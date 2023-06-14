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    Комиксы | Миры
    #DC #Киновселенная DC #разбор #хронофантастика

    Эффект Флэша — кроссовер «Флэшпойнт»: его влияние на комиксы DC и экранизации

    14 июня 2023
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    14.06.2023
    8176
    9 минут на чтение
    #DC #Киновселенная DC #разбор #хронофантастика
    Эффект Флэша — кроссовер «Флэшпойнт»: его влияние на комиксы DC и экранизации

    В фантастике немало историй о том, как герои случайно меняют прошлое. Из-за этого настоящее порой преображается до неузнаваемости и становится весьма негостеприимным для того, кто взялся переписывать историю. Яркий пример подобного — комикс «Флэшпойнт». Это глобальное событие радикально изменило вселенную DC и уже получило отражение на экранах.

    В частности, эта серия послужила источником вдохновения для фильма «Флэш». К премьере фильма мы рассказываем о ней, а также о её весьма существенном влиянии на комиксы DC и предыдущие адаптации. 

    Мы не станем раскрывать все подробности сюжета «Флэшпойнта», но должны предупредить, что без некоторых спойлеров не обойдётся.

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    Незначительные спойлеры

    Переписать историю

    Эффект Флэша — кроссовер «Флэшпойнт»: его влияние на комиксы DC и экранизации 2

    На русском языке выходила основная мини-серия, а вот примыкающие к ней истории до нас не добрались

     

    В предыстории многих супергероев ключевую роль играет смерть кого-то из близких — например, убийство родителей Брюса Уэйна или гибель дяди Питера Паркера. Их товарищем по несчастью можно назвать и Барри Аллена, который при трагических обстоятельствах лишился матери, что во многом определило судьбу будущего Флэша. Но однажды он просыпается в мире, где Нора Аллен жива, а сам он лишён сверхспособностей, и это ещё не главные отличия от знакомой ему реальности. Так начинаются события мини-серии «Флэшпойнт», которая состояла из пяти выпусков и выходила с мая по август 2011 года. 

    Барри, конечно, счастлив, что мама жива, но понимает, что происходит что-то неправильное, — тем более что новый мир оказывается весьма пугающим. Прежнюю реальность помнит, кажется, только сам Флэш, и он берётся разобраться в том, что случилось, попутно пытаясь вернуть свои силы. Ему предстоит узнать, что именно его опрометчивые действия привели к изменению хода истории, и исправить свою ошибку. 

    На время оставив Флэша без его способностей, сценарист Джефф Джонс по ходу мини-серии здорово показал, что настоящего героя определяют вовсе не сверхчеловеческие силы. Куда важнее целеустремленность и самоотверженность. 

    Издательство DC Comics использовало «Флэшпойнт» для масштабной перезагрузки своей вселенной. В финале серии главному герою вроде бы удаётся восстановить правильный ход времени, но реальность, в которой он просыпается в финале «Флэшпойнта», всё же не совсем та, что прежде. В результате действий Барри воедино слились три мира — DC Comics, Vertigo и WildStorm, а из истории оказались стёрты десять лет. Как следствие, герои стали моложе, а некоторые погибшие персонажи вернулись к жизни. 

    Таким образом издательство DC Comics устроило «мягкую перезагрузку» своей вселенной. С одной стороны, многие ключевые и популярные события прошлого остались частью официальной хронологии. С другой — сценаристы получили изрядную долю творческой свободы, чтобы рассказывать совершенно новые истории или переосмысливать образы персонажей. И вдобавок издательство создавало удобную «точку входа» для новых читателей. 

    Перезагрузка получила название The New 52, и в её рамках издательство запустило ровно 52 серии. Проект стал эдаким новым началом для вселенной, позволил осовременить одних персонажей и возродить других, вызвал ажиотаж у любителей комиксов и подстегнул продажи DC Comics. Впрочем, далеко не все серии оказались одинаково удачными и популярными, так что уже вскоре их количество существенно сократилось. 

    Другой мир

    Эффект Флэша — кроссовер «Флэшпойнт»: его влияние на комиксы DC и экранизации 3

    В реальности «Флэшпойнта» образы многих героев получили весьма мрачное переосмысление

    Комиксы, отвечающие на вопрос «Что, если?» и переносящие события в альтернативные реальности, не редкость. И авторам, и читателям любопытно взглянуть на героев в непривычных обстоятельствах и на то, как при этом меняются их роли. Создатель «Флэшпойнта» в этом смысле разошёлся не на шутку — мир, где проснулся Барри, разительно отличался от привычного. 

    Здесь так и не была создана Лига Справедливости. Супермен захвачен американским правительством и практически всю жизнь провёл в застенках. Хэл Джордан не стал Зелёным фонарём. Аквамен превратился в настоящего диктатора и обрушил свой гнев на жителей поверхности Земли, затопив большую часть Восточной Европы. Теперь атланты ведут затяжную войну против амазонок, которые во главе с Чудо-женщиной оккупировали Великобританию, провозгласив её Новой Темискирой. Единственным же «официальным» американским супергероем оказался Киборг, чьих сил явно недостаточно, чтобы справиться со всеми напастями, обрушившимися на Землю. 

