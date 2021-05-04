Что почитать: яркие фэнтези-дебютанты XXI века

Казалось, ещё совсем недавно о писателе Джо Аберкромби говорили как об амбициозном и подающем надежды молодом авторе. Но с момента выхода дебюта «Кровь и железо» прошло уже 15 лет! Писателя вовсю называют мастером тёмного фэнтези, а на его стиль равняются некоторые начинающие фантасты.
В честь творческого юбилея Аберкромби мы решили вспомнить несколько ярких фэнтезийных дебютов XXI века, которые моментально привлекли к молодым авторам внимание читателей.
Джо Аберкромби
(«Кровь и железо», 2006 год)
С момента своего дебюта Джо успел выпустить 11 романов, восемь из них — по миру Земного Круга, где разворачивалось действие «Крови и железа». Двенадцатый, «Мудрость толпы», выходит нынешней осенью.
Редакторы издательств не сразу разглядели в Джо перспективу, фантаст искал «своего» издателя почти два года.
Зато после выхода первой книги Аберкромби в один голос захвалили критики, читатели и коллеги. Автор удачно обыграл жанровые штампы, а также наградил героев ярко выраженной индивидуальностью, прописал им остроумные диалоги и продумал интересные конфликты. И хотя свой первый «Локус» Аберкромби получил только в 2014 году, его стиль быстро запомнился читателям. Рецепт от Аберкромби: много крови, неоднозначные персонажи и чёрный юмор.
Патрик Ротфусс
(«Имя ветра», 2007 год)
«Имя ветра» Патрика Ротфусса с уверенностью можно назвать одним из самых нашумевших фэнтезийных дебютов начала века. История восхождения осиротевшего барда и мага по имени Квоут полюбилась читателям за необъяснимую магию, поэтические образы и настоящую опасность.
Патрик Ротфусс изучал английскую словесность, а теперь сам преподает в университете. Изначально трилогия «Хроники Убийцы Короля» должна была носить название The Song of Flame and Thunder. И добиться ее издания Ротфуссу удалось только после того, как отрывок из романа, переработанный в рассказ, победил на конкурсе Writers of the Future в 2002-м. Цикл пока не дописан — над финалом трилогии автор трудится уже около десяти лет. Когда читатели говорят о самых долгожданных продолжениях фэнтези-циклов, то после Джорджа Мартина сразу идёт Патрик Ротфусс.
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Писатель считает, что «был идиотом», поскольку опрометчиво хотел выпускать по роману в год.
Шеннон Чакраборти
(«Латунный город», 2017 год)
Задолго до того, как попробовать себя на литературной ниве, Шеннон Чакраборти мечтала быть историком, который специализируется на Ближнем Востоке. Она даже начала в Каире получать образование в этой сфере. Но из-за обстоятельств ей пришлось отказаться от учёбы, и в итоге Чакраборти стала писательницей.
«Трилогия Дэвабада», которая рассказывает о сокрытом городе джиннов, его страстях и секретах, встретила у читателей самый теплый прием. А имя Чакраборти замелькало в списках премий: имени Кроуфорда, Комптона Крукса, Джона У. Кэмпбелла и многих других.
Сейчас Шеннон вполне комфортно в своем новом амплуа. Она уже работает над следующим романом, который откроет новый цикл, про пиратку, бороздящую просторы Индийского океана. А сервис Netflix уже работает над экранизацией трилогии, которая прославила Чакраборти.
Сюзанна Кларк
(«Джонатан Стрендж и Мистер Норрелл», 2004 год)
Сюзанна Кларк может стать третьим звеном цитаты «полюбить — так королеву, проиграть — так миллион»: дебютировать, так с романом «Джонатан Стрендж и Мистер Норрелл».
Долгие годы Кларк работала в издательском деле, опубликовала несколько рассказов и повестей, встретили достаточно тепло. При этом она десять лет трудилась над рукописью, которая станет её громким дебютом.
«Джонатан Стрендж и Мистер Норрелл», британская история об утраченной магии, получила премии «Локус» за лучший дебютный роман, «Хьюго» и Всемирную премию фэнтези. А Нил Гейман, который был настоящим кумиром Кларк, назвал книгу лучшим английским фантастическим романом, написанным за последние семьдесят лет. Второго романа поклонникам Кларк пришлось ждать долго — аж 16 лет, он получился совсем иным, нежели дебют, но тоже стал громким событием в жанре.
