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    #антология #Китай #мистика #фантастика

    «Невидимые планеты. Новейшая китайская фантастика». Азиатская экзотика для западного читателя

    18 мая 2022
    18.05.2022
    4452
    3 минуты на чтение
    #антология #Китай #мистика #фантастика

    «Невидимые планеты» — антология из весьма разнообразных рассказов и эссе современных китайских авторов. Некоторые из этих рассказов получили литературные награды в США, в том числе премию «Хьюго», кое-какие уже входили в антологии «Лучшее за год». Впрочем, о китайской фантастике российский читатель всё равно знает мало, так что знакомство вполне можно начать именно с этого сборника.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2021 1

    Invisible Planets: An Anthology of Contemporary Chinese SF in Translation
    Межавторская антология
    Жанр: фантастика, фэнтези, мистика
    Выход оригинала: 2016
    Редактор-составитель: Кен Лю
    Переводчик: М. Головкин
    Издательства: «Эксмо», fanzon, 2022
    Серия: «Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ»
    Возрастной рейтинг: 16+
    448 с., 3000 экз.
    Похоже на:
    антологии Гарднера Дозуа «Лучшее за год»

    Любопытно, что в «Невидимые планеты» включены не только рассказы, но и несколько эссе. И возможно, сперва лучше прочитать именно их (особенно «Что делает китайскую фантастику китайской» Ся Цзя) — они помогут немного разобраться в истории развития фантастики в Поднебесной. Стоит также учесть, что сборник изначально ориентирован на западных читателей, не имеющих никакого опыта чтения китайской фантастики и, вероятно, ожидающих чего-то типа осовремененной версии «Лисьих чар» Пу Сунлина или же фантастического переложения идей председателя Мао.

    Конечно, и размышления о политике, и китайский колорит в сборнике есть, но сводить его только к этому глупо. Китайские писатели пишут об общечеловеческих проблемах, а далеко не только о Китае — хотя хорошее знакомство с китайской историей и культурой, очевидно, поможет лучше понять нюансы и подтексты в антологии. Сборник очень разнороден, здесь есть всё от «твёрдой» научной фантастики до мистики — даже одна сказка («Могила светлячков» Чен Цзинбо). При таком количестве жанров и стилей маловероятно, чтобы все рассказы понравились одному читателю, но тем больше шанс, что каждый найдёт для себя что-то интересное. Впрочем, ряд тем в сборнике поднимается значительно чаще других: эксплуатация рабочего класса, социальное расслоение, старение населения (особенно в совершенно жутком рассказе «Забота о боге» Лю Цысиня)… но назвать эти проблемы исключительно китайскими, к сожалению, нельзя.

    Хотя самый известный автор сборника — Лю Цысинь, чьё имя вынесено на обложку, всё же самый яркий его автор — Хао Цзинфан, выступивший с двумя рассказами. Первый — «Невидимые планеты», давший антологии название и сильно напоминающий о «Невидимых городах» Итало Кальвино, а второй — «Складывающийся Пекин», пронзительная история об отцовской любви и экономическом неравенстве. Впрочем, стоит отметить и антиутопию «Год крысы» Чэнь Цюфаня, и странноватую виньетку «Ночное путешествие драконалошади» Ся Цзя, и… да много чего ещё.

    А вот явно провальных рассказов в сборнике просто нет — Кену Лю хватает и вкуса, и понимания чаяний западной аудитории, чтобы отобрать именно то, что должно ей понравиться.

    Итог: разносторонний сборник, призванный познакомить западного читателя с малоизвестной ему литературной традицией и прекрасно справившийся с этой задачей. Хотя русскому изданию, пожалуй, не помешала бы чуть более тщательная редактура.

    Двойной перевод

    «Невидимые планеты» переведены вовсе не с китайского, а с английского языка, что не ново. Ведь и «Задача трёх тел», главный известный нам шедевр современной китайской фантастики, также переведён на русский с английского, как и едва ли не вся современная китайская литература. Дело тут не в жадности издательств (разумеется, перевод с английского дешевле) и не в недостатке китаистов; это системная проблема, связанная с тем, что агенты и правообладатели предлагают или даже требуют выполнять перевод с английского текста, а не с оригинала.

    В общем, китайские фантасты оказались в особых исторических условиях. С одной стороны, неспособность коммунизма стать альтернативным способом преодоления кризисов капитализма означает, что кризисы капиталистической культуры, сопровождающиеся процессом глобализации, проявляются в повседневной жизни китайского народа. С другой стороны, Китай, пережив травматичные экономические реформы и заплатив высокую цену за развитие, сумел значительно усилиться в экономическом отношении и занять одно из ведущих мест на международной арене. Одновременное присутствие кризиса и благополучия приводит к тому, что писатели испытывают самые разные чувства относительно будущего человечества

    Ся Цзя, эссе «Что делает китайскую фантастику китайской»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2021 1
    «Невидимые планеты. Новейшая китайская фантастика»
    Стоит ли читать?
    Тем, кто интересуется ориентальной фантастикой — безусловно.
    Удачно
    сам факт появления такого сборника
    разнообразие тем и жанров
    ряд ярких рассказов
    Неудачно
    неровность
    отсутствие редакторской правки
    8
    хорошо

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    Переводчик книг и локализатор игр, читатель и писатель, а в свободное время — матрос на больших парусниках. Знает миллион фактов, что очень помогает во всём вышеперечисленном.

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