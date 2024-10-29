Хоррор-игры времён Silent Hill, которым тоже нужен ремейк

Платформы: PlayStation 2, Xbox
Разработчик: Tecmo
Издатель: Tecmo
Серия Fatal Frame — квинтэссенция японского подхода к ужасам, вобравшего в себя литературный опыт, фольклорные элементы и кинематографические приёмы. Беззащитная маленькая девочка во мгле бродит по заброшенной деревне, на неё нападают агрессивные призраки, против которых работает только винтажная фотокамера. За всем этим стоит леденящая душу история о мистическом ритуале, пропавшей сестре-близнеце и мертвецах, не сумевших обрести покоя. Приключенческая часть тоже на высоте, загадки органично дополняют повествование. Вторая игра считается вершиной творчества режиссёра и сценариста Макото Сибаты, возглавлявшего разработку пяти выпусков основной серии.
Хотя новые части не выходят уже десять лет, сказать, что эта пенталогия полностью забыта, нельзя — на современных приставках недавно появились переиздания двух последних игр. Тем не менее многим геймерам хотелось бы увидеть полноценный ремейк именно Fatal Frame II, снискавшей славу одной из самых страшных видеоигр, когда-либо существовавших на свете.
Платформа: PlayStation 2
Разработчик: Capcom
Издатель: Capcom
Юная красотка Фиона попадает в автомобильную аварию, а затем просыпается в собачьей клетке, обнажённая и ничего не помнящая. Закутавшись в покрывало, она выбирается из подвала и оказывается в готическом замке с кучей загадок и ловушек.
Игра напоминает Resident Evil, из которого полностью убрали экшен. Рядовых противников почти нет, очень редко появляются странные мелкие создания, отлетающие от одного пинка. А вот с боссами ничего не поделать — до выполнения всех квестовых заданий они неуязвимы, от них можно только убегать и прятаться по шкафам или под кроватями, а преследуют они вас постоянно. Единственный помощник Фионы — белая овчарка Хьюи, способная выполнять те или иные просьбы (скажем, отвлекать врагов). Только будет ли пёсик слушаться или нет, зависит от ваших действий. Его надо регулярно хвалить и ласкать, иначе толку от него мало.
Несмотря на все усилия разработчиков, пытавшихся реабилитироваться за провал Clock Tower 3, их следующий проект тоже остался недооценённым, причём во многом из-за странной маркетинговой политики издательства — игра вышла почти одновременно с Resident Evil 4, хотя конкурировать с хитом такого масштаба не могла. Но задумка была интересная, достойная второго шанса. Ярые поклонники даже составили петицию к Capcom с требованием перезапустить проект.
Платформы: PlayStation 2, Xbox, PC-Windows
Разработчик: Surreal Software
Издатель: Midway
Гражданин Торк попадает за решётку по обвинению в убийстве своей семьи. Его привозят в необычную тюрьму на острове смертников, где раньше был дурдом. Вокруг начинает твориться чертовщина: двери камер неожиданно открываются, всех без разбора атакуют уродливые монстры, своим видом символизирующие разные казни. Наш герой получает шанс спастись и вырваться на свободу, по пути к которой ему приходится постоянно делать выбор, помогать товарищам по несчастью или расправляться с ними. Манера поведения приводит к одному из трёх финалов, когда выясняется, убил ли Торк жену и детей или же стал жертвой вместе с ними.
The Suffering прекрасно иллюстрирует американский подход к жанру, где во главе угла — стрельба и драйв, а приключенческих элементов не так много и они не отнимают у игрока время. Однако сомневаться в принадлежности к хоррорам не приходится — дизайн, звуковое сопровождение и режиссура создают удушающую атмосферу. Игра получила позитивные отзывы и неплохой сиквел, но после банкротства издательства Midway канула в Лету вместе с ним. Преждевременно и несправедливо.
Платформы: PlayStation 2, Xbox, PC-Windows
Разработчик: Darkworks
Издатель: Ubisoft
Выпустив в 2001 году относительно успешную Alone in the Dark: The New Nightmare, парижская студия Darkworks получила бюджет на разработку оригинального проекта в подобной стилистике. Четыре года спустя вышла Cold Fear, пронизывающая холодом повесть о приключениях офицера береговой охраны США Тома Хансена на русском китобойном судне у Берингова пролива.
