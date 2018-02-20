26 февраля выходит последний сольный супергеройский фильм от Marvel перед «Войной Бесконечности» — «Чёрная Пантера». Впервые в киновселенной Marvel главную роль исполняет темнокожий актёр — и впервые нам во всей красе показывают героя, возглавляющего целую страну. Рассказываем, почему его сольное появление на экране действительно важно, с кем ему предстоит сразиться и почему у него сложились неоднозначные отношения с другими супергероями.



«Чёрная пантера»: отзывы. «Первый фильм Marvel о чём-то реальном» Журналисты похвалили глубокий сюжет о семейных узах и защите своего народа, а также высоко оценили актёрский состав и главного злодея Киллмонгера.

Черная пантера появился в комиксе о Фантастической четвёрке — и был её противником

Чёрную Пантеру придумали Стэн Ли и Джек Кирби. Впервые персонаж появился в 52-м выпуске комикса о Фантастической четвёрке, который вышел в 1966 году. По сюжету король Ваканды Т’Чалла пригласил героев на охоту. Охота обернулась сюрпризом в духе комиксов того времени: супергероев заманили в ловушку, и именно они стали добычей Т’Чаллы, перевоплотившегося в Чёрную Пантеру. Пантере даже удалось вывести из строя всех членов Четвёрки — герои спаслись только благодаря другу Человека-факела, который по удачному совпадению полетел с ними.

Несмотря на такую завязку, в этом комиксе Пантера не злодей. После поражения он мирится с героями и рассказывает свою историю. Именно здесь закладываются основы его биографии: гибель отца от рук иноземных захватчиков и передача по наследству королевского титула вместе с костюмом Чёрной Пантеры. В этом же комиксе впервые говорится о высоких технологиях Ваканды, крупных залежах вымышленного металла вибраниума и планах злодея Улисса Кло присвоить этот металл.

Фантастическая история фантастической четвёрки История этой команды полна взлётов и падений. Вернёмся на пятьдесят лет в прошлое и вспомним, чем так примечательны эти герои.

Позднее Чёрная Пантера появлялся в качестве гостя в комиксах про других персонажей и в 1968 году присоединился к Мстителям, став одним из основных членов команды. Главную роль он получил в 1973 году в одной из арок комикса Jungle Action. Эта арка из 13 выпусков, получившая название «Ярость Пантеры» (Panther’s Rage), считается первым графическим романом в истории Marvel — по мнению критиков, именно здесь издательство впервые рассказало полностью самостоятельную и законченную историю.

Он стал первым темнокожим супергероем

Сокол появился через три года после Пантеры, Люк Кейдж — через шесть лет (правда, Люк первым получил сольную серию). До Т’Чаллы в комиксах не было заметных чернокожих супергероев — и это сделало его одним из культовых персонажей в афроамериканской культуре. И хотя в киновселенной Marvel Сокол и Воитель появились раньше Пантеры, именно он первым из темнокожих героев киновселенной получил сольный фильм. Это многие считают прорывом — журнал Rolling Stone, к примеру, ещё до выхода назвал картину революционной.

На самом деле, ещё в 1998 году вышла довольно успешная экранизация комиксов о Блэйде. Но её оказалось недостаточно, чтобы темнокожие супергерои закрепились в кино на первых ролях.

В новом фильме Marvel делают упор на культуру афроамериканцев. Саундтрек к фильму написал Кендрик Ламар, а за режиссуру и сценарий отвечает многообещающий Райан Куглер, полюбившийся критикам за остросоциальную «Станцию «Фрутвейл»» и зрителям за спортивную драму «Крид: Наследие Рокки». Для поклонников киновселенной Marvel, в которой главными героями до сих пор были только белые мужчины, это первая серьёзная проверка на толерантность, как в своё время было и с комиксом. Что-то подобное мы видели на Netflix в сериале «Люк Кейдж».

При этом Marvel не стали излишне эксплуатировать эту культуру. Всё-таки Т’Чалла не американец, он родился в Африке, и большая часть фильма посвящена Ваканде и её традициям. А от короля следует ожидать непростых политических решений, ведь его страна должна оставаться целой и независимой, чего не хотят противники внутри и извне.

Чёрной Пантерой был не только Т’Чалла

В отличие от Питера Паркера, Тони Старка, Брюса Беннера и большинства других героев, Т’Чалла не так тесно связан со своим супергеройским альтер-эго. Кличку себе он не придумывал и костюм не шил. Чёрная Пантера в Ваканде — это переходящий от короля к королю титул. По некоторым данным, первый Пантера появился не менее 10 тысяч лет назад. Т’Чалла получил костюм от погибшего отца — его смерть мы видели в фильме «Первый мститель: Противостояние».

