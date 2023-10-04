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    #Star Trek (Звёздный путь) #Star Wars (Звёздные войны) #Властелин колец и Средиземье #Наши комиксы

    Неизданное: неиспользованные сценарии комиксов Александра Ремизова

    4 октября 2023
    Фото аватара
    04.10.2023
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    4 минуты на чтение
    #Star Trek (Звёздный путь) #Star Wars (Звёздные войны) #Властелин колец и Средиземье #Наши комиксы
    Как Александр Ремизов создавал комиксы для «Мира фантастики» 2

    При подготовке комикса в очередной номер мы кидали Александру список тем номера, которым можно было посвятить комикс. Уже через пару дней он делился идеями: иногда это был один сюжет, а иногда сразу несколько. Далеко не все они добрались до воплощения, но аккуратно складывались в онлайн-блокнот — может, пригодятся в будущем. Кое-что действительно потом спасало, когда дедлайн по очередному номеру был близок (к примеру, сценарий «Мир меняется», ставший последним комиксом Саши, датируется 24 мая 2022 года).

    А пока предлагаем вашему вниманию несколько неиспользованных сценариев Александра. Разумеется, это лишь наброски, сама суть, которая потом обрастала деталями, идеями и диалогами, но, уверены, они помогут вам лучше понять творческий процесс художника.

    Поддержите крауд-кампанию — до конца осталось всего пять дней!

    По порядку

    Компания гномов и Гэндальф выбегают из пещеры гоблинов. Гэндальф начинает их считать:

    — Дорин, Бали, Фили, Оин… Проклятье! СТОП!

    Все замирают.

    Гэндальф:

    — Ну-ка, все на исходную и построиться как положено! Я 10 лет угробил, чтобы отряд в рифму подобрать. Балин-Двалин, Фили-Кили, трали-вали… Ну, ЖИВО!!!

    Однажды в Средиземье…

    Утро, встреча Бильбо и Гэндальфа на крылечке. Доброе утро, бла-бла-бла.

    Гэндальф: — А нет ли у вас, дорогой Бильбо, кузена или приятеля, чтобы его имя заканчивалось на «-ильбо»?

    Бильбо: — Вроде нет… А вам зачем?

    Гэндальф: — Да было бы прикольно… Балин-Двалин, Фили-Кили, Оин-Глоин, Бильбо-Вильбо… Не бери в голову, это я так… Мысли вслух.

    ***

    Гномы у Бильбо в норе.

    — Там, далеко на востоке, за лесами, за горами, был наш дом. Им завладел дракон Смог… Ты поможешь вернуть нам нашу родину?

    Бильбо: — А если нет?

    — Тогда мы остаёмся здесь! У тебя осталось ещё чего пожрать?

    Бильбо: — Э… Помочь вам — честь для меня. Где подписать?

    Гэндальф: — Да не расстраивайся ты так, Бильбо. Ты всё равно не смог бы тут остаться и жить как прежде.

    Бильбо: — Потому, что я не только Бэггинс, но и Тук?

    Гэндальф: — И поэтому тоже… Но в основном — из-за того, ЧТО ИМЕННО я нацарапал на твоей двери.

    Роковая гора

    Общий план — Мордор, гора. Указатель «Роковая гора». Саурон выковывает Кольцо Всевластья. Выходит из кузницы, любуется кольцом.

    — Одно кольцо чтобы править всеми. Моя прелесть! Неразрушимая связь. Неразрушимая?…

    Задумался.

    — Ах ты ж… Здесь оно и может быть уничтожено — В пламени Роковой горы!

    Мечется.

    — Что же делать? Что же делать?! …. О!

    Подзывает орка.

    — Иди сюда, болван. Щит давай.

    Что-то пишет на щите. Прибивает щит ниже указателя. Отступает назад. Доволен.

    — Идеально!

    Под указателем «Роковая гора» на щите: «Кольца не бросать! Администрация»

    Чей ход?

