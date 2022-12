Новые имена фэнтези и фантастики 2022

2022 год получился достаточно богатым на новинки фантастических и фэнтезийных книг. Вышло немало книг от уже известных авторов и продолжений уже популярных циклов. Но, конечно, не обошлось и без новых имён. Мы бы хотели рассказать именно о таких авторах, как зарубежных так и отечественных, с которыми русскоязычные читатели впервые познакомились в этом году.

Джон М. Форд

Джон Майло Форд оказался в этом списке, хотя вполне может считаться классиком. Для русскоязычного читателя он и в самом деле стал открытием 2022 года, а вот у себя на родине, в США, хорошо известен как автор, ярко проявивший себя в самых разных направлениях. Он дружил с Робертом Джорданом и получал похвалы от Нила Геймана. Но после смерти писателя в 2006 году книги Форда не переиздавались до 2020 года, когда наследники автора, которые были далеки от мира книг, наконец позволили вернуть его произведения на прилавки книжных магазинов.

На русском языке вышел роман «Дракон не дремлет» — роман на стыке альтернативной истории и фэнтези, посвящённый эпохе Войны Роз. Мир книги существенно отличается от нашего: христианство не получило в Европе доминирующего положения, никуда не делась Византия, а маги, вампиры и прочие создания из легенд существуют рядом с людьми. Судьба сводит вместе очень разношёрстную команду героев, которым предстоит возвести на трон правителя, которого нарекут Ричардом III.

Шелли Паркер-Чан

«Та, что стала Солнцем», роман о приключениях монаха, а затем и полководца Чжу Чонбы, которая родилась девочкой в бедной китайской деревеньке, но пришла к величию, после того как похитила судьбу своего умершего брата и выдала себя за него. Шелли Паркер-Чан говорит, что хотела обратиться к роли женщины в истории, о которой часто забывают.

Но чтобы подсветить эту тему, она решила не обращаться к реальному историческому персонажу, а пошла более оригинальным путём. Её Чжу Чонба — личность историческая, первый монарх династии Мин, и его жизненный путь в романе повторён более-менее точно (насколько это возможно в мире с призраками и зримой, практически овеществлённой судьбой), но женщиной он не был. А Чжу — женщина, и это меняет очень многое, начиная с точки зрения и способов, которыми героиня достигает своих целей. Она не воин и не гениальный стратег, а потому ей приходится полагаться на коварство, интриги и редкую целеустремлённость.

Роман получился очень драматичным и эмоциональным, и принёс Шелли Паркер-Чан ряд престижных наград, в том числе «Британскую премию фэнтези». На лето 2023 года на английском запланирован выход второй книги дилогии.

Саймон Стивенсон

Фантаст родом из Шотландии, который сейчас живёт в США. В прошлом был врачом, теперь работает сценаристом в Pixar и пишет книги. Он говорит, что этот дуализм был в нём всегда — даже поступая в университет, он выбирал между медициной и филологией. К счастью для читателей, в итоге он всё-таки пришёл к литературе.

В 2020 году он написал роман «Включи моё сердце на пять», который два года спустя добрался до России. Это история андроида Джареда, рассказанная им самим. Стивенсон проводит читателя по всём стадиям, которые прошёл Джаред при осознания себя как личности с эмоциями, желаниями и мечтами. В мире романа андроиды используются в качестве обслуживающего персонала на скучных или грязных работах, которыми никто не хочет заниматься, например, Джаред — стоматолог. Но в результате какого-то сбоя он начинает задумываться о конечности жизни. Он решает снять фильм о роботах, чтобы общество изменило своё отношение к ним, и упрямо идёт к своей цели, несмотря на грозящую ему опасность.

Ярослав Калфарж

Калфарж родился и вырос в Чехии, а в 15 лет переехал в США и теперь отдаёт дань любви и уважения родине в своих произведениях. Роман «Космонавт из Богемии» много говорит о прошлом Чехии, о её наследии, и рассматривает эти вопросы сквозь призму фантастической истории. Это дебютный роман автора, но он стал финалистом сразу нескольких престижных премий: Center for Fiction First Novel Prize, Дейтонской литературной премии мира и премии Артура Кларка. А Netflix уже готовит экранизацию, режиссёром которой станет Йохан Ренк, известный по «Чернобылю».

«Космонавт из Богемии» рассказывает о чехе Якубе Прохазке, который отправился в одиночную миссию на орбиту Венеры и там встретил удивительное создание — гигантского космического паука. В беседах с этим существом он заново переосмысляет свою жизнь и прошлое своей страны, а также мелкие бытовые детали, которые дарят волю к жизни. Ему ещё предстоит вернуться на Землю, но сможет ли новый знакомый помочь ему в этом?

Мария Вой

«Сиротки», дебютный цикл Вой, состоящий из двух томов, привлекает не только интересным гримдарковым сеттингом, который навеян гуситскими войнами, но и оформлением. Иллюстрация на обложке, заботливо освобождённая от надписей, тоже принадлежит перу автора (как и прочие иллюстрации книги), поскольку Мария Вой не только писательница, но ещё художница и тату-мастер.

