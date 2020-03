Джон Краули «Ка: Дарр Дубраули в руинах Имра»: загробный мир глазами вороны

В дом к безымянному рассказчику прилетает самец вороны по имени Дарр Дубраули. Дарр умеет общаться с людьми и знает, как попасть в Имр — потусторонний мир, где становятся реальными все представления человечества о посмертии. Когда-то Дарр похитил из этого мира Самую Драгоценную Вещь, которая должна была достаться людям, прожил за две тысячи лет несколько жизней на двух континентах и всё ещё не может умереть…

John Crowley Ka: Dar Oakley in the Ruin of Ymr

Жанр: мифологическое фэнтези

Выход оригинала: 2017

Художники: О. Закис, Мелоди Ньюком

Переводчик: Е. Лихтенштейн

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2020

Серия: The Big Book

Похоже на: Ричард Адамс «Обитатели холмов» • Нил Гейман «Американские боги»