    Подводный город Р’льех. Ктулху со своими демонами садится играть в настольную игру.

    Ктулху: — «Кошмар ужасного мрака». Кто так игры называет?! Ладно. Правила обычные. Погнали.

    Берут карты, бросают кубики.

    Ктулху: — Ну, что там у нас выпало? Телевизор кто-нибудь включит?

    Телевизор. Новости. Диктор: — … и снова обострилась обстановка на Ближнем Востоке…

    Ктулху: — Неплохо начали. Чей ход?

    Кадр на стол. Игровое поле — Земля.

    Естественный отбор

    Как происходит отбор кандидатов в космонавты в фильмах «про космос».

    — Итак, Вы претендуете на на место в экипаже на космическом корабле…

    — Именно так.

    — Готовы ли Вы подчиняться приказам?

    — Считаю субординацию на космическом корабле неприемлемой.

    — Хорошо… Допустим, во время полёта Вы сталкиваетесь с проблемой. Каков будет алгоритм решения?

    — Сначала шок, растерянность, истерика, депрессия. Затем буду действовать, исходя из сути проблемы. Но в любом случае, максимально неэффективно и с риском для экипажа.

    — Кстати, что для Вас экипаж?

    — Бездельники, зря расходующие ресурсы системы жизнеобеспечения.

    — Готовы ли Вы пожертвовать одним членом экипажа для спасения остальных?

    — Я готов пожертвовать всеми ради спасения одного. Самого никчёмного.

    — Если Вам покажется, что атмосфера пригодна для дыхания…

    — Я сниму шлем не раздумывая.

    — А если там опасные микроорганизмы?

    — Микро, макро. Я готов по первому приказу сунуть голову в яйцо чужого, лезть без защиты в ядерный реактор, хватать голыми руками всё, что вижу. Что, если не это, есть путь космического исследователя?

    — Вы приняты!

    Табличка

    В кабинете директора NASA совещание. Уточняют весовые характеристики нового межпланетного зонда типа «Вояджера». Бьются за каждый килограмм веса.

    Директор NASA: — Где ответственный за табличку?

    Ответственный: — Я здесь, сэр! У нас всё готово. На этот раз мы учли все пожелания и требования. От представителей правительств всех государств, профсоюзов, домохозяек, феменисток, веганов, спортивных федераций, ….( долгое перечисление разных организаций и общественных движений)…. и союза пчеловодов.

    Директор (протягивает руку): — Давайте её сюда.

    Ответственный за табличку указывает в окно. На лужайке стоит огромная плита.

    Директор смотрит грустно, затем поворачивается к сотрудникам и с преувеличенным энтузиазмом: — А давайте отправим отправим фотку котика? Все любят котиков!

    Проблема

    2024 год, Хьюстон, ЦУП

    Тележурналисты ведут репортаж: — Сегодняшний день войдёт в историю наравне с июльскими днями 1969 года! Космический корабль «Орион, запущенный по программе „Артемида“, взял курс на Луну!

    В ЦУПЕ радость, обнимашки. На экранах появляются встревоженные автронавты.

    Астронавты: — Хьюстон! У вас проблема!

    ЦУП: — Вы хотели сказать » У нас проблема?«

    Астронавты: — Не, у нас порядок. А вот у вас…

    Космос. Космический корабль «Орион», за ним — плоская Земля на трёх слонах и черепахе.

    Проблема контакта

    ///Мостик «Энтерпрайза». Кирк обращается к экипажу.

    Кирк:

    — Это наш первый поход и по правилам я должен напомнить основную директиву Звёздного флота. Мы должны избегать контактов с недоразвитыми цивилизациями, чтобы их путь развития был естественным. Мы должны избегать контактов с высокоразвитыми цивилизациями, чтобы наш путь развития остался естественным.

    Спок:

    — Но как распознать, эта цивилизация высокоразвитая или недоразвитая?

