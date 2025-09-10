«Хеску. Кровь Дома Базаард»: тёмное фэнтези о кланах оборотней

Хеску — авторская интерпретация оборотней. Это древняя и развитая раса — её представители считают людей дикарями. Двенадцать кланов хеску образуют три племени: летящие — те, у кого есть крылья; охотящиеся — те, кто питается чужой смертью; бегущие — те, кто не приемлет чужой крови. А правящие семьи этих кланов охотятся друг на друга.