    В самом «Флэшпойнте» все эти изменения, прежде всего, создают интересный и необычный фон для приключений Барри. Пусть по ходу сюжета ему довелось оказаться в эпицентре противостояния атлантов и амазонок, всё-таки тот конфликт оставался для сюжета Джонса второстепенным. Но выход мини-серии сопровождался и выпуском комиксов, которые лучше раскрывали мир, судьбы и характеры отдельных персонажей — например, углублялись в противостояние Аквамена и Чудо-женщины. Причём публиковались мини-серии о каждой из сторон этого конфликта. 

    Самым, пожалуй, смелым и запоминающимся изменением, которое придумал Джефф Джонс, стал новый Бэтмен. В реальности «Флэшпойнта» во время знаменитого ограбления в преступном переулке погибли не Томас и Марта Уэйны, а маленький Брюс. В ярости Томас голыми руками насмерть забил преступника, а со временем стал Бэтменом. Этот Тёмный рыцарь оказался куда более суровым и безжалостным, чем тот, которого знали Барри и читатели. В частности, он не чурался использовать огнестрельное оружие и убивать, чего избегал классический Бэтмен. А вот Марта Уэйн от горя сошла с ума и превратилась в местного Джокера. Подробнее их судьбы показаны в отдельной мини-серии. 

    Новый Бэтмен не только оказался яркой фигурой «Флэшпойнта», но и сыграл в сюжете весьма значительную роль. Он помог Барри восстановить — насколько это было возможно — исходную хронологию. В финале комикса Томас через Флэша передал сыну записку с незамысловатыми, но эмоциональными жизненными наставлениями и словами любви.

    Финал «Флэшпойнта» вроде бы ознаменовал конец альтернативной реальности, которую по неосторожности создал Флэш. Однако издательства комиксов не любят хоронить идеи, завоевавшие популярность. Так произошло и с миром «Флэшпойнта» — во время одного из последующих глобальных событий сценаристы его возродили. 

    Более того, со временем двум Бэтменам — Брюсу и Томасу — довелось встретиться и сражаться плечом к плечу. А чуть позже Томас попал в магистральный мир DC, где затеял многоходовую и безжалостную интригу… против Брюса. Уэйн-старший был разочарован тем, что его «сын» продолжает геройствовать, вместо того чтобы наслаждаться обычной жизнью. Чтобы заставить Брюса отказаться от роли Бэтмена, Томас попытался психологически сломать его и даже не побрезговал пользоваться помощью суперзлодеев. Однако и махинации, и уговоры Томаса оказались тщетны — Брюс остался верен выбранному пути. 

    Возвращение Темнейшего рыцаря

    Эффект Флэша — кроссовер «Флэшпойнт»: его влияние на комиксы DC и экранизации 4

    The Flashpoint Paradox может похвастаться и красивой анимацией, и верностью духу и букве первоисточника

    В 2022 году Джефф Джонс вернулся к созданному им альтернативному миру в сиквеле, который получил заглавие Flashpoint Beyond. Центральным персонажем здесь выступает Томас Уэйн, вернувшийся в свой мир и не понимающий, почему тот продолжает существовать. Реальность эту продолжает лихорадить пуще прежнего — всё ещё кипит конфликт между атлантами и амазонками, а планете угрожает вторжение криптонцев, чья планета вскоре погибнет, из-за чего они нуждаются в новом доме. 

    Первым делом Томас пытается наделить местного Барри Аллена способностями Флэша, воссоздав инцидент, который в основной реальности DC даровал тому Силу Скорости. С помощью Флэша Томас — его, кажется не волнует ничто, кроме цели, — надеется переписать прошлое и сделать так, чтобы и в этой реальности выжил Брюс, а не его родители. Но вмешивается убийца-атлант, и Барри, вместо того чтобы обрести сверхспособности, гибнет от удара молнии. 

    Пылая гневом, Томас отправляется в Европу, чтобы разобраться с Акваменом, и таким образом вмешивается в войну между амазонками и атлантами. Тем временем гибнут, и отнюдь не по естественным причинам, другие сверхлюди, способные путешествовать во времени. 

    Фокус повествования в Flashpoint Beyond совершенно иной, нежели в оригинальном «Флэшпойнте». В нём сюжет строился вокруг того, что герой оказывался в «неправильной» реальности, и Флэш изо всех сил старался вернуть ту, которая существовала прежде. А события, потрясавшие этот новый мир, служили там, в сущности, не более чем декорацией — по крайней мере, в рамках основной мини-серии.

    А вот в Flashpoint Beyond Джефф Джонс концентрирует внимание уже на том, что происходит в этой самой альтернативной реальности с её самым колоритным героем. Тут есть и детективная интрига, закрученная вокруг убийств персонажей, которые могут перемещаться во времени. И довольно сильная драма, которую Джонс выстраивает вокруг отношений Томаса с несколькими близкими ему людьми — в частности, он возьмёт под опеку подростка, который по ходу истории станет Робином. А то, что делает Томас и что происходит с ним, здорово переплетено с глобальными проблемами, с которыми сталкивается реальность «Флэшпойнта», — например, с угрозой нашествия криптонцев. 

