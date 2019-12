Давайте поиграем.

В Твиттере завирусился киноманский юмористический тред, в котором автор предлагает читателям немного пофантазировать.

Pick a movie. Keep one actor. The rest are played by muppets. — Amber (@BeerBottleBlond) December 27, 2019

Выберите фильм. Выберите в нём одного актёра. А теперь всех остальных играют марионетки.

Простые правила, смешные ответы.

The Truman Show. Jim Carey. — Hop Forward (@hopforwardbeers) December 27, 2019

«Шоу Трумана». Джим Керри.

Captain America Winter Soldier Keep: Chris Evans The elevator fight — Andrew Sparling (@AndrewSparling) December 28, 2019

«Первый Мститель: Другая война». Оставляем Криса Эванса. Смотрим сцену в лифте.

Die Hard. Alan Rickman — Paul (@EwanRCD) December 27, 2019

«Крепкий орешек». Оставляем Алана Рикмана

«The Matrix», keep Hugo Weaving. I know Keanu Reeves is amazing and seems like the obvious choice to keep, but the scene where Agent Smith rants about how much he hates humans makes me think how great an antagonist he would be opposite muppets. — Michael Sporzynski (@OddtailTiger) December 28, 2019

«Матрица». Оставляем Хьюго Уивинга. Я знаю, что Киану Ривз потрясающий, и он выглядит более очевидным кандидатом в этом выборе, но сцена, в которой агент Смит рассказывает, как сильно он ненавидит людей, заставляет меня задуматься над тем, как бы невероятно она выглядела, если бы антагонист противостоял марионеткам.

Avengers Endgame. Keep Josh Brolin as Thanos. Everybody else is Muppets. I’d love to see the “I am Iron Man” scene with realistic Thanos and then we see Kermit the Frog with the Infinity Stones saying: “And I… am… Green.” — Bayonetta for Nintendo Game Boy 🎄 (@UmbraHogTwt) December 28, 2019

«Мстители. Финал». Оставляем Джоша Бролина в роли Таноса. Все остальные — марионетки. Мне хочется увидеть сцену «Я просто Железный человек» с реалистичным Таносом. И тогда мы видим Лягушонка Кермита с Камнями Бесконечности, который говорит «И я… просто… зелёный».

"I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die." pic.twitter.com/PasGud7gzo — (((Matt S))) (@mts312) December 28, 2019

«Бегущий по лезвию». Оставляем Рутгера Хауэра. /«Я видел такое, во что вы, люди, просто не поверите. Штурмовые корабли в огне на подступах к Ориону. Я смотрел, как Си-лучи мерцают во тьме близ врат Тангейзера. Все эти мгновения исчезнут во времени, как слёзы под дождём. Пора умирать».

Alien. John Hurt — D6Bass (@D6Bass) December 27, 2019

«Чужой». Оставляем Джона Хёрта.

Fight Club. Keep Brad Pitt 😉 — Ali (@Ali_Crockford) December 27, 2019

«Бойцовский клуб». Оставляем Брэда Питта.

Lord of the Rings! Keep Sir Ian Mckellen — Erin Grand (@astroeringrand) December 28, 2019

«Властелин колец». Оставляем сэра Йена Маккеллена.

John Wick. Keep Keanu. — Jon Topper (@jtopper) December 27, 2019

«Джон Уика». Оставляем Киану.

Groundhog Day, keep Bill Murray. — ace-o-aces (@aceoaces) December 28, 2019

«День сурка». Оставляем Билла Мюррея.

Кое-кто вспомнил, что Марку Хэмиллу уже доводилось участвовать в чём-то подобном — в спецэпизоде «Звёздных войн».

Пишите в комментариях свои идеи!