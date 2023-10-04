Неизданное: неиспользованные сценарии комиксов Александра Ремизова

При подготовке комикса в очередной номер мы кидали Александру список тем номера, которым можно было посвятить комикс. Уже через пару дней он делился идеями: иногда это был один сюжет, а иногда сразу несколько. Далеко не все они добрались до воплощения, но аккуратно складывались в онлайн-блокнот — может, пригодятся в будущем. Кое-что действительно потом спасало, когда дедлайн по очередному номеру был близок (к примеру, сценарий «Мир меняется», ставший последним комиксом Саши, датируется 24 мая 2022 года).
А пока предлагаем вашему вниманию несколько неиспользованных сценариев Александра. Разумеется, это лишь наброски, сама суть, которая потом обрастала деталями, идеями и диалогами, но, уверены, они помогут вам лучше понять творческий процесс художника.
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По порядку
Компания гномов и Гэндальф выбегают из пещеры гоблинов. Гэндальф начинает их считать:
— Дорин, Бали, Фили, Оин… Проклятье! СТОП!
Все замирают.
Гэндальф:
— Ну-ка, все на исходную и построиться как положено! Я 10 лет угробил, чтобы отряд в рифму подобрать. Балин-Двалин, Фили-Кили, трали-вали… Ну, ЖИВО!!!
Однажды в Средиземье…
Утро, встреча Бильбо и Гэндальфа на крылечке. Доброе утро, бла-бла-бла.
Гэндальф: — А нет ли у вас, дорогой Бильбо, кузена или приятеля, чтобы его имя заканчивалось на «-ильбо»?
Бильбо: — Вроде нет… А вам зачем?
Гэндальф: — Да было бы прикольно… Балин-Двалин, Фили-Кили, Оин-Глоин, Бильбо-Вильбо… Не бери в голову, это я так… Мысли вслух.
***
Гномы у Бильбо в норе.
— Там, далеко на востоке, за лесами, за горами, был наш дом. Им завладел дракон Смог… Ты поможешь вернуть нам нашу родину?
Бильбо: — А если нет?
— Тогда мы остаёмся здесь! У тебя осталось ещё чего пожрать?
Бильбо: — Э… Помочь вам — честь для меня. Где подписать?
Гэндальф: — Да не расстраивайся ты так, Бильбо. Ты всё равно не смог бы тут остаться и жить как прежде.
Бильбо: — Потому, что я не только Бэггинс, но и Тук?
Гэндальф: — И поэтому тоже… Но в основном — из-за того, ЧТО ИМЕННО я нацарапал на твоей двери.
Роковая гора
Общий план — Мордор, гора. Указатель «Роковая гора». Саурон выковывает Кольцо Всевластья. Выходит из кузницы, любуется кольцом.
— Одно кольцо чтобы править всеми. Моя прелесть! Неразрушимая связь. Неразрушимая?…
Задумался.
— Ах ты ж… Здесь оно и может быть уничтожено — В пламени Роковой горы!
Мечется.
— Что же делать? Что же делать?! …. О!
Подзывает орка.
— Иди сюда, болван. Щит давай.
Что-то пишет на щите. Прибивает щит ниже указателя. Отступает назад. Доволен.
— Идеально!
Под указателем «Роковая гора» на щите: «Кольца не бросать! Администрация»
Чей ход?
Подводный город Р’льех. Ктулху со своими демонами садится играть в настольную игру.
Ктулху: — «Кошмар ужасного мрака». Кто так игры называет?! Ладно. Правила обычные. Погнали.
Берут карты, бросают кубики.
Ктулху: — Ну, что там у нас выпало? Телевизор кто-нибудь включит?
Телевизор. Новости. Диктор: — … и снова обострилась обстановка на Ближнем Востоке…
Ктулху: — Неплохо начали. Чей ход?
Кадр на стол. Игровое поле — Земля.
Естественный отбор
Как происходит отбор кандидатов в космонавты в фильмах «про космос».
— Итак, Вы претендуете на на место в экипаже на космическом корабле…
— Именно так.
— Готовы ли Вы подчиняться приказам?
— Считаю субординацию на космическом корабле неприемлемой.
— Хорошо… Допустим, во время полёта Вы сталкиваетесь с проблемой. Каков будет алгоритм решения?
— Сначала шок, растерянность, истерика, депрессия. Затем буду действовать, исходя из сути проблемы. Но в любом случае, максимально неэффективно и с риском для экипажа.
— Кстати, что для Вас экипаж?
— Бездельники, зря расходующие ресурсы системы жизнеобеспечения.
— Готовы ли Вы пожертвовать одним членом экипажа для спасения остальных?
— Я готов пожертвовать всеми ради спасения одного. Самого никчёмного.
— Если Вам покажется, что атмосфера пригодна для дыхания…
— Я сниму шлем не раздумывая.
— А если там опасные микроорганизмы?
— Микро, макро. Я готов по первому приказу сунуть голову в яйцо чужого, лезть без защиты в ядерный реактор, хватать голыми руками всё, что вижу. Что, если не это, есть путь космического исследователя?
— Вы приняты!
Табличка
В кабинете директора NASA совещание. Уточняют весовые характеристики нового межпланетного зонда типа «Вояджера». Бьются за каждый килограмм веса.
Директор NASA: — Где ответственный за табличку?
Ответственный: — Я здесь, сэр! У нас всё готово. На этот раз мы учли все пожелания и требования. От представителей правительств всех государств, профсоюзов, домохозяек, феменисток, веганов, спортивных федераций, ….( долгое перечисление разных организаций и общественных движений)…. и союза пчеловодов.
Директор (протягивает руку): — Давайте её сюда.