Костюм Пантеры снабжён когтями из вибраниума, способными пробить любой металл. Частицы вибраниума вплетены и в саму ткань, что делает костюм пуленепробиваемым. Специальные ботинки, которые, как можно догадаться, тоже содержат вибраниум, позволяют Пантере безопасно приземляться при падении с большой высоты и даже бегать по вертикальным поверхностям.

Есть у него и маскировочный плащ, благодаря которому Т’Чалла может сливаться с окружением, а также световой щит и кинжалы из вибраниума. Ещё у Пантеры когда-то был аппарат для телепортации, но в кино его постигла та же участь, что и невидимый самолёт Чудо-женщины.

Впрочем, Т’Чалла и без костюма выдающийся персонаж. В комиксах его считают одним из восьми самых умных людей, наравне с Мистером Фантастиком, Доктором Думом, Генри Пимом, Зверем, Брюсом Беннером, Тони Старком и новым Халком — Амадеем Чо. Он отличный изобретатель, хоть и уступает в этом, например, Тони Старку. Кстати, Чёрная Пантера обладает всеми знаниями предыдущих носителей титула. И если этого мало, Т’Чалла закончил Оксфорд.

Кроме того, он обладает суперсилой, обострёнными чувствами, способен развить почти сверхчеловеческую скорость, мастерски владеет оружием и рукопашным боем. Его силы увеличивает сердцевидная трава, доступная только королям Ваканды.

Главные враги Пантеры — Кло, Киллмонгер и Человек-горилла

На большом экране Чёрная Пантера сталкивается сразу с тремя врагами: Улиссом Кло (Энди Серкис), Эриком Киллмонгером (Майкл Б. Джордан) и Человеком-гориллой (Уинстон Дьюк). Последнего в фильме, правда, называют по имени, М’Баку, чтобы избежать обвинений в расизме.

М’Баку — один из первых врагов Пантеры. Он считается лучшим бойцом Ваканды после Т’Чаллы. Пока неясно, будет ли он в фильме в каноническом костюме белой гориллы, но в комиксах этот образ имеет большое значение. Культ белой гориллы противопоставляется доминирующему в Ваканде культу чёрной пантеры, на территории страны он запрещён. Тем не менее в провальной попытке узурпировать трон М’Баку возродил культ белой гориллы и даже убил одного из представителей этого редкого вида, чтобы сделать костюм из его шкуры. В комиксах на данный момент М’Баку считается погибшим.

Однако первым и главным врагом в биографии Т’Чаллы стал учёный и наёмный убийца Улисс Кло. Именно он в комиксах ответственен за смерть отца Т’Чаллы (впрочем, в фильме Т’Чака погиб по другой причине). После первого столкновения с Чёрной Пантерой Кло лишился руки (в киновселенной в этом был виноват Альтрон), которую заменил на фирменную звуковую пушку. В фильме мы увидим его в человеческой форме, но в комиксах он давно преобразился в нечто куда более зловещее и даже приобрёл способность трансформироваться в звук.

Эрик Киллмонгер, хоть и появился в комиксах позже, стал для Чёрной Пантеры большой угрозой. Именно с ним Т’Чалла сражался в графическом романе «Ярость Пантеры». Киллмонгер (урождённый Н’Джадака) родился в Ваканде, но Т’Чалла выдворил его с семьёй из страны, когда тот был ребёнком, потому что отец Н’Джадаки работал на Кло. Изгнанный Киллмонгер рос в Гарлеме, вынашивая планы мести и Т’Чалле, и Кло. Впоследствии он не раз нападал на Ваканду в попытке свергнуть Чёрную Пантеру.

Он дрался с Ку-клукс-кланом и убил принца Атлантиды

На пути Чёрной Пантеры вставал и один из самых могущественных злодеев Marvel, Доктор Дум. Это неудивительно, ведь Дум и сам возглавляет свою страну и в каком-то смысле может считаться антиподом Пантеры. Впервые они столкнулись, когда Дум пытался захватить вакандийские запасы вибраниума. Однажды Дум даже победил Чёрную Пантеру, что обернулось для героя комой и временной потерей титула.

