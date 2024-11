Хоррор-игры времён Silent Hill, которым тоже нужен ремейк

Платформы: PlayStation 2, Xbox, PC-Windows

Разработчик: Darkworks

Издатель: Ubisoft

Выпустив в 2001 году относительно успешную Alone in the Dark: The New Nightmare, парижская студия Darkworks получила бюджет на разработку оригинального проекта в подобной стилистике. Четыре года спустя вышла Cold Fear, пронизывающая холодом повесть о приключениях офицера береговой охраны США Тома Хансена на русском китобойном судне у Берингова пролива.

В своё время к этой игре приклеилось клеймо клона Resident Evil 4. Действительно, сюжет про попытку создания биологического оружия из оживляющих мертвецов бактерий, камера с видом из-за спины героя и оружие с лазерным прицелом наводят на мысли о плагиате. Однако производство боевиков шло параллельно и вышли они с разницей всего в два месяца — едва ли за такое время в Darkworks могли внести принципиальные изменения. Разве что насмотрелись ранних демоверсий грядущего японского хита.

Cold Fear — игра увлекательная и динамичная, способная похвастать крепким сценарием, проработанными характерами персонажей и нетривиальными находками в геймплее. Например, качкой на корабле. Кто знает, быть может, ремейк помог бы избавиться от назойливых параллелей с «Обителью зла».