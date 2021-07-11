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    #научная фантастика #Питер Уоттс #рецензии на книги

    Питер Уоттс «Революция в стоп-кадрах»: новый взгляд на отношения человека и ИскИна.

    11 июля 2021
    11.07.2021
    15706
    3 минуты на чтение
    #научная фантастика #Питер Уоттс #рецензии на книги

    Звездолёт «Эриофора» бороздит просторы Галактики вот уже миллионы лет — и впереди ещё миллионы и миллионы. Его огромная команда спит в «гробах», пробуждаясь лишь раз в несколько тысячелетий, по три-пять человек, чтобы отстоять пару дней смены и снова погрузиться в бесконечный сон. И над всем этим безраздельно властвует искусственный интеллект Шимп…

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2021 3

    Peter Watts
    The Freeze Frame Revolution
    Авторский сборник
    Жанр: научная фантастика
    Выход оригинала: 2009–2018
    Переводчики: Н. Кудрявцев, В. Женевский
    Издательство: АСТ, 2021
    Серия: «Звёзды научной фантастики»
    480 стр., 3500 экз.
    Похоже на:
    Артур Кларк «Космическая одиссея»
    Дон Уилкокс «Путешествие, которое длилось 600 лет»

    Замечательная затравка для космических ужасов — особенно с элементами боди-хоррора (ну мало ли что может взбрести в голову сбрендившему от скуки искусственному интеллекту? И как он решит поиграть со спящими?), однако Уоттс не ищет лёгких и предсказуемых путей. Используя классический сюжет «корабля поколений», он играет с разными концепциями, в первую очередь со временем. По сути дела, для персонажей цикла время всего лишь условность. Для них важны только корсекунды бодрствования, но не столетия и тысячелетия сна. Их жизнь нарезана тонкими ломтиками — и можно, проснувшись в одну из сборок, из корабельного журнала узнать, что твои друзья погибли пару тысячелетий назад.

    В истории «Эриофоры» не существует Земли, такой привычной для произведений о космосе. Нет тоски по оставленной родине, нет исковерканных, искажённых представлений или воспоминаний о ней. Да, тень земной культуры присутствует, но лишь как естественный, практически природный фон. Обитатели «Эриофоры» настолько оторвались от своих земных корней, что уже не принадлежат ей — собственно, мы даже и не знаем, существует ли до сих пор Земля, да и Солнечная система в принципе. Путь «Эриофоры» — это дорога в один конец. Без трагизма и надрыва — как работа, долг, обязанность. Открытие врат — движение вперёд — открытие врат — движение вперёд, и пусть даже иногда из этих врат выходят какие-то с трудом постижимые сущности, «гремлины», путь в бесконечность не прерывается.

    Центральный текст сборника, разумеется, «Революция в стоп-кадрах», наиболее объёмная как по размеру, так и по смыслам, сюжетным линиям и персонажам. Без этого небольшого романа все остальные тексты так и остались бы отдельными историями в рамках общего сеттинга. «Революция» же, будучи и сама по себе прекрасной, истинно уоттсовской вещью, придаёт всему лёгкий привкус горечи и в то же время надежды.

    Название романа многое говорит обо всём сборнике — перед нами фактически история полёта «Эриофоры» в стоп-кадрах. Мы представляем, как всё начиналось, смутно понимаем, как всё это может закончиться, и кое-что знаем о том, что было в середине. Всё. Всеведущий автор не даст нам ни на каплю больше информации, чем своим героям.

    Уоттс рисует классический конфликт — противостояние человека и искусственного интеллекта. Однако он не использует привычный расклад «злая машина/добрый человек» или его деконструкт «добрая машина/параноидальный человек» — он показывает конфликтующие стороны в глубинном симбиозе. Как у революционеров есть своя правда, так своя, пусть и извращённая, правда есть у Шимпа. Но что, если революция самоценна как процесс, а не как результат? Шимп меняется, он учится танцевать, он забывает о том, как танцевать, он пытается восстановить это умение, он стирает себе память, он туп, он умён, он проницателен, он слеп, он рационально жесток и сюрреалистично сентиментален — в то время как команда корабля спит, Шимп бодрствует, эволюционирует, деградирует или остаётся таким же, как и был?

    В ограниченный объём Уоттс вкладывает массу идей и возможностей для сюжетных линий. При этом обрывая и недоговаривая их так умело и так вовремя, что они не ощущаются оборванными и недоговорёнными. Однако после того, как сборник заканчивается, остаётся острое сожаление «хорошо, но мало». И только подарок-послание чуть сглаживает эту неудовлетворённость.

    Итог: эпическое полотно, утрамбованное в несколько историй, с подарком любознательному читателю прямо в тексте.

    Слово творца

    Мне кажется, что идея переоборудованного астероида, медленно движущегося по галактике и примерно каждое тысячелетие строящего звёздные врата, могла бы стать отличной основой для видеоигры. Каждая сборка — уровень миссии, которому предшествуют столетия как кнопка сброса. Есть стандартные сценарии столкновения с чужаками, но есть и сценарии того, как человечество изменилось за прошедшую тысячу лет… А конфликт между Шимпом и командой связывает эпос воедино. Я начал писать этот цикл как своего рода испытательный полигон для игры и пока не оставил надежду на её появление.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2021 3
    Питер Уоттс «Революция в стоп-кадрах»
    Стоит ли читать?
    Обязательно, если вы поклонник космической фантастики, приправленной моральными и философскими дилеммами.
    Удачно
    послание, зашифрованное в тексте
    временной и пространственный масштаб
    образы «Эриофоры» и Шимпа
    философские и моральные дилеммы
    Неудачно
    плотность событий на единицу текста
    перенасыщенность техническими моментами без глоссария
    9
    Отлично

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