В своё время к этой игре приклеилось клеймо клона Resident Evil 4. Действительно, сюжет про попытку создания биологического оружия из оживляющих мертвецов бактерий, камера с видом из-за спины героя и оружие с лазерным прицелом наводят на мысли о плагиате. Однако производство боевиков шло параллельно и вышли они с разницей всего в два месяца — едва ли за такое время в Darkworks могли внести принципиальные изменения. Разве что насмотрелись ранних демоверсий грядущего японского хита.
Cold Fear — игра увлекательная и динамичная, способная похвастать крепким сценарием, проработанными характерами персонажей и нетривиальными находками в геймплее. Например, качкой на корабле. Кто знает, быть может, ремейк помог бы избавиться от назойливых параллелей с «Обителью зла».
Платформа: PlayStation 2
Разработчик: SCE Japan Studio
Издатель: Sony Computer Entertainment
При работе над дебютной Silent Hill режиссёр Кэйитиро Тояма одним из первых заметил, что американцы и японцы понимают суть хорроров по-разному. В Capcom поступили просто, смастерив Resident Evil по лекалам голливудского боевика. Тояма не хотел идти этим путём, но руководство требовало от него такой же крутой хоррорный экшен, как «Обитель зла». Получилось нечто половинчатое.
Чтобы создать чисто японский ужастик, режиссёру пришлось сменить работодателя. Под крылом Sony родилась Forbidden Siren — игра, пропитанная мраком сельского фольклора и городских легенд о заброшенных деревнях с шастающими по ним призраками и монстрами. Продажи надежд не оправдали, поэтому вторая часть вообще не вышла в США, и в Европе её распространяли крайне скупым тиражом. А жаль.
История о злоключениях сразу десятка людей, попавших на пересекающийся с потусторонним миром остров Ямидзима, — классика японского ужаса. Сегменты каждого из героев отличаются в зависимости от их личных способностей. Одни умеют драться с чудищами, другие могут только убегать и прятаться. Приходится осваивать сразу несколько моделей геймплея.
Первая часть всё ещё на слуху, недавно её переиздали для PlayStation 5. Тояма тоже не пропал, буквально на днях вышел его новый ужастик — Slitterhead. А вот Forbidden Siren 2 напрочь забыта.
Платформа: GameCube
Разработчик: Silicon Knights
Издатель: Nintendo
Редкая птица в нашем списке — эксклюзив для GameCube. Геймплей Eternal Darkness строится на сочетании экшена, поиска предметов и решения многочисленных пазлов, из-за чего игра весьма предсказуема. Зато она прославилась в кругу ценителей жанра выдающимся сюжетом и крайне необычной структурой. Двенадцать играбельных персонажей действуют независимо друг от друга в разных эпохах, от Древнего Рима до современности, причём, попадая в одни и те же места, они продолжают квесты предшественников. Сюжет нелинеен, а герои вооружены в соответствии со своим временем, поэтому слэшер и шутер чередуются. На помощь нашим подопечным приходит магия, и разучивать её каждому приходится самостоятельно.
Игра добилась феноменального признания среди специалистов, собрав целую полку профессиональных наград за сценарий, режиссуру, инновационность, визуальное и звуковое оформление. Оценка на «Метакритике» — 92 из 100, выше, чем у оригинальной Silent Hill 2, заслужившей на три балла меньше. Однако за фейерверком в прессе последовал коммерческий провал, поскольку фанбаза Nintendo любит Марио и добрых эльфов, а не ужасы. Но такой шедевр точно стоило бы вернуть из пучины забвения.
Платформа: Dreamcast
Разработчик: Crazy Games
Издатель: Sega
В кинохорроре есть поджанр ужасов про молодёжь. Подчас довольно-таки суровый, Фредди Крюгер не даст соврать. Нечто похожее представляет собой Illbleed, только в пародийном ключе.
