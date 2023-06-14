Эффект Флэша — кроссовер «Флэшпойнт»: его влияние на комиксы DC и экранизации

В фантастике немало историй о том, как герои случайно меняют прошлое. Из-за этого настоящее порой преображается до неузнаваемости и становится весьма негостеприимным для того, кто взялся переписывать историю. Яркий пример подобного — комикс «Флэшпойнт». Это глобальное событие радикально изменило вселенную DC и уже получило отражение на экранах.

В частности, эта серия послужила источником вдохновения для фильма «Флэш». К премьере фильма мы рассказываем о ней, а также о её весьма существенном влиянии на комиксы DC и предыдущие адаптации.

Мы не станем раскрывать все подробности сюжета «Флэшпойнта», но должны предупредить, что без некоторых спойлеров не обойдётся.

Осторожно, спойлеры! Незначительные спойлеры

Переписать историю

В предыстории многих супергероев ключевую роль играет смерть кого-то из близких — например, убийство родителей Брюса Уэйна или гибель дяди Питера Паркера. Их товарищем по несчастью можно назвать и Барри Аллена, который при трагических обстоятельствах лишился матери, что во многом определило судьбу будущего Флэша. Но однажды он просыпается в мире, где Нора Аллен жива, а сам он лишён сверхспособностей, и это ещё не главные отличия от знакомой ему реальности. Так начинаются события мини-серии «Флэшпойнт», которая состояла из пяти выпусков и выходила с мая по август 2011 года.

Барри, конечно, счастлив, что мама жива, но понимает, что происходит что-то неправильное, — тем более что новый мир оказывается весьма пугающим. Прежнюю реальность помнит, кажется, только сам Флэш, и он берётся разобраться в том, что случилось, попутно пытаясь вернуть свои силы. Ему предстоит узнать, что именно его опрометчивые действия привели к изменению хода истории, и исправить свою ошибку.

На время оставив Флэша без его способностей, сценарист Джефф Джонс по ходу мини-серии здорово показал, что настоящего героя определяют вовсе не сверхчеловеческие силы. Куда важнее целеустремленность и самоотверженность.

Издательство DC Comics использовало «Флэшпойнт» для масштабной перезагрузки своей вселенной. В финале серии главному герою вроде бы удаётся восстановить правильный ход времени, но реальность, в которой он просыпается в финале «Флэшпойнта», всё же не совсем та, что прежде. В результате действий Барри воедино слились три мира — DC Comics, Vertigo и WildStorm, а из истории оказались стёрты десять лет. Как следствие, герои стали моложе, а некоторые погибшие персонажи вернулись к жизни.

Таким образом издательство DC Comics устроило «мягкую перезагрузку» своей вселенной. С одной стороны, многие ключевые и популярные события прошлого остались частью официальной хронологии. С другой — сценаристы получили изрядную долю творческой свободы, чтобы рассказывать совершенно новые истории или переосмысливать образы персонажей. И вдобавок издательство создавало удобную «точку входа» для новых читателей.

Перезагрузка получила название The New 52, и в её рамках издательство запустило ровно 52 серии. Проект стал эдаким новым началом для вселенной, позволил осовременить одних персонажей и возродить других, вызвал ажиотаж у любителей комиксов и подстегнул продажи DC Comics. Впрочем, далеко не все серии оказались одинаково удачными и популярными, так что уже вскоре их количество существенно сократилось.

Другой мир

Комиксы, отвечающие на вопрос «Что, если?» и переносящие события в альтернативные реальности, не редкость. И авторам, и читателям любопытно взглянуть на героев в непривычных обстоятельствах и на то, как при этом меняются их роли. Создатель «Флэшпойнта» в этом смысле разошёлся не на шутку — мир, где проснулся Барри, разительно отличался от привычного.

Здесь так и не была создана Лига Справедливости. Супермен захвачен американским правительством и практически всю жизнь провёл в застенках. Хэл Джордан не стал Зелёным фонарём. Аквамен превратился в настоящего диктатора и обрушил свой гнев на жителей поверхности Земли, затопив большую часть Восточной Европы. Теперь атланты ведут затяжную войну против амазонок, которые во главе с Чудо-женщиной оккупировали Великобританию, провозгласив её Новой Темискирой. Единственным же «официальным» американским супергероем оказался Киборг, чьих сил явно недостаточно, чтобы справиться со всеми напастями, обрушившимися на Землю.

