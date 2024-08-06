Стать кардиналом. Обзор «Аристократии» — ролевой игры о придворных интригах

Собрания — ещё одна важная особенность игры. Именно вокруг них «Аристократия» и предлагает строить сюжеты. Это большое событие, в котором участвуют персонажи, наделённые властью, и на котором персонажи игроков могут себя проявить. На собрании решаются важные вопросы, а ещё оно почти всегда связано с очевидным или неочевидным конфликтом. Событием может стать встреча в театре, бал-маскарад, королевская охота, рыцарский турнир и тому подобное. Конфликтом на охоте может стать вопрос, выживет ли больной наследник, а на турнире — кто одержит победу. Между собраниями персонажи вольны заниматься своими делами, а ведущий может без проблем «проматывать время» — не обязательно разыгрывать каждый день, как офицер тренируется, а автор пишет пьесу. Но действия персонажей могут включать и подготовку к собранию: например, добыть ресурсов, разослать письма, с кем-то встретиться. И всё для того, чтобы блеснуть перед королём!