Юная очаровательная Эрика Кристи угодила в передрягу. Её друзья разжились халявными билетами в недавно открывшийся парк аттракционов и пропали там. Эрика отправляется их выручать и становится следующей жертвой проклятого парка. Впрочем, девчонка она боевитая и способна дать сдачи даже голыми руками, а уж с оружием и подавно. Многочисленные ловушки героиня вскрывает и нейтрализует с помощью зрения, слуха, обоняния и шестого чувства, индикаторы которых выведены на экран.
Пародийную сущность игры подчёркивают регулярные шуточки от создателей и нелепые фонтаны кровищи, брызжущие по любому поводу как из самой юной леди, так и из её оппонентов. Визуальный ряд слишком примитивен для шестого поколения (у персонажей нет лицевой анимации, прямо как на первой PlayStation), но в то же время игра очень весёлая, что среди хорроров бывает нечасто. Ремейк бы ей не помешал.
Платформы: PlayStation 2, Xbox, PC-Windows
Разработчик: Hydravision
Издатель: DreamCatcher Interactive
Продолжая тему молодёжных ужастиков, нельзя пройти мимо ObsCure. В обычной с виду американской старшей школе бесследно исчезают подростки. Группа одноклассников отправляется искать товарища и узнаёт страшную тайну директора, устраивающего на детях опыты с помощью спор редкого африканского растения.
Если сюжет выполнен абсолютно по канонам жанра, то в геймплее хватает неожиданностей, начиная хотя бы с того, что большую часть времени ребятишки ходят парами. Дополнительным персонажем руководит либо компьютер, либо приятель со вторым джойстиком в руках. Локальный кооп на общем экране не всегда удобен из-за поведения камеры, но сама возможность играть вдвоём крайне занимательна. Ещё одна особенность — любой из пятёрки героев может погибнуть, прохождение на этом не закончится, а вот финальные заставки будут отличаться в зависимости от количества выживших.
Есть ещё целый ворох занимательных мелочей, таких как кастомизация оружия и использование источников света для борьбы с монстрами. К сожалению, ни оригинальная игра, ни оба её сиквела на современном рынке не представлены.
Платформа: PlayStation 2
Разработчик: Punchline
Издатель: Atlus
О Rule of Rose много кто слышал, но её мало кто видел. На Западе игру издавали неохотно. Sony, изначально владевшая правами, передала их коллегам из Atlus, опасаясь испортить себе репутацию и поссориться с цензурными органами США и Европы. В Британии и Австралии дело дошло до отмены релиза — якобы в игре есть сцены насилия над несовершеннолетними и непристойности эротического характера.
Ничего такого в Rule of Rose нет, но события связаны с детским приютом, обитатели которого устраивают травлю главной героине — девятнадцатилетней Дженнифер. В остальном перед нами привычный хоррор с глубоко проработанными квестами, кривой боёвкой и собакой-помощницей, как в Haunting Ground. Правда, здесь у мохнатого ассистента роль конкретная — ему надо давать нюхать те или иные предметы, чтобы он помогал находить решения загадок.
Если кто-нибудь попытается вернуть Rule of Rose к жизни (слухи об этом периодически появляются), ему нужно полностью переделать боевую составляющую или вообще убрать её, а вот с сюжетом проблем не будет.
Платформа: PlayStation 2
Разработчик: FromSoftware
Издатель: Agetec
Ричарду Осмонду пришла в голову великолепная идея — провести с женой медовый месяц на Луне. Поездка закончилась аварией космического челнока и пропажей супруги. На лунной базе тоже бардак: всюду странный туман, хищные привидения и поломанные человекообразные андроиды.
Самое удивительное, что Echo Night: Beyond не боевик, несмотря на экшеновую камеру с видом от первого лица. От Ричарда требуется складывать пазлы, искать предметы и доставлять их туда, где буйствуют призраки — обнаруживая важные для себя вещи из прошлой жизни, они наконец-то обретают покой. Самому мистеру Осмонду важно не переволноваться, иначе его ожидает сердечный приступ. История вышла пронзительно грустной, ни одну из четырёх концовок нельзя назвать хорошей. Но кто сказал, что всё должно кончаться хеппи-эндом?
Жаль только, коммерческого успеха не случилось, поэтому Echo Night: Beyond оказалась последней англоязычной главой серии. Если бы в FromSoftware решили её возродить, многие поклонники хорроров были бы счастливы.