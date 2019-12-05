Мир развитых биотехнологий потерпел катастрофу, которой способствовала всемогущая Компания, этими биотехнологиями промышлявшая. На развалинах цивилизации мусорщица Рахиль пытается существовать в союзе с Виком, бывшим сотрудником Компании. Однажды женщина находит странное маленькое существо, нарекает его Борном и решает взять под свою опеку. Существо оказывается разумной и самодостаточной, но негуманоидной, а потому непознаваемой личностью. Борн быстро учится и начинает задавать «маме» неудобные вопросы об окружающем мире…

Jeff VanderMeer «Borne» Жанр: постапокалиптический биопанк

Выход оригинала: 2017

Художник: В. Половцева

Переводчик: С. Резник

Издательства: «Э», fanzon, 2018

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Первое слово, которое приходит в голову при попытке описать мир нового романа Джеффа Вандермеера, — чуждость. Чуждость морали и ценностей, чуждость экосистемы и технологий. А заглавная «неведома зверушка» и вовсе вызывает стойкие ассоциации с существами из книг Лавкрафта. Специфические флора и фауна — вообще отличительная черта «Борна»: химические и биологические отходы до неузнаваемости исказили окружающую среду, даже цвет неба теперь иной.

Что уж говорить о повседневной жизни людей. Они и сами — по желанию или нет — в большинстве своём изменились, с помощью остатков прежних технологий отрастив полезное и заменив ненужное в стремлении приспособиться к новым реалиям. Прочие виды искусственно созданных и брошенных на произвол судьбы представителей живой природы люди называют «креатурами», или «биотехами».

Разрушение прежней жизни не могло не привести к нравственному падению. Даже Рахиль, помнящая относительно нормальные времена, давно привыкла видеть в любом существе либо опасность, либо еду, причём такая несложная логика зачастую распространяется и на людей, в которых не осталось почти ничего человеческого.

Впрочем, здесь действительно есть чего опасаться.

Безымянный приморский город с высохшим морем поделили на сферы влияния гигантский медведь-мутант Морд, который не совсем медведь, и некая Морокунья — о ней вообще почти ничего не известно, кроме того, что она обладает широкими возможностями в сфере модификации людей и без зазрения совести пользуется этим для создания боевых отрядов. А бывшие когда-то рабочей силой и развлечением биотехи, выйдя из-под контроля, опасны и используются как оружие в постоянной борьбе выживших друг с другом.

Вандермеер избрал форму повествования от первого лица, представив книгу как дневник Рахиль, и не просчитался: в какой-то момент напрочь забываешь, что перед тобой фантастический роман, с азартом наблюдая за происходящим и сочувствуя несчастной женщине, которая пережила крушение прежней жизни и сейчас цепляется за своего партнёра как за единственное напоминание о навеки сгинувших семейных ценностях.

Найденного Борна, несмотря на его явно искусственную и опасную природу, Рахиль растит и воспитывает как ребёнка, что помогает ей доказать самой себе собственную человечность. Нельзя сказать, что персонажи глубоко проработаны или снабжены подробной биографией, но они умудряются вызывать сочувствие и симпатию.

А призванный наводить ужас Борн, по сути, самый яркий из них.

— Цель есть у всех и вся. Каждая личность обязательно должна иметь цель в жизни или пытаться её найти.

— А я — личность? — спросил Борн, и стебельки его глаз приподнялись, впившись в меня.

— Да, Борн, — ответила я без колебаний. — Ты — личность.

Он действительно был для меня личностью, если не чем-то больше.

Сама книга, при всей увлекательности и своеобразности, не лишена недостатков, главный из которых — некоторая незавершённость, нераскрытость сюжетных линий. Как взаимосвязаны и что вообще собой представляют важные события в финале? Что за таинственный объект герои нашли в разрушенной лаборатории Компании и какова его роль в происходящем? Не до конца понятно, кто такие Морд и Морокунья.

Кроме того, темп событий очень неравномерен: большую часть книги занимает относительно спокойное описание взросления Борна, за этим следует стремительный побег и та самая волнующая, но необъяснимая развязка. Причём все главные секреты автор сваливает на читательские головы буквально за раз, будто откупаясь от части аудитории, жаждущей доискаться до какой-нибудь «страшной правды», и с чувством выполненного долга продолжает рассказ скорее о быте в новом мире и его влиянии на людские души, чем о невероятных тайнах и открытиях. Сам по себе такой акцент вовсе не плох, но элементы «для галочки» вводить в сюжет не стоило.

Очень своеобразный и затягивающий роман, пусть и подпорченный неровной структурой и недокрученными сюжетными линиями. История о том, как даже из биологического оружия — имей оно форму монстра или человека — можно вырастить достойную личность.