    Кроме того, часть сюжета Flashpoint Beyond происходит и в основной реальности DC Comic — хотя здесь почти всё повествование построено на диалогах. Отправной точкой для мини-серии становится то, что Брюс похищает у Мастеров времени шар со снегом, внутри которого и существует мир «Флэшпойнта», — чтобы его «отец» мог продолжить жить в своём мире. Мастера времени предупреждают Брюса, что заигрывание с пространственно-временным парадоксом, который обрёл вещественное воплощение, чревато проблемами планетарного масштаба, и дело не обходится даже без прямого столкновения между героями. Но в итоге шар, заключающий в себе целый мир, всё-таки остаётся в Бэт-пещере, а решения, принятые Томасом, позволяют избежать катастрофы, которой опасались Мастера времени. 

    Впрочем, они предупреждают, что без последствий вмешательство Брюса в естественный ход вещей не останется, и одно из них мы видим уже в финале. Из-за действий Бэтмена в историю DC Comics, в 1940-е годы, вновь вплетаются 13 классических героев той эпохи. Вокруг них закручен сюжет масштабного кроссовера The New Golden Age за авторством того же Джеффа Джонса. 

    «Флэшпойнт» на экранах

    Эффект Флэша — кроссовер «Флэшпойнт»: его влияние на комиксы DC и экранизации 5

    The Flashpoint Paradox может похвастаться и красивой анимацией, и верностью духу и букве первоисточника

    Спустя всего два года после публикации «Флэшпойнт» получил первое воплощение на экранах: полнометражный мультфильм Justice League: The Flashpoint Paradox. Как и большинство других мультфильмов DC, он был довольно близкой к первоисточнику экранизацией. Однако без некоторых изменений, продиктованных форматом, не обошлось — например, более подробно показана схватка Аквамена и Чудо-женщины, но в то же время не нашлось места эмоциональной сцене прощания Барри с мамой. Для анимационной вселенной The Flashpoint Paradox выполнил ту же роль, что и серия Джеффа Джонса для комиксов, — он ознаменовал перезагрузку вселенной и дал возможность создателям рассказывать новые истории почти что с чистого листа.

    Другая адаптация «Флэшпойнта» получилась уже куда более вольной. В конце второго сезона телесериала «Флэш» заглавный герой, оглушённый горем из-за смерти отца, использовал Силу скорости, чтобы вернуться в прошлое и спасти маму от смерти. Как и в комиксе, это привело к существенным изменениям в реальности, хотя и не столь печальным, как у Джеффа Джонса, — на первый взгляд она даже казалась вполне уютной. Например, оба родителя Барри живы, у него самого складывались отношения с любимой девушкой, а с ролью Флэша неплохо справлялся Уолли Уэст. 

    Однако у некоторых других близких Барри людей судьбы изменились к худшему, а сам он постепенно начал терять память о том мире, каким он был прежде. Когда Уолли получил смертельное ранение, Барри решил, что нужно вернуть историю на круги своя. Впрочем, сделать это на сто процентов не удалось — в некоторых деталях восстановленная реальность отличалась от прежней. Флэшу оставалось только смириться с этим и учиться жить с последствиями своих ошибок. 

    Вмешательство Доктора Манхэттена

    Эффект Флэша — кроссовер «Флэшпойнт»: его влияние на комиксы DC и экранизации 1

    Подчас события более поздних комиксов если и не пересматривают сюжеты предшествующих, то дают повод по-новому взглянуть на них. Так произошло и с «Флэшпойнтом». 

    В 2017 году издательство DC Comics устроило встречу персонажам своей вселенной и «Хранителей» Алана Мура. Начало было положено в кроссовере «Значок». Отправной точкой для его сюжета стала странная находка: Бэтмен обнаружил в своей пещере окровавленный смеющийся значок, которого там прежде не было. А тем временем Барри вытащил из Силы скорости застрявшего в ней Уолли Уэста, который считал, что его плен и исчезновение из истории героев десяти лет — не следствие событий «Флэшпойнта», а козни какой-то могущественной сущности.

    Как впоследствии узнали читатели, Уолли был прав. Доктор Манхэттен, покинув родную вселенную, перебрался в мир DC. Предвидя, что этот мир ожидает разрушительный глобальный конфликт с участием его самого, Манхэттен исподволь несколько раз пытался управлять ходом истории. Именно его махинации привели к тому, что слились миры DC Comics, Vertigo и WildStorm, а из биографий героев исчезли десять лет. 

    * * *

    «Флэшпойнт» — редкий для комиксов пример глобального события, которое сфокусировано на конкретном герое. Чаще в таких сюжетах более-менее равное количество «экранного времени» и роли в событиях получают сразу несколько персонажей. Сосредоточившись на одном Флэше, Джефф Джонс сумел рассказать эмоциональную и драматичную личную историю, но в то же время сделал это приключение настолько значимым для всей вселенной DC Comics, что его отголоски слышны и сегодня. 

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    Автор
    Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.
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