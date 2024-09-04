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#рецензии на книги#тёмное фэнтези
Стивен Эриксон «Кузница тьмы». Малазанская предыстория
Елена Щетинина
23 сентября 10:00
435
3 минуты на чтение
Мир за тысячи лет до событий «Малазанской “Книги Павших”». Смутное время (хотя бывало ли другое в Малазанской империи?). Грядёт гражданская война, на руку Матери Тьмы нашёлся претендент, которому не помеха её нынешний муж, — и таинственные древние силы медленно наползают на эти земли…
Steven Erikson
The Forge of Darkness
Роман
Жанр: тёмное фэнтези
Выход оригинала: 2012
Художник: В. Еклерис
Переводчик: К. Плешков
Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2024
Серия: «Звёзды новой фэнтези»
Возрастной рейтинг: 18+
928 с., 4000 экз. 
«Малазан. Трилогия Харканаса», часть 1
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Каждый приквел обречён на то, что читатель заранее знает, чем всё в итоге закончится. И каждый приквел вынужден встраиваться в уже сложившуюся историю, вынужден плести ниточку, узелок которой уже определён, расставлять фигуры, которые уже сыграли свою партию.

Кульминация в приквеле должна быть равноценна кульминации оригинала — не слабее и уж, конечно, ни в коем случае не сильнее, чтобы не превратить оригинал в бледную тень того, что должно было быть его тенью.

«Кузница тьмы» ничем таким Малазанскому циклу не грозит. Эриксон здесь отступает от своего принципа стремительных действий, внезапных сюжетных поворотов, жестоких батальных сцен — и пишет достаточно размеренное и в чём-то даже вязкое повествование. Междувременье, междувоенье даже, прошла одна буря, надвигается другая… Передышка лишь временная, и это ощущается. Многие герои ещё юны, да что там, почти дети. Однако «Кузница тьмы», несмотря на количество подростков в списке персонажей, никоим образом не детское произведение и даже не young adult! Оно всё так же жёстко и жестоко, как и другие романы цикла. Чего только стоят ярчайшие эпизоды со Злобой, Завистью и Подлостью ближе к финалу — конечно, внимательные читатели цикла понимают, что эти девочки не так просты, но…

Однако, увы, подобные яркие и динамичные моменты лишь оттеняют общую пресность всего романа. Эриксон словно даже манерой повествования подчёркивает, что это не тот мир, к которому мы привыкли. Персонажи то и дело погружаются в философскую саморефлексию и постепенно теряют в ней свой характерный голос. Местами эта саморефлексия очень уместна, великолепно раскрывает личность героя и контекст — но постепенно она разжижает текст, да и сама перестаёт быть интригующим и интересным приёмом. Темп замедляется, а персонажи оказываются сначала неуловимо, а потом уже очень сильно похожи друг на друга.
А ведь персонажей много, очень много. Здесь не только старые знакомые — Драконус, Аномандер, те же Злоба и Зависть — но и совершенно новые, которые настойчиво встраиваются в сюжет и пытаются рассказать собственную историю.
Однако далеко не все из них в достаточной мере обаятельны и интересны настолько, чтобы расчистить для себя место в сердечках всех поклонников Малазанского цикла. Для части читателей эпизоды с некоторыми персонажами будут ощущаться как филлеры, добавленные то ли ради плотности действующих лиц, то ли для эпического размаха истории, то ли потому что автору было интересно ковыряться в мозгах разных героев.
Мнения по поводу «Кузницы тьмы» могут оказаться диаметрально противоположными. Те, кто жаждал вновь увидеть старых знакомых и насладиться батальными сценами, могут счесть её самым слабым романом Эриксона. Те же, кто ценил в цикле многообразие и полифоничность персонажей, социальные комментарии и интеллектуальную философию автора, наоборот, смогут назвать её если не одной из сильнейших книг цикла, то, по крайней мере, ничуть не уступающей остальным.
В «Кузнице тьмы» буквально физически ощущается напряжённость, которая охватывает мир. Линии персонажей пересекаются, перепутываются — даже заочно, на наших глазах появляются первопричины уже известных нам событий, то тут, то там рассыпаны узнаваемые детали — нет, не пасхалки, не упоминание ради упоминания, а полноценные сюжетные и предметные элементы. Тысячелетний разрыв времён наложил свой отпечаток на Малазанскую империю — и теперь мы видим то, какой она была у истоков. Хотя, строго говоря, это ещё не истоки. И может быть, нас ожидает ещё один цикл, как знать.
Итог: любопытное, спорное, но несомненно стоящее внимания эпическое произведение — особенно для тех, кто уже посещал Малазанскую империю.

Слово творца

Мир есть, но… это не тот мир. Во многих отношениях это даже не мир Малазана. Это прародитель, место действия мифа о сотворении мира, и, несмотря на то, что многие персонажи десятитомной серии верят, что у них есть точное представление о тех древних временах (даже те, кто был там — представьте, что случится с памятью, если вы проживете десять тысяч лет), ну, они не так надежны, как они могли бы подумать.
Внезапно возникшее там движение заставило Фарор схватиться за копье. Черные стебли травы вздыбились и изогнулись, завязываясь в узлы. Она услышала, как из земли с треском вырываются корни, после чего раздался странный звук — громкий хруст и нечто похожее на скрип скручиваемых веревок, а затем перед ее глазами начало обретать очертания некое существо.

Стивен Эриксон «Кузница тьмы»

8

оценка

Стоит ли читать?

Да, если вы любите Малазанский цикл. И да — если вы его никогда не читали, но подумываете. Идеальная возможность начать с его начала.

Удачно

  • яркие образы
  • насыщенный, богатый язык
  • философские и социальные комментарии

Неудачно

  • перенасыщение второстепенными персонажами
  • переизбыток философии и саморефлексии

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Елена Щетинина
#рецензии на книги#тёмное фэнтези
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