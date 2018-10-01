Чего ждать от Comic Con Russia 2018?

В этом году Comic Con Russia в пятый раз соберёт гиков в московском «Крокус Экспо». Конвент продлится с 4 по 7 октября. Гостями российского Comic Con в предыдущие годы становились Кристофер Ллойд, Рутгер Хауэр, Нэйтан Филлион, Майкл Кудлиц, Миша Коллинз и многие другие. Юбилейному Comic Con Russia тоже есть чем порадовать фанатов комиксов, фильмов, сериалов и игр. «Мир фантастики» рассказывает, что посмотреть на главном российском гик-конвенте и за чьим автографом отстоять очередь.

Гости

Для многих фанатов одна из главных причин посещения конвентов — возможность увидеть своих кумиров, сфотографироваться с ними или получить автограф. Организаторы Comic Con Russia в этом году пригласили на конвент самых разных фантастов: режиссёра, актёров, художников, писателей, певицу и блогеров.

Режиссёр

М. Найт Шьямалан, создатель «Неуязвимого», «Сплита», «Шестого чувства» и многих других лент с неожиданными поворотами, представит на Comic Con Russia 2018 свой новый фильм — «Стекло». 6 октября (в субботу) режиссёр выступит на сцене конвента, ответит на вопросы фанатов и покажет эксклюзивные материалы из своей новой картины с Брюсом Уиллисом, Джеймсом Макэвоем и Сэмюэлем Л. Джексоном.

Актёры

5, 6 и 7 октября посетители Comic Con Russia 2018 смогут встретиться, сфотографироваться и побывать на автограф-сессии с Майклом Рукером, известным по роли Йонду в «Стражах Галактики» и Мерла Диксона в «Ходячих мертвецах».

Ещё одним именитым гостем стал Дэнни Трехо, он же Мачете, который не эсэмэсит. 6 и 7 октября актёр также будет раздавать автографы и фотографироваться.

Электронные билеты на фотосессии и автограф-сессии обычно расходятся за считаные минуты, но заветную проходку можно приобрести на самом мероприятии — организаторы оставляют небольшое количество бумажных билетов.

Организаторы Comic Con Russia 2018 порадуют и фанатов игр — в Москву приедут актёры, задействованные в игре Detroit: Become Human от студии Quantic Dream. 5, 6 и 7 октября Брайан Декарт (Конор) и Амелия Роуз Блэр (Трэйси) выступят на сцене конвента, а после сфотографируются с поклонниками и проведут несколько автограф-сессий.

Певица

Наталья «Хелависа» О’Шей, основательница и вокалистка известной группы «Мельница», в этом году стала голосом Джайны Праудмур из серии игр Warcraft и исполнила песню «Лики войны» в короткометражке об этом персонаже. 5 октября Наталья заглянет на Comic Con Russia 2018 и ответит на вопросы фанатов на сцене конвента, а позже выступит на стенде Blizzard Entertainment уже в зале «ИгроМира».

Писатели

Автор цикла «Метро» Дмитрий Глуховский вместе с компанией «Бука» представит новую игру «Метро: Исход», которая выйдет 22 февраля 2019 года на Xbox One, PlayStation 4 и PC. Дмитрий выступит на сцене, а после сфотографируется и раздаст автографы поклонникам.

Кроме него, на Comic Con Russia 2018 приедет французский автор и художник Алекс Алис, известный в России по серии графических романов «Звездный замок». Алекс выступит на сцене конвента, раздаст автографы на стенде издательства МИФ и проведёт воркшоп. А ещё 7 октября (воскресенье) Алекс заглянет в гости к нам на стрим.

Блогеры

В пятницу, 5 октября, в первый павильон «Крокус Экспо» наведается Дмитрий Сыендук. Вместе с каналом 2×2 он проведет в кинозале презентацию мультсериала «Рик и Морти». После этого на большом экране можно будет посмотреть последнею серию второго сезона и первую серию третьего сезона «Рика и Морти» до ее официальной премьеры на канале 2×2. Кроме этого, Сыендук выступит на сцене, а после раздаст автографы на стенде 2×2.

