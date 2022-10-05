Фраза Мэрилин Монро «Лучшие друзья девушки — это бриллианты» давно стала крылатой. Впрочем, почему только бриллианты? А как же рубины, изумруды, жемчуга и множество иных блестящих безделушек, греющих сердце и душу прекрасной половины человечества? Расписываясь в своей любви, преданности и уважении, сегодня только для наших прекрасных читательниц вся мужская часть редакции «МФ» хочет подарить вам… статью про самые-самые фантастические драгоценности!

Будь мы существами ленивыми и нелюбопытными, ограничились бы кучкой колечек и камешков из мира Средиземья, разбавив их несколькими предметами германо-кельтской мифологии. Их ведь там как грязи! Но мы не ищем лёгких путей — потому постарались сделать наш виртуальный подарок максимально разнообразным.

Итак, вашему вниманию — глянцевый каталог «MF Jewel» от лучших фантастических кутюр! Смотрите! Выбирайте! Тыкайте носом ваших мужчин! То есть нас…

А ещё вы можете купить кольцо с чёрным бриллиантом! Этот материал подготовлен совместно с ювелирным магазином Pierre. Вместе с ними мы собрали 5 интересных фактов об этой разновидности бриллиантов.

10 место. Камень Души

Для одних драгоценности — лишь денежный эквивалент, для других важнее их эстетическая привлекательность. Но есть и те, у кого от побрякушек натурально сносит башню. Ну правда, каким же надо быть упёртым любителем брюликов, чтобы воткнуть один из них… аккурат себе в лоб?

Ювелир: Фирма Blizzard

Место хранения: Игры серии Diablo

Выписка из каталога: Три огромных кристалла Soulstones (Камни Душ), куда заключены истинные сути Владык Зла — Дьябло, Баала и Мефисто. Раздобыть камушки пытались многие. И некоторые даже преуспели. Обретя артефакт, «счастливцы» пытались обрести с помощью камней великую Силу: считается, что, поместив Камень Души в центр лба, можно перенять могущество Владыки. К сожалению, на самом деле кристаллы — это ловушки, ибо таящиеся в камне демонические сути с лёгкостью поглощают жалкие человеческие душонки. В общем, неудивительно, почему эти камни открывают наш каталог: уже долгие годы мы пытаемся их пристроить в хорошие женские руки, но женщины почему-то предпочитают держаться от них подальше. А зря, ведь…

Почему 10 место: …с помощью этого камушка запросто можно превратить самого достойного мужа в злобного рогатого урода. К сожалению, большинство девушек умеет провернуть подобную операцию безо всяких камней.

9 место. Планета на цепочке

«Я тебе весь мир подарю!» Извечное мужское заклинание, предназначенное для тотального женского охмурения. Дескать, ради тебя, подруга, я готов на любые подвиги, даже на покорение мира! Правда, для подавляющего большинства самцов всё ограничивается пустым сотрясанием воздуха. Для многих просто мусор вынести или посуду помыть — уже штучная работа, исключительно в день восьмого марта. Но особо находчивым мужским особям действительно удаётся подарить предмету обожания целую планету.

Ювелир: Лоис Макмастер Буджолд

Место хранения: Роман «Комарра» из Барраярского цикла

Выписка из каталога: Крошечные модели планет размером с ноготь большого пальца, сделанные с изумительной степенью детализации. Горы и дороги, моря и города — даже цветовая гамма соответствует реальности. И всё сверкает, блестит, переливается, двигается… Вряд ли можно представить женщину, которая отказалась бы надеть на шею кулон «Земля» или серьги в виде нашей планеты с Луной в придачу. Плод гениальной инженерной мысли по цене качественного бриллианта.

