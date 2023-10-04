Неизданное: неиспользованные сценарии комиксов Александра Ремизова

При подготовке комикса в очередной номер мы кидали Александру список тем номера, которым можно было посвятить комикс. Уже через пару дней он делился идеями: иногда это был один сюжет, а иногда сразу несколько. Далеко не все они добрались до воплощения, но аккуратно складывались в онлайн-блокнот — может, пригодятся в будущем. Кое-что действительно потом спасало, когда дедлайн по очередному номеру был близок (к примеру, сценарий «Мир меняется», ставший последним комиксом Саши, датируется 24 мая 2022 года).

А пока предлагаем вашему вниманию несколько неиспользованных сценариев Александра. Разумеется, это лишь наброски, сама суть, которая потом обрастала деталями, идеями и диалогами, но, уверены, они помогут вам лучше понять творческий процесс художника.

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По порядку

Компания гномов и Гэндальф выбегают из пещеры гоблинов. Гэндальф начинает их считать:

— Дорин, Бали, Фили, Оин… Проклятье! СТОП!

Все замирают.

Гэндальф:

— Ну-ка, все на исходную и построиться как положено! Я 10 лет угробил, чтобы отряд в рифму подобрать. Балин-Двалин, Фили-Кили, трали-вали… Ну, ЖИВО!!!

Однажды в Средиземье…

Утро, встреча Бильбо и Гэндальфа на крылечке. Доброе утро, бла-бла-бла.

Гэндальф: — А нет ли у вас, дорогой Бильбо, кузена или приятеля, чтобы его имя заканчивалось на «-ильбо»?

Бильбо: — Вроде нет… А вам зачем?

Гэндальф: — Да было бы прикольно… Балин-Двалин, Фили-Кили, Оин-Глоин, Бильбо-Вильбо… Не бери в голову, это я так… Мысли вслух.

***

Гномы у Бильбо в норе.

— Там, далеко на востоке, за лесами, за горами, был наш дом. Им завладел дракон Смог… Ты поможешь вернуть нам нашу родину?

Бильбо: — А если нет?

— Тогда мы остаёмся здесь! У тебя осталось ещё чего пожрать?

Бильбо: — Э… Помочь вам — честь для меня. Где подписать?

Гэндальф: — Да не расстраивайся ты так, Бильбо. Ты всё равно не смог бы тут остаться и жить как прежде.

Бильбо: — Потому, что я не только Бэггинс, но и Тук?

Гэндальф: — И поэтому тоже… Но в основном — из-за того, ЧТО ИМЕННО я нацарапал на твоей двери.

Роковая гора

Общий план — Мордор, гора. Указатель «Роковая гора». Саурон выковывает Кольцо Всевластья. Выходит из кузницы, любуется кольцом.

— Одно кольцо чтобы править всеми. Моя прелесть! Неразрушимая связь. Неразрушимая?…

Задумался.

— Ах ты ж… Здесь оно и может быть уничтожено — В пламени Роковой горы!

Мечется.

— Что же делать? Что же делать?! …. О!

Подзывает орка.

— Иди сюда, болван. Щит давай.

Что-то пишет на щите. Прибивает щит ниже указателя. Отступает назад. Доволен.

— Идеально!

Под указателем «Роковая гора» на щите: «Кольца не бросать! Администрация»

Чей ход?

Подводный город Р’льех. Ктулху со своими демонами садится играть в настольную игру.

Ктулху: — «Кошмар ужасного мрака». Кто так игры называет?! Ладно. Правила обычные. Погнали.

Берут карты, бросают кубики.

Ктулху: — Ну, что там у нас выпало? Телевизор кто-нибудь включит?

Телевизор. Новости. Диктор: — … и снова обострилась обстановка на Ближнем Востоке…

Ктулху: — Неплохо начали. Чей ход?

Кадр на стол. Игровое поле — Земля.

Естественный отбор

Как происходит отбор кандидатов в космонавты в фильмах «про космос».

— Итак, Вы претендуете на на место в экипаже на космическом корабле…

— Именно так.

— Готовы ли Вы подчиняться приказам?

— Считаю субординацию на космическом корабле неприемлемой.

— Хорошо… Допустим, во время полёта Вы сталкиваетесь с проблемой. Каков будет алгоритм решения?

— Сначала шок, растерянность, истерика, депрессия. Затем буду действовать, исходя из сути проблемы. Но в любом случае, максимально неэффективно и с риском для экипажа.

— Кстати, что для Вас экипаж?

— Бездельники, зря расходующие ресурсы системы жизнеобеспечения.

— Готовы ли Вы пожертвовать одним членом экипажа для спасения остальных?

— Я готов пожертвовать всеми ради спасения одного. Самого никчёмного.

— Если Вам покажется, что атмосфера пригодна для дыхания…

— Я сниму шлем не раздумывая.

— А если там опасные микроорганизмы?

— Микро, макро. Я готов по первому приказу сунуть голову в яйцо чужого, лезть без защиты в ядерный реактор, хватать голыми руками всё, что вижу. Что, если не это, есть путь космического исследователя?

— Вы приняты!

Табличка

В кабинете директора NASA совещание. Уточняют весовые характеристики нового межпланетного зонда типа «Вояджера». Бьются за каждый килограмм веса.

Директор NASA: — Где ответственный за табличку?