А 6 октября фестиваль посетят создатель легендарного шоу «+100500» и ведущий телеканала «ЧЕ!» Максим Голополосов и основатель Caramba TV Михаил Орлов. Максим и Михаил проведут первую антинаучно-практическую конференцию «Из интернета в телевизор». Встреча состоится в 16:30 в кинозале Comic Con Russia.

Художники

Специальных гостей-художников в этом году много. Одним из них стал стал Мэтт Холлинсворт — колорист комикс-серий «Хоукай», «Сорвиголова», «Бессмертный Железный кулак», «Джессика Джонс», Batman: White Knight и многих других. Все четыре дня конвента Мэтт будет раздавать автографы на аллее авторов. Также он привезет уникальные принты с самыми известными своими работами.

Ещё одним гостем конвента станет бразильский художник Матеус Сантолоко, известный по работе над серией Teenage Mutant Ninja Turtles. Все четыре дня он будет рисовать скетчи и раздавать автографы на аллее авторов. Специально для Comic Con Russia Матеус подготовит уникальные принты, которые можно будет приобрести.

Наш друг, художник Роман Папсуев, в этом году снова встретится с фанатами на российском Comic Con. 6 октября в кинозале конвента Роман расскажет о последних новостях своего мультимедийного проекта «Сказки Старой Руси» и ответит на вопросы поклонников.

Отто Шмидт, впервые посетивший Comic Con Russia ещё в прошлом году, порадует фанатов своего творчества и в этот раз. 5 и 6 октября художник будет рисовать скетчи и раздавать автографы на аллее авторов.

Все три дня, открытых для публики, на стенде издательства «Комильфо» будут проходить автограф-сессии с блогером, комиксистом и мультипликатором Фёдором Нечитайло, более известным как Fedor Comix. Фёдор также выступит на сцене конвента, расскажет о своих проектах и и презентует комикс-блокнот.

Презентации и спецпоказы

Кроме уже традиционной для Comic Con Russia презентации Disney, которая каждый год радует новыми кадрами из фильмов Mаrvel и Star Wars, организаторы приготовили ещё много интересного. В воскресенье, 7 октября, в кинозале конвента пройдёт спецпоказ фильма «Мэнди» с Николасом Кейджем в главной роли. Его официальная премьера в России состоится только 11 октября.

Ещё один специальный показ до официальный премьеры устроят для аниме «Ученик чудовища» от режиссёра Мамору Хосоды, работавшего над такими картинами, как «Волчьи дети Амэ и Юки» и «Девочка, покорившая время». 4 октября все посетители Comic Con Russia 2018 смогут посмотреть новую работу Хосоды в кинозале.

На конвент заглянут и российские режиссёры и актёры — на Comic Con Russia 2018 состоится спецпоказ короткометражного фильма о волшебниках «Магия превыше всего». Короткометражка уже была гостем San Diego Comic-Con International, а теперь её можно будет посмотреть и в России. Актёры фильма ответят на вопросы и расскажут о своём новом проекте.

Но и это ещё не всё! 5 октября на сцене конвента продюсер Evil Pirate Studio Станислав Дмитриев представит мультфильм «Киберслав» в жанре древнеславянского киберпанка.

В кинозале состоится специальный показ четырех финальных эпизодов «Времени приключений». А канал 2×2 представит новый ситком «Живой среди чужих», который расскажет о последнем в мире живом человеке, оставшемся жить в семье своей девушки-зомби. В какие дни пройдут эти мероприятия, пока неизвестно.

Издательства

«Эксмо» в этом году привезёт на конвент три новинки — комикс The Boys («Пацаны») впервые на русском, книгу «Киберспорт: Good Luck Have Fun» (теперь с оригинальной обложкой) и комикс «Черная Пантера: Народ под нашими ногами. Книга 3».