Почему 9 место: Всё-таки это не настоящая драгоценность, а всего лишь бижутерия, пускай и очень красивая. Так что просите её у своих мужчин, только если они совсем уж больше ни на что не способны. А то, не дай бог, запустят серёжки-планеты в массовое производство — и все, включая, продавщицу в ближайшей палатке, купят себе по паре. После этого строгий кодекс истинной леди предписывает подобную «драгоценность» выкинуть…

Факт № 1. Черные алмазы добывают только в двух странах Черный алмаз впервые нашли в Бразилии в 1840 году. Находка получила название «карбонадо» — от слова carbon, что в переводе с испанского означает «уголь». Необработанный алмаз действительно имеет сходство с углем. Через несколько лет черные алмазы нашли в Центральноафриканской Республике.

8 место. Летающий Камень

Некоторые драгоценности только выглядят мило и симпатично. На самом деле лучший способ подложить кому-нибудь особо жирную свинью — одарить эдаким сокровищем. Что интересно, обычно хозяйка и сама не подозревает, какой блестящий кошмар таскает на своей хрупкой шейке.

Ювелир: Хаяо Миядзаки

Место хранения: Аниме «Небесный замок Лапута»

Выписка из каталога: Кулон на цепочке с голубоватым кристаллом, который при определённых обстоятельствах излучает ослепительный свет. Камень не зря называют Летающим. После того как юная хозяйка кулона Сита вывалилась из воздушного корабля, Камень аккуратно слевитировал прямо в руки её ошалевшему от такого счастья мальчишке Пазу. Оказалось, что Камень на самом деле — ключ к главной местной легенде, Летающему острову Лапуте, за которым охотятся все, кому не лень. Ведь там — не только тонны золота, но и оружие, способное раскатать весь мир по брёвнышку. Впрочем, последнее женщинам обычно неинтересно.

Девчонка и камень, два по цене одного!Почему 8 место: Отличная блестяшка для девушек, которые ищут приключений на свою… э-э-э… голову. Побрякушка копеечная, а дел может наворотить — мама не горюй. Подарите такую своей возлюбленной, и через много лет вам будет ой как много чего вспомнить и рассказать детям.

7 место. Ожерелье «Око Моря»

Прекрасная драгоценность. Старинная. Фамильное наследие! Что, сердце уже затрепыхалось? Да, многие жаждут заполучить эдакое сокровище. Однако в погоне за синей птицей удачи слишком велика вероятность замочить ноги. По самые уши.

Ювелир: Урсула Ле Гуин

Место хранения: Роман «Планета Роканнона» из Хайнского цикла

Выписка из каталога: Ожерелье из светлого золота с огромным сапфиром на подвеске — фамильная драгоценность ангья Семли Светлокудрой, жены лорда Халланского с планеты Роканнон системы Фомальгаут 2. Род Семли давно потерял былое величие и благородная леди жутко страдала от унижения перед богатыми выскочками. Чтобы забрать фамильную драгоценность стоимостью в целое королевство, Семли отправилась в далёкое космическое путешествие. Сокровище она вернула, а вот любимого мужа, успевшего погибнуть в бою, — потеряла. Да и дочь отнеслась к триумфальному возвращению матери прохладно. Что неудивительно: полёт для Семли длился несколько дней, а на Земле за это время прошло 15 лет.

Почему 7 место: Ожерелье Семли — символ утраченных надежд. Погнавшись за холодным блеском мечты, прекрасная леди потеряла всю свою жизнь. Всё-таки некоторые бриллианты — не лучшие друзья, а заклятые враги. Даже если они не писают тайком ночами в тапки и не излучают в альфа-бета-жёлто-крапчатом спектре.

Факт № 2. У черных бриллиантов два вида кристаллических образований Существует два типа камней черного цвета, с химическими и физическими свойствами алмаза, которые отличаются видом образований: Монокристаллические — редкие камни, которые называют пике. У монокристаллов такие же свойства, как у белых и цветных алмазов. Они обладают натуральным черным цветом благодаря включениям графита.

