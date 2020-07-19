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    #космическая опера #подростковая фантастика #рецензии на книги

    Филип Рив «Межзвёздный экспресс»

    19 июля 2020
    Аватар
    19.07.2020
    4219
    2 минуты на чтение
    #космическая опера #подростковая фантастика #рецензии на книги

    Далекое будущее, где основа цивилизации — К-трассы, благодаря которым можно путешествовать по разным мирам, в мгновение ока преодолевая сотни световых лет. А ещё здесь есть своеобразные цифровые «боги» — Стражи, все расы и культуры давно перемешались, а грязную работу выполняют андроиды-моторики (или просто мото). Правда, жизнь бедняков, к которым принадлежит семья юного Зена Старлинга, не сильно поменялась, так что мальчишка промышляет воровством, чтобы помочь вкалывающей на заводе сестре Мике и больной матери. Ну и чтобы лишний раз прокатиться на К-поездах, приводящих Зена в восторг. Если учесть, что К-локомотивы обладают каждый своим характером и нередко поют, ясно, отчего многие в этом мире разделяют страсть Зена. Но однажды парень влипает в передрягу: после, казалось бы, рядовой кражи его начинают серьёзно преследовать. В результате он попадает на поезд с манией разрушения в компании девчонки-моторика, которая фанатеет от чёрно-белых фильмов Древней Земли, и опасного преступника Ворона. Тот требует от мальчика украсть вещицу, принадлежащую императорской семье…

    Филип Рив «Межзвёздный экспресс»

    Philip Reeve
    Railhead
    Роман
    Жанр: юношеская космоопера
    Выход оригинала: 2015
    Переводчик: А. Третьякова
    Издательство: АСТ, 2019
    Серия: «Филип Рив. Хроники Великой Сети»
    «Великая Сеть», часть 1
    384 стр., 3000 экз.
    Похоже на:
    Райан Гродин «Инвиктус»
    Питер Гамильтон, цикл «Содружество»

    Из-за бодрой завязки и общей авантюрной атмосферы книга поначалу кажется довольно детской, да и сам Зен воспринимает происходящее как интересную игру. Однако в определённый момент повествование становится куда серьёзнее. Затеянная кража служит лишь завязкой довольно мрачных событий, из-за планов Ворона люди мрут как мухи, а Зен со временем обнаруживает, что в деле замешаны загадочные Стражи.

    Как и подобает космоопере, в книге немало экшена. Захватывающий и кинематографичный, он идеально дополняет сюжет. Но главное достоинство романа — неимоверно красивая панорама множественных миров. Сразу ясно, кто тут на самом деле фанат путешествий: равнодушный человек не мог бы всё это описать с таким чувством.

    Среди колоритных деталей мира отдельно стоит отметить Стражей — появившихся ещё на Древней Земле в XXI веке бестелесных сущностей нечеловеческого интеллекта и нечеловеческой же морали. А как вам битвы между поездами? Причём не между экипажами, а между самими паровозами. Есть тут и жуки, склонные к коллективной мимикрии под человека, и генно-модифицированные дома-баобабы, и загадочные энергетические Станционные Ангелы… Примечательно, что сеттинг романа не выглядит футуристичным царством победившего хай-тека — милой сердцу обыденности добавляют древние строения и вещи, пережитки прошлых устоев и отголоски вымерших традиций.

    В пёстрых декорациях этих фантастических чудес разворачиваются рискованная афера Зена и бесконечная погоня за Вороном: для капитана стражи Январа Малика поимка знаменитого преступника стала смыслом жизни.

    Конечно, роман Рива не лишён недостатков. И, увы, основной из них — главный герой. На фоне творящегося великолепия Зен порой раздражает. Мальчишка то и дело мечется, не в силах определиться, кого же он поддерживает и чего добивается, хотя совесть и эмпатия ему не чужды. Понятно, что метания героя, по сути, двигают сюжет. Но когда Зен чуть ли не в каждой главе меняет сторону, за это ему хочется дать хорошего подзатыльника: да определись ты уже наконец!

    Итог: необычные приключения уличного воришки в невероятно колоритном мире будущего — ради побега от опасности, разгадки древних тайн и спасения близких.

    Поклонник древности

    «Древнюю» культуру любит, похоже, не только героиня романа Нова, но и сам автор. Текст то и дело радует отсылками к «старым добрым временам» — например, к музыке Дэвида Боуи, сериалу «Звёздный путь» и знаменитой мелодраме «Касабланка». Да и тот же Ворон — типичный представитель классического типажа «благородный романтический бандит». Это подтверждает и его прозвище, и имя его локомотива — «Мечтательный лис».

    …Он привык быть один, и ему казалось, что такая жизнь для него в самый раз. Но затем он встретил Нову, и с тех пор ему всегда было с кем поделиться любыми мыслями. Лишиться ее оказалось куда больнее, чем он мог себе вообразить. Он не представлял, что расставание с ней может вызвать такую печаль. «Так вот что это за чувство, о котором люди слагают песни, — подумал Зен, — сочиняют стихотворения и снимают кино». Разбитое сердце. А ведь он всегда считал это преувеличением.

    Филип Рив «Межзвёздный экспресс»
    Стоит ли читать?
    Поклонникам динамичной и неглупой юношеской фантастики — обязательно. Причем не только юным.
    Удачно
    великолепно прописанный мир
    грамотный баланс серьёзности и развлекательности
    уместная доза романтики и патетики
    яркие персонажи
    Неудачно
    слишком уж беспринципный герой
    8
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    Отрывок из книги

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