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#рецензии на книги#сюрреализм

Павел Матушек «Оникромос». Найти Крек’х-Па!

Галина Бельтюкова
6 декабря 10:00
18
3 минуты на чтение
«Что здесь вообще происходит?» — вопрос, который вы будете часто задавать, читая «Оникромос». Формально основная сюжетная линия проста, даже линейна. Друсс, единственный человек в городе, населённом инопланетными расами, расследует причины смерти своего брата. Поиски приводят его к осознанию угрозы, нависшей над всем миром. Чтобы устранить эту угрозу, ему необходимо найти некий объект под названием Крек’х-Па, и именно этим он и занимается почти весь роман, путешествуя по разнообразным вселенным, забывая и вспоминая, кто он таков и каково его предназначение. За ним следуют его бывшие помощники, которые тоже охотятся за Крек’х-Па, но с другими целями. 
Paweł Matuszek
Onikromos
Роман
Жанр: сюрреалистическая фантастика
Выход оригинала: 2016
Художник: Dark Crayon
Переводчик: М. Ковалькова
Издательства: «Астрель», «АСТ-СПб», 2024
Серия: «Иная фантастика»
Возрастной рейтинг: 16+
832 с., 2000 экз.
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Однако это описание даже на треть не передаёт сложности текста и невнятности происходящих в нём событий. Писатель запутывает читателя намеренно, и, хотя ближе к концу его замысел проясняется, вопрос оправданности такого подхода остаётся открытым.

«Оникромос» полифоничен и многогранен. Он состоит из множества разрозненных историй, большая часть из которых не влияет на сюжет, но показывает особенности вселенной и мощь инопланетных артефактов.

В чётных главах разворачивается основная линия с участием Друсса, нечётные же — это небольшие рассказы о людях на Земле, которые сталкиваются с непознаваемым, и чаще всего для них это заканчивается очень плохо. По этой же причине сложно определить жанр романа. История Друсса местами похожа на притчу, местами на абсурдистское фэнтези, а местами на книги «новых странных». Во фрагментах о Земле есть всё — от хоррора и мистики до детектива и научной фантастики. Но во всех частях фоном ощущается тревожность и лёгкое чувство неправильности — как если бы ткань реальности начала расходиться, но заметить это можно только тогда, когда будет поздно.

На этом эксперименты Матушека не заканчиваются. Например, некоторые главы состоят только из диалога, а в некоторых один и тот же текст повторяется несколько раз (между прочим, отличная находка!). К тому же автор активно использует неологизмы и специальные термины, которые никак и нигде не объясняются. Что-то можно угадать по контексту, но только приблизительно. Всё это стимулирует к медленному и вдумчивому чтению, но внимание всё равно может потеряться, а интерес — угаснуть.

Что автору удалось, так это создать эффект падения в «кротовую нору». И не зря он упоминает «Алису в Стране чудес» — её отголоски тоже угадываются, а в один момент персонажи буквально падают в очень глубокую яму, на дне которой скрывается другой мир. Суть книги — в пути и в истинах, которые герои познают в процессе. А финал — лишь побочный продукт, необходимый для удовлетворения читателя.

В поисках загадочного артефакта персонажи перемещаются из одних миров в другие. В каких-то они становятся насекомыми, в каких-то — травоядными, где-то — деталями неизвестного механизма или двумерными объектами. Но везде, по наитию или благодаря внутренним импульсам, они идут туда, куда нужно. Повествование похоже на сжимающуюся и раскручивающуюся пружину. Чем дальше, тем больше увязает сюжет, но после поворотного момента темп стремительно нарастает, кульминация взрывает реальность, знакомую героям, и заставляет читателя переосмыслить своё видение происходящего. Вот только чувство, что того же самого можно было бы достичь меньшими усилиями, никуда не девается.

Хотя, возможно, при повторном прочтении найдутся новые смыслы. В случае «Оникромоса» оно точно не будет лишним.
Итог: странная и ни на что не похожая фантастика, в которой всё — не то, чем кажется, а смысл происходящего прощупывается только ближе к концу.

Об авторе

Павел Матушек писал критические обзоры на жанровые книги и комиксы, с 2006 по 2011 годы был главным редактором сначала ежемесячника «Новая фантастика», потом польского издания ежеквартального журнала Fantasy & Science Fiction. В 2011 году он дебютировал с романом «Каменный мотылек», уже отходящим от известных шаблонов фантастики. «Оникромос» — второй его роман, а в 2023 году он выпустил свою третью книгу под названием «Инцидент 49» о человеке, который никак не может покинуть заброшенную планету на краю Вселенной, сколько бы ни пытался.
Пчёлы смотрят вверх и не видят пчеловода, потому что сама идея пчеловода не вписывается в их реальность. Мы видим немного больше. Мы видим, что что-то происходит, но мы не до конца понимаем то, что видим. Мы не имеем ни малейшего представления о том, какие мысли за этим скрыты и напоминают ли они вообще наши мысли. У нас также нет общей плоскости, нет точек опоры, с помощью которых мы могли бы объяснить действия этого нечто.

Павел Матушек «Оникромос»

7

оценка

Стоит ли читать?

Попробуйте, если не боитесь запутанных сюжетных линий, недосказанности и необходимости сопоставлять детали.

Удачно

  • оригинальные миры
  • сюрреалистическое повествование
  • смесь жанров

Неудачно

  • переусложнённость
  • затянутость

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Галина Бельтюкова
#рецензии на книги#сюрреализм
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