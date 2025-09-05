КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино

Классика

«Дюна» Ходоровски: величайший неснятый фильм
Самые прибыльные фильмы в истории: бюджет/сборы
Книги
#Что почитать#дайджест#анонс

Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2025-го

Борис Невский
5 сентября 12:00
1044
8 минут на чтение
Вот и осень. Отгуляло очередное лето. И первый осенний месяц встречает нас довольно большим количеством любопытных книжек — причём в основном от уже известных авторов. 
Наконец добредёт до нас новый роман о Геральте от Анджея Сапковского (правда, случится это уже на рубеже октября), стартует очередной цикл Сергея Лукьяненко, появится внецикловый биопанк Вадима Панова, НФ Леви Тидхара, Юлии Зонис и Майкла Чена. А ещё выйдет роман Виктора Пелевина, по форме гибрид посткиберпанка и фэнтези. 
О потенциально интересных новинках месяца расскажет наш регулярный дайджест.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Вадим Панов

«Побочный эффект»

Прошло 30 лет с пандемии вируса SAS — тогда умерли миллионы, но спасением стала вакцинация препаратом «Генофлекс». За прошедшие десятилетия с человечеством произошли удивительные перемены…

Что нас ждёт: внецикловый роман-предупреждение в жанре биопанк.

Издательство, серия: «АСТ» / «Настоящий фантастический триллер»

Юлия Зонис

«Атлант и Демиург. Церковь Таможенного Союза»

Конец XXII века. Земная Конфедерация начинает осваивать ближайшие звёздные системы, активно используя людей с телепатическими способностями, которые формируют организацию под названием Церковь Таможенного Союза. Адепты ЦТС в ранге священников занимаются контактом с инопланетянами, имея полномочия на силовые действия.

После гибели земной миссии на планете Сердолик офицер службы безопасности Андрей Варгас отправляется туда для расследования — а ещё надеется отыскать следы своего брата Леонида, священника ЦТС.

Что нас ждёт: роман из цикла «За плечом Ориона» от лауреата премий «РосКон», «Интерпресскон», «Филигрань», «Бронзовая улитка» на стыке космооперы и технофэнтези.

Издательство: «АСТ: Жанры»

Майк Чен

«Квантовая любовь»

После трагической гибели подруги нейробиолог Мариана Пинеда решает завершить карьеру. Перед уходом она отправляется в последнюю командировку для участия в секретном эксперименте. Там Пинеда встречает странного типа по имени Картер, который просит её запомнить их беседу…

Что нас ждёт: научно-фантастическая романтика про петлю времени.

Издательство, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / The Big Book

Леви Тидхар

«Неом»

Мегаполис Неом на берегу Красного моря — последняя остановка перед Центральной станцией, перевалочным пунктом между Землёй и космическими колониями. Сирота Салех мечтает о космосе, поэтому рыскает по пустыне в поисках загадочных артефактов. Тем временем в Неом прибывает Насу — террористка, потерявшая память.

Что нас ждёт: роман из цикла «Центральная станция» — коллаж разрозненных историй о кризисной Земле будущего.

Издательство, серия: «Эксмо» / «Звёздные короли. Мастера современной фантастики»

Юдханджая Виджератне

«Цифровая каста»

Глобальная корпорация NumberCorp нанимает нового маркетолога Патрика Удо, которому предстоит принять участие в создании общественной модели, основанной на тотальном информационном контроле.

Что нас ждёт: внецикловый роман посткиберпанка в духе сериала «Чёрное зеркало» от фантаста из Шри-Ланки.

Издательство: «Эксплорер Букс»

ФЭНТЕЗИ

Анджей Сапковский

«Перекрёсток воронов»

Геральт из Ривии возвращается! На сей раз мы узнаем о юношестве знаменитого ведьмака — временах, когда он делал только первые шаги в своём опасном деле.

Что нас ждёт: очередной приквел культового цикла. На сей раз с «правильной» обложкой. Ожидается 30 сентября.

Издательство, серия: «АСТ» / «Мастера фантазии»

Читайте также

Читаем книгу: Анджей Сапковский — Перекрёсток воронов

Кот-император

05.03.2025

22747

Глава, в которой ведьмачья карьера Геральта едва не обрывается уже в самом начале.

Виктор Пелевин

«A Sinistra»

Маркус Зоргенфрей — работник одного из подразделений корпорации Transhumanism Inc. Компания отправляет его в алхимический трип-симуляцию с максимальным фактором риска — он становится итальянским чернокнижником XVI века и должен победить могущественных венецианских колдунов.

Что нас ждёт: пятый роман из цикла «Трансгуманизм» от одного из самых коммерчески успешных российских авторов.