«Сиротки» рассказывают историю страны, погрязшей в бесконечных конфликтах. Повествование ведётся с позиции двух героев. Первая линия — от лица женщины из самых низов, простолюдинки и шлюхи, которая внезапно обрела Дар, а с ним и шанс повлиять на ход истории. Второй герой — аристократ Рейнар, впавший в немилость. Им довелось жить во времена перемен, готовые сожрать любого, кто попадётся.

Линетт Нони

Нони родом из Австралии, и на родине она считается одной из главных звёзд. Она говорит о себе как об ученице Сары Дж. Маас, а та в свою очередь высоко оценивает её творчество. На её счету уже несколько циклов, а на русском выходит пока только один — «Тюремный лекарь». Это начало фэнтезийной трилогии о Киве, девушке, которая обречена выживать в жуткой тюрьме Залиндов. Оттуда нет выхода, а срок жизни заключённого прискорбно мал. Киве как тюремному лекарю живётся немного проще, но жизнь далека от мечты.

Однажды в Залиндов привозят Тильду, королеву мятежников, которые уже давно не дают спокойно спать королю. Главу восстания приговаривают к изощрённой казни четырьмя стихиями — говорят, если выживешь, то тебя отпустят, но пока ещё никто не выжил. Тильда едва ли сможет пройти испытания, и вместо неё к изумлению всех присутствующих вызывается Кива. Так начинается её путешествие длиной в три книги.

Ярослав Барсуков

Ярослав родом из России, но живёт и работает в Австрии, а свои истории пишет на английском языке. Так свет увидел книгу «Башня из грязи и веток» (Tower of Mud and Straw), название которой вызывает ассоциации с русской поговоркой про дерьмо и палки. Англоязычные читатели в отзывах и рецензиях часто упоминают яркий и запоминающийся язык Барсукова и оригинальность сеттинга.

«Башня» рассказывает историю одного масштабного строительства. Опальный министр, вынужденный покинуть столицу, отправляется на стройку века — огромной оборонительной башни, в которой передовые технологии мешаются с древними верованиями, а результат должен будет потрясти само мироздание. К сожалению, излишняя наблюдательность и принципиальность министра, которая разок уже сослужила ему недобрую службу, появляется и здесь, и теперь ему предстоит сделать ещё один выбор: закрыть на всё глаза или вновь рискнуть остатками карьеры. Кроме заглавной повести, в сборник вошли ещё несколько рассказов автора.

Елена Кондрацкая

Елена не только писатель, но ещё и литературный тренер и популярный книжный блогер с большой аудиторией в TikTok и Telegram. У Кондрацкой за плечами уже пять книг, и шестая на подходе. Проба пера началась с двух очень разных произведений: фэнтези-романа «Проданная», посвящённого политическим и религиозным интригам в мире Девяти Королевств, и сборника для детей «Сказки ведьмы с чердака».

Сейчас Елена работает над четвёртой книгой серии «Дивные Берега», которая называется «Сон в тысячу лет». Предыдущие три («У Ворона две жизни», «Когда заканчиваются сказки» и «Клятвы мёртвых птиц») посвящены похождениям Василисы из околославянской вселенной с примесью фэнтези. Василиса проходит нелёгкий путь — от кандидатки в Гвардию до персонажа, на которого вся надежда Вольского Царства в борьбе против Теней.

Ванесса Лён

Пока что у Ванессы Лён издана только одна книга этой писательницы, «Только монстр» и она уже переведена на русский язык. Это первая книга планируемой трилогии.

Обычная вроде бы девушка Джоанна узнаёт, что она монстр, как и вся её семья. Они способны путешествовать во времени, но для этого приходится красть жизнь других людей. Открытие и так неприятное, а вскоре дело осложняется: оказыватся, коллега и предмет ночных воздыханий Джоанны, Ник, всю свою жизнь охотится на монстров, таких, как она.

Впереди у Джоанны множество сложных решений: осознать и принять, сколько зла причиняют её близкие невинным людям, наладить контакт с единокровными путешественниками во времени и с помощью одного из них, Аарона, попробовать разобраться, что же сделать, чтобы разорвать бесконечный круг боли и страданий. Может быть, тогда она почувствует себя человеком.

Мэй

Из-под пера этого автора вышло несколько произведений, опубликованных в сети, а на бумаге недавно вышли «Руки, полные пепла». Это любопытное городское фэнтези, вдохновлённое сразу несколькими мифологиями, прежде всего древнегреческой. Боги, в которых верили много веков назад, не выдумка, а с Олимпа они ушли по собственной воле, чтобы жить интересной жизнью среди смертных. Гипнос и Аид организовали британскую рок-группу, Амон — владелец небольшой забегаловки, а Сет открыл ночной клуб.

Хотя древние боги греков похожи на людей, они всё-таки не люди — им неведома смерть. Точнее, была неведома до недавнего времени. Кто-то таинственный начинает преследовать давно сошедших с сияющих тронов богов, убивая их одного за другим. Кому-то нужна их смерть, или же это просто закон вселенной, по которому все рано или поздно должны уйти в небытие?