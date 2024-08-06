Настольная игра «Мамонтодус»: бей людей, спасай Бизонов!

С течением партии строить обелиски становится труднее — дело в том, что после полной прокрутки колоды людей (в ней 14 карт — по три на каждый из цветов регионов и ещё две на открытие новых троп) мы переворачиваем новый фрагмент трека, и, соответственно, увеличивается число условий для постройки обелиска. Сначала их становится пять, потом шесть, и под занавес партии — целых семь! Фрагменты трека составлены таким образом, что в конечном счёте для каждого обелиска понадобится пять ресурсов, а комбинация из требований к цвету и географии участка сделает возможной его постройку в одном, максимум в двух местах. Поэтому чем раньше их строить — тем лучше, ведь потребуется меньше ресурсов и будет больше подходящих участков для строительства. Особенно неприятно получится, если вы нацелились на строительство в каком-то месте, уже притащили туда ресурсы — а тут колода людей прокрутилась, открылся новый фрагмент трека, на котором выпало географическое требование на другом краю карты! Перетаскивать туда жетоны будет очень долго и опасно…