Издательство, серия: «Эксмо» / «Единственный и неповторимый. Виктор Пелевин»

Ларри Коррейя

«Компания “Охотники на монстров”»

Однажды Оуэн Питт узнал, что мифические монстры вполне реальны. Чудом пережив это открытие, Оуэн получил предложение, от которого нельзя отказаться. Теперь он новобранец компании «Охотник на монстров интернэшнл» — и впереди у него опасные, хоть и увлекательные приключения.

Что нас ждёт: начальный роман объёмной серии городского фэнтези от инструктора по стрельбе, владельца оружейного магазина и одного из лидеров группы американских консерваторов в фантастике, известных как Грустные Щеночки.

Издательство, серия: «АСТ: Mainstream» / «Nova Fiction. Зарубежная городская фэнтези»

Калли Харт

«Ртуть»

Молодая обитательница Серебряного Города посреди пустыни Саэрис Фейн известна как ловкая воровка. Но у неё есть секрет, помогающий в опасном ремесле: она слышит голос металлов. Если об этом узнают, Саэрис не жить, ведь во владениях бессмертной Королевы любая магия запрещена. Однажды, попав в ловушку, девушка невольно открывает врата между мирами и оказывается в ледяной стране Фейри…

Что нас ждёт: первый роман цикла романтического фэнтези «Фейри и алхимия».

Издательство, серия: «АСТ: Жанры» / «Фейри и алхимия. Романы Калли Харт»

МИСТИКА И ХОРРОР

Джо Р. Лансдэйл

«Кино под небом»

В конце 1980-х в Америке почти не осталось drive-in — автокинотеатров под открытым небом. Исключение — огромный техасский drive-in «Орбита», где помещается 4 тысячи машин. И вот однажды из-за таинственной кометы, прилетевшей прямо во время сеанса, персонажи фильмов ужасов оживают…

Что нас ждёт: трилогия хоррора с элементами пародии в одном томе.

Издательство, серия: «АСТ» / «Мастера ужасов»

Стивен Грэм Джонс

«Проклятие Озёрной Ведьмы»

Отсидев четыре года в тюрьме за преступление, которого она не совершала, Джейд Дэниелс возвращается в родной город Пруфрок, штат Айдахо, где постоянно происходит всякая мистическая хтонь. И похоже, именно Джейд придётся развеять проклятие Озёрной ведьмы, чтобы наконец избавить город от напастей.

Что нас ждёт: заключительный роман трилогии «Озёрная Ведьма», мистики с элементами постмодернизма.

Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Территория страха»

Тим Каррэн

«Улей 2: размножение»

На скованной льдами полярной станции идёт битва за будущее человеческой расы. Древние монстры пробудились от многовековой спячки, и кажется, что остановить их невозможно…

Что нас ждёт: финальный роман дилогии «Улей», в которой автор воскрешает чудовищ Лавкрафта.

Издательство, серия: «Феникс» / «Короли ночи»

Бентли Литтл

«Банк»

В маленьком аризонском городке Монтгомери открывается филиал Первого народного банка, о котором никто никогда не слышал. Их условия чудесны, а кредиты невероятно выгодны. Вот только со временем требования банкиров становятся всё более странными. Точнее, дьявольскими…

Что нас ждёт: роман в стиле мистики Стивена Кинга.

Издательство, серия: «Феникс» / «Короли ночи»

ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

Сергей Лукьяненко

«Седьмой»

Молодой землянин становится космическим наёмником в войне двух принципиально разных рас.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Небесное воинство», юношеской космической оперы.

Издательство, серия: «АСТ» / «Книги Сергея Лукьяненко»

Брендон Сандерсон

«Рыцари Кристаллии»

Сирота Алькатрас Смедри наконец-то добрался до своей исторической родины Налхаллы, сердца Свободных Королевств. А его верный соратник, рыцарь Бастилия, стал жертвой предательства, ведь коварные Библиотекари не отказались от планов по захвату мира…

Что нас ждёт: третий роман откровенно детского цикла от одного из ведущих мастеров современного фэнтези.

Издательство, серия: «Азбука» / «Приключения Алькатраса»

Анастасия Гор

«Сказания о мононоке»

Юная госпожа Кёко Хакуро из обедневшего дома потомственных экзорцистов пытается восстановить репутацию семьи. Для этого ей нужно найти себе учителя — загадочного и могущественного Странника. Правда, ходит слушок, что Странник — на самом деле кицунэ, оборотень-лис. А у кицунэ своя мораль…

Что нас ждёт: первый роман одноимённого цикла, фэнтезийного детектива на основе японской мифологии.

Издательство, серия: «Эксмо: Черным-бело» / «Young Adult. Книжный бунт. Фантастика»

Борис Невский

Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

#Что почитать#дайджест#анонс
