Роман Папсуев «Сказки старой Руси. Истоки»

В мире «Сказок старой Руси», придуманном художником Романом Папсуевым, классические персонажи предстают перед нами в неожиданном свете. Сестрица Алёнушка и братец Иванушка оказываются охотниками на ведьм, Курочка Ряба и Мышь промышляют мошенничеством, а Колобок служит оружием массового уничтожения. Артбук «Начало» познакомил нас с необычными образами сказочных героев, а «Истоки» рассказывают, как они появились.

Жанр: артбук

Издательство: «Эксмо», 2017

272 стр., 2000 экз

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Выпуск артбука «Сказки старой Руси. Начало» был своего рода экспериментом. Конечно, в последние годы иллюстрированные альбомы стали чаще встречаться на полках отечественных магазинов. Однако большинство из них посвящены известным игровым и киновселенным. Совсем иное дело «Сказки старой Руси» — сугубо авторский проект художника Романа Папсуева.

Конечно, в интернете «Сказки» прогремели не на шутку, но найдёт ли книга своего покупателя, всё же оставалось под вопросом. Однако стоило ей выйти в свет, как все сомнения развеялись — первый тираж буквально смели с полок, так что моментально потребовалось допечатка. Книга получилась просто замечательной, и, пожалуй, единственным её серьёзным недостатком было скромное количество авторских комментариев.

Любуясь на яркие и необычные образы, созданные Папсуевым, мы могли только догадываться, какие характеры и истории он придумал для персонажей «Сказок старой Руси». Ответить на этот вопрос призвано расширенное издание книги, получившее подзаголовок «Истоки». Оно вышло почти на сто страниц объёмнее, и, в отличие от «Начала», здесь иллюстрации сопровождаются обширными авторскими комментариями. Папсуев подробно рассказывает, как работал с источниками, как создавал образы и характеры своих героев, какое значение имеют те или иные детали костюма и внешности. Внимание художника к мелочам поражает. За многими элементами, которые можно счесть нарисованными ради красоты, на самом деле кроется глубокий смысл. Например, металлические крыльяпротезы Змея Горыныча — признак того, что под его контролем находятся нешуточные промышленные мощности.

Автор знакомит нас и с биографиями персонажей. Это ещё не полноценные истории, в которых были бы досконально расписаны похождения героев, а скорее краткие очерки, дающие общее представление о том, как в мире Сказок старой Руси складывались судьбы трёх богатырей, Василисы Премудрой или Кощея Бессмертного. И эти наброски историй выглядят очень занимательно, так что хочется, чтобы они получили полноценное развитие — в формате романов, комиксов или игр.

Итог: мы не жалели лестных слов в адрес «Начала», и это был действительно великолепный артбук. «Истоки» заслуживают не меньше комплиментов, чем первый том, ведь это уже не просто прекрасный альбом с иллюстрациями, а настоящий путеводитель по творческому процессу Романа Папсуева.

Смотрите также «Сказки старой Руси» и художник Роман Папсуев в ток-шоу «Мир фантастики. Live» Мы пригласили в студию отечественного художника Романа Папсуева и обсудили его артбук «Сказки старой Руси», а также поговорили о древнерусской мифологии.

Бестиарий старой Руси Следующей книгой проекта, по словам Романа Папсуева, станет «Бестиарий». Этот том, как и намекает название, познакомит нас с волшебными созданиями и чудовищами, обитающими в мире старой Руси. Иллюстрации для книги художник регулярно публикует в своём инстаграме — instagram.com/amokrus.

Важное общее замечание ко всем картинкам. Рисуя персонажей, я не мог изобразить сразу весь их гардероб (по очевидным причинам), поэтому выбирал для них наряды самые характерные и максимально приближенные к фэнтези-стилистике.