ничего подобного нет. Потом выясняется, что у тёмного красавца Дарклинга по паспорту фамилия Морозова. А маму его зовут Багра. В придачу мы получили такие прекрасные имена, как Ана Куя, Илья Морозова и Зоя Новозяленский. Местных не-магов зовут otkazat’sya, хотя за пять минут в поисковике можно выяснить, что «отказаться» — это глагол. Видимо, пяти минут у Бардуго не было. К этому можно прибавить кучу других названий, которые, видимо, выбирались по принципу «звучит круто».

В русском издании переводчики исправили огрехи, как смогли. Женя Сафин стала Женей Сафиной, Дарклинга зовут Александр Морозов, едят гриши на завтрак не «селёдку под шубой», а просто хлеб с рыбой. А не-гришей теперь зовут «отказниками». Текст стал, увы, не таким смешным, зато более понятным тем, чьей культурой Бардуго вдохновлялась.

Но даже с этими исправлениями антураж заставит вас посмеяться. Герои ходят в баню, завтракают селёдкой, сидя за самоваром, в их империи есть своя заснеженная Сибирь, а в третьей книге они охотятся на жар-птицу. Ещё они напиваются квасом (в мире гришей квас — крепкий алкоголь, как водка), носят меховые шапки, и зима тут длится годами. Однако после стандартных магов в остроконечных шляпах и абстрактной Западной Европы эта вселенная хотя бы необычна, пусть и смешна.

«Шестерка воронов» и «Продажное королевство»: книги и сериал

Сериал сгладил многие ошибки книг, но при этом наделал своих, соединив трилогию гришей со спин-оффом «Шестерка воронов». Если первая трилогия вращается вокруг Равки, плана Дарклинга, душевных терзаний Алины и компании, которая ей помогает, то «Шестерка воронов» — это «Одиннадцать друзей Оушена» в фэнтези-сеттинге.

Здесь герои — отбросы общества и красавцы-негодяи, которым выпало провернуть криминальную операцию столетия. Каз Бреккер — расчётливый и хладнокровный гибрид Холмса и Мориарти, его помощница Инеж — красавица с кинжалами, Джеспер — меткий стрелок с острым языком и тёмным прошлым, Нина — мастер шпионажа и покорения сердец (буквально — она может их останавливать, будучи гришей), Маттиас — бывший угрюмый охотник на гришей, а ныне крутой антигерой. Позже к ним присоединяется очаровательный мастер-подрывник Уайлен. Ошиваясь в городе Кеттердаме, состоящем на 99% из борделей и игорных домов, подростки становятся главами местного бандитского мира. Банда заставляет дрожать улицы Кеттердама, проворачивает дерзкие аферы и мстит многочисленным обидчикам.

«Шестерка воронов» и её сиквел «Продажное королевство» полюбились публике больше, чем трилогия гришей, благодаря оригинальным персонажам и лихо закрученному сюжету. Однако и новая дилогия Бардуго относится к подростковой литературе, а потому возраст героев вообще никак не соответствует их характерам и положению в обществе. Криминальный гений, держащий в страхе весь город, — это хромой парень восемнадцати лет, его подруга, имеющая боевые навыки тысячелетней героини китайского фэнтези-боевика, — красавица лет семнадцати, а мастеру-подрывнику и вовсе шестнадцать. При этом у них серьёзные отношения, любовь на всю жизнь, карточные долги, прошлое насыщеннее, чем у древнего Дарклинга, и врагов тоже больше, чем у него. В семнадцать лет они уже повидали всё. Но если закрыть глаза на возраст героев, сюжет окажется очень даже неплохим.

«Шестерка воронов» — занятное произведение, полное неожиданных поворотов и неоднозначных героев. Что до трилогии гришей, в ней неоднозначны разве что Дарклинг и Зоя, которая превращается из обычной «плохой девчонки» в адекватного лидера с тонким чувством юмора. Все остальные — хорошие ребята, за вычетом отвратительного царя, его Распутина, называемого «Апаратом», и его царицы.

Слепили из того, что было

В книгах события в Кеттердаме происходят спустя несколько лет после завершения истории Алины, так что сплести все линии воедино оказалось непросто. Частично создатели сериала с этой задачей справились, добавив дополнительный материал. Но сюжет они всё же перегрузили. Инеж, Джеспер и Каз постоянно ошиваются около Дарклинга, Мала и Алины и отвлекают на себя всё внимание зрителей. При этом ярким «воронам» не хватает времени, чтобы раскрыться. В итоге зрителю подают форменный винегрет — подростковые страдания Мала и Алины, которые всё никак не могут признаться друг другу в любви, перемежаются ограблениями и дерзкими перестрелками, в которых свою крутизну показывают «вороны». На их фоне проигрывают все остальные персонажи. В особенности достаётся Дарклингу.