    Кирк:

    — Если вы можете навалять им — недоразвитая. Если вы можете огрести от них — высокоразвитая. Как-то так, я полагаю.

    Спок:

    — Логика. Безупречная логика.

    Смело идти туда

    \ Космос

    Титр:

    Космос, последний рубеж.

    \ На фоне планеты — крупно Энтерпрайз (крупно, не целиком в кадре)

    Титр:

    Это путешествия звездолёта «Энтерпрайз».

    \ Энтерпрайз целиком. На штанге впреди корабля прикреплён гигантский башмак.

    Титр:

    Его цель — открывать новые миры, искать новые формы жизни и цивилизации,

    \ Череда планет, проштампованных гагантским башмаком (типа канонического следа Олдрина на Луне)

    Титр:

    Смело идти туда, куда не ступала нога человека.

    Тренды

    Кирка приглашают в кабинет к руководству. Адмиральши хмуро встречают его, указывают на стол, на котором лежит бесформенная куча непонятно чего.

    А: — Капитан Кирк, это ваш новый старший помощник!

    Кирк протягивает руку к куче:

    Кирк: — Капитан Джеймс Кирк!

    Куча молчит.

    Кирк: — Э… ОНО меня слышит?

    А: — Мы не знаем.

    Кирк: — Понимает?

    А: — Мы не знаем.

    Кирк: — Откуда ОНО? Образование? Возраст?

    А: — Мы не знаем.

    Кирк: — Слушайте, ну есть же отличные кандидаты — Спок, Сулу, Чеков, Ухура. Почему — ЭТО?

    Адмиральши с презрением: — А вы расист, капитан Кирк!

    Контакт

    К Земле приближается инопланетный космический корабль. Проходит плотные слои атмосферы. Снижается над городом. Масштаб укрупняется: город, улица, уличное кафе. За столиком отдыхающие. Корабль — он оказался не крупнее мухи — садится на руку парня. Тот, не отвлекаясь от разговора, прихлопывает корабль рукой.

    Парень: — Всё-таки жаль, что во Вселенной мы одиноки!

    Корабль поколений

    Штаб-квартира ООН. Вывеска как на кинотеатре: «Сегодня в ООН: голосование по проекту «Корабль поколений»

    Учёные рассказывают, что единственный шанс для человечества избежать гибели на истощённой и загаженной Земле — построить гигантский корабль поколений и свалить в космические дали на поиски нового дома.

    Из зала вопрос: — Постойте. Вы говорите об истощённой и загаженной Земле, но вроде не так всё плохо, чтобы бежать.

    Учёные: — Для строительства корабля поколений потребуется сотня лет напряжённой работы всех добывающих и перерабатывающих предприятий Земли. Все ископаемые планеты пойдут на постройку корпуса и внутренних интерьеров, воздух пойдёт на создание атмосферы, а океаны будут переработаны в топливо. К моменту постройки корабля Земля будет истощена.

    Председатель: — Удовлетворил ли вас ответ?

    Из зала: — Да. Абсолютно логично.

    Председатель: — Тогда переходим к голосованию.

    Худшие из лучших

    Инопланетяне приземлились (типа «Прибытия»).

    У людей совещание — кто пойдёт устанавливать контакт.

    Учёный: — Умнейшие люди страны! Лучшие из лучших.!

    Генерал: — Составте список кандидатов из всех, кто посещал какие-либо учебные заведения.

    Учёный: (демонстрирует ноутбук) — Вот.

    Генерал: — Отсортируйте по IQ.

    Учёный: — Готово.

    Генерал: — Теперь отсортируйте в обратном порядке. Трое сверху — команда контактёров.

    Учёный: — Но…

    Генерал: — Мы не знаем, с какими намерениями прибыли пришельцы и не можем рисковать лучшими.

    Учёный: — Но…

    Генерал: — И ОНИ ТОЖЕ!!

    Контактёр держит планшет с надписью «Мы чилавеки!»

    Пришельцы пишут: «Лол» «Кек»

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