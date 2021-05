Что почитать: яркие фэнтези-дебютанты XXI века

Казалось, ещё совсем недавно о писателе Джо Аберкромби говорили как об амбициозном и подающем надежды молодом авторе. Но с момента выхода дебюта «Кровь и железо» прошло уже 15 лет! Писателя вовсю называют мастером тёмного фэнтези, а на его стиль равняются некоторые начинающие фантасты. В честь творческого юбилея Аберкромби мы решили вспомнить несколько ярких фэнтезийных дебютов XXI века, которые моментально привлекли к молодым авторам внимание читателей.

Джо Аберкромби

(«Кровь и железо», 2006 год)

С момента своего дебюта Джо успел выпустить 11 романов, восемь из них — по миру Земного Круга, где разворачивалось действие «Крови и железа». Двенадцатый, «Мудрость толпы», выходит нынешней осенью.

Редакторы издательств не сразу разглядели в Джо перспективу, фантаст искал «своего» издателя почти два года.

Зато после выхода первой книги Аберкромби в один голос захвалили критики, читатели и коллеги. Автор удачно обыграл жанровые штампы, а также наградил героев ярко выраженной индивидуальностью, прописал им остроумные диалоги и продумал интересные конфликты. И хотя свой первый «Локус» Аберкромби получил только в 2014 году, его стиль быстро запомнился читателям. Рецепт от Аберкромби: много крови, неоднозначные персонажи и чёрный юмор.

Патрик Ротфусс

(«Имя ветра», 2007 год)

«Имя ветра» Патрика Ротфусса с уверенностью можно назвать одним из самых нашумевших фэнтезийных дебютов начала века. История восхождения осиротевшего барда и мага по имени Квоут полюбилась читателям за необъяснимую магию, поэтические образы и настоящую опасность.

Патрик Ротфусс изучал английскую словесность, а теперь сам преподает в университете. Изначально трилогия «Хроники Убийцы Короля» должна была носить название The Song of Flame and Thunder. И добиться ее издания Ротфуссу удалось только после того, как отрывок из романа, переработанный в рассказ, победил на конкурсе Writers of the Future в 2002-м. Цикл пока не дописан — над финалом трилогии автор трудится уже около десяти лет. Когда читатели говорят о самых долгожданных продолжениях фэнтези-циклов, то после Джорджа Мартина сразу идёт Патрик Ротфусс.

Шеннон Чакраборти

(«Латунный город», 2017 год)

Задолго до того, как попробовать себя на литературной ниве, Шеннон Чакраборти мечтала быть историком, который специализируется на Ближнем Востоке. Она даже начала в Каире получать образование в этой сфере. Но из-за обстоятельств ей пришлось отказаться от учёбы, и в итоге Чакраборти стала писательницей.

«Трилогия Дэвабада», которая рассказывает о сокрытом городе джиннов, его страстях и секретах, встретила у читателей самый теплый прием. А имя Чакраборти замелькало в списках премий: имени Кроуфорда, Комптона Крукса, Джона У. Кэмпбелла и многих других.

Сейчас Шеннон вполне комфортно в своем новом амплуа. Она уже работает над следующим романом, который откроет новый цикл, про пиратку, бороздящую просторы Индийского океана. А сервис Netflix уже работает над экранизацией трилогии, которая прославила Чакраборти.

Сюзанна Кларк

(«Джонатан Стрендж и Мистер Норрелл», 2004 год)

Сюзанна Кларк может стать третьим звеном цитаты «полюбить — так королеву, проиграть — так миллион»: дебютировать, так с романом «Джонатан Стрендж и Мистер Норрелл».

Долгие годы Кларк работала в издательском деле, опубликовала несколько рассказов и повестей, встретили достаточно тепло. При этом она десять лет трудилась над рукописью, которая станет её громким дебютом.

«Джонатан Стрендж и Мистер Норрелл», британская история об утраченной магии, получила премии «Локус» за лучший дебютный роман, «Хьюго» и Всемирную премию фэнтези. А Нил Гейман, который был настоящим кумиром Кларк, назвал книгу лучшим английским фантастическим романом, написанным за последние семьдесят лет. Второго романа поклонникам Кларк пришлось ждать долго — аж 16 лет, он получился совсем иным, нежели дебют, но тоже стал громким событием в жанре.

