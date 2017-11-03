После событий в психбольнице «Маяк» жизнь детектива Себастьяна Кастелланоса пошла под откос. Полицейский остался без работы, начал пьянствовать, а образы пережитых кошмаров не выходят у него из головы. Внезапно к Себастьяну обращается его бывшая напарница Джули Кидман и говорит, что дочь детектива, которую он считал погибшей, на самом деле жива и находится в руках корпорации «Мёбиус». Детектив соглашается на сотрудничество, чтобы спасти дочь.

Жанр: экшен с видом от третьего лица

Разработчик: Tango Gameworks

Издатель: Bethesda Softworks

Издатель в России: «СофтКлаб»

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: текст и звук

Сайт: theevilwithin2.bethesda.net

Платформы: PC, Xbox One, PS4

Играли на: PS4

Похоже на:

The Last of Us (2013)

серия Silent Hill

Несмотря на множество недостатков, первая часть The Evil Within была настоящей находкой для любителей хорроров. Отец серии Resident Evil Синдзи Миками создал игру, сочетающую крайнюю жестокость, безумную фантасмагорическую атмосферу и запутанный сюжет. Со второй частью мастер хорроров работал значительно меньше, и это чувствуется сразу.

После короткого вступления игрока закидывают в открытый мир. На карте отмечена точка следующего сюжетного задания, а в остальном герой волен сам искать себе приключения. Введение открытого мира сразу же сказывается на постановке и саспенсе. Перебив всех противников в доступной области, Себастьян спокойно разгуливает по округе, ищет материалы для создания предметов и прокачки навыков. В такие моменты игра перестаёт пугать и превращается в один из многих «опенворлдов», которыми рынок завален до отказа. Но стоит взять сюжетный квест или побочное задание, как игра внезапно преображается: всё лучшее, что было в первой части, снова на месте. Тесные коридоры, жуткие звуки, гротескные монстры, от которых надо прятаться или бежать, — появляется саспенс. Правда, только до возвращения в открытый мир.

Несмотря на потерю фирменной атмосферы, играть в The Evil Within 2 интересно

Дизайн уровней тоже сильно сдал: пустые комнаты и коридоры с парой коробок, чтобы спрятаться от монстра, здесь норма. В моменты пряток и сражений подводят камера и управление. С сюжетом тоже есть сложности: если в первой части события обескураживали, а разобраться в происходящем было непросто, то здесь сюжет — это просто череда разрозненных и довольно предсказуемых происшествий, между которыми игрок исследует мир и готовится к следующему шагу.

Но, несмотря на потерю фирменной атмосферы, играть в The Evil Within 2 интересно. Открытый мир не слишком большой, исследовать город увлекательно, противники опасны, и бороться с ними надо аккуратно — нападая из-за угла, уводя от больших групп и стараясь не шуметь. Побочные задания не утомляют рутиной — местами они даже интереснее основного сюжета, и за них обычно полагается хорошая награда. Победа над каждым противником приносит настоящее удовлетворение: удачно поставленная ловушка, меткий выстрел из ружья, который сносит голову монстру, или ловкий рывок к противнику со спины и бесшумное его устранение — благодаря озвучке и анимации сразу чувствуется, что обстановка стала безопаснее. А это, пожалуй, только подчёркивает по-настоящему напряжённые и пугающие моменты, которых в игре, увы, не так много.

Итог: сильно изменившийся по сравнению с оригиналом, но увлекательный хоррор, аккуратно сочетающий стелс, исследование открытого мира и выживание.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.