Ответственный: — Я здесь, сэр! У нас всё готово. На этот раз мы учли все пожелания и требования. От представителей правительств всех государств, профсоюзов, домохозяек, феменисток, веганов, спортивных федераций, ….( долгое перечисление разных организаций и общественных движений)…. и союза пчеловодов.

Директор (протягивает руку): — Давайте её сюда.

Ответственный за табличку указывает в окно. На лужайке стоит огромная плита.

Директор смотрит грустно, затем поворачивается к сотрудникам и с преувеличенным энтузиазмом: — А давайте отправим отправим фотку котика? Все любят котиков!

Проблема

2024 год, Хьюстон, ЦУП

Тележурналисты ведут репортаж: — Сегодняшний день войдёт в историю наравне с июльскими днями 1969 года! Космический корабль «Орион, запущенный по программе „Артемида“, взял курс на Луну!

В ЦУПЕ радость, обнимашки. На экранах появляются встревоженные автронавты.

Астронавты: — Хьюстон! У вас проблема!

ЦУП: — Вы хотели сказать » У нас проблема?«

Астронавты: — Не, у нас порядок. А вот у вас…

Космос. Космический корабль «Орион», за ним — плоская Земля на трёх слонах и черепахе.

Проблема контакта

///Мостик «Энтерпрайза». Кирк обращается к экипажу.

Кирк:

— Это наш первый поход и по правилам я должен напомнить основную директиву Звёздного флота. Мы должны избегать контактов с недоразвитыми цивилизациями, чтобы их путь развития был естественным. Мы должны избегать контактов с высокоразвитыми цивилизациями, чтобы наш путь развития остался естественным.

Спок:

— Но как распознать, эта цивилизация высокоразвитая или недоразвитая?

Кирк:

— Если вы можете навалять им — недоразвитая. Если вы можете огрести от них — высокоразвитая. Как-то так, я полагаю.

Спок:

— Логика. Безупречная логика.

Смело идти туда

\ Космос

Титр:

Космос, последний рубеж.

\ На фоне планеты — крупно Энтерпрайз (крупно, не целиком в кадре)

Титр:

Это путешествия звездолёта «Энтерпрайз».

\ Энтерпрайз целиком. На штанге впреди корабля прикреплён гигантский башмак.

Титр:

Его цель — открывать новые миры, искать новые формы жизни и цивилизации,

\ Череда планет, проштампованных гагантским башмаком (типа канонического следа Олдрина на Луне)

Титр:

Смело идти туда, куда не ступала нога человека.

Тренды

Кирка приглашают в кабинет к руководству. Адмиральши хмуро встречают его, указывают на стол, на котором лежит бесформенная куча непонятно чего.

А: — Капитан Кирк, это ваш новый старший помощник!

Кирк протягивает руку к куче:

Кирк: — Капитан Джеймс Кирк!

Куча молчит.

Кирк: — Э… ОНО меня слышит?

А: — Мы не знаем.

Кирк: — Понимает?

А: — Мы не знаем.

Кирк: — Откуда ОНО? Образование? Возраст?

А: — Мы не знаем.

Кирк: — Слушайте, ну есть же отличные кандидаты — Спок, Сулу, Чеков, Ухура. Почему — ЭТО?

Адмиральши с презрением: — А вы расист, капитан Кирк!

Контакт

К Земле приближается инопланетный космический корабль. Проходит плотные слои атмосферы. Снижается над городом. Масштаб укрупняется: город, улица, уличное кафе. За столиком отдыхающие. Корабль — он оказался не крупнее мухи — садится на руку парня. Тот, не отвлекаясь от разговора, прихлопывает корабль рукой.

Парень: — Всё-таки жаль, что во Вселенной мы одиноки!

Корабль поколений

Штаб-квартира ООН. Вывеска как на кинотеатре: «Сегодня в ООН: голосование по проекту «Корабль поколений»

Учёные рассказывают, что единственный шанс для человечества избежать гибели на истощённой и загаженной Земле — построить гигантский корабль поколений и свалить в космические дали на поиски нового дома.

Из зала вопрос: — Постойте. Вы говорите об истощённой и загаженной Земле, но вроде не так всё плохо, чтобы бежать.

Учёные: — Для строительства корабля поколений потребуется сотня лет напряжённой работы всех добывающих и перерабатывающих предприятий Земли. Все ископаемые планеты пойдут на постройку корпуса и внутренних интерьеров, воздух пойдёт на создание атмосферы, а океаны будут переработаны в топливо. К моменту постройки корабля Земля будет истощена.

Председатель: — Удовлетворил ли вас ответ?

Из зала: — Да. Абсолютно логично.

Председатель: — Тогда переходим к голосованию.

Худшие из лучших

Инопланетяне приземлились (типа «Прибытия»).

У людей совещание — кто пойдёт устанавливать контакт.

Учёный: — Умнейшие люди страны! Лучшие из лучших.!

Генерал: — Составте список кандидатов из всех, кто посещал какие-либо учебные заведения.

Учёный: (демонстрирует ноутбук) — Вот.

Генерал: — Отсортируйте по IQ.

Учёный: — Готово.

Генерал: — Теперь отсортируйте в обратном порядке. Трое сверху — команда контактёров.

Учёный: — Но…

Генерал: — Мы не знаем, с какими намерениями прибыли пришельцы и не можем рисковать лучшими.

Учёный: — Но…

Генерал: — И ОНИ ТОЖЕ!!

Контактёр держит планшет с надписью «Мы чилавеки!»

Пришельцы пишут: «Лол» «Кек»