Скотт Линч

(«Обманы Локка Ламоры», 2006 год)

Скотт Линч сменил много профессий, пока не взялся за перо. Он был официантом и поваром, веб-дизайнером и офис-менеджером. И даже став издаваемым автором, Скотт Линч трудился еще и добровольным пожарным.

Пишет Линч дерзкое авантюрное фэнтези. Город, где начинает разворачиваться действие, напоминает Венецию XVII века, а героями становятся молодые аферисты. Серия «Благородные канальи» рассказывает об их многочисленных похождениях, при этом в каждом романе жанр немного меняется — например, во второй книге героев ждут морские приключения, а в третьей в основе сюжета лежит политический конфликт. Цикл пользуется популярностью даже несмотря на вынужденный перерыв в шесть лет между второй и третьей частью, да и четвертый роман поклонники ждут уже очень долго.

Кен Лю

(«Королевские милости», 2015 год)

Кен Лю завоевал достаточно широкую известность до выхода его первого дебютного романа благодаря работам в малой форме. Кроме того, именно Кен Лю переводил с китайского на английский знаменитую трилогию Лю Цысиня «Воспоминания о прошлом Земли», что принесло Кену дополнительную известность.

Дебютный роман Кена Лю написан в жанре, который он сам назвал силкпанк. Это где бороздят небеса дирижабли, действие разворачивается в альтернативном мире с уклоном в восточно-азиатскую культуру и в жизни смертных вмешиваются боги и духи азиатского пантеона. Роман «Королевские милости» описывает эпическую историю войны против императора-тирана и друзей, которые из-за различиях во взглядах и характерах превратились во врагов.

Гарет Ханрахан

(«Молитва из сточной канавы», 2019 год)

Гарет Ханрахан в первую очередь гейм-дизайнер, создающий настольные ролевые игры. Он работал на многих вроде 13-th Age и Trail of Cthulhu. Немало потрудившись на этой ниве, он принял решение использовать свое бурное воображение для создания оригинального мира: пугающих древних богов, святых и чудовищ.

Рассказывая о собственной книге, Ханрахан цитирует слова друга, который охарактеризовал происходящее как «городское-алхимия-панк-фэнтези о гильдии воров». В «Молитве из сточной канавы» читателей ждет много оригинальных рас и монстров, а также весьма нетривиальные боги, играющие в сюжете неожиданную роль.

Разумеется, было бы обидно создать самобытный и выдающийся сеттинг, и использовать его лишь один раз. Поэтому Ханрахан продолжает возвращаться в свой мир с новыми историями, но на первый план выводит новых героев.

Хафса Файзал

(«Охотники за пламенем», 2019 год)

Есть авторы с необычным образованием и историей поиска профессии по душе, но нечасто в жанр фэнтези приходят девушки, чьи имена можно найти в списках «Форбс для тех, кому меньше 30». Основательница собственной компании по веб-дизайну, геймер, любительница путешествовать… и мусульманка, которая соблюдает никаб. А теперь еще и автор романов из числа бестселлеров New York Times. Все это — Хафса Файзал.

Как и многие американские авторы из диаспор, Файзал при написании фэнтези обращается к корням своей семьи. Писательница рассказывает про сказочный мир Аравии, который явно вдохновлен Ближним Востоком. История наполнена магией и опасностями, а также глубокими переживаниями, такими, как горе и преодоление страха.

Ли Бардуго

(«Тень и Кость», 2012 год)

2012 год, выходит дебютный роман Ли Бардуго — «Тень и Кость», о гришах —людях с магическими способностями в декорациях мира, который напоминает Восточную Европу. Сегодня, в 2021 году, экранизация романа от Netflix стала одной из самых громких телепремьер сезона. Книги Ли Бардуго изданы тиражом более 2,5 миллионов экземпляров и выпущены более чем в 50 странах.

Родилась будущая писательница в 1975 году в Иерусалиме, после переехала в Лос-Анджелес, в 1997 году получила диплом Йельского университета по специальности «Английский язык». Работала при этом Бардуго в Голливуде визажистом, а также стала участницей музыкальной группы. На работу над романом ее подтолкнули — к сожалению — проблемы в семье. Зато теперь она по праву считается одной из главных звезд подросткового фэнтези.

А кто из молодых авторов понравился вам с первой книги?