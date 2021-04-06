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    #Говард Лавкрафт #городское фэнтези #Сергей Лукьяненко

    Сергей Лукьяненко «Ловец видений»: фанфик по Лавкрафту без жути

    6 апреля 2021
    Аватар
    06.04.2021
    11996
    2 минуты на чтение
    #Говард Лавкрафт #городское фэнтези #Сергей Лукьяненко

    Григ, счастливый обитатель района Летнего Моря, промышляет курьерской службой и поисками всего, что по какой-то причине нужно найти. В остальное время парень бродит по Городу и Окраине, посмеивается над соседями и радуется жизни — иногда, для удобства, в облике лиса. Или собаки. Или белого медведя. А что? В Стране Снов, населённой простыми Сновидцами, Сноходцами вроде нашего героя, всесильными Снотворцами, а также бездушным рельефом и тварями-симулякрами, чья одушевлённость под сомнением, возможно практически всё. Возможны и конфликты, и всемирные катастрофы. Одну такую Григу, не вовремя вмешавшемуся в разборки Снотворцев, помимо воли придётся устранять своими силами. Собрав команду, он должен отнести некий страшный артефакт единственному Снотворцу, который сможет его уничтожить, — иначе загадочный реликт сам уничтожит Сны.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2021

    Роман
    Жанр: городское фэнтези, приключения
    Художник: Е. Ферез
    Издательство: АСТ, 2021
    Серия: «Книги Сергея Лукьяненко»
    416 стр., 20 000 экз.
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    фильм «Тёмный мир» (2010)
    Алексей Пехов, цикл «Мастер снов»

    Писателям, пожелавшим создать что-нибудь в духе любимых произведений, но своё, бывает непросто балансировать на грани оммажа и простого подражательства. Лукьяненко, увы, равновесие не удержал.

    Прежде всего, сюжет с добычей артефактов банален — автор пытается повести его по нестандартному руслу, только вот истории со множеством «вот-это-поворотов» не получается. Все отсылки и «крючки» разгадываются сразу или почти сразу.

    Скажем, упоминается некий американец — писатель начала XX века, склонный к многоречивости, которую он проявляет в рассказах о загадочном артефакте, древних тварях и всевозможных неведомых богах. Ещё не понятно?

    Не украшает картину и простота характеров. Сам Григ — позёр, в душе явный подросток. Он то играет в благородного рыцаря, то пугливо прячется, а то и вовсе с поразительным хладнокровием прикидывает, кого бы лучше принести в жертву вместо себя. Другие персонажи не отстают. Вопреки «неожиданным» поступкам, характеры их особенно не меняются, а мотивы кажутся притянутыми за уши; они будто сами составляют часть «рельефа» снов.

    Также раздражают вездесущие Пафосные Титулы и Топонимы с Большой Буквы (Патетические Диалоги не отстают). К счастью, театральную серьёзность немного разбавляет довольно приличный юмор, однако найти его можно только в начале, дальше не до иронии — как-никак, мир спасаем!

    Сам Мир Снов — одновременно и сильная, и слабая сторона книги. У него любопытные и по-своему логичные законы. В ярких, часто забавных, а иногда и саркастических портретах сновидцев запросто можно узнать себя; верны и наблюдения, касающиеся наиболее распространённых архетипов в сновидениях. Та часть повествования, что предваряет поход за артефактом и посвящена по большей части знакомству со вселенной, интереснее всего и читается с большим удовольствием. Однако затем появляется немало противоречий.

    Если пространство Сна без труда искривляется, почему Григ прикидывает, сколько времени займёт та или иная прогулка? И зачем вообще отправляться на поиски нужного Сновидца — не легче ли усилием воли сократить дорогу с обеих сторон? Почему приключенцам нельзя просыпаться по пути? Каким образом они «угадывают» количество будущих смертей и по какому наитию понимают суть испытаний ещё до того, как приметили в них определённую закономерность? Или, скажем, ещё в самом начале упоминается, что во Снах невозможно устать, но чуть позже герои именно что устают и пытаются дремать, не «просыпаясь» в реальность. Наконец, откуда у протагониста в рукаве целая колода из тузов, причём колода непрестанно пополняемая? Ах да, он же главный герой русского фэнтези, по жанру положено.

    Ближе к финалу сумбурность идёт крещендо: всё и вся оказываются «не тем, чем кажутся», персонажи то и дело меняют планы и предают союзников, количество «внезапных озарений» становится выше всякого приличия. Кажется, автор под конец и сам запутался, не понимая, чем должна закончиться история. Как он признаётся в послесловии, долгий срок написания романа — без малого одиннадцать лет — был обусловлен тем, что сюжет застрял на моменте встречи с легендарным Снотворцем и двинулся дальше очень не скоро. И два куска текста, старый и новый, сшиты довольно грубо. Потому книга, несмотря на изрядную жестокость, кажется молодёжной и наивной. Хотя при всей наивности в романе поднимаются пусть и расхожие, но оттого не менее важные вопросы.

    Итог: по сути, этот роман — один большой фанфик на Лавкрафта, но без надлежащей жуткой атмосферы. За это Лукьяненко, конечно, получит благодарность от поклонников настоящего «отца ужасов», но от писателя с таким опытом и мастерством ожидаешь чего-нибудь пооригинальнее.
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2021
    Сергей Лукьяненко «Ловец видений»
    Стоит ли читать?
    Рьяным фанатам Лукьяненко, Лавкрафта или желающим провести несколько вечеров за увлекательным, но не давящим на психику чтением — вполне.
    Удачно
    любопытная география мира снов
    дань уважения классикам фантастики
    лёгкость повествования
    Неудачно
    противоречия в логике мира
    слабая интрига
    сумбурный финал
    6
    Неплохо

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