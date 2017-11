Жанр: экшен с видом от третьего лица

Разработчик: Tango Gameworks

Издатель: Bethesda Softworks

Издатель в России: «СофтКлаб»

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: текст и звук

Сайт: theevilwithin2.bethesda.net

Платформы: PC, Xbox One, PS4

Играли на: PS4

Похоже на:

The Last of Us (2013)

серия Silent Hill