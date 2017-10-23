Достойных игр в жанре киберпанка хватает. Хотя последние пару лет на слуху один только ещё не вышедший Cyberpunk 2077 от авторов «Ведьмака», впечатляющие игры о мире высоких технологий и жалкой жизни появлялись задолго до него.

Серия System Shock

В киберпанке немало историй об искусственном интеллекте, но ни одна из них не была настолько пугающей, как вышедшая в 1994 году System Shock. В ней рассказывается о том, как крайне харизматичный ИскИн с незабываемым голосом решил убить всех людей, но был остановлен хакером, схлестнувшимся с ним в киберпространстве. Игра запомнилась по-настоящему жуткой атмосферой и увлекательным игровым процессом. И если вы в своё время её пропустили, то сможете наверстать упущенное в ремейке, который выйдет в 2018 году.

Вышедшая в 1999-м System Shock 2 превзошла оригинал благодаря сложной ролевой системе на основе имплантов и ещё более пугающей атмосфере. Правда, дух киберпанка игра подрастеряла, став ближе к научной фантастике.

Серия Syndicate

В 1990-е годы разработчики не боялись острых тем. Лучшее описание игрового процесса и сюжета тактической стратегии Syndicate — «цель оправдывает средства». Отыгрывая главу корпорации, игрок мог творить невообразимое зло ради мирового господства. Например, никто не запрещал забирать последние деньги у жителей захваченных регионов, когда не хватало средств на оружейные исследования. Но ещё сильнее это проявлялось в боевых миссиях. Расстрелять толпу гражданских, чтобы уничтожить одного противника, или взломать разум мирных людей, превратив их в живой щит, — такое по сей день возможно только в оригинальной Syndicate. Её переосмысление 2012 года стало зрелищнее, но лишилось провокационности и эмоционального сюжета. Быть исполнителем приказов и отдавать их, предрешая судьбы миллионов и смерти тысяч, — это совершенно разные вещи.

Серия Deus Ex

Deus Ex заслуженно считается одним из столпов игрового киберпанка. Первая часть отличалась гибким игровым процессом, удачно соединяя механики разных жанров. Однако оценили её за прекрасную атмосферу и непредсказуемый сюжет. Уже известный по работе над System Shock Уоррен Спектор взял мир, похожий на наш, и аккуратно внедрил в него аугментации и ИскИнов, а также все фобии параноиков и теории заговора. Так получился мрачный киберпанк, обнажающий актуальные страхи общества.

Сиквел Deus Ex: Invisible War превратился в прямолинейный боевик, хотя запомнился возможностью уничтожить человечество и открыть своё дело на чёрном рынке аугментаций. Но ни интересной истории, ни увлекательного игрового процесса в Invisible War не было.

Приквел 2011 года, Deus Ex: Human Revolution, вернул гибкость игровому процессу и привнёс в него несколько интересных механик, но не смог порадовать глубоким сюжетом — история была чересчур сфокусирована на нетерпимости общества к аргументированным людям. В 2016-м эта тема продолжилась в Deus Ex: Mankind Divided. И она, бесспорно, актуальна, — но одними киберпротезами жанр не ограничивается.

Invisible, inc.

Тотальный контроль населения и всезнающие корпорации — неотъемлемая часть киберпанка. Однако фильмы, книги или игры редко показывают, чем живут сами корпоративные душители свобод. Самый яркий пример — стильная Invisible, Inc., сочетающая пошаговую тактику и менеджмент. Игрок — владелец компании Invisible, Inc., чей ИскИн Incognita и агенты крадут данные для бизнес-воротил.

Однажды офис корпорации подвергается нападению. Глава компании лишается ресурсов и сотрудников, а через 72 часа потеряет и обесточенный Incognita. Спасёт его захват чужой сети, но для такой серьёзной операции требуются люди и снаряжение. Их поиском и предстоит заниматься, проводя тайные операции по всей планете и рискуя вообще не дожить до воссоединения ИскИна с вожделенной розеткой. Завязка простая, но спасение мира не из благородных побуждений, а ради собственного бизнеса и мести неблагодарным клиентам — редкость среди киберпанк-игр.

Remember Me

С основоположников киберпанка повелось, что местный мир ограничен условной Америкой с элементами Азии. Remember Me — самый удачный визит жанра в Европу. Сочетание киберпанковского антуража с колоритом дистопического Парижа получилось очень стильным. Проект Dontnod Entertainment выделяется также упором на рукопашные драки вместо огнестрельного оружия и необычным миром с дополненной реальностью. Не менее интересен и сюжет, повествующий о девушке Нилин, которая потеряла память и теперь пытается узнать о своём прошлом, внедряясь в чужие воспоминания.

Technobabylon

Старый киберпанк часто изображал интернет как некий виртуальный мир. В Technobabylon показано одно из самых интересных киберпространств — «Транс». В нём можно, к примеру, пообщаться с рыцарем, олицетворяющим электронный замок, посёрфить по местным чатам и даже поиграть в игры. Впрочем, Technobabylon интересен не только этим.

