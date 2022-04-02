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    #гримдарк #Сэм Сайкс #технофэнтези

    Сэм Сайкс «Десять железных стрел». Фэнтези в антураже гримдарка, избежавшее «проклятия второго тома»

    2 апреля 2022
    02.04.2022
    13764
    3 минуты на чтение
    #гримдарк #Сэм Сайкс #технофэнтези

    Сэл Какофония, некогда сильнейший маг Империи, а ныне отступник с магическим револьвером, получает задание от вольнотворца Два-Одиноких-Старика, чей город Последнесвет она недавно разрушила. Вместе с несколькими сомнительными личностями Сэл должна проникнуть на воздушную флотилию Революции под названием Десять Железных Стрел и похитить оттуда загадочную Реликвию. В качестве платы Сэл пообещали выдать местонахождение всех объектов мести из её списка…

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    Читаем книгу «Семь клинков во мраке» Сэма Сайкса 1

    Сэм Сайкс «Семь клинков во мраке»: гибрид тёмного фэнтези и вестерна с крутой антигероиней

     Светлана Евсюкова |  17.04.2021

    Роман с классным протагонистом, искусно выстроенным сюжетом и причудливым миром

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2021 5

    Sam Sykes
    Ten Arrows of Iron
    Роман
    Жанр: тёмное технофэнтези
    Выход оригинала: 2020
    Переводчик: К. Гусакова
    Издательство: «АСТ: Mainstream», 2021
    Серия: «Фэнтези: Открытие»
    Возрастной рейтинг: 18+
    720 с., 2000 экз.
    «Могила империй», часть 2
    Похоже на:
    Джо Аберкромби «Лучше подавать холодным»
    манга и аниме «Берсерк»

    Если вы вдруг забыли, что было в предыдущей части истории Сэл Какофонии — «Семь клинков во мраке», — не беда: вам напомнят об этом на первых страницах второго романа цикла. Напомнит сама Сэл в своей неповторимой манере, пересыпая рассказ саркастическими замечаниями, чернушными шутками и отборной нецензурщиной. Она же останется и главной рассказчицей этой истории — но не единственной.

    «Десять железных стрел» выстроены так же, как и предыдущий том: одну и ту же историю нам рассказывают одновременно и с начала, и с конца. Пока Сэл излагает свою версию событий от начала — мы видим то, чем для неё закончился налёт на эскадрилью Революции, глазами Мерета, скромного аптекаря из тихого захолустья. И, как в первой книге, в какой-то момент читателю напомнят, что Сэл — очень ненадёжная рассказчица.

    Сэл Какофония — по-прежнему самая интересная героиня трилогии, и автор продолжает её если не развивать (о её происхождении и мотивации нам уже всё рассказали в первой книге), то по крайней мере раскрывать с самых разных сторон. В том, как она предъявляет себя миру, уже явственнее проглядывает наигранная поза «старого солдата, не знающего слов любви», а по отношению к другим людям она начинает вести себя совсем уж невыносимо. Но автор находит возможность показать уязвимость и беззащитность Сэл, её преданность любимым людям и боль предательства, которое когда-то изменило жизнь героини. Временами её переживаний по этому поводу становится уж слишком много, а Сэл чересчур истово — как персонажи её любимых опер — предаётся самобичеванию и почти садомазохистским страданиям. Но с другой стороны — именно она во многих эпизодах выражает здравый смысл (очень циничный, но какой мир — такой и здравый смысл). И именно Сэл принадлежит важная в контексте романа мысль о том, что не нужно придумывать благородные причины для убийства, если причина лишь в том, что ты хочешь убивать.

    Вводить новых персонажей во втором томе предполагаемой трилогии — всегда рискованная затея: они могут так и остаться картонными заготовками, затерявшись на фоне протагониста. Но Сэм Сайкс справился. Команда, которую Два-Одиноких-Старика собирает в помощь Сэл, состоит из разных, но очень колоритных личностей: от бывшего революционера, одержимого местью подобно самой Сэл, до женщины-мага с силой Халка и неожиданного представителя нечеловеческой расы (о которой рассказано лишь вскользь). И даже враги Сэл обретают какую-никакую глубину. Что уж там: даже хтонические сущности, снова прорывающиеся в мир, оказываются по-своему интересны!

    Сюжет, не дающий оторваться от толстенной книги, тоже заслуживает внимания. Если «Семь клинков во мраке» были несложным квестом, то «Десять железных стрел» — уже авантюрный боевик в стиле истории про ограбление, динамичный и увлекательный. Разумеется, в процессе исполнения хитроумного плана всё идёт «не так» примерно пятнадцать раз подряд, а у самого плана обнаруживается двойное дно…

    Впрочем, если верить финалу книги, даже в мрачном гримдарковом мире войны всех со всеми можно встретить луч света — искреннюю любовь и настоящих друзей. Сайкс умудряется и завершить сюжет отдельной книги, и перебросить мостик большого сюжета трилогии в следующий том. Судя по его названию — «Гробница империй», — нас ждёт нечто действительно грандиозное.

    Итог: второй том трилогии, избежавший проклятия «второго тома трилогии»: тут есть и стройный сюжет, и новые интересные персонажи, и неплохой промежуточный финал, и интригующий задел на третий том.

    Звезда Твиттера

    Наш читатель познакомился с Сэмом Сайксом в трилогии о Сэл Какофонии, но его западным поклонникам он известен давно и хорошо: не только двумя довольно успешными фэнтези-трилогиями, но и твиттером. В своём микроблоге он много шутит, переписывается с коллегами (в частности, с Джо Аберкромби) и рассуждает о фэнтези как жанре. Его главный тезис: никакие жанровые конвенции не работают, если ты просто написал плохую книгу.

    — Рада познакомиться, дорогая. — Агне взяла Джеро за руку, свободной ладонью изящно махнула мне и потянула его за собой. — Просто жду не дождусь, когда мы вместе с тобой начнем убивать людей.

    Она показалась мне милой.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2021 5
    Сэм Сайкс «Десять железных стрел»
    Стоит ли читать?
    Обязательно, если читали первую книгу, любите гримдарк и антигероев.
    Удачно
    интересная антигероиня
    увлекательный сюжет
    яркие второстепенные персонажи
    Неудачно
    порой нестерпимая антигероиня
    фиксация на боли и страданиях
    8
    хорошо

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    Филолог по образованию и книжный червь по призванию. В свободное от чтения и написания текстов время играет в ролевые игры живого действия и преподает исторические танцы. Иногда пишет под псевдонимом «Александра Королёва».

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