Петербургская «КомФедерация» приедет в Москву с новинками — восемь эксклюзивных комиксов, три из которых с лимитированными обложками. Их на сцене Comic Con Russia 2018 представят Денис Колмыков и Степан Шмытинский, а на стенде «КомФедерации» посетители смогут встретиться с художниками издательства.

От «Комильфо» в этом году на конвент приедут новинки про Человека-паука, Дэдпула, Карателя и Самурая Джека. Издательство обещает к каждому комиксу альтернативные обложки, которые выпустили специально для Comic Con Russia 2018 ограниченным тиражом.

Издательство Jellyfish Jam в этом году сможет угодить почти всем. На конвент они привезут впервые выпущенный на русском комикс Marvel «Первородный грех». Тех, кто любит российские комиксы, порадует возвращение культового героя Доктора Люцида, ретро-фантастика «Победители невозможного» и экспериментальный комикс «Ниндзя Гаттер». А любителей комиксов без супергероев ждет несколько сюрпризов.

И еще одно интересное издательство привезёт свои новинки на Comic Con Russia 2018. ZANGAVAR приготовили продолжение серии «Тайные города» Франсуа Скойтена и Бенуа Петерса — графический роман «Теория песчинки». Кроме этого, на конвенте будут доступны остатки тиражей «Муми-троллей», «Кальвина и Хоббса» и другие комиксы издательства.

Игры

Несмотря на то, что Comic Con Russia проводится совместно с «ИгроМиром», в этом году и в павильонах конвента будет достаточно интересного для геймеров. Посетителей ждёт стенд PlayStation, на котором все желающие смогут поиграть в новую игру «Человек-паук» от Sony, Insomniac Games и Marvel. Кроме этого, на стенде устроят демонстрацию специального стилизованного издания консоли «PlayStation 4 Pro Человек-паук».

Традиционно большой стенд будет у Nintendo.

В кинозале в этом году покажут геймплей ремейка Resident Evil 2 (игра выйдет 25 января 2019 года), а также геймплей Devil May Cry 5 (релиз игры состоится лишь в марте 2019).

Аллея авторов

Главное комикс-издательство России BUBBLE в этом году представит большую аллею авторов — уже традиционное для Comic Con Russia мероприятие, на котором встречаются художники и фанаты их творчества. Про некоторых именитых гостей мы уже рассказали, но кроме них, на конвент приедут молодые независимые студии, ветераны российской комикс-индустрии, художники самого BUBBLE и другие не менее интересные гости.

Все эти художники будут раздавать автографы и рисовать скетчи. Подробнее узнать о тех, кто приедет на конвент, можно в серии путеводителей по аллее авторов, которую подготовило издательство BUBBLE.

Мюзиклы

В этом году на сцену Comic Con Russia 2018 пригласили не только актёров и режиссёров. Посетителей конвента ждут ещё и мюзиклы. Посетители смогут увидеть фрагменты из трёх постановок — «Террадоин Харм — Книга стихий» (5 октября),«Тетрадь смерти» (6 октября) и «Последнее Испытание» (7 октября).

Конкурс косплея

Помимо традиционных дефиле, на конвенте состоится большой конкурс косплея C4 (Comic Con Cosplay Competition). Выступления участников состоятся 5 и 6 октября, а объявление победителей — 7 октября. Запланировано не менее пяти номинаций; победитель в главной из них получит 50 тысяч рублей. В жюри конкурса войдут блогер Стас Давыдов, Антон Человеков («Мастерская Кречет»), фотограф и косплеер Мария Карпенко, фотограф Sei Shin, косплеер Мария Adelhaid Авдонюшкина (ее фото украшает обложку майского номера МирФ за этот год).

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Российский Comic Con продолжает развиваться и все сильнее напоминает своего прародителя — San Diego Comic-Con International, главный гик-конвент в мире. С каждым годом организаторы Comic Con Russia приглашают больше крутых гостей, а студии и издательства используют его как площадку, где можно напрямую пообщаться с аудиторией. Ждем эксклюзивных презентаций, крутого косплея, интересного мерча и положительных впечатлений!