Согласно принципу Арнольда, великие открытия никогда не называют именем людей, действительно их сделавших. Мифы Ктулху мы чаще всего ассоциируем с Говардом Лавкрафтом; он оставил после своей скоропостижной смерти множество рассказов, но долгую и кропотливую работу по созданию целой вселенной проделал всё же не он. Поклонник Лавкрафта Август Дерлет не просто привёл в порядок черновики своего кумира — он открыл собственное издательство и выпускал произведения других авторов. Но сегодня Мифы интересуют нас с другой стороны — как сеттинг для жутких, но увлекательных игр.

Первое издание ролевой игры Call of Cthulhu вышло в 1981 году, и именно благодаря ему вселенная «Мифов» до сих пор так популярна. Chaosium — один из старейших издателей ролевых игр — продолжил работу Дерлета по сведению в единую вселенную разрозненных рассказов и, кроме того, создал «канонические» облики монстров и артефактов. Символ Знака Древних — пентаграмма из дуг окружностей — появился в привычном виде именно в Call of Cthulhu (причём на основе описания из рассказа Дерлета «Затаившийся у порога», сам Лавкрафт рисовал его иначе). Время идёт, выходят всё новые и новые сборники рассказов, артбуки, энциклопедии, но книги Chaosium по-прежнему остаются лучшим источником информации для начинающих писателей и ведущих. Настоящая жемчужина — книга Arkham Unveiled, в которой упомянут едва ли не каждый дом в Аркхэме. Давайте же пройдёмся по туманному побережью Новой Англии, вспомнив лучшие игры по Мифам.

Самой популярной серией игр по миру Лавкрафта можно смело назвать линейку Arkham Files издательства Fantasy Flight Games. В первую очередь это популярные у нас кооперативы «Ужас Аркхэма» и «Древний ужас». Главная цель обеих игр — помешать пробуждению Великого Древнего, для чего сыщики должны вовремя закрывать врата в другие миры и сражаться с монстрами, а если выдастся свободное время — закупаться в магазинах и учить заклинания. В «Ужасе Аркхэма» приключения происходят в одном городе, в «Древнем ужасе» — по всему миру, но в последней значительно меньше сыщиков, Древних и карт контактов (маленьких сюжетов, разыгрываемых в конце каждого хода), поэтому многим больше нравится старая игра. С выходом дополнений «Древний ужас» растёт в основном вширь — добавляются новые противники и карты. Из важного стоит отметить введение жетонов концентрации и уникальных активов в «Хребтах безумия». Дополнения к «Ужасу Аркхэма» развивают его вглубь, добавляя множество новых механик — травмы, Вестников Древних, личные истории сыщиков.

Немногим отстают в популярности другие игры линейки. Mansions of Madness — одна из самых атмосферных настольных игр вообще. Запертые в мрачном доме сыщики должны открыть его страшную тайну, и только тогда они смогут выбраться наружу. Первое издание балансировало между ролевой игрой, головоломкой и симулятором выживания. За монстров приходилось отвечать отдельному игроку, а остальные должны были исследовать тёмные комнаты. Открытие дверей часто сопровождалось удачными мини-играми: собери проводку, поставь на место части мозаики. Во втором издании за монстров отвечает специальное приложение, при этом для каждого сценария предусмотрено несколько аудиотреков! Главный минус игры — после знакомства со всеми сценариями значительная часть шарма теряется.

Схожая проблема есть и в карточном «Ужасе Аркхэма», где в базовом наборе всего три коротких истории. Правда, новые добавятся в дополнениях, а стоит игра гораздо меньше, чем тёзка с полем. Есть в карточной игре и свои интересные находки: все проверки навыков сыщики проходят не бросая кубик, а вытягивая из мешочка жетоны. Кроме полезных карт предметов, союзников и действий, в колоде каждого сыщика лежит несколько карт слабостей — как только они попадают в руку, происходит что-то плохое. «Знак Древних» — игра на кубиках. Блуждая по музею и выбрасывая нужные символы, игроки занимаются всё тем же: мешают Древним пробудиться. За счёт большого количества локаций «Знак Древних» весьма реиграбелен, если, конечно, вас не утомляют броски кубиков.

