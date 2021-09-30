Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2021

Время летит невероятно быстро — вот уже и середина осени. Но хмурое время года вполне способны скрасить новые интересные книги. Среди октябрьских новинок сразу несколько работ польских фантастов, попытка былой звезды YA Кристофера Паолини сочинить взрослую космооперу, парочка хоррор-антологий, а также красочные справочники и артбуки. По традиции рассказываем о самых любопытных книгах месяца.

Научная фантастика

Цезарий Збешховский «Искажение»

Отряд солдат-миротворцев из Раммы отправлен для поддержания порядка в небольшую страну Ремарк, где недавно бушевала война. Однако местные жители воспринимают рамманцев как оккупантов и ведут себя враждебно. Во время операции против повстанцев капрал Маркус Трент сталкивается с необъяснимыми явлениями, источником которых, похоже, служит нечеловеческий разум.

Что нас ждёт: очень мрачный роман из цикла «Рамма», который вполне можно читать отдельно от предыдущей книги, «Всесожжение».

Кристофер Паолини «По ту сторону звёзд»

Ксенобиолог Кира во время рутинной миссии находит артефакт древней цивилизации. Когда он случайно активируется, Кира становится его носителем и обретает невероятные способности. Поначалу девушка приходит в ужас от перспективы утратить человеческую сущность. Однако вскоре именно от Киры будет зависеть судьба всего людского рода…

Что нас ждёт: первый роман космооперного цикла для взрослых от автора некогда популярной юношеской серии «Эрагон».

Фэнтези

Яцек Пекара «Меч ангелов»

Инквизитор Святого Официума Мордимер Маддердин продолжает скромное служение Иисусу Христу, воинственному Сыну Божьему, который, сойдя с креста, покарал грешников и принёс людям не мир, но меч. Ведь человечество погрязло в грехах, и его нужно спасать — если понадобится, огнём и железом…

Что нас ждёт: третий сборник небольших повестей из цикла польского писателя о похождениях инквизитора Мордимера Маддердина.

Тэмсин Мьюир «Харроу из Девятого дома»

Последняя из некромантов Девятого дома Харроу, запечатанная в готическом мраке императорского замка, пытается выжить в борьбе с опасными соперниками. Причём у девушки явно не всё в порядке с головой, и временами сама Харроу задумывается: не лучше ли будет для всех, если её здесь потихоньку придушат?

Что нас ждёт: второй роман трилогии «Запертая гробница», где технофэнтези встречается с космической оперой.

Пётр Гурский «Закон Ордена»

Всего несколько лет назад закончилась война Тринадцати королевств с народом хунь — древней расой, живущей в подземных городах. Люди победили с трудом, однако хунь не уничтожены окончательно и грезят о реванше. Охотник за головами Кестель Нетса, который должен доставить в город Арголан опасную преступницу Алию Лоу, ввязывается в интригу, в которой замешан могущественный артефакт, способный изменить расклад сил в мире.

Что нас ждёт: первый роман одноимённого цикла очень тёмного фэнтези и примыкающие к нему три рассказа.

Мистика и хоррор

Энди Дэвидсон «Дочь лодочника»

Живущая на окраине байу (заболоченный речной район Луизианы) девушка-сирота Миранда занимается поставками нелегальных товаров, чтобы свести концы с концами. Ведь у неё на иждивении безумная старуха и ребёнок-найдёныш. Однако в байу действуют тёмные силы, и неизвестно, кто опаснее: преступники-люди или сверхъестественные создания. Миранде предстоит столкнуться и с теми, и с другими, после чего её жизнь необратимо изменится.

Что нас ждёт: внецикловый роман, готический триллер с привидениями, который по стилю сравнивают с книгами Кормака Маккарти.

Антология «Вампиры не стареют: сказки со свежим привкусом»

В этом сборнике вы найдёте истории о самых разных вампирах XXI века: о кровососах из социальных сетей, о «дебютантах», которым впервые предстоит «выпить» человека, о бунтарях, не желающих жить по древним правилам, и даже об упырях-вегетарианцах.

Что нас ждёт: антология из одиннадцати рассказов, где вампиры показаны с самых неожиданных сторон и мало похожи на своих классических предшественников. Антология составлена Зорайдой Кордовой и Натали С. Паркер, среди авторов — Тесса Греттон, Ребекка Роанхорс, Виктория Шваб.

