Стивен Эриксон «Кузница тьмы». Малазанская предыстория





Кульминация в приквеле должна быть равноценна кульминации оригинала — не слабее и уж, конечно, ни в коем случае не сильнее, чтобы не превратить оригинал в бледную тень того, что должно было быть его тенью.







«Кузница тьмы» ничем таким Малазанскому циклу не грозит. Эриксон здесь отступает от своего принципа стремительных действий, внезапных сюжетных поворотов, жестоких батальных сцен — и пишет достаточно размеренное и в чём-то даже вязкое повествование. Междувременье, междувоенье даже, прошла одна буря, надвигается другая… Передышка лишь временная, и это ощущается. Многие герои ещё юны, да что там, почти дети. Однако «Кузница тьмы», несмотря на количество подростков в списке персонажей, никоим образом не детское произведение и даже не young adult! Оно всё так же жёстко и жестоко, как и другие романы цикла. Чего только стоят ярчайшие эпизоды со Злобой, Завистью и Подлостью ближе к финалу — конечно, внимательные читатели цикла понимают, что эти девочки не так просты, но…







Однако, увы, подобные яркие и динамичные моменты лишь оттеняют общую пресность всего романа. Эриксон словно даже манерой повествования подчёркивает, что это не тот мир, к которому мы привыкли. Персонажи то и дело погружаются в философскую саморефлексию и постепенно теряют в ней свой характерный голос. Местами эта саморефлексия очень уместна, великолепно раскрывает личность героя и контекст — но постепенно она разжижает текст, да и сама перестаёт быть интригующим и интересным приёмом. Темп замедляется, а персонажи оказываются сначала неуловимо, а потом уже очень сильно похожи друг на друга.



Каждый приквел обречён на то, что читатель заранее знает, чем всё в итоге закончится. И каждый приквел вынужден встраиваться в уже сложившуюся историю, вынужден плести ниточку, узелок которой уже определён, расставлять фигуры, которые уже сыграли свою партию.