Джон Краули «Ка: Дарр Дубраули в руинах Имра»: загробный мир глазами вороны

В дом к безымянному рассказчику прилетает самец вороны по имени Дарр Дубраули. Дарр умеет общаться с людьми и знает, как попасть в Имр — потусторонний мир, где становятся реальными все представления человечества о посмертии. Когда-то Дарр похитил из этого мира Самую Драгоценную Вещь, которая должна была достаться людям, прожил за две тысячи лет несколько жизней на двух континентах и всё ещё не может умереть…

John Crowley Ka: Dar Oakley in the Ruin of Ymr Жанр: мифологическое фэнтези

Выход оригинала: 2017

Художники: О. Закис, Мелоди Ньюком

Переводчик: Е. Лихтенштейн

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2020

Серия: The Big Book

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«Ка» — это возвращение Джона Краули к жанру фэнтези, принесшему ему славу, а заодно вернувшему его к нашему читателю: после «Романа лорда Байрона» Краули по-русски не издавался, и даже заключительная часть тетралогии «Эгипет» вышла только в самиздате.

По аннотации «Ка» может показаться анималистическим фэнтези о цивилизации ворон, со сложной социальной иерархией, ритуалами и зачатками культуры. Книга действительно полнится описаниями вороньей жизни в духе канала Animal Planet: как вороны добывают пищу, устраиваются на зимовки, общаются, объединяются в пары и выводят птенцов. Автор даже делает лингвистический экскурс в особенности вороньего языка. А вот без сцен спаривания и поедания мертвечины, пожалуй, читатель мог бы и обойтись. Однако эта сторона романа далеко не главная. Как и Дарр Дубраули — не совсем обычная ворона.

Жизнь ворон меняется, когда они встречаются с людьми. И тут основную роль играет наш герой — этакий Джонатан Ливингстон среди своих сородичей. Знакомство и дружба с девочкой, которую Дарр прозвал Лисьей Шапкой, приводит к тому, что они начинают понимать язык друг друга, а потом ворона узнаёт многое о людях и о том, как они видят мир. В частности, люди верят, что мёртвые после смерти продолжают жить, — и это кое-что новое для ворон, которые просто не думают о своих покойниках.

Ты мне скажи, Ворона, весело ответил Койот. Ты мне расскажи, сколько у тебя было цыпляток, сколько подруг за все это время, и тогда я тебе скажу, где мы и почему здесь разговариваем. И Дарр Дубраули рассказал. Свет — ни закатный, ни рассветный — не менялся. Они не ели, но и не голодали. Дарру уже не нужно было объяснять, где он очутился. Там, где они пребывают, когда являются тем, что они есть; где истории Вороны и Койота можно рассказать и услышать.

Дарр сопровождает шаманку Лисью Шапку и её учителя в странствиях по иному миру под названием Имр, где становятся реальными все людские истории. Дарр и сам оказывается персонажем мифа, не просто вороной, но Вороной. И благодаря этому — а также Самой Драгоценной Вещи, которой он коснулся в мифологической реальности, — Дарр Дубраули живёт несколько очень долгих жизней подряд, меняя стаи и подруг, заводя множество птенцов, знакомясь с новыми людьми и время от времени попадая в Имр.

Рядом с Дарром разворачивается история человечества, и она показана с точки зрения птицы. Можно догадаться, что люди, с которыми впервые встретился Дарр и его сородичи, — это древние кельты и что действие происходит в Ирландии. История христианских монахов, отправившихся в странствие на Запад, заставляет вспомнить «Плавание святого Брендана». Попав в Новый Свет, Дарр встречает индейское племя ирокезов, затем — первых поселенцев, а впоследствии доживает до Гражданской войны в США и расцвета эпохи спиритизма. А финал истории — он же её начало — это гипотетическое недалёкое будущее, в котором люди умирают от странных новых болезней. Потерявший жену рассказчик, слушая Дарра, тоже начинает задумываться о возможном посмертии…

Всё это время Дарр остаётся проводником из Ка (мира живых) в Имр. Он изучает Имр в компании шаманов и христианских монахов, слепая спиритуалистка отправляет его туда на поиски неупокоенных душ. Сам Дарр пытается спасти из вороньего посмертия (под влиянием людской мифологии возникло и оно) любимую подругу — явная аллюзия на миф об Орфее и Эвридике. Он не особенно задумывается, что такое Имр и как он работает, но читатель понимает больше: Имр состоит из людских историй, сказок и легенд, а наши мёртвые живут там, где мы хотим, чтобы они жили.

«Ка» — сложный, многослойный и очень медлительный роман. В нём полно приключений, но мало чего-то, похожего на экшен; множество персонажей, но большинство набросаны несколькими штрихами. Диалоги загадочны и полны скрытых смыслов, многие эпизоды требуют перечитывания и обдумывания. Как и «Маленький, большой», этот роман не получится просто проглотить за раз, и не всем он окажется по зубам. И тем не менее такое масштабное путешествие в мифологическую реальность стоит того, чтобы хотя бы попытаться проделать его вместе с Дарром. Итог: странный, но глубокий и наводящий на размышления роман о жизни и смерти в контексте мифологии.

Автор и его тотем Фамилия «Краули» (Crowley) — ирландского происхождения: O Cruadhlaoich, «потомок отважного воина». Однако есть и английская фамилия, которая пишется так же, но произносится иначе: «Кроули», то есть crow-leigh, «воронье поле». Так или иначе, Краули — как и героиня его тетралогии «Эгипет» Ру Корвино — считает ворон своими тотемными птицами. Ворона по имени Дарр Дубраули — crow Dar Oakley — графическая рифма к фамилии своего создателя. Ефрем Лихтенштейн, Михаил Назаренко. Из послесловия к роману