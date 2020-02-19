Корнелия Функе, Гильермо дель Торо «Лабиринт Фавна»

Испания, 1944 год. Десятилетняя Офелия вместе с беременной матерью приезжает в военный лагерь посреди леса, где всем распоряжается её отчим — капитан Эрнесто Видаль, жестокий командир и верный слуга режима Франко. Бродя по окрестностям, мечтательная девочка встречает фею и натыкается на древний лабиринт, где её ждёт загадочный Фавн. Он сообщает Офелии, что та — потерянная принцесса волшебной страны и её давным-давно разыскивает отец-король. Но, чтобы вернуться домой, героине придётся пройти через три испытания и столкнуться с монстрами, которые могут напугать не только впечатлительного ребёнка.

Cornelia Funke, Guillermo del Toro

Pan’s Labyrinth: The Labyrinth of the Faun

Роман-новеллизация

Жанр: фэнтези, военная драма

Художник: Аллен Уильямс

Переводчик: М. Лахути

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2020

Серия: The Big Book

320 стр., 8000 экз.

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Нил Гейман «Коралина»

Корнелия Функе «Чернильное сердце»

Оригинальный фильм Гильермо дель Торо вышел в 2006 году, был обласкан критиками и получил три «Оскара». В этой мрачной сказке трудно было отделить правду от вымысла, кровавую реальность франкистского режима от детских фантазий. В итоге романтики могли верить в то, что лабиринт и Фавн действительно существовали, ну а скептики — что они лишь привиделись девочке, которая привыкла спасаться в книжках от ужасов военных дней. Дель Торо оставил достаточно зацепок в пользу любой версии, предоставив зрителю в конечном счёте выбирать самому.

Из-за такого двойственного подхода новеллизация «Лабиринта Фавна» была непростым делом, — но то, что её автором выступит замечательная немецкая сказочница Корнелия Функе, обнадёживало поклонников ленты уже с момента анонса. Ожидания оправдались: стиль Функе, лаконичный, меткий и красочный, подошёл истории Дель Торо как нельзя лучше. У писательницы отлично получилось словами воссоздать ту атмосферу, которую в фильме добились выверенной цветовой гаммой, причудливыми декорациями и восхитительной музыкой Хавьере Наваретте.

Книжный «Лабиринт Фавна» — это не просто дословный пересказ фильма, хотя роман предельно близок к первоисточнику. Помимо возможности заглянуть в головы персонажей и узнать их мотивы, Функе добавила десять маленьких сказок-интерлюдий, где раскрыла подноготную волшебного мира. Если в фильме многое приходилось принимать как данность, сказочную условность, то здесь читателю любезно рассказывают, откуда под смоковницей взялась гигантская жаба, как у неё в желудке оказался золотой ключ и кем был Бледный Человек до того, как превратился в монстра с глазами на руках. Это отлично дополняет оригинальный сюжет, придаёт миру, созданному Дель Торо, глубину и объём.

Книжный «Лабиринт Фавна» — это не просто дословный пересказ фильма, хотя роман предельно близок к первоисточнику

Но при этом из новеллизации напрочь пропала двойственность происходящего. Сомневаться в том, что Фавн существует, больше не приходится, — и это сразу делает происходящее чуть менее мрачным, чуть более детским. В отличие от фильма, который получил рейтинг R, книга предназначена для читателей от двенадцати лет, так что взрослым повествование может показаться чересчур прямолинейным. Функе разжёвывает все действия героев, расшифровывает каждую мелочь там, где стоило бы ограничиться намёками и полутонами.

Из этого вытекает другая проблема. Картинка на экране оставляет простор для трактовок — мысли и мотивы героев можно домысливать в пределах рамок, обозначенных их поступками. Новеллизация такой свободы не предоставляет: читателю чётко объясняют, чем руководствовался и что чувствовал тот или иной персонаж. И не всегда видение Функе кажется удачным. Мать Офелии в её интерпретации выглядит слишком слабой и не вызывает никакой симпатии. Капитан Видаль стал совсем уж однозначным и плоским: если в фильме ему можно было приписать бесстрашие и любовь к жене (пусть и специфическую), в книге его старательно демонизируют, рисуя исключительно чёрными красками. Чтобы злодей оставался омерзительным, вовсе не обязательно было отнимать у него право хоть на сколько-нибудь положительные черты, ведь его жестокости и фанатичности они не отменяли, — но увы.

Сама Офелия, в отличие от своего экранного прототипа, мечется между неприязнью к будущему брату и желанием его защитить. С одной стороны, ревность и отвращение к ребёнку от чужого мужчины, который заставляет любимую маму страдать, вполне понятны; с другой, переход от неприязни к готовности пожертвовать собой ради младенца кажется слишком быстрым и не совсем достоверным. Чтобы такое решение выглядело органично, не помешали бы дополнительные сцены, но пиетет перед оригиналом сыграл с писательницей злую шутку. В предисловии Функе честно признаётся, что считает фильм совершенством и не хотела менять в нём ни секунды. А жаль: грамотные изменения и перетасовка некоторых сцен пошли бы сюжету только на пользу.

Итог: не идеальная, но качественная и бережная адаптация легендарного фильма, которая будет любопытна как фанатам оригинала, так и сторонним читателям.

Слово творца В этой истории есть всё, что я считаю реальным, что вполне может произойти. Это тот случай, когда авторская выдумка, безудержная фантазия человека, как острый скальпель, рассекает защитную оболочку обмана, под которой — реальность магии и ужасов нашего мира. Это редкий талант — рассказать историю в обрамлении реальных исторических и политических событий, но так, что она звучит вне времени и никогда не превратится в предание, навсегда оставшись правдой. В моей жизни было, есть и будет достаточно моментов, когда магия являет себя и ты веришь в то, что происходящее с тобой реально. Как в реальность превратилась чудесная возможность поработать с Гильермо дель Торо, автором любимого моего фильма. Корнелия Функе, из предисловия

Спотыкаясь в темноте, они шли по течению ручья и дрожали под ледяными струями очередного ливня. Мерседес прихватила с собой старый зонтик — он почти не спасал от дождя. Один раз ей послышались за спиной шаги Феррейро. Пришлось напомнить себе, что он умер, так же как Заика и многие другие. Умер. Становится это слово легче или тяжелее с каждым разом, как приходится добавлять его к именам любимых?