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Скотт Линч
(«Обманы Локка Ламоры», 2006 год)
Скотт Линч сменил много профессий, пока не взялся за перо. Он был официантом и поваром, веб-дизайнером и офис-менеджером. И даже став издаваемым автором, Скотт Линч трудился еще и добровольным пожарным.
Пишет Линч дерзкое авантюрное фэнтези. Город, где начинает разворачиваться действие, напоминает Венецию XVII века, а героями становятся молодые аферисты. Серия «Благородные канальи» рассказывает об их многочисленных похождениях, при этом в каждом романе жанр немного меняется — например, во второй книге героев ждут морские приключения, а в третьей в основе сюжета лежит политический конфликт. Цикл пользуется популярностью даже несмотря на вынужденный перерыв в шесть лет между второй и третьей частью, да и четвертый роман поклонники ждут уже очень долго.
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Скотт Линч «Республика воров»
Оказывается, Линч отлично умеет писать не только о приключениях героев, но и об их сердечных делах.
Кен Лю
(«Королевские милости», 2015 год)
Кен Лю завоевал достаточно широкую известность до выхода его первого дебютного романа благодаря работам в малой форме. Кроме того, именно Кен Лю переводил с китайского на английский знаменитую трилогию Лю Цысиня «Воспоминания о прошлом Земли», что принесло Кену дополнительную известность.
Дебютный роман Кена Лю написан в жанре, который он сам назвал силкпанк. Это где бороздят небеса дирижабли, действие разворачивается в альтернативном мире с уклоном в восточно-азиатскую культуру и в жизни смертных вмешиваются боги и духи азиатского пантеона. Роман «Королевские милости» описывает эпическую историю войны против императора-тирана и друзей, которые из-за различиях во взглядах и характерах превратились во врагов.
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Масштабное ориентальное фэнтези, возвращающее жанру древнее дыхание эпоса.
Гарет Ханрахан
(«Молитва из сточной канавы», 2019 год)
Гарет Ханрахан в первую очередь гейм-дизайнер, создающий настольные ролевые игры. Он работал на многих вроде 13-th Age и Trail of Cthulhu. Немало потрудившись на этой ниве, он принял решение использовать свое бурное воображение для создания оригинального мира: пугающих древних богов, святых и чудовищ.
Рассказывая о собственной книге, Ханрахан цитирует слова друга, который охарактеризовал происходящее как «городское-алхимия-панк-фэнтези о гильдии воров». В «Молитве из сточной канавы» читателей ждет много оригинальных рас и монстров, а также весьма нетривиальные боги, играющие в сюжете неожиданную роль.
Разумеется, было бы обидно создать самобытный и выдающийся сеттинг, и использовать его лишь один раз. Поэтому Ханрахан продолжает возвращаться в свой мир с новыми историями, но на первый план выводит новых героев.
Хафса Файзал
(«Охотники за пламенем», 2019 год)
Есть авторы с необычным образованием и историей поиска профессии по душе, но нечасто в жанр фэнтези приходят девушки, чьи имена можно найти в списках «Форбс для тех, кому меньше 30». Основательница собственной компании по веб-дизайну, геймер, любительница путешествовать… и мусульманка, которая соблюдает никаб. А теперь еще и автор романов из числа бестселлеров New York Times. Все это — Хафса Файзал.
Как и многие американские авторы из диаспор, Файзал при написании фэнтези обращается к корням своей семьи. Писательница рассказывает про сказочный мир Аравии, который явно вдохновлен Ближним Востоком. История наполнена магией и опасностями, а также глубокими переживаниями, такими, как горе и преодоление страха.
Ли Бардуго
(«Тень и Кость», 2012 год)
2012 год, выходит дебютный роман Ли Бардуго — «Тень и Кость», о гришах —людях с магическими способностями в декорациях мира, который напоминает Восточную Европу. Сегодня, в 2021 году, экранизация романа от Netflix стала одной из самых громких телепремьер сезона. Книги Ли Бардуго изданы тиражом более 2,5 миллионов экземпляров и выпущены более чем в 50 странах.
Родилась будущая писательница в 1975 году в Иерусалиме, после переехала в Лос-Анджелес, в 1997 году получила диплом Йельского университета по специальности «Английский язык». Работала при этом Бардуго в Голливуде визажистом, а также стала участницей музыкальной группы. На работу над романом ее подтолкнули — к сожалению — проблемы в семье. Зато теперь она по праву считается одной из главных звезд подросткового фэнтези.
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А кто из молодых авторов понравился вам с первой книги?
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