Серьёзный конфликт у Чёрной Пантеры возник и с другим главой государства — правителем Атлантиды Нэмором. Хотя они не раз сражались на одной стороне, из-за череды столкновений вакандийцев и атлантов между государствами вспыхнула война, которая закончилась уничтожением Атлантиды. В отместку Нэмор соврал Таносу, что один из Камней Бесконечности находится в Ваканде, чтобы титан уничтожил вражескую страну.

Позже бывший принц Атлантиды и вовсе объединился с Таносом. В момент столкновения Земель Чёрная Пантера пронзил Нэмора мечом королей Ваканды и выбросил в погибающую версию реальности. Впрочем, впоследствии Нэмор возродился и заключил мир с Т’Чаллой.

И, конечно, одним из самых важных противостояний в жизни Чёрной Пантеры была борьба с расизмом — порой в буквальном смысле. В комиксе Jungle Action ему пришлось сражаться с представителями Ку-клукс-клана. Расисты даже сумели схватить Пантеру и привязать его к горящему кресту, но Т’Чалле удалось спастись.

Кстати: в 1960–1970-х «Чёрными пантерами» назвалась леворадикальная американская партия чернокожих, действовавшая в США. «Чёрные пантеры» были агрессивны и выступали за вооружённое сопротивление расовому неравенству. Из-за противоречивой деятельности партии Marvel на некоторое время даже переименовали своего героя в Чёрного Леопарда.

Он состоял в Мстителях, подменял Сорвиголову и был женат на Шторм

За время своей супергеройской карьеры Чёрная Пантера побывал в составе как Мстителей, так и Фантастической четвёрки. Впрочем, ни там, ни там он не мог быть постоянным участником, так как должен был управлять страной.

Куда больше Пантере подходило членство в Иллюминатах — группе самых влиятельных супергероев, которая собиралась лишь в исключительных случаях. Помимо Пантеры в ней состояли Мистер Фантастик, Профессор Икс, Нэмор, Железный человек, Доктор Стрэндж и Чёрный Гром. Именно Иллюминаты ответственны за высылку Халка с Земли. Причём именно Пантера, которого поддержал Нэмор, предсказал, что Халк может вернуться, чтобы отомстить.

С Людьми Икс у Пантеры сложились непростые отношения. Он был женат на Шторм, однако они оказались по разные стороны конфликта во время событий кроссовера Avengers vs. X-Men. Т’Чалла назвал Людей Икс врагами Ваканды, а Шторм, на тот момент королева страны, публично выбросила кольцо и присоединилась к своей команде. Церковь Ваканды в скором времени признала их брак недействительным.

А ещё, если Marvel решатся на совмещение теле- и киновселенной, у нас есть шанс на интересный кроссовер «Сорвиголовы» и «Чёрной Пантеры». Ведь Т’Чалла как-то раз замещал Человека без страха и охранял Адскую кухню — в период после комы, когда Пантере требовалось восстановить свои боевые навыки перед возвращением в Ваканду.

Что почитать о Чёрной Пантере?

Одной из лучших историй о Чёрной Пан тере за последнее время критики называют «Нацию под нами» (Nation Under Our Feet). Её сценарий Marvel рискнули заказать человеку, далёкому от комиксов: писателю Та Неайзи Котсу, который прославился в США благодаря социальным романам об афроамериканцах и заработал несколько литературных наград. Ставка оправдалась: Котс написал выдающуюся историю о ключевых конфликтах героя, которому постоянно приходится балансировать между супергеройством и правлением, монархией и демократией, политикой и моралью.

Заслуживают внимания графический роман «Ярость пантеры» и его продолжение «Ярость Киллмонгера». Первая часть закладывает фундамент для большинства историй о Т’Чалле, многое из неё наверняка перекочует в фильм.

Для знакомства с персонажем подойдёт и комикс «Кто такой Чёрная Пантера?» (Who Is Black Panther?), который в деталях рассказывает историю становления персонажа. Актёр Чедвик Боузман упоминал этот комикс, говоря о подготовке к роли Пантеры.

Ещё одна любопытная сюжетная арка — «Враг государства». В ней из-за давления США на Ваканду Пантера вступает в конфликт сразу с несколькими супергероями, показывая себя в первую очередь могущественным лидером.

За сценарий отвечал Кристофер Прист — автор самого большого количества комиксов о Чёрной Пантере. Он первым раскрыл внутренние конфликты Т’Чаллы и уделил должное внимание персонажам, которых мы увидим в фильме, — от Кло и Киллмонгера до агента Росса.