В самом «Флэшпойнте» все эти изменения, прежде всего, создают интересный и необычный фон для приключений Барри. Пусть по ходу сюжета ему довелось оказаться в эпицентре противостояния атлантов и амазонок, всё-таки тот конфликт оставался для сюжета Джонса второстепенным. Но выход мини-серии сопровождался и выпуском комиксов, которые лучше раскрывали мир, судьбы и характеры отдельных персонажей — например, углублялись в противостояние Аквамена и Чудо-женщины. Причём публиковались мини-серии о каждой из сторон этого конфликта.

Самым, пожалуй, смелым и запоминающимся изменением, которое придумал Джефф Джонс, стал новый Бэтмен. В реальности «Флэшпойнта» во время знаменитого ограбления в преступном переулке погибли не Томас и Марта Уэйны, а маленький Брюс. В ярости Томас голыми руками насмерть забил преступника, а со временем стал Бэтменом. Этот Тёмный рыцарь оказался куда более суровым и безжалостным, чем тот, которого знали Барри и читатели. В частности, он не чурался использовать огнестрельное оружие и убивать, чего избегал классический Бэтмен. А вот Марта Уэйн от горя сошла с ума и превратилась в местного Джокера. Подробнее их судьбы показаны в отдельной мини-серии.

Новый Бэтмен не только оказался яркой фигурой «Флэшпойнта», но и сыграл в сюжете весьма значительную роль. Он помог Барри восстановить — насколько это было возможно — исходную хронологию. В финале комикса Томас через Флэша передал сыну записку с незамысловатыми, но эмоциональными жизненными наставлениями и словами любви.

Финал «Флэшпойнта» вроде бы ознаменовал конец альтернативной реальности, которую по неосторожности создал Флэш. Однако издательства комиксов не любят хоронить идеи, завоевавшие популярность. Так произошло и с миром «Флэшпойнта» — во время одного из последующих глобальных событий сценаристы его возродили.

Более того, со временем двум Бэтменам — Брюсу и Томасу — довелось встретиться и сражаться плечом к плечу. А чуть позже Томас попал в магистральный мир DC, где затеял многоходовую и безжалостную интригу… против Брюса. Уэйн-старший был разочарован тем, что его «сын» продолжает геройствовать, вместо того чтобы наслаждаться обычной жизнью. Чтобы заставить Брюса отказаться от роли Бэтмена, Томас попытался психологически сломать его и даже не побрезговал пользоваться помощью суперзлодеев. Однако и махинации, и уговоры Томаса оказались тщетны — Брюс остался верен выбранному пути.

Возвращение Темнейшего рыцаря

В 2022 году Джефф Джонс вернулся к созданному им альтернативному миру в сиквеле, который получил заглавие Flashpoint Beyond. Центральным персонажем здесь выступает Томас Уэйн, вернувшийся в свой мир и не понимающий, почему тот продолжает существовать. Реальность эту продолжает лихорадить пуще прежнего — всё ещё кипит конфликт между атлантами и амазонками, а планете угрожает вторжение криптонцев, чья планета вскоре погибнет, из-за чего они нуждаются в новом доме.

Первым делом Томас пытается наделить местного Барри Аллена способностями Флэша, воссоздав инцидент, который в основной реальности DC даровал тому Силу Скорости. С помощью Флэша Томас — его, кажется не волнует ничто, кроме цели, — надеется переписать прошлое и сделать так, чтобы и в этой реальности выжил Брюс, а не его родители. Но вмешивается убийца-атлант, и Барри, вместо того чтобы обрести сверхспособности, гибнет от удара молнии.

Пылая гневом, Томас отправляется в Европу, чтобы разобраться с Акваменом, и таким образом вмешивается в войну между амазонками и атлантами. Тем временем гибнут, и отнюдь не по естественным причинам, другие сверхлюди, способные путешествовать во времени.

Фокус повествования в Flashpoint Beyond совершенно иной, нежели в оригинальном «Флэшпойнте». В нём сюжет строился вокруг того, что герой оказывался в «неправильной» реальности, и Флэш изо всех сил старался вернуть ту, которая существовала прежде. А события, потрясавшие этот новый мир, служили там, в сущности, не более чем декорацией — по крайней мере, в рамках основной мини-серии.

А вот в Flashpoint Beyond Джефф Джонс концентрирует внимание уже на том, что происходит в этой самой альтернативной реальности с её самым колоритным героем. Тут есть и детективная интрига, закрученная вокруг убийств персонажей, которые могут перемещаться во времени. И довольно сильная драма, которую Джонс выстраивает вокруг отношений Томаса с несколькими близкими ему людьми — в частности, он возьмёт под опеку подростка, который по ходу истории станет Робином. А то, что делает Томас и что происходит с ним, здорово переплетено с глобальными проблемами, с которыми сталкивается реальность «Флэшпойнта», — например, с угрозой нашествия криптонцев.

