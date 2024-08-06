Стать кардиналом. Обзор «Аристократии» — ролевой игры о придворных интригах

Королева Изабелла и король Фердинанд начинают объединение своих государств, чтобы создать могущественную Испанию. Королева Елизавета вступает в противостояние с парламентом на фоне бедствий Англии. Кардинал Ришельё пытается ограничить привилегии дворянства во Франции Людовика XIII.
Эти и другие исторические события Нового Времени — фон для приключений ваших персонажей. Удастся ли им достигнуть личных целей, завоевать расположение при дворе и, быть может, повернуть ход истории? Такова «Аристократия» — редкая настольная ролевая игра, которая позволяет разыграть драматический сюжет с политическими заговорами и амбициозными героями.
Текст ролевой игры ещё в работе. Издание печатной версии запланировано на осень 2024 года. Предзаказать её вы можете уже сейчас на Crowdrepublic.
Поклонники настольных ролевых игр любят поспорить. Но мало на каком поле битвы сломали столько копий, как в теме социальных конфликтов в НРИ. В разных игровых группах царят разные предпочтения, но многие игроки и ведущие сходятся в том, что системы правил не уделяют должного внимания интригам, заговорам и прочей «социалке». Одни уверены, что подобные сцены можно отыграть и просто здравым смыслом (и некоторые системы правил предлагают участникам разбираться самим). Другие считают, что раз игровая механика моделирует сражения, то почему бы не смоделировать социальный конфликт?
Некоторые игры позволяют разыграть подобные истории с акцентом на взаимоотношения и интриги. Например, в «Легенде пяти колец» самураям нужно сохранять лицо и следить за показателем чести. А в Song of Ice and Fire (ролевой игре по мотивам саги Джорджа Мартина) у персонажей есть показатели как физической, так и социальной защиты. Но некоторые авторы ставят саму тему социальных взаимодействий во главу угла — например, таковы «Саги об исландцах», которые позволяли сыграть в быт, отношения и культуру Исландии IX века. И такой получается «Аристократия» — будущая игра Леонида Мойжеса и Марии Солнцевой, выходящая в Silver Hoof Games.
Что нужно знать об «Аристократии»? В её основе лежит игровой движок Powered by the Apocalypse (он зародился благодаря Apocalypse World Винсента Бейкера). Его особенности: компактные правила, архетипичные роли для сеттинга (не путать с привычными классами, хотя и подобное бывало) и игромеханические блоки под названием «ходы», которые позволяют правилам игры направлять повествование. В разных ролевых играх эти роли и ходы меняются: например, в космической опере «Грань вселенной» можно сыграть за Киборга или Наёмника, а в фэнтезийном приключении Dungeon World доступны Воин или Друид. При этом игровой процесс, построение повествования и основные принципы остаются примерно теми же.
«Аристократия» ближе к «Сагам об исландцах». Здесь акцент тоже строится не вокруг героических приключений и исследования подземелий, а вокруг истории, взаимоотношений персонажей, их роли в обществе и попытках достичь определённых целей (что уже можно считать захватывающим приключением!). Игра идёт ещё дальше и предлагает игрокам роли амбициозных персонажей, так или иначе вовлечённых в политику. Они преследуют свои интересы и цели, действуют в высшем обществе и выражают мнение о ключевых конфликтах (оставаться в стороне попросту не получится) — даже если речь идёт о таких ролях, которые на первый взгляд не шибко-то подходят для придворных интриг. Правила и особенности, связанные с этим, как раз и выделяют «Аристократию».
Прежде всего, это касается правил создания персонажа. Игрок выбирает сочетание типажа и роли. Типаж — дополнительная характеристика вроде «Состоятельный» или «Отважный», которая определяет ресурсы и дополнительный ход персонажа. Скажем, «Состоятельный» может привлечь дополнительные средства, а «Отважный» провоцирует дуэль на своих правилах. Роль — это основная характеристика, отражающая направление истории героя. Здесь-то и собраны все клише исторических и приключенческих романов: сыграть можно как удалого мушкетёра, так и серого кардинала. Да что там, хоть самого Александра Дюма!
Роли очень разные как по социальному статусу, так и по влиянию на окружающий мир. Можно стать автором, который творит и демонстрирует произведения. Можно быть сплетником, который разносит по двору грязные слухи про приближённых. Можно сыграть даже чужака или иностранца, которые почти ничего не понимают в местной политике. При этом роль не всегда напрямую связана с родом занятий, а скорее показывает, кем вы видите своего персонажа в этих придворных интригах. Лейтенант на службе может быть офицером, а может и фехтовальщиком. Или наследником дворянского титула. Или тем же автором. Но в «Аристократии» даже фехтовальщик прежде всего как-то вовлечён в политику. Например, устраняет придворных на дуэлях!
Роль определяет набор уникальных ходов и начальные атрибуты. Кроме того, для каждой роли приведены примеры, подчёркивающие образ (облик, манеры, взгляд и характерные действия). Плюс для каждой роли описаны характерные связи и примеры целей. А завершает создание персонажей выбор мнений и секретов. Цели, мнения и секреты — это параметры персонажа, которые для игровой механики даже важнее привычных атрибутов. Это не просто записи на листе персонажа, про которые забываешь к третьей встрече! Это важные ниточки, влияющие на развитие персонажа и его роль в обществе. Скажем, секрет. Если он будет раскрыт, то это ударит по ресурсам персонажа (например, по богатству или статусу) и приведёт к серьёзным последствиям. Зато оберегая секреты персонаж может быстрее накапливать опыт.
