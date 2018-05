В 1886 году климат резко изменился, и Британия превратилась в ледяную пустыню. Некоторым людям помогли спастись огромные паровые генераторы — передвижные машины, способные обогреть целый город. Но топливо заканчивается, и поэтому решено отправить строительные экспедиции на север, где можно добыть необходимые ресурсы и основать новую колонию.

Платформа: PC

Жанр: градостроительный симулятор с элементами выживания

Разработчик: 11 bit studios

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: субтитры

Похоже на:

Banished (2014)

This War of Mine (2014)

В 2014 году о небольшой команде разработчиков из 11 bit studios узнал весь мир. Их мрачная игра о гражданской войне This War of Mine показала, насколько трагичным, страшным и эмоциональным может быть симулятор выживания. Игроки то и дело оказывались перед жестоким выбором: стоит ли отпустить вон того ребёнка живым? А если он донесёт солдатам? Можно ли украсть столь необходимые лекарства у стариков? Отдавать ли еду попрошайкам? А если они приведут бандитов? Frostpunk — новое творение 11 bit studio — можно считать духовной наследницей This War of Mine. Только здесь создатели пошли ещё дальше — теперь игрок борется за спасение не маленького отряда горожан, а целого поселения. Нехватка ресурсов, моральные дилеммы, развитие убежища, постоянные вылазки во внешний мир и даже счётчик безысходности — Frostpunk переняла многие ключевые элементы TWoM и заново их переосмыслила.

Главное отличие — перед нами всё-таки стратегия в жанре градостроительного симулятора. Игрок берёт на себя должность Капитана, который отвечает за развитие всего поселения. Геймплей поначалу довольно рутинный, как и в любой другой градостроительной стратегии: добывать больше ресурсов, чтобы строить больше зданий, чтобы исследовать новые технологии, чтобы добывать больше ресурсов… Но уже через несколько дней, когда на котлован опускаются первые холода, а Капитану открывается карта местности, Frostpunk становится куда увлекательнее и живее.

В игре три вида ключевых ресурсов: уголь (топливо для парового генератора), дерево (необходимо для всех построек) и сталь (необходима для продвинутых построек и исследований). Их добывать проще всего — либо при помощи рабочих, которые собственноручно разгребают огромные сугробы и таскают ресурсы, либо при помощи развитых технологий вроде завода или автоматонов. Ещё важно следить за едой — её приносят охотники и выращивают фермеры в специальных теплицах. Казалось бы, и что сложного? Подвох в том, что главный ресурс — это люди, которых поначалу страшно не хватает на все работы. Полностью укомплектовать лесопилки, пункты добычи, санитарные палатки и другие строения не получится — придётся чем-то жертвовать.

Население делится на рабочих, инженеров и детей. С первыми двумя всё понятно: рабочие трудятся на шахтах и заводах, а инженеры занимаются интеллектуальными задачами (хотя тоже могут взять на себя тяжкий труд). А вот дети бездельничают, но при желании их можно задействовать на благо общества — если принять соответствующие законы. Скажем, можно разрешить им учиться или отправить трудиться — либо наравне с остальными (и тогда детских травм не миновать), либо только на безопасные работы: сделать их, например, поварами и фермерами. Со временем людей в поселении становится больше — разведчики находят заплутавших выживших и приводят их в новый дом.

Ещё один важный и очень ограниченный ресурс — паровые ядра. Они нужны, чтобы строить самые технологически продвинутые здания и создавать автоматонов. Эти шагающие машины могут заменить целую смену рабочих на заводе или шахте — правда, без улучшений они не так эффективны, зато мороз им не страшен.

Помимо нехватки ресурсов, поселению угрожают и другие опасности, и главная из них — нарастающий холод. Игра начинается, можно сказать, «в тропиках» — на улице каких-то −20°C. Дальше будет только хуже: и −40, и −60, и −120 градусов. Следить за погодой помогает прогноз на следующие пять дней. Крайне важно контролировать уровень тепла в поселении и отдельных зданиях, ведь из-за холода люди могут заболеть, и работа и производство остановятся. Если заболевших не лечить, они станут калеками или умрут. Мощный паровой генератор, конечно, обеспечит тепло в центре поселения, но умному Капитану стоит подумать, как обогреть и другие здания.

Игра постоянно подкидывает и другие неприятности. То жители побьют местного священника, то потребуют всех вылечить, то вообще мятеж поднимут. В некоторые моменты Frostpunk поражает своей нелогичностью и сбивает всю эмоциональную вовлечённость. В отапливаемом городе, где машины выполняют самую тяжёлую работу, а склады ломятся от угля и еды, 5 человек из 250 бунтуют и грозятся отправиться на юг, в Лондон! Жаль, им нельзя сказать «скатертью дорога!» — вместо этого приходится всячески повышать настроение горожан, иначе начнут сердиться. За него в игре отвечают два параметра: недовольство и надежда. Если недовольство достигнет максимума, то разгневанные жители предъявят Капитану ультиматум: игрок должен выполнить определённое условие, иначе проиграет. Надежда определяет, как быстро растёт (или снижается) недовольство, — чем она выше, тем лучше. Подсказка: люди обожают маленькие радости вроде паба с выпивкой и арены с кулачными боями.

За моральную сторону здесь отвечает законотворчество. Примерно раз в сутки Капитан может издать новый закон, который приведет к тем или иным последствиям. Не хватает рабочих рук? Пусть дети трудятся на благо поселения, а взрослые ещё и по ночам пашут! Слишком мало еды? Прикажем добавлять в порции опилки! Примерно после десятого дня, когда горожане получают страшную весть из соседнего поселения, Капитану предстоит выбрать один из двух путей развития: объединить жителей или строгими порядками, или верой и духовностью. Этот выбор откроет новую ветку законов, и в будущем изменить его будет нельзя.

Хотя Frostpunk продвигали как игру, в которой нужно принимать тяжёлые решения, чудовищем быть необязательно. Да, можно стать жестоким деспотом — это даже откроет свои преимущества. Но опытный игрок легко найдёт «золотую середину» между моральными ценностями и необходимостью выжить. This War of Mine в этом отношении была менее человечной.

Проникнуться большой любовью к местным жителям вы вряд ли успеете — игра весьма короткая. Ситуацию отчасти спасают ещё два сценария, в которых меняются некоторые условия, только этого мало. Разработчики обещают, что в будущем игроков ждут новые сценарии и дополнения, но об этом пока рано говорить.

Итог: мрачный и леденящий душу градостроительный симулятор, который увлечёт даже тех, кто равнодушен к жанру. Развитая экономическая система, вылазки во внешний мир и постоянные опасности не дадут заскучать даже опытным Капитанам. Правда, удовольствие это до обидного короткое — всего на пару-тройку вечеров.