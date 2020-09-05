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    #Звёздные войны (Star Wars) #канон #отрывок

    Читаем книгу «Траун: Измена» — финальную книгу в новой трилогии Тимоти Зана по «Звёздным войнам»

    5 сентября 2020
    Кот-император
    05.09.2020
    4645
    8 минут на чтение
    #Звёздные войны (Star Wars) #канон #отрывок

    В августе в продажу поступил роман «Траун: Измена» — заключительный роман новой трилогии Тимоти Зана про синекожего гранд-адмирала в новом каноне. Первый том (так и назывался — «Траун») издавала в России ещё «Азбука», а летом на русском свет увидел роман «Траун: Союзники», выпущенный уже fanzon.

    Действие книги разворачивается между событиями эпизодов «Ночь джедая» и «Воссоединение семьи — и прощание» последнего сезона мультсериала «Звёздные войны: Повстанцы». С разрешения издательства публикуем отрывок, в котором Император, Траун, директор Кренник и Таркин обсуждают проблемы проекта «Звёздочка».

    Читаем книгу «Траун: Измена» — финальную книгу в новой трилогии Тимоти Зана по «Звёздным войнам» 1

    «Если я буду на службе Империи, то буду верен вам». Такое обещание дал гранд-адмирал Траун Императору Палпатину во время их первой встречи. С тех пор, став одним из самых эффективных инструментов Империи, Траун преследует ее врагов до самых границ разведанной галактики. Однако, даже владея таким отточенным оружием, как Траун, Император мечтает о чем-то более разрушительном.

    Теперь же, когда продвигаемую Трауном программу производства СИД-защитников остановили, чтобы дать дорогу директору Креннику и его секретному проекту «Звезда Смерти», гранд-адмирал осознает: расстановка сил в Империи зависит отнюдь не только от военной смекалки и тактического мастерства. Даже величайшему интеллекту трудно тягаться с мощью, способной уничтожать целые планеты.

    В то время как Траун пытается упрочить свое положение в имперской иерархии, бывший протеже адмирала Илай Вэнто возвращается с родной планеты чиссов и привозит грозное предостережение. Талант стратега должен помочь Трауну…

    * * *

    За столом в офицерском конференц-зале звездного разрушителя «Огненный змей» сидели трое. «Помещение — точная копия конференц-зала на «Химере», только стол и стулья тут новее и изысканнее».

    — Гранд-адмирал Траун, — кивнул Таркин при его появлении. «На лице написано предвкушение, за которым, возможно, скрывается холодный расчет. Голос спокоен. Скорее всего, его обладатель мысленно готов вступить в схватку». — Позвольте представить гранд-адмирала Савита, командующего «Огненным змеем» и Третьим флотом. По-моему, вы раньше не встречались.

    — Верно, губернатор, не встречались, — подтвердил Савит. «В голосе слышится сдержанное дружелюбие. Лицо выражает озабоченность, словно он что-то оценивает. Поза выдает гордость и уверенность». — Добро пожаловать, адмирал.

    — Возможно, вы знаете адмирала Савита понаслышке благодаря музыкальным концертам, которые устраивает его семья на Корусанте.

    «Расчетливость этой фразы Таркина еще очевиднее. В голосе слышится предупреждение, возможно, настойчивый намек на высокий статус семьи Савита в культурных кругах».

    — Да, наслышан и мечтаю когда-нибудь попасть на концерт.

    — Будем очень рады вас там видеть, — кивнул Савит. «В голосе читается гордость и легкое самодовольство. Похоже, он давно привык к лаврам своей семьи».

    — А это… — «Напряжение возрастает, как будто Таркин чувствует, что схватка вот-вот начнется. На лице написана отстраненность, граничащая с неприязнью», — …директор Орсон Кренник.

    — Адмирал. — «В голосе Кренника угадывается легкая настороженность. На лице читается враждебность. Поза выражает то ли раздражение, то ли презрение». — Мне понятно ваше желание перетянуть финансирование с моего проекта «Звездочка»…

    — Ни в коем случае. Я всего лишь хочу получить средства, которые уже были гарантированы мне ранее.

    — Причем, надо добавить, самим Императором, — вставил Таркин. «С полсекунды он, не мигая, смотрит на Кренника, затем жмет на выключатель на встроенном в стол пульте. Движение выверено, словно он уже вошел в боевой режим». — Поскольку все приглашенные на месте, я сообщу ему, что мы готовы начинать.