Демонстрируя обычный для жанра мир с всезнающим ИскИном и социальным упадком, игра цепляет героями. Вернее, конкретной героиней. Никого не удивишь опытным сыщиком, который гоняется за очередным взломщиком мозгов. Но вот возможность поиграть за его жертву, впервые за много лет покинувшую уютную виртуальность ради неприглядной реальности, сулит интересный опыт.

Omikron: The Nomad Soul

Дэвид Кейдж прославился интерактивными драмами Fahrenheit и Heavy Rain. Вышедшая ранее Omikron кажется на их фоне несправедливо забытой. Игрок берёт на себя роль детектива, который расследует похищение душ демонами в странном городе на другой планете. На пути к разгадке ему предстоит столкнуться с вражескими агентами в правительстве, потерять душу и не раз переселиться в другое тело — подобного в игровом киберпанке ранее не встречалось. В этой игре антиутопия по Гибсону гармонично сочетается с городским фэнтези в духе Саймона Грина. И, конечно, Omikron интересна ещё и тем, что Дэвид Боуи написал для неё музыку и блестяще исполнил в ней роль искусственного интеллекта по имени Боз.

Anachronox

На первый взгляд этот ролевой боевик напоминает типичный киберпанк по Гибсону: вездесущая неоновая реклама, чёрные плащи и мрачные грязные улицы. На деле же перед нами скорее пародия на жанровые клише в духе Дугласа Адамса, полная искромётных диалогов и колоритных персонажей. Разговор с разумным чайником в Technobabylon меркнет на фоне путешествия в компании уменьшенной в миллиарды раз разумной планеты. И, что приятно, помимо увлекательной истории в Anachronox есть интересный игровой процесс, основанный на исследовании галактики и общении с её обитателями.

E.Y.E. Divine Cybermancy

Киберпанковский шутер E.Y.E. Divine Cybermancy, основанный на настольной ролевой системе A.V.A, прошёл мимо большинства игроков. Игра потерялась в тени вышедшей примерно в то же время Deus Ex: Human Revolution, а жаль. Пусть игровой процесс страдал от недоработок, дизайн и атмосфера тут просто великолепны. Соединив индустриальные пейзажи Warhammer 40,000, мрачность «Бегущего по лезвию» и жёлто-чёрную гамму Deus Ex, разработчики создали стильный и жутковатый мир. Человечество, столкнувшись с пришельцами, ради победы над ними объединилось с одной из инопланетных рас, а корпорации нескольких планет слились в Федерацию. Свергнуть её пытается погрязший в распрях орден воинов-монахов Secreta Secretorum. Киберпанка в таком сюжете немного, зато размахом борьбы за власть и обилием группировок E.Y.E. Divine Cybermancy напоминает «Игру престолов».

Достойны упоминания

«Код доступа: Рай». Вторичная, но зато полностью русская игра про хакеров и злые корпорации.

Вторичная, но зато полностью русская игра про хакеров и злые корпорации. I Have No Mouth, and I Must Scream. Отличный квест-адаптация рассказа Харлана Эллисона об ИскИне, который мучает пятерых человек на протяжении сотни лет.

Отличный квест-адаптация рассказа Харлана Эллисона об ИскИне, который мучает пятерых человек на протяжении сотни лет. Neuromancer. Гибрид квеста и ролевой игры, близкий по сюжету к одноимённой книге Уильяма Гибсона. Считается одной из 150 лучших игр в истории по версии журнала Computer Gaming World.

Гибрид квеста и ролевой игры, близкий по сюжету к одноимённой книге Уильяма Гибсона. Считается одной из 150 лучших игр в истории по версии журнала Computer Gaming World. Blade Runner. Игровая адаптация одноимённого фильма с такой же прекрасной атмосферой и захватывающей детективной историей.

Игровая адаптация одноимённого фильма с такой же прекрасной атмосферой и захватывающей детективной историей. Dex. Стильная ролевая игра, чей сюжет вобрал лучшие черты жанра. По игровому процессу она напоминает Shadowrun — многообразием путей и упором на взаимоотношения персонажей.

Стильная ролевая игра, чей сюжет вобрал лучшие черты жанра. По игровому процессу она напоминает Shadowrun — многообразием путей и упором на взаимоотношения персонажей. Transistor. Безумно красивый посткиберпанк с великолепной музыкой и закрученным сюжетом, где немая певица с разумными мечом мстит всемогущей корпорации.

Безумно красивый посткиберпанк с великолепной музыкой и закрученным сюжетом, где немая певица с разумными мечом мстит всемогущей корпорации. Snatcher. Киберпанк-детектив от Хидео Кодзимы, явно вдохновлённый «Бегущим по лезвию».

Киберпанк-детектив от Хидео Кодзимы, явно вдохновлённый «Бегущим по лезвию». Dreamweb. Уникальный в своей жестокости детективный квест о герое, который ради спасения человечества стал маньяком-убийцей.

Уникальный в своей жестокости детективный квест о герое, который ради спасения человечества стал маньяком-убийцей. Dystopia. Модификация, полностью меняющая игровой процесс Half-Life 2 и превращающая мир игры в полноценный киберпанк.