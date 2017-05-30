Вальтер Моэрс «Румо, или Чудеса в темноте». Блестящая книга от блестящего автора

Вольпертингер (попробуйте произнести это без запинки!) Румо был счастливым и беззаботным щенком на воспитании у гномов-добротышек, пока не стал пленником кровожадных циклопов с Чёртовых скал. И теперь ему придётся взрослеть среди других пленников, учиться говорить у огромного червякула и придумывать, как победить одноглазых великанов до того, как они успеют всех съесть.

Walter Moers

Rumo

Роман

Жанр: приключенческое фэнтези

Выход оригинала: 2003

Переводчик: П. Лемени-Македон

Издательство: «Э», 2016

608 стр., 3000 экз.

Роман из Замонийского цикла

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Вальтер Моэрс — потрясающий автор с безудержной фантазией, которого для меня десять лет назад открыл «Мир фантастики» рецензией на «Город Мечтающих Книг». Пожалуй, от статуса международного феномена его отделяет лишь то, что пишет он на немецком. Сейчас же литературный бал правят англоязычные авторы, конкурировать с которыми на фэнтезийном фронте ой как не просто. Особенно если у тебя на главных ролях не эльф или гном, а говорящий дракон, полуволк-полукосуля и Синий Медведь. Простите, капитан Синий Медведь.

Впрочем, не будем растекаться по всему замонийскому циклу — сфокусируемся на приключениях Румо. Как принято у Моэрса, свой путь герой начинает в детстве, и стиль изложения тоже намекает на детскую книгу. Но не надо обманываться! С нами не церемонятся с первых же страниц: с головой макают в неприятности вместе с главным героем, обсыпают сверху деталями незнакомого мира, а потом, не дав счистить дёготь и перья первых глав, кидают в клетку с жестокими сценами и недетскими аллюзиями — например, на Холокост и борьбу социализма с фашизмом.

А когда ты немножко приходишь в себя и осознаёшь прочитанное, то замечаешь, как ловко автору удалось обойти ловушки штампов и несуразиц, присущих фэнтези о взрослении. Нам быстро, без отрыва от ключевого сюжета, рассказали о мире, развесили несколько «ружей» на будущее, показали и объяснили наличие у героя тех способностей, которые помогут ему преодолеть трудности во время странствий. И при этом не превратили Румо в «ИзбранногоДивергента, Который Выжил». По ходу повествования ни разу не возникает вопросов к мотивации главного героя, всегда отлично понимаешь, какой ценой ему далась каждая победа, сколько труда, подготовки и природных талантов стояло за её достижением.

Свой путь герой начинает в детстве, и стиль изложения тоже намекает на детскую книгу. Но не надо обманываться! С нами не церемонятся с первых же страниц

В «Румо» фантазия автора окатывает нас, как из брандспойта. Переворачивая очередную страницу, никогда не знаешь, что ждёт тебя дальше. Новые невероятные монстры? История того, как мирное государство в силу некоторых культурно-исторических предпосылок стало оплотом безумия и зла? Трогательное отступление о метеозависимом учителе фехтования? Или смачно изложенные подробности кровавого сражения, которое обязательно повлияет на сюжет, но когда-нибудь потом?

Моэрс постоянно играет — то с ожиданиями читателей, то со словами, то с литературными штампами. Например, что может быть банальнее говорящего меча? Но немецкий автор находит у этой проржавевшей темы новую грань, которая переворачивает всё с ног на голову. Честное слово, очень хочется рассказать подробнее, но нельзя же спойлерить столь восхитительный фрагмент! Кроме сюжетных поворотов, запоминаются и сами персонажи — и это во многом заслуга Моэрса как художника. Его чёрнобелые иллюстрации восхитительны и прекрасно дополняют текст.

Отдельный пласт книги — всевозможные отсылки. И если реверансы в сторону других замонийских книг будут понятны только знакомым с ними читателям (ну да, здесь каждый второй читает Хильдегунста Мифореза!), то общеисторические аллюзии уловит любой. Общество вольпертингеров построено по принципам идеального социализма — все работают и занимаются спортом, при этом государство обеспечивает людей всем необходимым, а деньги используются лишь для внешней торговли. И вот это общество должно дать решающий бой подземному народу, который желает поработить весь мир, не гнушаясь ради достижения своей цели созданием биологического оружия. На службе подземного режима — аморальные учёные и бессердечные палачи, которые хотят исследовать самую суть смерти. А во главе всего этого стоит совершенно безумный король — он мечтает исполнить «предначертанную» его роду миссию по очищению надземного мира от его обитателей. И да, стилистически всё это маскируется под детскую книжку, а сюжетно — под подростковый роман.

Итог: блестящая книга от блестящего автора, ценная и сама по себе, и как часть восхитительного цикла. Пока другие писатели пытаются развивать идеи и приёмы Роулинг, Мартина, Оруэлла, Кинга и Лавкрафта, Моэрс творит собственную литературу — одновременно и независимую, и впитавшую в себя частику каждой когда-либо прочитанной им книги

Красное пророчество составлено на древнем языке, надпись почти стёрлась, но за сотни лет кропотливого труда алхимики Бела разобрали и перевели его. <…> Если верить переводчикам, предсказания обещают жителям Бела счастье, здоровье и благополучие, но, чтобы они сбылись, необходимо поддерживать искусство алхимии на высочайшем уровне. Вот вам первая причина развития алхимии в Беле.

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