    «Пауза затягивается на одиннадцать секунд. Все хранят молчание. Таркин не сводит глаз с Кренника. Тот, в свою очередь, переводит взгляд с Таркина на Трауна. Савит смотрит на голопроектор, всем своим видом выражая бдительное спокойствие».

    Голопроектор ожил, и над ним появилась фигура Императора.

    — Доброго дня, губернатор Таркин. — «В голосе слышится предвкушение и интерес. Из-за помех на линии связи выражение лица не разобрать, тем более в профиль». — Директор Кренник, гранд-адмирал Савит, гранд-адмирал Траун.

    — Доброго дня, ваше величество, — ответил гранд-мофф. «Почтительно наклоняет голову в приветствии. Остальные делают то же самое. На губах Кренника мелькает улыбка, выдающая самодовольство». — Как вам известно, проект «Звездочка» столкнулся с небольшой проблемой, подробности которой я сейчас изложу.

    — В самом деле, — протянул Император, повернувшись к Креннику. «Уголки губ властителя Галактики опущены вниз». — Мне казалось, что у вас все идет по графику.

    — Сам проект из него не выбивается, ваше величество, — уверил его директор. «Самодовольство из голоса никуда не исчезло». — Проблема лишь в снабжении, но и она легко решаема.

    — Неужели? — возразил Император. — По-моему, губернатор Таркин придерживается иного мнения.

    — Так и есть, ваше величество, — подхватил Таркин. «Выражение лица в целом не изменилось, но чуть дрогнуло, как будто он не прочь улыбнуться». — И поскольку директор Кренник не может или не желает признать серьезность проблемы, я пригласил для консультаций гранд-адмирала Трауна.

    — Я вижу. — «Фигура над голопроектором поворачивается, губы на миг растягиваются в улыбке». — И что же, позвольте поинтересоваться, гранд-адмирал Митт’рау’нуруодо думает о сложившейся ситуации?

    — Дело в том, ваше величество, что мне не выпало возможности посвятить адмирала в суть проблемы, — заметил гранд-мофф. — Учитывая строжайшую секретность проекта «Звездочка», я счел неприемлемым обсуждать ее через Голосеть.

    — Мудро, губернатор Таркин, — одобрил Император. — Директор Кренник, окажите любезность: изложите свое видение ситуации. — «Уголки его губ снова опускаются». — Для нашего общего понимания.

    «У Кренника едва заметно каменеют мышцы на горле».

    — Как я и сказал, ваше величество, проблема легко решаема. Нам немного досаждают майноки в одном логистическом узле.

    — Гроллоки, — пробормотал под нос Таркин.

    — Гроллоки — всего-навсего разновидность майноков, — огрызнулся Кренник. «Лицо мрачнеет, кровь приливает к щекам: возможно, от раздражения, возможно, от гнева или неловкости». — Они точно так же живут в вакууме и портят кабели и соединительные муфты…

    — Но при этом значительно крупнее и живучее обычных майноков, — подал голос Савит. «Судя по выражению лица, происходящее его втайне забавляет». — Губернатор Хейвленд намучилась с ними в секторе Эсага.

    — Тем не менее для нас они не более чем мелкая помеха, — отрезал директор. «Кровь отливает от лица. Кренник снова владеет голосом и не сводит глаз с Таркина, возможно бросая ему безмолвный вызов».

    — Помеха? — переспросил гранд-мофф. «На лице написано торжество». — Вы сами докладывали, что техника и турболазерные установки точечной обороны доставлены с опозданием на три недели. У меня язык бы не повернулся назвать это «мелкой помехой».

    — Хотите сказать, что «Звездочка» стала жертвой стайки безмозглых тварей? — «В голосе Императора слышится тщательно сдерживаемый гнев, взгляд вперен в Кренника».

    — Уверяю вас, ваше величество, проблема под контролем. — «В голосе Кренника мелькает неслышное доселе беспокойство. Но самодовольство сохраняется».

    — Адмирал Митт’рау’нуруодо, — обратился к нему Император, — вы разделяете мнение директора?

    — Мне кажется, что задержка поставок на три недели — не такая уж мелкая помеха. Но не настолько, чтобы я пренебрег своими заботами на Лотале.

    — У кого из нас нет своих забот, адмирал, — протянул Таркин. — Но губернатора Прайс сейчас подстраховывает основной костяк вашего флота, так что вы вполне можете уделить время и нашей проблеме.

