Комикс: невероятная правда

В июне 2020-го мы опубликовали комикс, посвящённый юбилею победы над Тёмным властелином. Он высмеивает тех, кто пытается переписать или стереть из памяти историю.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Художник-комиксист и иллюстратор, работает в МИРФ с самого начала.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Самый последний дозорСветлые и Тёмные сошлись в последней великой битве...
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.