Монокристаллические — редкие камни, которые называют пике. У монокристаллов такие же свойства, как у белых и цветных алмазов. Они обладают натуральным черным цветом благодаря включениям графита. Поликристаллические — карбонадо. Они состоят из миллиона мельчайших кристаллов в кремнистой основе, плотно спаянных между собой. Спайка неоднородна, и поэтому у карбонадо пористая структура. В состав входит графит и соединения железа — гематит и магнетит, которые обуславливают темный цвет. Поликристаллическая структура обеспечивает карбонадо твердость и чрезвычайную крепость. Изначально их использовали только в технических целях. Из них изготавливают буровые коронки, сверла и резцы для металлообрабатывающей промышленности.

6 место. Топаз Власти

Немало сказок начинается с очень точного указания «Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Отважного героя или клинического идиота (чаще всего это одно и то же) поджидает масса опасностей, прежде чем в руки ему попадает искомое. Чтобы не угодить впросак, стоит твёрдо помнить: не всё то золото, что блестит.

Ювелир: Нил Гейман

Место хранения: Повесть «Звёздная пыль»

Выписка из каталога: Огромный топаз на серебряной цепи — не просто ценнейшая ювелирная поделка, но и символ власти повелителей Штормфорта. Кто из наследников найдёт отправленный в магический полёт камень, тот получит вожделенный титул лорда, а с ним и фактическую власть надо всей Волшебной Страной. Сам по себе топаз магической силы не имеет, однако его разорванная цепочка срастётся только в руках у законного наследника династии.

Почему 6 место: Миленький подарок, обретающий значение только в нужных руках. Наша сказка кончилась хорошо: девица Ивэйн стала женой и владычицей, парень Тристан получил титул и супругу. Другие наследники, погнавшись за миражом, остались ни с чем. Точнее, они — кто громко, кто вполголоса — попросту сыграли в ящик! Увы, во всех этих историях с драгоценностями сплошь и рядом кто-то умирает. Но когда подобные мелочи останавливали настоящих женщин и настоящих мужчин?

5 место. Клинок Ведьм

Большинство девушек мечтает о красивых браслетах, кулонах, колечках и прочих шедеврах ювелирного искусства. Но есть такие особы, которым всё это пустяшное барахло даром не сдалось. Ваша дама относится к тем, кого русская пословица рекомендует отправлять останавливать на скаку горящие избы? Тогда у нас есть то, что вам нужно!

Ювелир: Издательство Top Cow Productions

Место хранения: Комикс Witchblade

Выписка из каталога: Огромный драгоценный камень (по виду — бриллиант), изящно вставленный в центр лёгкой латной перчатки. На самом деле Клинок Ведьм — сумасшедшей силы магическое оружие внеземного происхождения. Носить его с пользой могут только женщины, и только те, кто отличается сильным характером и стальной волей. Активированный Клинок принимает форму доспеха а-ля «мечта фетишиста». Для дамы, обуреваемой феминистическими идеями, он просто незаменим. Ну-с, кому тут еще срочно требуется доказать, что все мужики — сволочи?

Почему 5 место: Подумайте, какая отличная, полезная в хозяйстве вещь! В магазин сбегать вечерком, по безлюдному парку прогуляться, «лексус» или «майбах» какой-нибудь подрезать в самый час пик. Обладательницу Клинка мужчины обычно обходят стороной, по километровому радиусу. За исключением того мужчины, который осмелился сделать подобный подарок. Его, скорее всего, уже ничто не спасёт. Но — что же это за любовь такая, которая не требует пролить ни капли крови? Терпите, мужики!

Факт № 3. Черные бриллианты в основном непрозрачные, они бывают разных оттенков Карбонадо имеют большое количество включений, и поэтому они только непрозрачные. Пике бывают непрозрачными и полупрозрачными с различными вкраплениями. Многие карбонадо, которые используются ювелирами, изначально имеют темно-серый оттенок, их подвергают высокотемпературной обработке. Облагороженные таким образом камни приобретают черный цвет. В природе встречаются пике с зелеными, коричневыми и темно-серыми оттенками, но в отраженном свете они смотрятся как черные. Качественные монокристаллы с однородным цветом — редкие камни, которые стоят очень дорого.