    — Мне показалось, что адмирал Савит лучше меня осведомлен об этих паразитах. Думаю, он найдет решение быстрее.

    — У адмирала Савита другие задачи, — возразил гранд-мофф. — К тому же он не обладает вашими тактическими навыками и находчивостью. О которых, смею предположить, директору Креннику прекрасно известно.

    — Вы утомили меня препирательствами, — заявил Император. — Губернатор, вы созвали это совещание. Какова его конечная цель?

    «Взгляд Таркина тверд, на лице снова написано торжество».

    — Директор Кренник подал прошение, чтобы финансирование, выделенное для строительства СИД-защитников, было направлено на проект «Звездочка». Я считаю, что из-за этих задержек с поставками не только отодвигается срок завершения проекта, но и вылетают в трубу средства, которые могли бы пригодиться в другом
    месте.

    — И что, вы предлагаете компромисс? — «В голосе Императора звучит нетерпение».

    — Да, ваше величество, — ответил гранд-мофф. — Я предлагаю возобновить финансирование СИД-защитников, если адмирал Траун сможет решить проблему с гроллоками.

    — Директор Кренник? — обратился к нему Император.

    На несколько секунд повисло молчание.

    — Я готов на компромисс, — наконец согласился Кренник. «На лице застыло тщательно контролируемое выражение. В глазах тревога, словно он оглядывается на преследующего его хищника». — Если адмирал Траун разберется с ними в течение недели.

    — Вы слишком задрали планку, — покачал головой Савит. «На лице и в голосе угадывается пренебрежение». — Как я уже говорил, губернатор Хейвленд мучилась с ними не один год.

    — Если адмирал Траун не справится за неделю, какой от него толк, — заупрямился Кренник. — При таком подходе о какой, с вашего позволения, находчивости может идти речь?

    — Адмирал Митт’рау’нуруодо? — обратился к чиссу Император. — За вами последнее слово.

    — Я согласен с предложением губернатора Таркина и принимаю условия директора Кренника.

    — Очень хорошо. — «Уголки губ Императора приподнимаются в довольной улыбке». — Даю вам неделю. Директор Кренник, сообщите гранд-адмиралу координаты пункта назначения. Адмирал Савит, предоставьте всю информацию об этих существах, которую удалось собрать губернатору Хейвленд. Адмирал Митт’рау’нуруодо, через неделю жду результаты.

    Голограмма исчезла, и проектор погас.

    — С одной оговоркой, — заявил Кренник, переводя взгляд на Трауна. «На лице читается напряжение — то ли от недоверия, то ли от враждебности». — Я пришлю на ваш корабль своего представителя, чтобы он наблюдал за ходом операции.

    — Я считаю, в этом нет необходимости, — осадил его Таркин. — Статистика успешных операций гранд-адмирала Трауна говорит сама за себя.

    — Та же статистика показывает, что раз на раз не приходится, — возразил директор. «Голос звучит резко, налет вежливости пропал». — Я знаю, к чему вы клоните, Таркин. Если мне придется пожертвовать финансами, которые должны быть выделены на «Звездочку», я уж позабочусь, чтобы были соблюдены все формальности. До последней буквы.

    — Они будут соблюдены. В ближайшие пятнадцать минут я жду передачи на «Химеру» координат точки назначения. За это же время на борт должен прибыть ваш представитель, иначе мы улетим без него.

    — Как скажете, адмирал Траун. — «Лицо Кренника озарено улыбкой: насмешливой, а может, триумфальной». — Они прибудут одновременно, поскольку нужные сведения на «Химеру» доставит как раз мой заместитель Бриерли Ронан, — известил их директор, переводя взгляд на Таркина. «Улыбка гаснет, лицо каменеет, зато возвращается показная вежливость». — Как заметил губернатор Таркин, информация слишком деликатная, чтобы доверять ее средствам связи.

    Савит поднялся. «На лице смесь веселья и презрения».

    — Адмирал, пойдемте. Я провожу вас до челнока. — «Он улыбается. Веселье улетучивается, берет верх брезгливость». — Заодно обсудим гроллоков. И прочих падальщиков.

    * * *

    Тем временем на Западе поступил в продажу роман Тимоти Зана «Траун: Доминация — Грядущий Хаос», который рассказывает о событиях до службы Императору. В этой книге мы подробно узнаём о родном государстве гранд-адмирала — Доминации чиссов. Прочитать отрывки из «Грядущего Хаоса» можно также у нас на сайте. К официальному изданию пока не планируется.

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    Кот-император
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