Сергей Лукьяненко «Ловец видений»: фанфик по Лавкрафту без жути

Григ, счастливый обитатель района Летнего Моря, промышляет курьерской службой и поисками всего, что по какой-то причине нужно найти. В остальное время парень бродит по Городу и Окраине, посмеивается над соседями и радуется жизни — иногда, для удобства, в облике лиса. Или собаки. Или белого медведя. А что? В Стране Снов, населённой простыми Сновидцами, Сноходцами вроде нашего героя, всесильными Снотворцами, а также бездушным рельефом и тварями-симулякрами, чья одушевлённость под сомнением, возможно практически всё. Возможны и конфликты, и всемирные катастрофы. Одну такую Григу, не вовремя вмешавшемуся в разборки Снотворцев, помимо воли придётся устранять своими силами. Собрав команду, он должен отнести некий страшный артефакт единственному Снотворцу, который сможет его уничтожить, — иначе загадочный реликт сам уничтожит Сны.

Роман

Жанр: городское фэнтези, приключения

Художник: Е. Ферез

Издательство: АСТ, 2021

Серия: «Книги Сергея Лукьяненко»

416 стр., 20 000 экз.

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фильм «Тёмный мир» (2010)

Алексей Пехов, цикл «Мастер снов»

Писателям, пожелавшим создать что-нибудь в духе любимых произведений, но своё, бывает непросто балансировать на грани оммажа и простого подражательства. Лукьяненко, увы, равновесие не удержал.

Прежде всего, сюжет с добычей артефактов банален — автор пытается повести его по нестандартному руслу, только вот истории со множеством «вот-это-поворотов» не получается. Все отсылки и «крючки» разгадываются сразу или почти сразу.

Скажем, упоминается некий американец — писатель начала XX века, склонный к многоречивости, которую он проявляет в рассказах о загадочном артефакте, древних тварях и всевозможных неведомых богах. Ещё не понятно?

Не украшает картину и простота характеров. Сам Григ — позёр, в душе явный подросток. Он то играет в благородного рыцаря, то пугливо прячется, а то и вовсе с поразительным хладнокровием прикидывает, кого бы лучше принести в жертву вместо себя. Другие персонажи не отстают. Вопреки «неожиданным» поступкам, характеры их особенно не меняются, а мотивы кажутся притянутыми за уши; они будто сами составляют часть «рельефа» снов.

Также раздражают вездесущие Пафосные Титулы и Топонимы с Большой Буквы (Патетические Диалоги не отстают). К счастью, театральную серьёзность немного разбавляет довольно приличный юмор, однако найти его можно только в начале, дальше не до иронии — как-никак, мир спасаем!

Сам Мир Снов — одновременно и сильная, и слабая сторона книги. У него любопытные и по-своему логичные законы. В ярких, часто забавных, а иногда и саркастических портретах сновидцев запросто можно узнать себя; верны и наблюдения, касающиеся наиболее распространённых архетипов в сновидениях. Та часть повествования, что предваряет поход за артефактом и посвящена по большей части знакомству со вселенной, интереснее всего и читается с большим удовольствием. Однако затем появляется немало противоречий.

Если пространство Сна без труда искривляется, почему Григ прикидывает, сколько времени займёт та или иная прогулка? И зачем вообще отправляться на поиски нужного Сновидца — не легче ли усилием воли сократить дорогу с обеих сторон? Почему приключенцам нельзя просыпаться по пути? Каким образом они «угадывают» количество будущих смертей и по какому наитию понимают суть испытаний ещё до того, как приметили в них определённую закономерность? Или, скажем, ещё в самом начале упоминается, что во Снах невозможно устать, но чуть позже герои именно что устают и пытаются дремать, не «просыпаясь» в реальность. Наконец, откуда у протагониста в рукаве целая колода из тузов, причём колода непрестанно пополняемая? Ах да, он же главный герой русского фэнтези, по жанру положено.

Ближе к финалу сумбурность идёт крещендо: всё и вся оказываются «не тем, чем кажутся», персонажи то и дело меняют планы и предают союзников, количество «внезапных озарений» становится выше всякого приличия. Кажется, автор под конец и сам запутался, не понимая, чем должна закончиться история. Как он признаётся в послесловии, долгий срок написания романа — без малого одиннадцать лет — был обусловлен тем, что сюжет застрял на моменте встречи с легендарным Снотворцем и двинулся дальше очень не скоро. И два куска текста, старый и новый, сшиты довольно грубо. Потому книга, несмотря на изрядную жестокость, кажется молодёжной и наивной. Хотя при всей наивности в романе поднимаются пусть и расхожие, но оттого не менее важные вопросы.

Итог: по сути, этот роман — один большой фанфик на Лавкрафта, но без надлежащей жуткой атмосферы. За это Лукьяненко, конечно, получит благодарность от поклонников настоящего «отца ужасов», но от писателя с таким опытом и мастерством ожидаешь чего-нибудь пооригинальнее.