Игры про Индиану Джонса. В поисках пропавшего геймплея

Сегодня на Xbox Series X|S и ПК вышла Indiana Jones and the Great Circle — первая за полтора десятилетия полноценная видеоигра о приключениях харизматичного археолога-авантюриста. В честь столь знаменательного события мы решили вспомнить самые яркие эпизоды из биографии некогда весьма популярного персонажа. Многие успели подзабыть о его существовании, ведь по меркам игровой индустрии проекты с его участием не появлялись целую вечность — последней была сатирически-пародийная Lego Indiana Jones 2: The Adventure Continues в далёком 2009 году. Тем не менее за плечами профессора Генри Джонса — младшего богатая история, начавшаяся более 40 лет назад, вскоре после его дебюта на большом экране.

Адаптации, адаптации, адаптации

Индиана Джонс образца 1982 года. Шляпа на месте! Atari

Самой первой, в 1982 году, на консоли второго поколения Atari 2600 свет увидела Raiders of the Lost Ark производства самой Atari. Несмотря на крайне условную графику, это была настоящая адвенчура, где требовалось искать предметы и решать головоломки.

К первому фильму игроделы в 1980-е больше не возвращались, зато по мотивам второго запустили настоящий конвейер. С 1985 по 1989 годы на рынок под одинаковым наименованием Indiana Jones and the Temple of Doom попало около десятка различных версий, в том числе для аркадных автоматов, компьютеров семейств Apple II, Commodore 64, MSX и ZX Spectrum, а также восьмибитной приставки Famicom/NES (она же «Денди»). По геймплею первоначальная аркадная версия и её порты напоминали Lode Runner с усложнённой архитектурой локаций и мини-игрой про гонки на вагонетках в шахте, консольная представляла собой расширенный вариант с упором на платформерные элементы.

Инди не любил немцев ещё до того, как они стали нацистами Jaleco Entertainment

За вышедшим в 1989 году третьим фильмом потянулся новый шлейф игровых адаптаций. Охваченными оказались даже владельцы переносных Game Boy и Game Gear. Классический 2D-платформер с боковым скроллингом соответствовал стандартам эпохи, а Инди мог сражаться с оппонентами голыми руками, с помощью кнута или пистолета. Одновременно на ПК вышел Indiana Jones and the Last Crusade: The Graphic Adventure — увлекательный квест с механикой point&click.

Разработчики не забыли и про довольно популярный телесериал о юности Генри Джонса — младшего, шедший в эфире в 1992–1993 годах. Примерно тогда же эксклюзивно для Famicom/NES был сделан The Young Indiana Jones Chronicles — очень толковый боевик, в котором неоперившемуся Инди доводилось поучаствовать в Первой мировой войне.

Своеобразную черту под освоением классической кинотрилогии в 1994-м подвела Indiana Jones' Greatest Adventures для Super Nintendo, куда запихнули события всех трёх фильмов сразу.

Что может быть лучше, чем вмазать фрицу? VC Musical Industries, Inc.

В поисках самостоятельных сюжетов

В середине 1990-х годов игровое подразделение студии Джорджа Лукаса славилось потрясающими адвенчурами, основанными на механике point&click. Вышедшая в 1992 году Indiana Jones and the Fate of Atlantis заслуженно числится в списке хитов LucasArts наравне с Full Throttle и Grim Fandango.

На дворе 1939 год, Генри Джонс в самом расцвете сил. В воздухе отчётливо витает запах Второй мировой войны, а связанная с «Аненербе» нацистская агентура ищет следы пропавшей цивилизации атлантов, надеясь обрести в её артефактах магическую силу для победы в глобальном конфликте. Индиана становится невольным пособником злодеев, соглашаясь принести из запасников колледжа Барнетт, где он преподаёт, статуэтку для загадочного мистера Смита, который на деле оказывается агентом немцев Клаусом Кернером. В статуэтке спрятано кое-что важное, что посетитель уносит с собой, однако в оставленном им плаще находятся зацепки для начала расследования. Встретившись со старой знакомой Софией Хэпгуд, поддерживающей спиритическую связь с духом правителя Атлантиды, Индиана отправляется в турне по южной Европе и северной Африке, отыскивает саму Атлантиду и мешает нацистам реализовать их коварный план.

Восточный базар — лучшее место для археолога LucasArts

Помимо классной истории с отлично прописанными диалогами, игра способна похвастать необычайно сочной картинкой (сложно поверить, что использовалось всего 256 цветов), интуитивно понятной квестовой системой без перегруженного интерфейса, тонко продуманными пазлами, вариативностью прохождения и тремя разными концовками, только одна из которых хорошая. В более позднем CD-переиздании добавилась полномасштабная голосовая озвучка персонажей. «Судьба Атлантиды» — без лишних преувеличений шедевр своей эпохи, да и сегодня она смотрится отнюдь не архаично, в чём легко убедиться, приобретя её в Steam.

Вышедшая в 1999 году Indiana Jones and the Infernal Machine оказалась первой трёхмерной игрой в серии. Она довольно много позаимствовала у Tomb Raider: принципы строения локаций, акробатику, этапы с подводным плаванием. Разработчики использовали мощный графический движок, позволивший сделать полигональные модели и окружение хорошо детализированными. Правда, во многом из-за этого пришлось отказаться от переноса на приставки — из всех домашних платформ того времени нагрузку потянула только Nintendo 64. Сюжетные сцены были поставлены на движке, а не отсняты в отдельном видеоформате. Некоторые горячие головы из числа критиков сравнивали режиссуру роликов с режиссурой фильмов об Индиане Джонсе, но это, конечно, изрядное преувеличение.

