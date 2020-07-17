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    Комиксы
    #готика #мистика #обзор комикса

    Месть в готическом стиле: обзор комикса «Ворон»

    17 июля 2020
    Игорь Хованский
    17.07.2020
    9329
    2 минуты на чтение
    #готика #мистика #обзор комикса

    Эрик и Шелли молоды, влюблены и счастливы, и у них вся жизнь впереди. Точнее, была впереди: они оказались не в то время не в том месте, и теперь они оба мертвы. Таинственный Ворон возвращает Эрика к жизни, и отныне единственная цель его существования — беспощадная месть.

    Что почитать: «Ворон» Джеймса О’Барра и «Джо-варвар» Гранта Моррисона 5

    The Crow

    Жанр: готический триллер
    Сценарист и художник: Джеймс О’Барр
    Выход оригинала: 1989–1992
    Издательство: «Азбука», 2020

    Борьба с крушением собственного духа — одна из самых тяжёлых. Душевные травмы незаметны внешне, но не менее пагубны, чем телесные. Каждый борется с ними самостоятельно, и, возможно, один из лучших способов сохранить себя — направить разрушительную энергию на созидание.

    «Ворон» — дитя такой энергии. Его создателю, Джеймсу О’Барру, выпала нелёгкая доля. Сирота О’Барр готовился стать морпехом и устроить свою жизнь, но неожиданный удар изменил весь его дальнейший путь: пьяный водитель насмерть сбил его девушку. Поглощенный мрачными думами Джеймс проходил военную службу в Европе, где не нашёл утешения, зато познакомился с немецкими ночными клубами, французской тлетворной поэзией Бодлера и Рембо и новой британской меланхолией производства Joy Division и Bauhaus. Впечатления от заграницы О’Барр замешал в чан собственной скорби, и так получились чернила для «Ворона» — двухцветной истории о возмездии с того света.

    Творчество стало для О’Барра терапией, как месть стала наркотиком для его несмертного альтер эго Эрика. Сюжеты о расплате трудно сделать оригинальными, и автор «Ворона» не пытался переизобрести жанр — не стоит ждать головокружительных твистов и широких жестов в стиле графа Монте-Кристо. У Эрика и Шелли не было ни одного шанса против своих убийц, а теперь шансов не будет у преступников. Осознание, что герой неуязвим, отбирает немного напряжения у конфликта, — но такого хода требует вселенная комикса.

    Что почитать: «Ворон» Джеймса О’Барра и «Джо-варвар» Гранта Моррисона 7

    Достоинство «Ворона» не в сюжете, а в уникальном стиле и настроении. Рассказ Эрика нелинеен, повествование о его мести перемежается скачками в прошлое. Идеализированные моменты близости, за которые он старается уцепиться, оказываются измараны событиями роковой ночи; посреди страницы появляются цитаты мёртвых поэтов и рокеров. Этот комикс было нелегко писать, и его точно не легко читать.

    При этом читать его сегодня всё ещё интересно. Спустя тридцать лет после создания «Ворон» сохраняет весь свой надрыв. Несправедливость, несчастье и обида не обходят стороной никого, и справиться с ними помогает в том числе знакомство с чужим творчеством, созданным, чтобы пережить трудные времена. Русскоязычное издание, с комментариями и переводом многочисленных жаргонизмов, помогает читателю понять контекст и сблизиться с героями.

    Что почитать: «Ворон» Джеймса О’Барра и «Джо-варвар» Гранта Моррисона 6

    Особый мистический флёр делает «Ворона» уникальным произведением в комикс-истории. Этот прорывной независимый графический роман запустил живучую мультимедийную франшизу, — а Гибель Брендона Ли, исполнителя роли Эрика в первом фильме, сделала и первоисточник, и фильм ещё более культовыми. 

    Качественное российское издание работы всей жизни Джеймса О’Барра — большое дело. Конечно, это артефакт своей эпохи, и наибольшую связь с произведением вы ощутите, если ярко помните эту эпоху или как минимум любите фильм 1994 года. Но даже если нет, история гарантирует эмоциональный отклик. А если вы и сами во власти тяжёлых мыслей, то чтение «Ворона» может вдохновить вас — творить или просто жить дальше.

    Итог: трагичный, искренний и очень личный графический роман. Если вы тоскуете, ностальгируете или коллекционируете необычные комиксы, эта история любви для вас.

    Питер Мёрфи из группы Bauhaus стал прообразом для главных героев сразу двух культовых комиксов 1980-х: «Ворона» и «Песочного человека» Нила Геймана 

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     Кирилл Размыслович |  13.05.2019 |  10 667

    Этот фильм называли проклятым — лишь бы не признавать, что на съёмках творился бардак. Вспоминаем историю культового готического боевика, вырезанных персонажей (кто-нибудь слышал про Ковбоя-черепа?), и как картину доснимали без главного героя.

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    Игорь Хованский
    Джентльмен. Музыкальный маньяк. Архивариус просчетов Бэтмена.

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