4 место. Эльтдаунское Крылышко

Сила и Власть на дороге не валяются. Но не менее полезна для реноме драгоценности её славная история. Из-за побрякушек проливалась кровь, свершались великие открытия, бушевали жаркие страсти. И даже рождалась любовь!

Ювелир: Уолтер Йон Уильямс

Место хранения: Роман «На крыльях удачи» из трилогии о Дрейке Майджстрале

Выписка из каталога: Самый знаменитый из огневиков — лучистых камней, выбрасываемых из ядер умирающих звёзд на релятивистских скоростях. Есть огневики и покрупнее, но именно с Крылышком связано немало легенд: ради него убивали, его неоднократно похищали. А когда знаменитый коллекционер и вор-джентльмен Ральф Адверс прострелил себе голову, сжимая в руке Крылышко, этот огневик превратился в самую привлекательную драгоценность Галактики.

И вот на фешенебельном космическом курорте Сильверсайд собралось немало желающих завладеть Крылышком, со всем почтением стырив его с точёной шейки юной герцогини Роберты Беннской. После череды увлекательных приключений рукастым счастливчиком оказался Дрейк Майджстраль, благодаря своей удали ставший первым номером в рейтинге галактических воров в законе. Вместе с Крылышком и славой обаятельный авантюрист получил и любовь герцогини.

Почему 4 место: Очень дорогая и красивая безделушка, главная привлекательность которой — закрученная вокруг неё романтическая история. Само по себе Крылышко — прозаичная насквозь вещь: никого не убивает, ни к какому кладу дорогу не открывает, плюс двадцать к интеллекту не дает. В общем, Крылышко — идеальный подарок для гламурной блондинки. Внимание, спецпредложение! Книжка с любовным романом и футляр каждому покупателю Крылышка — бесплатно!

3 место. Поющее Кольцо

Уже третья женщина отказывается вручить вам руку и сердце, потому что во время признания у вас кружится голова, дрожат коленки, а встающая перед глазами в самый неподходящий момент картина будущего семейного быта ужасает до потери сознания? Вам не помогает ни горячительное в неразумных дозах, ни поддержка друзей, ни патентованные препараты «Неробей» и «Антидракон»? И при этом вы одним выстрелом убиваете туриндрявского бармаглота, а за пять секунд удушаете чудо-юдо о восьми шеях, то есть, головах? Ничего, даже самые суровые мужчины могут на ниве любви терпеть позорное фиаско. Не горюйте. Ведь для вас у нас есть специальное предложение. Это…

Ювелир: Компания Hallmark Entertainment

Место хранения: Фильм «Десятое королевство»

Выписка из каталога: Золотое кольцо с жемчугом, шедевр ювелирно-магической мысли, подлинное спасение для трусливых женихов. Стоит, конечно, невероятно дорого — зато с признанием в любви нет проблем! Достаёшь коробочку из кармана, открываешь и можешь погрузиться в нирвану ничегонеделания. Колечко всё устроит по высшему разряду: споёт твоей избраннице слова любви, расхваливая её чрезмерные достоинства и стыдливо умалчивая о мелких недостатках. Останется только выслушать восхищённый ответный лепет и найти местечко поукромнее.

Почему 3 место: Колечко высший класс! К сожалению, вынуждены предупредить о небольшом дефекте. Не желает вовремя заглохнуть, зараза. Вы уже перешли от слов к делу, а оно всё продолжает петь свои рулады и даже — о боже! — давать советы. В общем, получив желанное «да», рекомендуем сразу утопить его в ближайшем пруду. Наши инженеры уже работают над новой версией прошивки кольца, которая устранит эту проблему.

