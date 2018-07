В двух предыдущих частях статьи мы рассказали о неснятых фильмах и сериалах по «Звёздным войнам» и неизданных книгах и комиксах. Теперь пришло время рассказать о незаконченных играх по этой вселенной.

Смотрите также «Звёздные войны»: неснятые фильмы и сериалы 12 эпизодов от Лукаса, сольник про Бобу Фетта, неснятый сериал о криминальном мире и десятки недоделанных серий «Войн клонов». А также целый готовый сериал, который сняли, но никому не показали. Неизданные книги по Star Wars Если отменённые фильмы и сериалы существовали только в виде идей, то писатели порой успевали закончить книгу, и тут им говорили, что их работа больше не нужна…

1313

Пожалуй, самая громкая отменённая игра по «Звёздным войнам» — экшен Star Wars 1313. Фанаты связывали с ним огромные ожидания.

Игрой занималась компания LucasArts при поддержке Industrial Light & Magic, Lucasfilm Animation и Skywalker Sound. Название служило отсылкой к одному из уровней Корусанта, который считался сердцем криминального мира планеты. Сюжет игры планировалось связать с сериалом Star Wars: Underworld, а роль главного героя отводилась Бобе Фетту. Источником вдохновения для разработчиков явно служила всё та же серия Uncharted — в игре нас ждали бы перестрелки с использованием укрытий, вид от третьего лица и элементы платформера.

Игра стала одной из первых жертв сделки с Disney. Новые владельцы закрыли отдел разработки LucasArts, оставив компании только издательские функции и всего десяток сотрудников.

Боевик от Visceral Games

В 2013 году одно из ведущих игровых издательств Electronic Arts заключило с Disney десятилетний контракт на создание игр по мотивам саги. Сразу несколько подразделений EA взялось за разработку проектов по «Звёздным войнам» — в том числе и Visceral Games, известная по серии космических хорроров Dead Space. Студия начала трудиться над приключенческим боевиком, а креативным директором проекта стала Эми Хенниг — сценарист и директор первых трёх частей великолепной серии Uncharted.

У Хенниг было чёткое видение проекта. Разработчики планировали создать сюжетно-ориентированную игру, напоминающую по духу фильм «Одиннадцать друзей Оушена»: главные роли отводились представителям криминального мира. По ходу прохождения мы играли бы за разных персонажей, владеющих множеством хитростей и уловок. Действие развернулось бы во времена оригинальной трилогии.

Игра находилась в разработке не один год, однако до аудитории доходили лишь крохи информации, отдельные концепт-арты и демо-ролики. В итоге проект не просто приказал долго жить, но и похоронил саму Visceral Games. В октябре 2017 года стало известно, что EA решили закрыть студию, а вместе с ней и проект.

Это решение туманно обосновали плохими отзывами игроков, участвовавших в тестировании, и тем, что игра не соответствовала современным тенденциям индустрии. Но, по рассказам инсайдеров, ресурсы студии и бюджет просто не отвечали амбициям проекта, Visceral Games и EA не находили общего языка, а Хеннинг пыталась лично контролировать каждый аспект разработки и конфликтовала со своими подчинёнными.

Наработки команды Visceral Games передали другим студиям EA, которые сейчас заняты играми по саге. Какие-то идеи могут перекочевать в будущие проекты по «Звёздным войнам», но это будет уже совсем не та игра, что делала Хеннинг.

Нерождённые сиквелы

Самым ожидаемым сиквелом игры по «Звёздным войнам», который так и не увидел свет, можно назвать Knights of the Old Republic 3. Две первые части — одни из лучших игр по Star Wars. Фанаты надеялись, что серия будет развиваться и дальше, — тем более что на это намекал финал второй части.

По словам геймдизайнера Джона Стаффорда, у разработчиков был готов сценарий, дизайн миров, персонажи и львиная доля квестов… Но в тот момент LucasArts испытывала серьёзные трудности, и проект пришлось закрыть ещё до анонса. Вместо KOTOR 3 мы в итоге получили онлайновую The Old Republic.

