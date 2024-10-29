Хоррор-игры времён Silent Hill, которым тоже нужен ремейк

Платформа: PlayStation 2

Разработчик: Capcom

Издатель: Capcom





Юная красотка Фиона попадает в автомобильную аварию, а затем просыпается в собачьей клетке, обнажённая и ничего не помнящая. Закутавшись в покрывало, она выбирается из подвала и оказывается в готическом замке с кучей загадок и ловушек.

Игра напоминает Resident Evil, из которого полностью убрали экшен. Рядовых противников почти нет, очень редко появляются странные мелкие создания, отлетающие от одного пинка. А вот с боссами ничего не поделать — до выполнения всех квестовых заданий они неуязвимы, от них можно только убегать и прятаться по шкафам или под кроватями, а преследуют они вас постоянно. Единственный помощник Фионы — белая овчарка Хьюи, способная выполнять те или иные просьбы (скажем, отвлекать врагов). Только будет ли пёсик слушаться или нет, зависит от ваших действий. Его надо регулярно хвалить и ласкать, иначе толку от него мало.

Несмотря на все усилия разработчиков, пытавшихся реабилитироваться за провал Clock Tower 3, их следующий проект тоже остался недооценённым, причём во многом из-за странной маркетинговой политики издательства — игра вышла почти одновременно с Resident Evil 4, хотя конкурировать с хитом такого масштаба не могла. Но задумка была интересная, достойная второго шанса. Ярые поклонники даже составили петицию к Capcom с требованием перезапустить проект.