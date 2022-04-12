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    Комиксы
    #драма #животные #космонавтика #обзор комикса

    Комикс «Лайка»: маленькая собака и большая ложь в истории одной страны

    12 апреля 2022
    12.04.2022
    11567
    3 минуты на чтение
    #драма #животные #космонавтика #обзор комикса
    Комикс «Лайка»: маленькая собака и большая ложь в истории одной страны

    Полёт в космос собаки по имени Лайка стал огромной сенсацией, символом технического превосходства СССР… и первым случаем космического блефа. Советская пропаганда транслировала всему миру, что Лайка жила в летательном аппарате неделю и была безболезненно усыплена во имя гуманности. Графический роман британского комиксиста Ника Абадзиса рассказывает правдивую и пронзительную историю судьбы первого живого создания на земной орбите. Лайка стала не только главной героиней комикса, но и своеобразной призмой, через которую мы можем посмотреть на важное историческое событие глазами всех людей, кому довелось знать эту собаку, заботиться о ней и определять её судьбу.

    Laika

    Жанр: исторический, драма
    Сценарист и художник: Ник Абадзис
    Выход оригинала: First Second Books, 2007
    Издательство: Hobby World, 2022

    Комикс основан на реальных событиях и показывает историю дворняги Лайки с разных точек зрения: нам предстоит взглянуть на неё глазами Сергея Королёва, главного инженера, ответственного за запуск и строительство «Спутника-2»; глазами официального дрессировщика собак-космонавтов Елены Дубровской; глазами физиолога Олега Газенко и других людей, с которыми свела четвероногую покорительницу космоса её короткая жизнь.

    В комиксе отражены и простые собачьи чаяния самой Лайки, не представляющей, какое будущее ей уготовано. Роман поднимает фундаментальные темы человечности, ставит проблему насилия над животными и задаёт важные вопросы. Оправданы ли жертвы на пути прогресса? Может ли ценность обычной, мирной жизни человека или животного в масштабах истории быть реально важнее глобальных целей государств и грязных игр политиков?

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     Антон Первушин |  12.04.2022

    Опыт этих животных должен был стать подспорьем для медиков и ученых, занимающихся проблемами того, как космический полёт влияет на земной организм.

    Комикс «Лайка»: маленькая собака и большая ложь в истории одной страны 1

    Лайка была не первой собакой на службе отечественной космонавтики — в Институте медицины к экспериментальным полётам готовили целый корпус специально отобранных и обученных собак. До Лайки в полётах в нижние слои атмосферы участвовало множество псов, часть из которых погибла. Но именно Лайке первой в мире предстояло совершить виток вокруг Земли по орбите, увы, без обратного билета. Космонавтом она стала не запланированно, а по стечению многих обстоятельств. Мы никогда не узнаем, как реально складывалась судьба Лайки до Института, была ли она хоть ненадолго счастлива простым собачьим счастьем, но графическая новелла помогает это представить. Абадзис специально не наделяет Лайку чертами характера, похожими на человеческие, чтобы показать реальные эмоции персонажей-людей с ней рядом.

    Автор с большой аккуратностью и вниманием относится к сложному периоду российской истории. Он с мастерством беспристрастного историка затрагивает темы репрессий, лагерей, космической гонки. Абадзис не выносит вердиктов и не даёт оценок событиям и поступкам, а позволяет нам прожить вместе с Лайкой три года и лично почувствовать эпоху — например, благодаря встречам с историческими личностями. 

    С первых страниц мы становимся свидетелями одного из самых страшных моментов жизни Королёва. В 1938 году он был обвинён в пособничестве троцкистской вредительской организации и сослан на Колыму. Через год Сталин начал выборочно возвращать из лагерей ценных оборонных специалистов. Так и начинается «Лайка» — с пути Королёва домой. Помилованный, он бредёт по заснеженной дороге в Магадан, медленно умирая от холода и голода. Гениальный инженер выжил, и его дикая воля к жизни, стремление к достижению больших целей и обелению собственного имени любой ценой хорошо отображена в комиксе. 

    Комикс «Лайка»: маленькая собака и большая ложь в истории одной страны 2

    «Лайка» знакомит нас и с самим Никитой Хрущёвым, рассматривающим космическую гонку как мощный инструмент пропаганды, а также с другими знаковыми личностями эпохи первооткрывателей космоса: конструкторами и соратниками Королёва Василием Мишиным и Борисом Чертоком, академиком Анатолием Благонравовым, доктором Василием Париным и основоположником космической медицины Олегом Газенко.

    Графичный, наивный стиль рисунка Абадзиса как нельзя лучше сочетается с серьёзной темой его повести. «Лайка» — это одновременно и трогательная биография, и слепок эпохи, суровая реальность которой немного додумана и приукрашена — чтобы оставить читателям простор для размышлений и эмоций.

    Эмоционально непростой, особенно в текущие времена, но глубокий гуманистический комикс про эру космической гонки и историю СССР.

    Ник Абадзис британский писатель и художник комиксов. Его путь начался в филиале известного издательства Marvel Comics ‘UK. Также Ник работал с крупными мировыми издательствами, рисовал для британского журнала Deadline, для газет The Sunday Correspondent и The Times и даже для тематического журнала «Доктор Кто». Графический роман Абадзиса «Лайка» был опубликован в 2007 году и получил множество наград, включая премию Айснера. В 2021 году совместно со студией Passion animation Ник создал по мотивам «Лайки» VR-мультфильм, премьера которого состоялась на Лондонском кинофестивале. Ник живёт в Нью-Йорке с женой и дочерью.

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    Автор
    Геймер и комиксовед. Пишет о фантастике во всех её проявлениях.

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