Кроме того, часть сюжета Flashpoint Beyond происходит и в основной реальности DC Comic — хотя здесь почти всё повествование построено на диалогах. Отправной точкой для мини-серии становится то, что Брюс похищает у Мастеров времени шар со снегом, внутри которого и существует мир «Флэшпойнта», — чтобы его «отец» мог продолжить жить в своём мире. Мастера времени предупреждают Брюса, что заигрывание с пространственно-временным парадоксом, который обрёл вещественное воплощение, чревато проблемами планетарного масштаба, и дело не обходится даже без прямого столкновения между героями. Но в итоге шар, заключающий в себе целый мир, всё-таки остаётся в Бэт-пещере, а решения, принятые Томасом, позволяют избежать катастрофы, которой опасались Мастера времени.

Впрочем, они предупреждают, что без последствий вмешательство Брюса в естественный ход вещей не останется, и одно из них мы видим уже в финале. Из-за действий Бэтмена в историю DC Comics, в 1940-е годы, вновь вплетаются 13 классических героев той эпохи. Вокруг них закручен сюжет масштабного кроссовера The New Golden Age за авторством того же Джеффа Джонса.

«Флэшпойнт» на экранах

Спустя всего два года после публикации «Флэшпойнт» получил первое воплощение на экранах: полнометражный мультфильм Justice League: The Flashpoint Paradox. Как и большинство других мультфильмов DC, он был довольно близкой к первоисточнику экранизацией. Однако без некоторых изменений, продиктованных форматом, не обошлось — например, более подробно показана схватка Аквамена и Чудо-женщины, но в то же время не нашлось места эмоциональной сцене прощания Барри с мамой. Для анимационной вселенной The Flashpoint Paradox выполнил ту же роль, что и серия Джеффа Джонса для комиксов, — он ознаменовал перезагрузку вселенной и дал возможность создателям рассказывать новые истории почти что с чистого листа.

Другая адаптация «Флэшпойнта» получилась уже куда более вольной. В конце второго сезона телесериала «Флэш» заглавный герой, оглушённый горем из-за смерти отца, использовал Силу скорости, чтобы вернуться в прошлое и спасти маму от смерти. Как и в комиксе, это привело к существенным изменениям в реальности, хотя и не столь печальным, как у Джеффа Джонса, — на первый взгляд она даже казалась вполне уютной. Например, оба родителя Барри живы, у него самого складывались отношения с любимой девушкой, а с ролью Флэша неплохо справлялся Уолли Уэст.

Однако у некоторых других близких Барри людей судьбы изменились к худшему, а сам он постепенно начал терять память о том мире, каким он был прежде. Когда Уолли получил смертельное ранение, Барри решил, что нужно вернуть историю на круги своя. Впрочем, сделать это на сто процентов не удалось — в некоторых деталях восстановленная реальность отличалась от прежней. Флэшу оставалось только смириться с этим и учиться жить с последствиями своих ошибок.

Вмешательство Доктора Манхэттена Подчас события более поздних комиксов если и не пересматривают сюжеты предшествующих, то дают повод по-новому взглянуть на них. Так произошло и с «Флэшпойнтом». В 2017 году издательство DC Comics устроило встречу персонажам своей вселенной и «Хранителей» Алана Мура. Начало было положено в кроссовере «Значок». Отправной точкой для его сюжета стала странная находка: Бэтмен обнаружил в своей пещере окровавленный смеющийся значок, которого там прежде не было. А тем временем Барри вытащил из Силы скорости застрявшего в ней Уолли Уэста, который считал, что его плен и исчезновение из истории героев десяти лет — не следствие событий «Флэшпойнта», а козни какой-то могущественной сущности. Как впоследствии узнали читатели, Уолли был прав. Доктор Манхэттен, покинув родную вселенную, перебрался в мир DC. Предвидя, что этот мир ожидает разрушительный глобальный конфликт с участием его самого, Манхэттен исподволь несколько раз пытался управлять ходом истории. Именно его махинации привели к тому, что слились миры DC Comics, Vertigo и WildStorm, а из биографий героев исчезли десять лет.

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«Флэшпойнт» — редкий для комиксов пример глобального события, которое сфокусировано на конкретном герое. Чаще в таких сюжетах более-менее равное количество «экранного времени» и роли в событиях получают сразу несколько персонажей. Сосредоточившись на одном Флэше, Джефф Джонс сумел рассказать эмоциональную и драматичную личную историю, но в то же время сделал это приключение настолько значимым для всей вселенной DC Comics, что его отголоски слышны и сегодня.