Алексис Хендерсон «Год ведьмовства»

Эммануэль Мур живёт в Вефиле — городе, где жизнь подчинена очень строгим религиозным правилам. Эммануэль считается изгоем, ведь её мать согрешила с чужеземцем и навлекла позор на всю семью. Случайно девушка попадает в запретный Лес Мрака, где встречает призраков убитых ведьм и узнаёт правду о своём происхождении. Её вера пошатнулась, и Эммануэль понимает: городские порядки нужно менять любой ценой…

Что нас ждёт: внецикловый роман, который называют феминистическим хоррором, явно написанным под влиянием «Рассказа служанки» Маргарет Этвуд.

Антология «Сияние во тьме»

В 1996 году швед Ханс-Оке Лиля, страстный почитатель Стивена Кинга, создал посвящённый кумиру сайт Lilja’s Library. А в честь двадцатилетия своего детища Лиля составил сборник из дюжины рассказов известных мастеров хоррора. Большинство из них либо были специально написаны для этой книги, либо до этого публиковались только в журналах.

Что нас ждёт: сборник хоррор-рассказов; среди авторов — Эдгар Аллан По, Стивен Кинг, Клайв Баркер, Брайан Кин, Ричард Чизмар, Рэмси Кэмпбелл, Юн Айвиде Линдквист. Ранее на русский переводились только рассказы По и Кинга.

Детско-юношеская фантастика

Роберт Маккаммон «Граница»

Земля стала полем боя двух инопланетных цивилизаций, и людские потери в этой войне — лишь сопутствующий ущерб, на который пришельцы не обращают никакого внимания. Однако у остатков человечества ещё есть надежда на выживание. Особенно когда во главе сопротивления встаёт юный Итан, непонятным образом получивший сверхспособности.

Что нас ждёт: внецикловый роман известного мастера мистики и хоррора, который на сей раз сочинил юношескую фантастику.

Вивиана Ипарагирре де лас Кассас «Принц из серебра и золота»

В честь наследника престола Медного королевства ежегодно проводится особый праздник. Именно там наследный принц Люциус влюбился в дочь вождя кочевого племени Софию. И хотя девушка не ответила принцу взаимностью, тот принудил её к замужеству с помощью колдовства. Но магия не всесильна, и с каждым днём София всё больше презирает нелюбимого мужа…

Что нас ждёт: внецикловый роман молодой писательницы, которая, несмотря на своё испанское имя, родилась в Германии и пишет на немецком языке.

Сьюзан Бет Пфеффер «Жизнь, какой мы её знали»

Шестнадцатилетняя Миранда ведёт дневник, где описывает страшные события, случившиеся после того, как огромный астероид врезался в Луну и сбил её с орбиты. Космический катаклизм вызвал на Земле разрушительные цунами и землетрясения, и на планете постепенно наступает новый ледниковый период. Семья девочки прячется в относительно безопасном доме, однако ресурсы постепенно иссякают…

Что нас ждёт: первый роман тетралогии «Последние выжившие», хроники вымирающего человечества.

Справочники и артбуки

Таня Лапойнт «Дюна. Иллюстрированная история создания классики научной фантастики»

Один из исполнительных продюсеров новой экранизации «Дюны» Таня Лапойнт рассказывает, как Дени Вильнёв воссоздавал в киноленте великий роман Фрэнка Герберта. В книге есть рассказы членов съёмочной группы, где освещены все этапы работы над лентой, от проработки концепт-артов до создания сложного грима. Наконец, приведены эксклюзивные интервью с ключевыми актёрами, среди которых Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек и Джейсон Момоа. Текст сопровождается множеством картинок и фотографий.

Что нас ждёт: иллюстрированный альбом, визуальный гид по созданию фильма, куда также входят вступление писателей Брайана Герберта и Кевина Андерсона и предисловие режиссёра Дени Вильнёва.

Аарон Манке «Мир легенд о свирепых монстрах»

Монстры, живущие в самой глуши человеческого мира… О них рассказывается в мрачных легендах, но что, если некоторые существовали в реальности? Вервольфы и вампиры, призраки и вендиго, фэйри и гремлины… Читатели этой книги узнают не только о древних преданиях, но и о документальных свидетельствах того, что «совы не те, кем кажутся».

Что нас ждёт: иллюстрированный справочник, написанный профессиональным монстрологом (да-да, есть и такие!), ведущим популярного подкаста Lore.

Лоран Суйе, Оливье Суйе «Вселенная гномов»

В этой книге описан и нарисован фантастический мир, напоминающий наше Средневековье. Перед читателями открывается история цивилизации гномов — искусных ремесленников, трудолюбивых шахтёров и мужественных воинов.

Что нас ждёт: красочный артбук с иллюстрациями Гильермо Гонсалеса.