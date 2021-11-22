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    #Средневековье #тёмное фэнтези

    Флавиус Арделян «Миазмы: Скырба святого с красной веревкой. Пузырь Мира и Не’Мира». Очень мрачная средневековая сказка

    22 ноября 2021
    22.11.2021
    587
    3 минуты на чтение
    #Средневековье #тёмное фэнтези

    Едет по дорогам повозка, и правит ей дружелюбный и словоохотливый скелет. Если вы не готовы заплатить по-настоящему ужасную цену, садиться в эту повозку не стоит. Впрочем, поездка в Альрауну в любом случае обойдётся вам дорого. А попасть туда надо, иначе Мир и Не’Мир рискуют сожрать друг друга…

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 12

    Flavius Ardelean
    Scârba sfântului cu sfoară roșie. Bășica Lumii și a neLumii
    Сборник романов
    Жанр: тёмное фэнтези
    Выход оригинала: 2015, 2017
    Переводчик: Н. Осояну
    Издательство: «АСТ», 2021
    Серия: «Шедевры фэнтези»
    704 с., 2000 экз.
    «Миазмы», части 1 и 2
    Похоже на:
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    Елена Хаецкая «Мракобес»

    Румынская литература известна в России разве что специалистам и немногим энтузиастам, а сочетание «Румыния» и «ужасы» вообще ассоциируется только с Трансильванией и её международным символом, графом Дракулой. Однако румын Флавиус Арделян со своими книгами о жизни святого в мире чудовищ вполне способен в корне изменить ситуацию.

    «Миазмы» — масштабнейшая фэнтезийная трилогия, но на русском языке вышли пока только две её части, которые одновременно и похожи друг на друга, и очень сильно различаются.

    Прежде чем браться за эти романы, стоит учесть, что они либо очень вам понравятся, либо вызовут почти физическое отвращение. Остаться к ним равнодушным вряд ли возможно. На страницах «Миазмов» читателя ждёт огромное количество гнили, грязи, болезней, переходов из жизни в смерть и ощущение полной безнадёжности — но в какой-то момент эта безнадёжность порождает новую стойкую и прекрасную надежду, а смерть снова становится жизнью. Мир и Не’Мир ненавидят и пытаются уничтожить друг друга, но при этом неразрывно связаны. Основной талант автора заключается в умении обращаться с жутью и мерзостью, а такой подход не каждому придётся по вкусу.

    Романы в омнибусе составляют единый метасюжет, но если бы их не опубликовали под одной обложкой, их можно было бы читать в любом порядке.

    «Скырба святого с красной верёвкой» — история (житие? ) святого Тауша, её рассказывает некоему пилигриму живой скелет по имени Бартоломеус Костяной Кулак. Это история жуткая и глубокая — о человеке, о силе слова, о любви и об ограниченности воображения. История сказочная, полная ужасов, но довольно ироничных: местами хоррор переходит в пикареску и напоминает картины Иеронима Босха, написанные словами. Материал автор черпает из сказок и мифов своей родной земли, из Библии, а также из условного общеевропейского канона. В романе много насилия и крови, но много и любви, тоски и верности.

    «Пузырь Мира и Не’Мира» в три раза длиннее первого романа и написан куда более привычным читателю языком — это уже не поэтичная полурелигиозная притча, а классическое тёмное фэнтези. Роман состоит из четырёх частей и рассказывает как о дальнейших приключениях героев «Скырбы…», так и о других персонажах.

    Бартоломеусу, его невесте Палме, Ульрику, Карине, Данко и святому Таушу по пути в крепость Мандрагора (она же Альрауна) придётся вступить в ожесточённую борьбу с самими собой и своими идеалами, не говоря уже о внешних врагах. Трофеи, полученные в результате этой борьбы, кому угодно покажутся ужасными. Герои попадают в неописуемые, нереальные ситуации и вынуждены демонстрировать своё истинное «я». Здесь эстетика уродства выходит на первый план, одновременно очаровывая и вызывая омерзение. Автор играет с разными литературными традициями, от романтизма до постмодернизма, и делает это мастерски.

    Итог: оба романа из цикла «Миазмы» очень нестандартны и изобретательны, они виртуозно написаны и не менее виртуозно переведены. Они далеки от понятия «жанровая проза» — это романы настоящего мастера, умеющего обращаться со словами и смыслами.

    Что такое скырба?

    Название первого из романов вызывает вопросы и сомнения. В оригинале употреблено слово Scârba, для которого словарь даёт варианты перевода «отвращение», «омерзение». А «скырба» — это слово из молдавского диалекта русского языка, означающее что-то вроде «тоска», «сплин», «грусть».

    И человек, растянувшись возле костра, тотчас же уснул в тепле. Бартоломеус Костяной Кулак склонился над ним и в ту первую ночь путешествия пилигрима и скелета к Альрауне заплатил путник за первую часть пути. Бартоломеус начал снимать плоть с ног мужчины — сначала с левой, потом с правой, неторопливо, вдумчиво, и в каждом надрезе, который он делал, чувствовался опыт многих лет, десятилетий, веков. Каждая мышца, большая и малая, каждое сухожилие и вся кожа — от ягодиц до пят — покинули кости, которые облекали, и проворными пальцами Бартоломеус заботливо перенес все на собственные ноги.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 12
    Флавиус Арделян «Миазмы: Скырба святого с красной веревкой. Пузырь Мира и Не’Мира»
    Стоит ли читать?
    Поклонникам нестандартного фэнтези — вполне.
    Удачно
    язык
    перевод
    нестандартность
    Неудачно
    натуралистичный боди-хоррор
    запутанный финал
    клишированные женские образы
    8
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    Переводчик книг и локализатор игр, читатель и писатель, а в свободное время — матрос на больших парусниках. Знает миллион фактов, что очень помогает во всём вышеперечисленном.

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