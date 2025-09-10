«Хеску. Кровь Дома Базаард»: тёмное фэнтези о кланах оборотней

Роман «Хеску. Кровь Дома Базаард» — молодёжное тёмное фэнтези писательницы Дины Шинигамовой. В нём рассказывается о расе хеску — существах, способных принимать облик человека, птицы или зверя. В их мире главное — политика, интриги и сила, а ещё древняя жестокая Игра, в которой участвуют кланы оборотней.
Мир хеску
Хеску — авторская интерпретация оборотней. Это древняя и развитая раса — её представители считают людей дикарями. Двенадцать кланов хеску образуют три племени: летящие — те, у кого есть крылья; охотящиеся — те, кто питается чужой смертью; бегущие — те, кто не приемлет чужой крови. А правящие семьи этих кланов охотятся друг на друга.
Мир хеску — мрачный город в вечном тумане и живые полуразумные дома, которые чувствуют, как меняются их обитатели. Здесь магия переплетена с этикетом, а под внешним лоском аристократы скрывают давнюю вражду.
Главная героиня романа — немая девочка Лилиан — потеряла родителей в автокатастрофе. Теперь о ней заботится дедушка, глава клана воронов. Лилиан попадает в мир оборотней и узнаёт, что она наполовину хеску. Теперь ей придётся ловить на себе косые взгляды других хеску и учиться выживать среди интриг и предательств, обретая друзей и врагов.
12-летняя Лилиан становится частью клана Воронов
Источник: соцсети издательства МИФ
Дина Шинигамова
Эта история — о надежде в самом широком её смысле: надежде найти дом, найти близких людей, и, в конечном итоге, покой (хотя пока что моим героям до покоя ой как далеко). А ещё — о смелости быть собой, не изменять себе и действовать. О несгибаемости и силе духа: «делай, что должно, и будь что будет». И о том, что сказка (даже если она страшноватая) — прямо за порогом
Пять фактов о книге и её героях
Примерно 70% текста книги автор написала в заметках телефона. Днём она работала, а ночью погружалась в мир хеску.
В воображении Дины много лет крутились два образа: пожилой мужчина, ждущий кого-то ночью на автобусной остановке, и девочка, внезапно осознавшая, что осталась сиротой. Именно они стали основой пролога, первой главы, а также эмоциональным ядром книги.
То, что главная героиня немая, автор поняла только к концу второй главы. Сперва структура текста была другой — Лилиан просто ни с кем не разговаривала. Дина недоумевала, почему пишет от первого лица, хотя не любит такую форму — пока не осознала, что перед ней внутренний монолог.
Имена и названия мира хеску подбирались по цвету — восприятие слов через их цветовую палитру связано с нейрологическим явлением, называемым синестезия.
Фамилии некоторых кланов в человеческом мире — результат языковых ассоциаций и случайных совпадений. Лисы представляются Вексенами — это имя появилось из-за того, что автор неправильно запомнила слово weasel (одно из значений — «хитрец»). А «человеческая» фамилия шакалов — Каннес — происходит от латинского названия этого животного — сanis aureus.