Историю Кайла Катарна, первого похитителя чертежей Звезды смерти, должна была продолжить Jedi Knight III: Brink of Darkness. Но информация о ней впервые появилась в 2008 году, когда работа над игрой давно прекратилась. Причины так и остались неизвестны.

Не получила третью часть и серия Battlefront. По словам одного из основателей студии Free Radical, в 2008 году игра была практически готова. Утёкшие в сеть кадры и даже альфа-версия Battlefront III подтверждают, что разработка действительно дошла до поздней стадии. Сотрудники Free Radical и LucasArts валят вину за отмену проекта друг на друга: разработчики якобы постоянно срывали сроки, а издатели не желали вкладываться в продвижение игры.

А вот сиквел отличного шутера Republic Commando, где игроки участвовали бы в Войнах клонов в роли элитных республиканских бойцов, свернули на ранней стадии. Вторая часть должна была называться Imperial Commando и рассказать о сражениях клонов против зарождающегося Альянса повстанцев. Но из-за низких продаж оригинальной игры сиквел не получил зелёный свет.

На ранней стадии приказала долго жить и третья часть Star Wars: The Force Unleashed. В ней Дарт Вейдер и его непокорный тайный ученик Старкиллер должны были вновь стать союзниками в борьбе против Императора, решившего найти себе нового ученика. Смена политики LucasArts и массовые увольнения в компании поставили на проекте крест, прежде чем началась разработка.

Слишком смелые идеи

Среди отменённых игр по «Звёздным войнам» было несколько космических симуляторов. Например, Star Wars: Dark Squadron, где игрокам предстояло играть за имперских пилотов и воевать против повстанцев, и новая трилогия Rogue Squadron для консолей, ставшая жертвой перестановок в руководстве LucasArts. Не добрались до релиза и несколько игр про наёмников и контрабандистов — в том числе те, где главными героями должны были стать Хан и Чубакка.

Но были у авторов саги и куда более дерзкие задумки. Так, в конце 1990-х LucasArts трудилась над игрой The New Emperor, героем которой должен был стать… C3PO. Он выступал в нетипичной для себя роли шпиона. Вскоре после битвы при Эндоре он должен был проникнуть в сердце Империи, чтобы выведать личность её нового правителя.

Другой необычный проект носил рабочее название Jedi Outlaw. Действие игры планировалось перенести на 500 лет в будущее, когда между джедаями и ситхами установился хрупкий мир. Героем игры должен был стать последний потомок Скайуокера, ложно обвинённый в убийстве и пытающийся очистить своё имя.

Задолго до съёмок седьмого эпизода в LucasArts планировали игру Star Wars: Episode VII: Shadows of the Sith. В нём мы играли бы за Бена Скайуокера, сына Люка и Мары Джейд, который балансировал на грани между Светом и Тьмой, изучая возможности Силы. Бену предстояло использовать их в битве со своим кузеном Джейсеном, перешедшим на Тёмную сторону.

А ещё до того, как Дарта Мола возродили в мультсериале «Войны клонов» и фильме «Хан Соло», вернуть его собирались разработчики из студии Red Fly. Они задумывали игру о молодости Мола, но тут вмешался Лукас, который предложил ввести в игру ещё одного ситха — Дарт Талон из серии комиксов «Наследие».

Проблема в том, что она жила спустя век с лишним после событий оригинальной трилогии. Лукаса это не смутило, и он предложил сделать героем клона или потомка Мола. Тот должен был бросить вызов Дарту Крайту, который создал новый Орден ситхов и отверг правило двух. Проект был закрыт на стадии прототипа — по мнению разработчиков, причиной стала подготовка к сделке с Disney.

Некоторые проекты ждало множество фанатов, но большинство других отменённых игр по «Звёздным войнам» остались неизвестны широкой публике. О них мы узнали только спустя годы из интервью разработчиков или книг об истории саги.

Многие из отменённых игр связаны с закрытием собственной разработки LucasArts. На этом развороте из книги, посвящённой истории LucasArts, вы можете увидеть, сколько ещё игр эта студия планировала, но так и не смогла сделать.