В теории Кириган обладает чуть ли не силами Таноса и способен одним щелчком разгромить целую армию. Но по ходу сюжета ему набивает морду Мал, а Каз Бреккер от него легко сбегает. Дарклинга водят за нос почти все. И если его умная и могущественная мать действительно способна на многое, то Мал и Алина должны казаться на его фоне беспомощными котятами. Однако Кириган опасен лишь на словах. А ещё он по непонятной причине служит королю-идиоту, которого давно мог свергнуть.

Все штампы подросткового фэнтези

При просмотре «Тени и кости» нужно учитывать специфику жанра и не удивляться, что все в сериале сироты (кроме древнего Дарклинга), всем главным героям семнадцать лет (кроме древнего Дарклинга), а любовь и дружба спасают мир (Дарклинг пытался заниматься экономикой и политикой, но был нейтрализован силой любви и дружбы). Если принять правила игры, можно порадоваться некоторым поворотам сюжета и пустить скупую слезу от сердечных страданий главной пары. Иначе «Тень и кость» может вызвать бурю смеха и негодования.

Сюжет здесь пестрит клише, типичными для подросткового фэнтези. Во-первых, герои Ли Бардуго, как часто бывает в Young Adult, грешат избытком эмоций и отсутствием логики. От приступов глупости страдают здесь все, а особенно Алина и Мал. Избранная Алина получает силы, которые сулят ей вечную красоту, молодость, возможность изменить жизнь в Равке к лучшему, любовь и внимание шикарных красавцев, среди которых Дарклинг и (позже) принц Равки. Алина же постоянно жалуется, не желает быть избранной и хочет вернуться в свой нищий приют. По неведомой причине и вопреки здравому смыслу она стремится к «нормальной жизни», которая в Равке выглядит как нечто среднее между колхозом и ГУЛАГом.

Её возлюбленный Мал мог бы стать интересным персонажем, не сводись весь его характер к влюблённости в Алину и не будь его соперниками Прекрасный Принц и Тёмный Властелин. Поступки Мала — это хроники маразма. Наделённый мышцами, но не умом, он то дезертирует, то бьёт по морде офицеров, то подставляет друзей из-за своей великой любви. Один такой Мал в армии вполне может загубить военную кампанию — даже странно, как этого горе-солдата не расстреляли. По нему давно плачет военный трибунал, но всем на это плевать, ведь у парня любовь!

Во-вторых, в худших традициях жанра, из-за невероятной мощи юных героев грозный злодей выглядит совсем не впечатляюще. Вороны, особенно Инеж, круты настолько, что выносят толпами тренированных гришей, которые составляют элиту военных сил Равки. Невероятно мощный Дарклинг при этом получает побои почти от всех, даже от охотников на ведьм, которые неожиданно оказались по соседству с его лагерем. Его разведка работает из рук вон плохо. Чем занимался вечный генерал Кириган все эти столетия? Пил квас?

В-третьих, препятствия на пути героев оказываются далеко не такими страшными, как заявлено изначально. Например, жуткий Теневой Каньон выглядит не таким уж устрашающим после того, как через него переправляются по железной дороге Каз, Инеж и Джеспер. Почему-то никто, кроме таинственного перевозчика, не додумался, что можно построить поезд и решить проблемы раздробленности раз и навсегда. После эпизода со скрытой железной дорогой путешествия на санях через тени и песок выглядят идиотскими. Зачем? Они могли просто заказать бронепоезд.

Наконец, силы героев и их поведение не соответствуют заявленным. Алина, как святой фонарь, провозглашается великой гришей наравне с Дарклингом, хотя объективно она далеко не Профессор Ксавье. Ей необходим специальный макгаффин «рога оленя», чтобы достичь хоть каких-то успехов в магии. Волшебные рога должны дать Алине апгрейд к силам. Киригану же апгрейды не нужны, у него почему-то всё и так работает отлично. Только святая Алина, надежда поколения и спасительница отечества, не может без них обойтись. При это рядом с Алиной есть гриши с куда более интересными способностями. Те же сердцебиты могли бы останавливать сердца чудовищ в Теневом Каньоне, а инженеры-прочники — придумать механизм, который бы заменил человека-лампу. Но почему-то уникальной считается лишь Алина, чьи силы взялись непонятно откуда. Она просто избранная.

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