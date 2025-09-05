Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2025-го

Конец XXII века. Земная Конфедерация начинает осваивать ближайшие звёздные системы, активно используя людей с телепатическими способностями, которые формируют организацию под названием Церковь Таможенного Союза. Адепты ЦТС в ранге священников занимаются контактом с инопланетянами, имея полномочия на силовые действия.





После гибели земной миссии на планете Сердолик офицер службы безопасности Андрей Варгас отправляется туда для расследования — а ещё надеется отыскать следы своего брата Леонида, священника ЦТС.







Что нас ждёт : роман из цикла «За плечом Ориона» от лауреата премий «РосКон», «Интерпресскон», «Филигрань», «Бронзовая улитка» на стыке космооперы и технофэнтези.