Факт № 4. Черные бриллианты «сияют» Слово brillant переводится с французского языка как «блестящий». Прозрачные белые и цветные кристаллы пропускают свет, а когда его лучи преломляются, создают красивую игру света. Так появляется блеск, за который ценят бриллианты. Черные кристаллы в основном не прозрачны и не отражают свет, а поглощают его. Благодаря полировке они приобретают матовый приглушенный отсвет. Блеск черных бриллиантов характеризуется особым сиянием, поэтому для черных кристаллов огранка не так важна, как для белых и цветных.

2 место. Сильмариллы

Красота требует жертв. Банального воровства, душегубства вплоть до геноцида, предательства, самоубийства. Тупости, наконец. Вот до чего доводит излишне рьяное преклонение перед прекрасным.

Ювелир: Джон Р. Р. Толкин

Место хранения: Роман «Сильмариллион» из цикла о Средиземье

Выписка из каталога: Три потрясающей красоты самоцвета из силимы — очень прочного материала, секрет изготовления которого давно утрачен. Сотворивший Сильмариллы нолдорский принц Феанор заключил в них свет Древ валаров, благодаря чему камни лучатся собственным сиянием. Категорически запрещено брать в руки, не помыв их (руки!), и не избавившись от подростковых мыслей о соседской девчонке. Камни нежные и восприимчивые, так что могут за нечистые (руки или мысли — неважно) и оторвать наглецу что-нибудь жизненно важное.

Будь Феанор чуть умней, загнал бы Сильмариллы какому-нибудь барыге — глядишь, заделался бы олигархом, купил дачу в Барвихе, коллекционировал бы яхты, топ-моделей и английские футбольные команды. Эх, одно слово — эльф, лох ушастый.

Почему 2 место: Брюлики — высший класс! Купите — и о вас сложат легенды, споют песни, принесут цветочки на могилку. Да, мы уже говорили, что бриллианты и неприятности ходят парой. Но обычно к этому делу прилагаются женщины, любовь, то да сё. Сильмариллы не обычные. Так что никаких женщин с их помощью не заполучить. В общем, зря мы вообще на эту тему заговорили. Надо будет удалить из каталога эту страницу…

1 место. Кольцо Всевластья

Жил да был один довольно видный мужчина — настоящий полковник. С женщинами ему не везло, да и не обращал он на них внимания до поры, сконцентрировался на карьере. Однажды настигла его любовь к одной высокомерной красотке. Чтобы завоевать её сердце, решился товарищ на рисковый поступок. Создал колечко, вложив в него всю свою душу и силу. Но вредная красавица отвергла все его авансы. И что тут началось…

Ювелир: Джон Р. Р. Толкин

Место хранения: Роман «Властелин Колец» из цикла о Средиземье

Выписка из каталога: Обычное, на первый взгляд, золотое кольцо, на котором в огне проявляется надпись на непонятном языке (ну, для нормальных существ непонятном). На самом деле — мега-супер-хаца-хайя-кольцо, обладающее совершенно феерической силищей. К сожалению, как обычно, Толкин всё испортил — ну не получаются у Профессора нормальные драгоценности, вечно всё с какими-то закавыками. Вот и Кольцо Всевластья (звучит-то как!) не обеспечило Тёмному Властелину ни власти, ни счастья. Слишком много личного могущества оказалось спрятано в простой золотой фитюльке.

Почему 1 место: Такое кольцо обычный мужчина дарит обычной женщине, когда нашептывает слова любви и просит разделить с ним кров, еду и бумажник. Разве что буковок на обычном кольце нет. И это правильно, потому что все эти полторы тысячи страниц убористым шрифтом, и весь этот средиземный бардак, который поднялся из-за одного-единственного кольца, прямо-таки дуром орут об одной простой морали: не надо путать любовь и работу! Обручальное кольцо должно быть отдельно, власть над миром — отдельно.