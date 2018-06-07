Мир гибнет: первородный огонь, дающий жизнь всему сущему, затухает. Возжечь его и тем самым продлить существование мира может отмеченный Знаком Тьмы мертвец. Для этого ему понадобятся души великих лордов огня, возжигавших пламя тысячелетия назад.

Жанр: ролевой экшен

Разработчик: оригинал — From Software, ремастер — QLOC, Virtuous

Издатель: Bandai Namco

Возрастной рейтинг: 16+

Перевод: субтитры

Играли на: PS4

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Dark Souls — это классика. И точка. Remastered-версия будет интересна в первую очередь двум категориям игроков: тем, кто пропустил оригинал для PlayStation 3 и Xbox 360, и тем, кто хочет поиграть в дороге на портативной Nintendo Switch (правда, последним придётся ещё подождать, так как релиз перенесли). Дело в том, что новая версия не привносит в игру никаких глобальных изменений. Высокое разрешение вплоть до 4К, 60 кадров в секунду (30 на Switch), косметические и технические правки — вот что ждёт игроков в переиздании. Многими из улучшений игроки на PC наслаждались и ранее благодаря модам, которые любители выпустили почти сразу после релиза издания Prepare to Die в Steam. Так что здесь мы расскажем об отличиях Dark Souls Remastered от версий для прошлого поколения консолей.

Играть стало гораздо комфортнее, ведь стабильная кадровая частота для серии Souls — принципиальный момент. Печально известная локация Blighttown была одной из самых сложных в игре не только из-за расположения противников и риска сорваться в пропасть на каждом шагу, но и из-за раздражающих «тормозов» картинки. Теперь частота кадров больше не проседает, и насладиться путешествием по разлагающейся болотной деревне можно без технических проблем.

Графически игра не особенно изменилась. Чуть доработано освещение, подтянуты текстуры, добавлена анимация листвы и травы, изменены некоторые спецэффекты — ничего глобального. Самое главное, что изменения не разрушили атмосферу. Гибнущий мир всё так же встречает игрока покинутыми домами, опустевшими залами замков, загадочными лесами и тёмными подземельями. Одиночество давит, а составить компанию герою могут лишь полубезумные NPC либо фантомы из других миров в сетевой игре. Которая довольно активна — найти союзника для битвы с боссом или соперника для дуэли можно быстро.

Помимо обновлений картинки, добавлены несколько технических мелочей, которые упрощают жизнь. Например, теперь можно менять ковенанты прямо у костра — чтобы вступить в них заново, больше не надо возвращаться к их предводителям. Появилась возможность менять масштаб интерфейса, которая, опять же, была добавлена модами в версию для PC давным-давно. Ряд изменений коснулся инвентаря. Так, в новой версии можно использовать несколько предметов одновременно — больше не придётся вытаскивать души из кармана по одной, чтобы получить опыт. В мультиплеере тоже есть улучшения: в одной игре теперь могут находиться сразу шесть игроков, а присоединиться к игре друга можно с помощью пароля.

Итог: Dark Souls Remastered — качественный порт легендарной игры на современные консоли и, пожалуй, лучший выбор для тех, кто хочет поиграть в Dark Souls сегодня. Высокое разрешение, свежая картинка и стабильная частота кадров гарантируют, что путешествие в Лордран будет увлекательным и комфортным, а полезные технические обновления позволят продлить активность сетевой игры ещё на несколько лет.