Все упомянутые выше игры — кооперативные. Если вы не хотите помогать друг другу, обратите внимание на Cthulhu Wars. В этой игре Землю спасать не нужно, напротив! У каждого из Великих Древних свои планы на эту очень тесную планету. Вам предстоит возглавить один из культов и опередить остальных, заработав 20 очков безысходности всякими кошмарными деяниями. Жалкие людишки лишь путаются под ногами — только другие Древние и их слуги способны вам помешать. Игровой процесс напоминает о Chaos in the Old World, только баланс фракций получше. В базе представлены четверо самых известных Древних — Ктулху, Ньярлатхотеп, Шуб-Ниггурат и Хастур. Азатот, Итакуа и многие другие появляются в дополнениях. Огромным препятствием для поклонника Мифов станет цена игры. Осенью можно было предзаказать русское издание за 11 тысяч рублей, и это ещё выгодное предложение.

Если Лавкрафт — ваш любимый писатель, но разоряться на игры не хочется, вам могут приглянуться «Миры Ктулху», колодостроительная игра, похожая на «Звёздные империи». Цель всё та же: разобраться с конкурентами, сводя их с ума. У каждого игрока есть стартовая колода, которая во время партии наполняется картами из торговых рядов. Есть два ресурса: один помогает покупать новые карты, другой позволяет атаковать противников, и так пока не останется кто-то один. В отличие от «Звёздных империй», базовой коробки «Миров Ктулху» хватит на четверых человек. Впрочем, победа здесь в значительной мере зависит от везения.

Миры Лавкрафта так популярны, что, кроме оригинальных игр, появляются расширения и редизайны уже существующих. Самая растиражированная из них — это, безусловно, «Манчкин Ктулху». Отличия от оригинального «Манчкина», как водится, минимальные. В игре есть класс «Культист», от которого невозможно добровольно избавиться. Чем больше культистов в игре, тем сильнее каждый из них. У культистов есть своя «визитная карточка». Её можно выдать случайно проходящему мимо человеку и попросить его сделать ход — в награду достанется небольшой бонус. В Pandemic: Reign of Cthulhu вместо болезней (как в оригинальной «Пандемии») вам предстоит бороться с культами, перемещаясь по штату Массачусетс. Для победы нужно запечатать врата в каждом городе. «Праздник в Кингспорте» вольно интерпретирует правила «Кингсбурга» — бросая кубики, игроки завоёвывают расположение монстров и Древних и распространяют влияние на важные фракции города.

Отдельного упоминания заслуживает Mythos Tales, которую издадут у нас под названием «Тайны Аркхэма». Во многом она напоминает книгу-игру. Вам предстоит раскрыть восемь преступлений, связанных с культистами, ведьмами и другими мирами, посещая знаковые места Аркхэма. Если в месте, куда прибыл герой, есть важные улики, для него предусмотрен текст, позволяющий приблизиться к разгадке. В конце расследования игроки должны ответить на каверзные вопросы, за которые полагаются победные очки. «Тайны Аркхэма» выделяются среди прочих игр настоящей любовью к оригинальным рассказам. Сохранена последовательность событий из книг, в справочнике приведены адреса двух сотен жилых домов и учреждений. Атмосфера Америки конца 1920-х передана отлично: сухой закон и разгул преступности, светские рауты, причудливые изобретения и нависшая тень Великой депрессии. Наставником героев выступает профессор Армитедж, герой «Ужаса Данвича». Если вы читали «Сны о ведьмином доме» или «Хребты безумия» — знакомых лиц окажется гораздо больше. Сюжет игры не следует книгам — зная пантеон Великих Древних наизусть, вы сможете ответить на один-два вопроса, но, чтобы раскрыть дело целиком, понадобится смекалка детектива: свидетели врут, улики хорошо спрятаны, да и время ограничено.

Сейчас на платформе CrowdRepublic идёт сбор средств на издание локализации. У вас есть еще несколько дней, чтобы поддержать кампанию и сделать предзаказ.

Среди ролевых игр, кроме, естественно, Call of Cthulhu, стоит отметить «Ктулху» по системе СЫЩИК. Это очень простая игра, сфокусированная на расследовании таинственных происшествий, поэтому сложных правил для сражений здесь нет. В Achtung! Cthulhu мифы Лавкрафта переплетаются с историей Второй мировой войны, позволяя разыграть сюжеты в духе серии Wolfenstein.

* * *

Вселенная Лавкрафта подарила нам множество отличных игр, в особенности кооперативных. И большая часть упомянутых в этой колонке или издана в России, или готовится к изданию. Есть из чего выбрать.