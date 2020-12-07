Лучшие дебютные романы последних лет по версии журнала Locus

«Дебют» — одна из самых интересных категорий премии журнала Locus, которая помогает следить за творчеством многообещающих писателей с самого начала карьеры. В своё время в этой номинации побеждали Ким Стэнли Робинсон, Джо Хилл и Паоло Бачигалупи, которые затем стали признанными звёздами. Конечно, не все западные новинки литературы моментально переводятся на русский язык. Но издательства следят за громкими дебютами, так что многие интересные произведения, получившие «Локус» за лучший дебютный роман в последние годы, доступны российскому читателю. Сегодня мы расскажем о нескольких лауреатах «Локуса» последних лет, которые уже вышли в нашей стране.

2020: «Гидеон из Девятого дома»

В 2020 году премию получила Тэмсин Мьюир, писательница из Австралии за необычный роман на стыке фэнтези, фантастики, детектива и черной комедии. «Гидеон из Девятого дома» получил ряд хвалебных отзывов от критиков и других авторов фэнтези. У книги образовался круг фанатов, которые делятся в сети творчеством по мотивам мира Мьюир. А писательница уже выпустила второй роман и работает над завершением трилогии.

«Гидеон из Девятого дома» — своего рода космическое фэнтези, где важную роль в жизни героев играет магия. А именно — некромантия. Некроманты выступают аристократией межзвёздной империи. У магии смерти есть различные школы, которые сбалансированы между собой, что служит основой интересных магических противостояний.

Гидеон — рыцарь Преподобной дочери Девятого дома, ее жизнь, смерть и посмертие определены традициями и не принадлежат ей. Героиня готовится бросить вызов установленному порядку, но выбирает неудачный момент. Бессмертный Император призывает наследников каждого из Домов в свой мрачный, полный тайн замок, где их ждут суровые испытания.

Среди козырей романа — необычные декорации, в которых технологии будущего сочетаются с эстетикой мрачной магии. Призраки, преследующая всех персонажей тень смерти, космические крепости и рыцарские кодексы. Характеры и сюжет складываются в искреннюю, местами забавную, но в результате разбивающую сердце историю.

2019: «След молнии»

В 2019 году награду завоевала Ребекка Роанхорс за литературное путешествие в мир мифологии индейцев навахо. Это смешение жанров, где есть элементы постапокалипсиса, городского фэнтези и этнические мотивы. Хотя Ребекка не из навахо по рождению, она называет их резервацию своим вторым домом, прожила там несколько лет и вышла замуж за мужчину из племени. Так что писательница разбирается в деталях, из которых строит мир романа.

След молнии» повествует об охотнице на монстров Мэгги Хоски. В мире после глобального потопа немалая часть цивилизации погибла. А к тем, кто выжил, пришли существа из легенд. Это боги, духи и с ними — монстры. Так что работы у Мэгги много. Сюжет отличается динамичностью и жестокостью. Если вас не пугает обилие кровавых подробностей, то в остальном «След молнии» чтение легкое. Мы погружаемся в изменившуюся реальность, где в декорациях вестерна бродят чудовища и творится темная магия.

«След молнии» кроме того, что завоевал «Локус», был номинирован на премию «Небьюла» за лучший роман и премию «Хьюго» в аналогичной номинации.

2018: «Странная история дочери алхимика»

Спустя год премию получил роман американской писательницы венгерского происхождения Теодоры Госс «Странная история дочери алхимика», первая часть цикла «Необыкновенные приключения клуба „Афина“». Эта любопытная постмодернистская работа объединила вселенные готических и детективных романов XIX века, столкнув Шерлока Холмса, Джека Потрошителя и наследниц Джекилл-Хайд в одном мире. Сюжет рассказывает о девочке по имени Мэри Джекилл, которая после смерти матери осталась круглой сиротой. У семейного адвоката она узнаёт, что матушка ежемесячно перечисляла внушительные суммы в приют для бедных девиц. Как оказалось, в приюте живёт 14-летняя Диана Хайд, которая утверждает, что они с Мэри — сёстры. В итоге они организуют дамский клуб «Афина» и ввязываются в приключения. Одним из таких приключений станет расследование, в котором им помогут знаменитые Шерлок Холмс и доктор Ватсон.

Кто только раньше не сталкивал викторианских героев друг с другом — взять хотя бы Роджера Желязны с его ставшим классическим романом «Ночь в одиноком октябре». Или Алан Мура и его «Лигу выдающихся джентльменов». Сама по себе идея кроссовера не нова, важнее — то, что автор привносит получившимся произведением. Теодора Госс переосмыслила классические истории с феминистской точки зрения, показывая и в том числе молодым читательницам, насколько может быть интересен этот сеттинг.

Книга также номинировалась на «Небьюлу» за лучший роман.

2017: «Гамбит девятихвостого лиса»

В 2017 году удостоился награды Юн Ха Ли — американский писатель с южнокорейскими корнями. Его математическая военная фантастика стала весьма оригинальным образцом жанра. В «Гамбите девятихвостого лиса» автор развивает множество необычных идей, работающих на основе допущения, что следование единому календарю в космической империи Гекзархат определяет реальность. Звучит странно, если пытаться пересказывать, но Юн Ха Ли, будучи математиком, выписывает свою необычную реальность грамотно и увлекательно.

Вместе с замысловатыми правилами календаря и военных построений писатель создает и непростую социальную ситуацию. Жители Гекзархата прагматичны, склонны заботиться в первую очередь о достижении собственных целей, которые ведут к их личному благополучию.

Реальность книг Юн Ха Ли подчеркнуто-рациональна, и в то же время власть календаря поддерживается при помощи особых ритуалов. Это не одно из тех произведений, где благородные герои будут ломать прогнившую систему. Напротив — персонажи будут до последнего выполнять почти невозможный приказ командования отбить у опасных календарных еретиков неприступную космическую крепость. Идеи Юн Ха Ли сложны и интересны, а главные герои — капитан Черис из касты солдат и сознание гениального Архипредателя Джедао — колоритны и обаятельны.

2016: «Королевские милости»

В 2016 году лауреатом стал Кен Лю за начало ориентального фэнтезийного эпоса «Королевские милости». Это дебютный роман автора, который ранее успел завоевать три «Хьюго», «Небьюлу» и Всемирную премию фэнтези за свои рассказы и повести, а также перевёл на английский «Задачу трех тел» Лю Цысиня.

Как многие авторы ориентального фэнтези, Кен Лю имеет восточные корни — он родился в Китае и эмигрировал с семьей в США, когда ему было 11 лет. В отличие от, например, Ребекки Куанг, в своем романе он вдохновляется скорее общим духом истории Китая, чем конкретными событиями. Здесь и множественные междоусобицы, и отсутствие однозначно «плохих» и «хороших» героев — все сражаются за собственные убеждения, которые автор не собирается ни осуждать, ни поддерживать.

Роман полон интриг, военных действий и смертей, причём интригуют не только люди. Семь королевств — из тех миров, где боги — реальные действующие лица. Они делают свои ставки, а мы наблюдаем, как их пешки — аристократы, ученые, военные, бандиты — пытаются менять историю.

В центре сюжета оказывается восстание против императора и два лидера мятежников, которым предстоит стать друзьями: Куни Гару и Мата Зинду. Первый — авантюрист и пройдоха, второй — великий воин. И они, как это нередко бывает, не подумали заранее, каким должен быть новый мир, когда они сломают старый. Из-за этого они в результате оказываются по разные стороны баррикад.