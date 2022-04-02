Сэм Сайкс «Десять железных стрел»

Сэл Какофония, некогда сильнейший маг Империи, а ныне отступник с магическим револьвером, получает задание от вольнотворца Два-Одиноких-Старика, чей город Последнесвет она недавно разрушила. Вместе с несколькими сомнительными личностями Сэл должна проникнуть на воздушную флотилию Революции под названием Десять Железных Стрел и похитить оттуда загадочную Реликвию. В качестве платы Сэл пообещали выдать местонахождение всех объектов мести из её списка…

Sam Sykes

Ten Arrows of Iron

Роман

Жанр: тёмное технофэнтези

Выход оригинала: 2020

Переводчик: К. Гусакова

Издательство: «АСТ: Mainstream», 2021

Серия: «Фэнтези: Открытие»

Возрастной рейтинг: 18+

720 с., 2000 экз.

«Могила империй», часть 2

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Если вы вдруг забыли, что было в предыдущей части истории Сэл Какофонии — «Семь клинков во мраке», — не беда: вам напомнят об этом на первых страницах второго романа цикла. Напомнит сама Сэл в своей неповторимой манере, пересыпая рассказ саркастическими замечаниями, чернушными шутками и отборной нецензурщиной. Она же останется и главной рассказчицей этой истории — но не единственной.

«Десять железных стрел» выстроены так же, как и предыдущий том: одну и ту же историю нам рассказывают одновременно и с начала, и с конца. Пока Сэл излагает свою версию событий от начала — мы видим то, чем для неё закончился налёт на эскадрилью Революции, глазами Мерета, скромного аптекаря из тихого захолустья. И, как в первой книге, в какой-то момент читателю напомнят, что Сэл — очень ненадёжная рассказчица.

Сэл Какофония — по-прежнему самая интересная героиня трилогии, и автор продолжает её если не развивать (о её происхождении и мотивации нам уже всё рассказали в первой книге), то по крайней мере раскрывать с самых разных сторон. В том, как она предъявляет себя миру, уже явственнее проглядывает наигранная поза «старого солдата, не знающего слов любви», а по отношению к другим людям она начинает вести себя совсем уж невыносимо. Но автор находит возможность показать уязвимость и беззащитность Сэл, её преданность любимым людям и боль предательства, которое когда-то изменило жизнь героини. Временами её переживаний по этому поводу становится уж слишком много, а Сэл чересчур истово — как персонажи её любимых опер — предаётся самобичеванию и почти садомазохистским страданиям. Но с другой стороны — именно она во многих эпизодах выражает здравый смысл (очень циничный, но какой мир — такой и здравый смысл). И именно Сэл принадлежит важная в контексте романа мысль о том, что не нужно придумывать благородные причины для убийства, если причина лишь в том, что ты хочешь убивать.

Вводить новых персонажей во втором томе предполагаемой трилогии — всегда рискованная затея: они могут так и остаться картонными заготовками, затерявшись на фоне протагониста. Но Сэм Сайкс справился. Команда, которую Два-Одиноких-Старика собирает в помощь Сэл, состоит из разных, но очень колоритных личностей: от бывшего революционера, одержимого местью подобно самой Сэл, до женщины-мага с силой Халка и неожиданного представителя нечеловеческой расы (о которой рассказано лишь вскользь). И даже враги Сэл обретают какую-никакую глубину. Что уж там: даже хтонические сущности, снова прорывающиеся в мир, оказываются по-своему интересны!

Сюжет, не дающий оторваться от толстенной книги, тоже заслуживает внимания. Если «Семь клинков во мраке» были несложным квестом, то «Десять железных стрел» — уже авантюрный боевик в стиле истории про ограбление, динамичный и увлекательный. Разумеется, в процессе исполнения хитроумного плана всё идёт «не так» примерно пятнадцать раз подряд, а у самого плана обнаруживается двойное дно…

Впрочем, если верить финалу книги, даже в мрачном гримдарковом мире войны всех со всеми можно встретить луч света — искреннюю любовь и настоящих друзей. Сайкс умудряется и завершить сюжет отдельной книги, и перебросить мостик большого сюжета трилогии в следующий том. Судя по его названию — «Гробница империй», — нас ждёт нечто действительно грандиозное.

Итог: второй том трилогии, избежавший проклятия «второго тома трилогии»: тут есть и стройный сюжет, и новые интересные персонажи, и неплохой промежуточный финал, и интригующий задел на третий том.

Звезда Твиттера Наш читатель познакомился с Сэмом Сайксом в трилогии о Сэл Какофонии, но его западным поклонникам он известен давно и хорошо: не только двумя довольно успешными фэнтези-трилогиями, но и твиттером. В своём микроблоге он много шутит, переписывается с коллегами (в частности, с Джо Аберкромби) и рассуждает о фэнтези как жанре. Его главный тезис: никакие жанровые конвенции не работают, если ты просто написал плохую книгу.

— Рада познакомиться, дорогая. — Агне взяла Джеро за руку, свободной ладонью изящно махнула мне и потянула его за собой. — Просто жду не дождусь, когда мы вместе с тобой начнем убивать людей. Она показалась мне милой.