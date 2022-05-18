«Невидимые планеты. Новейшая китайская фантастика»

«Невидимые планеты» — антология из весьма разнообразных рассказов и эссе современных китайских авторов. Некоторые из этих рассказов получили литературные награды в США, в том числе премию «Хьюго», кое-какие уже входили в антологии «Лучшее за год». Впрочем, о китайской фантастике российский читатель всё равно знает мало, так что знакомство вполне можно начать именно с этого сборника.

Invisible Planets: An Anthology of Contemporary Chinese SF in Translation

Межавторская антология

Жанр: фантастика, фэнтези, мистика

Выход оригинала: 2016

Редактор-составитель: Кен Лю

Переводчик: М. Головкин

Издательства: «Эксмо», fanzon, 2022

Серия: «Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ»

Возрастной рейтинг: 16+

448 с., 3000 экз.

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Любопытно, что в «Невидимые планеты» включены не только рассказы, но и несколько эссе. И возможно, сперва лучше прочитать именно их (особенно «Что делает китайскую фантастику китайской» Ся Цзя) — они помогут немного разобраться в истории развития фантастики в Поднебесной. Стоит также учесть, что сборник изначально ориентирован на западных читателей, не имеющих никакого опыта чтения китайской фантастики и, вероятно, ожидающих чего-то типа осовремененной версии «Лисьих чар» Пу Сунлина или же фантастического переложения идей председателя Мао.

Конечно, и размышления о политике, и китайский колорит в сборнике есть, но сводить его только к этому глупо. Китайские писатели пишут об общечеловеческих проблемах, а далеко не только о Китае — хотя хорошее знакомство с китайской историей и культурой, очевидно, поможет лучше понять нюансы и подтексты в антологии. Сборник очень разнороден, здесь есть всё от «твёрдой» научной фантастики до мистики — даже одна сказка («Могила светлячков» Чен Цзинбо). При таком количестве жанров и стилей маловероятно, чтобы все рассказы понравились одному читателю, но тем больше шанс, что каждый найдёт для себя что-то интересное. Впрочем, ряд тем в сборнике поднимается значительно чаще других: эксплуатация рабочего класса, социальное расслоение, старение населения (особенно в совершенно жутком рассказе «Забота о боге» Лю Цысиня)… но назвать эти проблемы исключительно китайскими, к сожалению, нельзя.

Хотя самый известный автор сборника — Лю Цысинь, чьё имя вынесено на обложку, всё же самый яркий его автор — Хао Цзинфан, выступивший с двумя рассказами. Первый — «Невидимые планеты», давший антологии название и сильно напоминающий о «Невидимых городах» Итало Кальвино, а второй — «Складывающийся Пекин», пронзительная история об отцовской любви и экономическом неравенстве. Впрочем, стоит отметить и антиутопию «Год крысы» Чэнь Цюфаня, и странноватую виньетку «Ночное путешествие драконалошади» Ся Цзя, и… да много чего ещё.

А вот явно провальных рассказов в сборнике просто нет — Кену Лю хватает и вкуса, и понимания чаяний западной аудитории, чтобы отобрать именно то, что должно ей понравиться.

Итог: разносторонний сборник, призванный познакомить западного читателя с малоизвестной ему литературной традицией и прекрасно справившийся с этой задачей. Хотя русскому изданию, пожалуй, не помешала бы чуть более тщательная редактура.



Двойной перевод «Невидимые планеты» переведены вовсе не с китайского, а с английского языка, что не ново. Ведь и «Задача трёх тел», главный известный нам шедевр современной китайской фантастики, также переведён на русский с английского, как и едва ли не вся современная китайская литература. Дело тут не в жадности издательств (разумеется, перевод с английского дешевле) и не в недостатке китаистов; это системная проблема, связанная с тем, что агенты и правообладатели предлагают или даже требуют выполнять перевод с английского текста, а не с оригинала.

В общем, китайские фантасты оказались в особых исторических условиях. С одной стороны, неспособность коммунизма стать альтернативным способом преодоления кризисов капитализма означает, что кризисы капиталистической культуры, сопровождающиеся процессом глобализации, проявляются в повседневной жизни китайского народа. С другой стороны, Китай, пережив травматичные экономические реформы и заплатив высокую цену за развитие, сумел значительно усилиться в экономическом отношении и занять одно из ведущих мест на международной арене. Одновременное присутствие кризиса и благополучия приводит к тому, что писатели испытывают самые разные чувства относительно будущего человечества Ся Цзя, эссе «Что делает китайскую фантастику китайской»