Другие нововведения касаются игрового мира и персонажей ведущего (они непосредственно связаны с персонажами игроков). Перед началом игры участники определяют сеттинг. «Аристократия» предлагает три пути: взять за основу реальный исторический период, обратиться к альтернативной истории (где какие-то события пошли совсем иначе) или посмотреть в сторону руританского романа (играть предстоит в небольшом вымышленном государстве, которое ведёт свою политику). Но даже если вы играете в исторический роман, авторы «Аристократии» призывают не закапываться в учебники, будто вы на экзамене. Удовольствие важнее исторической достоверности!
В книге даны примеры сценариев для всех трёх путей. Каждый включает описание ключевых персонажей (столпов, о них чуть дальше) и конфликтов, вокруг которых развернётся сюжет. С конфликтами связаны мнения (личные и публичные), которых придерживаются как персонажи игроков, так и ключевые персонажи ведущего. Игра даёт понять, что отсидеться в сторонке не выйдет: если герой не придерживается какого-либо мнения по поводу происходящего, то и дел с ним иметь не будут.
Кроме того, перед началом игры участники определяют или придумывают персонажей ведущего, которые сыграют ключевую роль в этом историческом романе. Их называют столпами и приближёнными. Столпы — влиятельные и могущественные персоны, которые могут помочь персонажам достичь целей. Это короли и королевы, кардиналы и министры, генералы и герцоги. Например, для игры по России времён Александра I столпами будут сам император, князья Голицын и Трубецкой. Герои пытаются привлечь внимание столпа, завоевать уважение и благосклонность, чтобы достичь своей цели: например, породниться с влиятельной семьёй, получить монополию на торговлю или даже склонить правителя к войне с соседями.
К приближённым относят прочих заслуживающих внимания персонажей при дворе. Они могут выступать союзниками, противниками, конкурентами персонажей. Могут быть их родственниками, возлюбленными, соседями, должниками. Приближённые помогают или мешают героям, исходя из своих мнений о конфликтах и лояльности столпам. И, конечно, из выгоды для себя: приближённый может пригласить вашего фехтовальщика на собрание, но наверняка потребует за это услугу.
Собрания — ещё одна важная особенность игры. Именно вокруг них «Аристократия» и предлагает строить сюжеты. Это большое событие, в котором участвуют персонажи, наделённые властью, и на котором персонажи игроков могут себя проявить. На собрании решаются важные вопросы, а ещё оно почти всегда связано с очевидным или неочевидным конфликтом. Событием может стать встреча в театре, бал-маскарад, королевская охота, рыцарский турнир и тому подобное. Конфликтом на охоте может стать вопрос, выживет ли больной наследник, а на турнире — кто одержит победу. Между собраниями персонажи вольны заниматься своими делами, а ведущий может без проблем «проматывать время» — не обязательно разыгрывать каждый день, как офицер тренируется, а автор пишет пьесу. Но действия персонажей могут включать и подготовку к собранию: например, добыть ресурсов, разослать письма, с кем-то встретиться. И всё для того, чтобы блеснуть перед королём!
Авторы «Аристократии» предлагают начинать первую же сессию с собрания: это позволит лучше узнать персонажей игроков и ведущего, наметить основные конфликты и отношения. Заодно станет понятно, как во всё это играть.
Игра предлагает несколько инструментов, которые должны облегчить ведущему подготовку. Кроме примеров сеттингов (а их внушительное количество), можно найти главу с описанием принципов и реакций. Они помогают направлять повествование и объясняют, когда и как ведущему следует менять ход событий.
А раздел «Буря» даёт ведущему инструмент для создания и формального описания большого конфликта, который возвышает одни фигуры и низвергает другие. Это может быть дворцовый переворот, недовольство в обществе, скандал среди придворных или что-то подобное. Для бури важно придумать центральное событие или центрального персонажа, записать возможные исходы и определить надвигающиеся признаки. Такая формализация истории особенно полезна, если у вас множество действующих лиц с пересекающимися интересами.
Редкая настольная ролевая игра, позволяющая разыграть хитроумные заговоры и дворцовые интриги, не скатываясь в простую «словеску». Для этого игра использует сильные стороны движка Powered by the Apocalypse (роли и ходы) и собственные нововведения: статус важных персонажей ведущего и их взаимодействие с персонажами игроков, вовлечённость героев в политические конфликты, важность ресурсов, связей и секретов. Игровая структура, построенная вокруг собраний и бурь, позволяет ведущему направлять повествование и регулировать динамику.
Может показаться, что игра перегружена механикой по сравнению с соседями по жанру (что обычно не свойственно PbtA-играм). Но все сущности в ней на своём месте. Пока что «Аристократия» работает в своей нише, но наверняка её механика отлично бы смотрелась как в фэнтези (скажем, миры и истории Мартина и Аберкромби), так и в фантастическом (например, «Лунная трилогия» Йена Макдональда про противоборство корпораций и кланов).