Ответственный за табличку указывает в окно. На лужайке стоит огромная плита.
Директор смотрит грустно, затем поворачивается к сотрудникам и с преувеличенным энтузиазмом: — А давайте отправим отправим фотку котика? Все любят котиков!
Проблема
2024 год, Хьюстон, ЦУП
Тележурналисты ведут репортаж: — Сегодняшний день войдёт в историю наравне с июльскими днями 1969 года! Космический корабль «Орион, запущенный по программе „Артемида“, взял курс на Луну!
В ЦУПЕ радость, обнимашки. На экранах появляются встревоженные автронавты.
Астронавты: — Хьюстон! У вас проблема!
ЦУП: — Вы хотели сказать » У нас проблема?«
Астронавты: — Не, у нас порядок. А вот у вас…
Космос. Космический корабль «Орион», за ним — плоская Земля на трёх слонах и черепахе.
Проблема контакта
///Мостик «Энтерпрайза». Кирк обращается к экипажу.
Кирк:
— Это наш первый поход и по правилам я должен напомнить основную директиву Звёздного флота. Мы должны избегать контактов с недоразвитыми цивилизациями, чтобы их путь развития был естественным. Мы должны избегать контактов с высокоразвитыми цивилизациями, чтобы наш путь развития остался естественным.
Спок:
— Но как распознать, эта цивилизация высокоразвитая или недоразвитая?
Кирк:
— Если вы можете навалять им — недоразвитая. Если вы можете огрести от них — высокоразвитая. Как-то так, я полагаю.
Спок:
— Логика. Безупречная логика.
Смело идти туда
\ Космос
Титр:
Космос, последний рубеж.
\ На фоне планеты — крупно Энтерпрайз (крупно, не целиком в кадре)
Титр:
Это путешествия звездолёта «Энтерпрайз».
\ Энтерпрайз целиком. На штанге впреди корабля прикреплён гигантский башмак.
Титр:
Его цель — открывать новые миры, искать новые формы жизни и цивилизации,
\ Череда планет, проштампованных гагантским башмаком (типа канонического следа Олдрина на Луне)
Титр:
Смело идти туда, куда не ступала нога человека.
Тренды
Кирка приглашают в кабинет к руководству. Адмиральши хмуро встречают его, указывают на стол, на котором лежит бесформенная куча непонятно чего.
А: — Капитан Кирк, это ваш новый старший помощник!
Кирк протягивает руку к куче:
Кирк: — Капитан Джеймс Кирк!
Куча молчит.
Кирк: — Э… ОНО меня слышит?
А: — Мы не знаем.
Кирк: — Понимает?
А: — Мы не знаем.
Кирк: — Откуда ОНО? Образование? Возраст?
А: — Мы не знаем.
Кирк: — Слушайте, ну есть же отличные кандидаты — Спок, Сулу, Чеков, Ухура. Почему — ЭТО?
Адмиральши с презрением: — А вы расист, капитан Кирк!
Контакт
К Земле приближается инопланетный космический корабль. Проходит плотные слои атмосферы. Снижается над городом. Масштаб укрупняется: город, улица, уличное кафе. За столиком отдыхающие. Корабль — он оказался не крупнее мухи — садится на руку парня. Тот, не отвлекаясь от разговора, прихлопывает корабль рукой.
Парень: — Всё-таки жаль, что во Вселенной мы одиноки!
Корабль поколений
Штаб-квартира ООН. Вывеска как на кинотеатре: «Сегодня в ООН: голосование по проекту «Корабль поколений»
Учёные рассказывают, что единственный шанс для человечества избежать гибели на истощённой и загаженной Земле — построить гигантский корабль поколений и свалить в космические дали на поиски нового дома.
Из зала вопрос: — Постойте. Вы говорите об истощённой и загаженной Земле, но вроде не так всё плохо, чтобы бежать.
Учёные: — Для строительства корабля поколений потребуется сотня лет напряжённой работы всех добывающих и перерабатывающих предприятий Земли. Все ископаемые планеты пойдут на постройку корпуса и внутренних интерьеров, воздух пойдёт на создание атмосферы, а океаны будут переработаны в топливо. К моменту постройки корабля Земля будет истощена.
Председатель: — Удовлетворил ли вас ответ?
Из зала: — Да. Абсолютно логично.
Председатель: — Тогда переходим к голосованию.
Худшие из лучших
Инопланетяне приземлились (типа «Прибытия»).
У людей совещание — кто пойдёт устанавливать контакт.
Учёный: — Умнейшие люди страны! Лучшие из лучших.!
Генерал: — Составте список кандидатов из всех, кто посещал какие-либо учебные заведения.
Учёный: (демонстрирует ноутбук) — Вот.
Генерал: — Отсортируйте по IQ.
Учёный: — Готово.
Генерал: — Теперь отсортируйте в обратном порядке. Трое сверху — команда контактёров.
Учёный: — Но…
Генерал: — Мы не знаем, с какими намерениями прибыли пришельцы и не можем рисковать лучшими.
Учёный: — Но…
Генерал: — И ОНИ ТОЖЕ!!
Контактёр держит планшет с надписью «Мы чилавеки!»
Пришельцы пишут: «Лол» «Кек»
А ещё новинки анимации
Как Александр Ремизов создавал комиксы для «Мира фантастики»
Примеры раскадровок и сценариев.
«Папа рисовал каждый день. Я узнаю его рисунок из тысячи»: интервью с Катериной Ремизовой
Чтобы почтить память художника Александра Ремизова на страницах праздничного номера, мы решили пообщаться с его дочерью Катериной — об их дружбе, его творчестве, секретах продуктивности и, конечно же, его невероятном чувстве юмора.
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