Не вылети из седла, ковбой! LucasArts

1947 год. Вторая мировая счастливо миновала, однако работёнки для Генри Джонса меньше не стало. Всё та же София Хэпгуд, завязавшая со спиритизмом и поступившая на службу в ЦРУ, встречается со старым другом и сообщает ему, что советская археологическая экспедиция ведёт подозрительные раскопки в Ираке. Джонс соглашается разузнать, в чём дело. Довольно скоро выясняется, что злые русские задумали проникнуть в тайны древнего Вавилона и открыть портал в параллельное измерение с помощью Адской машины, детали которой как раз ищут учёные. Инди, само собой, утирает всем неприятелям нос.

Проблем в игре хватало. Как многие ранние 3D-платформеры, Infernal Machine страдала от плохо регулируемой камеры, непредсказуемой физики прыжков, ошибок взаимодействия героя с декорациями (не зацепился за уступ — сорвался в пропасть) и прочих неприятных мелочей. В то же время авторы отлично проработали квестовую составляющую, а также приложили к базовому геймплею набор нестандартных игровых ситуаций вроде сплава по бурной реке на резиновой лодке. Первый трёхмерный опыт получился трудным, но вполне удачным.

Если предыдущая глава приключений Индианы была своего рода пробой пера в новом жанре, то «Гробница императора» (2003) от студии The Collective — уже настоящий блокбастер без всяких оговорок про обкатку 3D-технологий. Более того, по сути это предисловие ко всей классической кинотрилогии, поскольку события уносят нас в 1935 год, когда Генри Джонс был ещё молод и горяч, а его извечные враги, немецкие нацисты, только начинали строить коварные планы по порабощению человечества. Для этого им понадобился артефакт из гробницы китайского императора Цинь Шихуанди, но прославленный археолог, как обычно, стал непреодолимым препятствием на пути негодяев.

Какие только кошмарные твари не покушаются на бедного Инди LucasArts

В Emperor's Tomb разработчики внедрили максимально полный набор механик, характерных для приключенческих игр вроде Tomb Raider или Uncharted. Герой силён в акробатических приёмах, демонстрации которых способствуют весьма масштабные декорации, включающие развалины древних построек на Цейлоне, Пражский Град в Чехословакии, улицы и подземелья Стамбула, оперный палас в британском Гонконге, базу немецких подлодок на острове неподалёку от китайского побережья и, наконец, гробницу императора в самом Китае. Экшеновая составляющая тоже на высоте. Инди превосходно дерётся голыми руками и с помощью подручных предметов, прекрасно владеет боевым хлыстом и любым огнестрельным оружием, вплоть до станкового пулемёта. Причём сражаться ему приходится не только с нацистским отребьем, но и с призраками, ожившими големами и даже мифическими чудовищами вроде Кракена. Всё это благолепие перемежается решением многочисленных головоломок.

Большинство проблем, свойственных предыдущей игре, новые разработчики успешно решили. Точка обзора выбрана удачнее, разрешение картинки выше (есть широкоформатный вариант), технических багов минимум. Инди, чего греха таить, время от времени проваливается в стены, но выглядят подобные огрехи совершенно не критично. Разве что цепляние за уступы не с первой попытки по-прежнему вызывает лёгкое раздражение. В остальном же калифорнийцы проделали блестящую работу, создав одну из лучших игр во вселенной Индианы Джонса. Приспособленная для современных ПК версия продаётся в Steam.

Последний поход археолога (почти)

Не забываем считать патроны в барабане! LucasArts

Indiana Jones and the Staff of Kings (2009), одна из последних крупных игр во франшизе, вышла сразу в четырёх версиях, причём между собой они довольно сильно отличаются. Скажем, на мобильной Nintendo DS управление реализовано посредством стилуса и сенсорного экрана, а вместо живых кат-сцен – статичные картинки с текстом. На Wii тоже активно используются особенности приставки: нунчак с аналоговым стиком отвечает за передвижение героя, а пульт Wiimote — за различные атаки. Если надо бить хлыстом — делаем соответствующие взмахи рукой, если стрелять — целимся в экран как из светового пистолета. Перестрелки выполнены как отдельная мини-игра в жанре тира, причём на PS2 с аналогичными сегментами прекрасно справляется джойстик. Вариант для PSP делала другая студия, там своё изложение истории и переработанная структура этапов.

Зато сюжет во всех случаях общий. Мы вновь оказываемся в 1939 году, только отправляемся не в Атлантиду, а в Судан, Панаму и Непал — искать легендарный посох Моисея, с помощью которого пророк заставил расступиться воды Красного моря, пока выводил евреев из Египта. Как обычно, под ногами путаются вездесущие нацисты — им такая полезная вещица тоже нужна позарез.

В боевой системе упор сделан на драки. Акробатики намного меньше, чем в Emperor's Tomb, загадок тоже, да и вообще прохождение значительно короче — преодолеть все испытания вполне реально часа за три. Графика для 2009 года выглядит бедновато. Откровенно говоря, «Гробница императора» смотрелась солиднее по всем параметрам, даром что на шесть лет старше «Посоха королей». Получив довольно слабую прессу, Инди ушёл в отпуск на долгие 15 лет.

Конечно, перечисленными играми похождения одного из величайших авантюристов в истории мировой фантастики не исчерпываются. Есть в его послужном списке уже забытые квесты для ПК, удачные и не очень попытки перебраться на мобильные платформы, социалки и браузерки. Особняком стоит юмористическая дилогия Lego Indiana Jones, где все персонажи и окружение представлены в стилистике конструкторов Lego. Но всё же многие из нас давно ждали полноценного возвращения любимого с детства героя. Инди, мы соскучились.

